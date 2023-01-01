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使用 WebCatalog 上「Dataform」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

將您的原始資料轉換為可靠、有記錄的最新資料集。 Dataform 是您的資料團隊共同努力為公司資料建立單一事實來源的地方。在 BigQuery 中協作處理 SQL 管道，無需編寫程式碼或管理基礎架構。

網站： dataform.co

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