替代項 - Better Proposals
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS軟體的美國軟體公司。該平台提供銷售流程軟體。 PandaDoc 總部位於加州舊金山，主要辦公室位於白俄羅斯明斯克和佛羅裡達州聖彼得堡。文件自動化軟體即服務，具有內建電子簽名、工作流程管理、文件產生器和 CPQ 功能。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
適合自由工作者和小型企業的最佳客戶管理工具。更聰明的發票、提案、時間追蹤、付款和合約 前身為 AND.CO。
Dropbox DocSend
docsend.com
免費試用我們的安全文件共享平台。立即知道文件何時開啟以及閱讀了哪些頁面。
Accelo
accelo.com
簡化項目、保留、銷售和服務管理。獲得整個客戶資料庫的可見性，改進流程並花更多時間在您的專業知識上。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 軟體，協助您改善銷售提案流程。安排演示以立即減少您的 RFP 回應時間。
Qwilr
qwilr.com
密封每筆交易。透過基於網路的提案脫穎而出並提供世界一流的買家體驗，贏得更多。
Quotient
quotientapp.com
成千上萬的企業選擇 Quotient 為其客戶提供五星級報價。商數可以組織您的銷售流程，讓您看起來不錯。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，為銷售軟體和其他線上數位產品的公司提供全方位服務的電子商務平台。
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市場領先的智慧重新定價解決方案，適用於亞馬遜和 eBay 賣家，可提高銷售額和利潤率。
Paddle
paddle.com
幫助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球轉換率、減少客戶流失、維持合規性並快速擴大規模。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。
Loopio
loopio.com
改變您的提案回應流程—並釋放您的成長。了解為什麼 800 多家公司使用 Loopio 來回答 RFP、DDQ 和安全問卷。
Quoter
quoter.com
IT 銷售報價軟體將永遠不一樣。 Quoter 是一個報價到現金平台，消除了專業服務的買方和賣方之間的摩擦。立即升級您的銷售流程。
DigiFabster
digifabster.com
成本估算軟體如何提高 CNC 機械車間的銷售？提供即時線上 CNC 報價有助於機械車間滿足客戶不斷變化的需求。在內部使用，可將您的詢價回應時間縮短至幾分鐘，或使用 DigiFabster 的機械車間報價軟體在您的網站上提供 24/7 線上報價和訂單。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個基於 SaaS 的數位商務支援平台，為全球消費品牌和零售商提供數位貨架分析和動態定價解決方案。該公司的數位商務支援和通路優化平台使全球消費品牌和零售商能夠加速銷售成長、擴大市場份額並在規模化競爭中實現盈利。隨著越來越多的數位管道的推出，DataWeave 的客戶利用該公司的專有技術在每個線上管道上獲得卓越的績效衡量能力，從而幫助他們做出更明智、更快速的決策。透過 DataWeave 平台提供的獨特功能，為客戶即時提供正確的 KPI，包括價格競爭力、內容品質和基準、產品可用性、促銷績效、搜尋和媒體語音份額、評級和評論分析，從而推動成長銷售和市場份額，同時幫助客戶進行有利...
Pricer24
pricer24.com
經銷商、供應商和製造商面臨的複雜決策：建議零售價控制、市場和趨勢分析、市場報告、產品分析、動態定價。
Orgzit
orgzit.com
企業 CRM 的強大功能與 Excel 的彈性。面向製造商代表和分銷商的一體化銷售系統。透過從分散的電子表格遷移到單一集中式應用程式來簡化銷售、報價、服務和財務。
Zoura
zuora.com
Zuora 是訂閱管理領域的領導者。使用 Zuora 的高級計費工具套件建立和發展您成功的訂閱業務。
RFP360
rfp360.com
RFP360 empowers sourcing and procurement teams to centralize their RFx issuing process — collecting insights, evaluating proposals and working with colleagues and vendors in a single, digital workspace. In addition to making smarter buying choices, customers improve efficiency, mitigate risk and inc...
Ombud
ombud.com
Built on a foundation of expertise in sales engineering & response management, Ombud serves enterprise-level RevOps teams. Our platform combines content collaboration, project management, & machine learning to streamline the creation of client-facing Sales & Business Development documentation. We mo...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs is a Seattle, WA based AI-powered proposal management software provider that automates the creation of critical RFP responses and proposals that stand out and win deals. The company supports enterprise proposal and sales teams from companies like WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Le...
