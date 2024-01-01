Complianz.io 是一款全面的合規解決方案，旨在幫助網站所有者應對隱私權法的複雜性，特別是歐盟的《一般資料保護規範》(GDPR) 和美國的《加州消費者隱私法》( CCPA)。 Complianz.io 提供工具和服務來幫助網站所有者實現並維持遵守這些法規，確保保護使用者隱私和資料。 主要特徵： * Cookie 同意管理：Complianz.io 為網站所有者提供工具，以根據 GDPR 和其他隱私權法規管理 Cookie 同意通知和政策。這包括可自訂的 cookie 橫幅、cookie 掃描和同意記錄。 * 隱私權政策產生器：該平台提供隱私權政策產生器，幫助網站所有者創建和自訂適合其特定網站和法律要求的隱私權政策。 * 資料處理協議 (DPA)：Complianz.io 根據 GDPR 的要求，促進網站所有者和第三方服務提供者之間 DPA 的創建和管理。 * Cookie 同意掃描：Complianz.io 對網站進行自動掃描，以識別 Cookie 和追蹤器並對其進行分類，幫助網站所有者了解其 Cookie 使用情況和合規義務。 * 地理位置定位：此平台提供地理位置定位功能，根據訪客的位置顯示客製化的 cookie 橫幅和隱私權聲明，確保遵守當地隱私權法。 * 合規儀表板：Complianz.io 為網站所有者提供集中式儀表板，以監控其合規狀態、管理同意首選項以及存取合規文件。 * 定期更新：平台隨時了解隱私法規的變化，提供定期更新和功能，以確保持續遵守不斷變化的法律要求。 * 專家支援：Complianz.io 提供專家支援和指導，幫助網站所有者解決合規性問題、問題和客製化需求。 總體而言，Complianz.io 對於尋求了解複雜的隱私法規環境的網站所有者來說是一個寶貴的資源，提供全面的工具和支援以實現和維持對 GDPR、CCPA 和其他相關法律的遵守。

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