Stigg
stigg.io
Stigg 是一個易於實施、適應性強的定價和包裝管理平台。我們消除了不必要的複雜性和無關細節，因此您只需幾分鐘即可實施任何定價方案。我們負責所有正確的抽象和集成，因此您無需花費時間進行建置和維護。
Spresso
spresso.com
Spresso 模組化 SaaS 解決方案由零售商構建，旨在應對定價、資料隱私、客戶 LTV 和客戶流失方面的現實挑戰。 Spresso 見解利用機器學習、進階分析和人工智慧，釋放資料利潤
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov 是下一代價格管理和優化解決方案的全球供應商，可協助企業推動數位商務、適應市場動態並為銷售團隊提供支援。雲端原生 Pricemoov 平台具有強大的資料科學、端到端自動化和直覺的使用者體驗，使 B2B 和 B2C 企業能夠透過智慧定價釋放其收入潛力。
ParityDeals
paritydeals.com
使用 ParityDeals API 簡化您的產品定價和促銷 我們的 API 可以即時存取我們的綜合資料庫，其中包含按位置定價、節日等信息，使您可以輕鬆增強產品功能並為用戶提供無縫體驗。
Competitoor
competitoor.com
Competitoor 是價格情報服務。我們追蹤您競爭對手的價格並幫助您制定價格策略。
Boardfy
boardfy.com
世界上最快的價格追蹤和動態定價平台 Boardfy 可讓您追蹤您的競爭對手或經銷商、自動進行價格變更、優化您的 Google 購物廣告活動等等！
ProductEngine
productengine.app
與所有利害關係人即時分享您的價目表。使用 ProductEngine 整合您的定價並開始您的業務自動化之旅！
Minderest
minderest.com
Minderest 是歐洲價格和目錄情報領域的領導者，在 40 多個國家/地區擁有 400 多個客戶。 Minderest 成立於 2012 年，是市場上首批價格情報公司之一。 Minderest 與需要競爭對手價格的零售商以及希望檢查其定價策略是否在整個分銷管道中得到尊重的製造商合作。 Media-Saturn、Telefonica、Auchan、家樂福、索尼或歐萊雅等公司相信我們可以改進他們的定價策略。
Minoa
minoa.io
Minoa 是一家位於舊金山的價值支援平台，協助銷售團隊建立業務案例，從而提高銷售效率並達成更大的交易。在採購和財務團隊審查更多交易的時代，提供投資回報率和強大的業務案例比以往任何時候都更重要。銷售領導團隊使用 Minoa 使他們的團隊能夠建立與現代採購委員會一致的一致且公式化的業務案例。
ProPricer
propricer.com
ProPricer 是一款提案定價軟體，旨在產生解決方案，以最大限度地提高提案定價的開發、提交、評估、談判和審核的效率和準確性。從歷史提案資料的儲存到輕鬆產生各種報告，ProPricer 使政府承包商能夠快速輕鬆地建立自訂提案、執行假設分析並整合所有提案資料 - 所有這些都透過一個軟體平台進行。 ProPricer 於 1984 年推出，深受世界各地組織的信賴，其中包括美國十大國防承包商。該公司的蓬勃發展在於將客戶的需求轉化為產品功能和增強功能，使 ProPricer 所有當前和未來的用戶受益。請造訪我們的 https://www.propricer.com 以了解更多資訊。 ProPrice...
Togai
togai.com
利用 Togai 可靠的計量和計費平台推出基於使用的定價模式。基於使用情況的計費基礎設施旨在處理任何規模的規模。
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC 一直是競爭激烈的數據市場的先驅，為許多旅遊和零售行業的客戶提供網路數據提取和分析服務。 QL2 透過隨選資料擷取、價格監控、分類優化、產品匹配和可行的見解提供真正的競爭優勢。我們全面的即時分析可協助客戶做出超越競爭對手的獲利決策。為什麼選擇QL2？ • QL2 為有競爭力的定價數據提供最佳解決方案， • 它幫助我們的客戶減少做出明智且有利可圖的定價和庫存決策所需的時間和金錢。 • 透過即時搜尋競爭對手的網站來收集並提供最相關的定價和產品數據，而無需中斷資料來源。我們的方法 QL2 為有競爭力的定價數據提供領先的解決方案，幫助我們的客戶解決複雜的問題並做出影響...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge 是一款價格優化和管理軟體，用於各行業的高級價格設定。該工具可協助您找到價格改善機會、衡量價格有效性，並透過其內建或自訂報告清晰地概述一段時間內的定價影響。優點： - 可以快速實施； - 完整記錄； - 該工具可以單獨使用，也可以與您的 ERP、CRM、PDM 和網上商店整合； - 隨時可以添加人工智慧功能將所有重要數據集中在一個工具中：成本、銷售、價格歷史記錄、客戶歷史記錄、競爭對手價格等。您可以執行廣泛的利潤和利潤分析，並做出最佳決策關於您的下一個定價策略。
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve 是您的電子商務定價總部。我們幫助電子商務企業了解競爭對手，並利用價格來提高銷售績效。我們的客戶信賴 BlackCurve 來追蹤競爭對手的價格、提供價格情報和動態定價。
tgndata
tgndata.com
tgndata 的競爭價格分析是一套包羅萬象的優質完整套件，涵蓋線上競爭的所有 4 個主軸，即時監控電子商務市場以及每家公司的競爭對手/經銷商。使用我們的定價情報解決方案將競爭對手的數據細分為詳細圖表，並確定您的商店在市場中的競爭力。直接從競爭對手的網上商店 24/7 監控價格、供貨情況和運輸。任何市場、語言和貨幣。我們的動態定價解決方案可讓您透過基於規則的流程修改產品價格，從而使這些變更變得更加容易。我們會考慮您的收購價格、目錄中的價格、每種產品的現有競爭對手數量以及庫存情況。有了這些信息，您的每種產品的價格就會根據競爭情況和您自己預先制定的規則來計算。有了所有這些信息，動態價格優化不僅是可...
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ 監控您的品牌在網路上的動態，並提供可操作的銷售情報來保護和發展您的品牌。 TrackStreet 是真正的品牌合作夥伴。我們利用深厚的行業專業知識和人工智慧來幫助自動化 MAP（最低廣告價格）政策執行，為您帶來顯著的競爭優勢。我們的平台可以節省您的時間和金錢，並有助於保護您已建立的轉售管道免受亞馬遜等網站上未經授權或未知賣家的侵害，這些賣家可能會損害您的品牌和利潤。我們的客戶使用我們的服務來： • 深入了解他們的線上銷售管道• 評估新產品和品牌的市場機會• 管理和執行MAP 計劃• 了解市場反饋並在產品問題如滾雪球般越滾越大之前發現TrackStreet服務- 市場視...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy 是一款零售定價軟體，全球各行業的各種規模的公司都在使用。基於人工智慧和機器學習的零售定價軟體可協助電子商務專業人士監控和分析定價數據，並根據其市場策略對產品重新定價。為用戶提供定價取得和多種數據分析報告機制。分析可協助組織識別定價機會，例如哪些產品定價過低，或是否可以降低價格，但仍保持在所需的利潤率範圍內。透過將 Price2Spy 與 Google Analytics 4 集成，您可以交叉引用和分析兩組資料。這可以幫助您識別訪問量高但銷售量低的產品、透過不提高價格而浪費錢的產品，以及分析滯銷產品的方法。 Price2Spy 的 API 能夠與組織的軟體緊密整合，並允許自動...
Feedvisor
feedvisor.com
Feedvisor 是為亞馬遜、沃爾瑪和電子市場上的品牌和賣家提供的「人工智慧優先」優化和情報平台。 Feedvisor 的平台和專家團隊提供一流的廣告活動優化、專利定價技術、品牌和內容管理以及數據支援的情報。這些功能共同推動了線上市場的需求、利潤和收入成長。
Prisync
prisync.com
中小型企業到財富 500 強企業都依靠 Prisync 的數據來獲得詳細的 C 級分析並執行他們的最佳策略，以不到一周的咖啡錢來將銷售增長和利潤率平均提高 20% 以上。我們的 5 星級 24/7 線上客戶支援團隊隨時可以在幾分鐘內回答您可能提出的任何請求，並確保您得到的比您所支付的更多。我們提供免費的入職服務，以規劃與所有客戶的長期關係。 Prisync 與其他產品有何獨特之處： - 歷史定價趨勢- 庫存可用性跟踪- 批量導入和導出- 動態定價- 即時變更通知- 無限電子郵件提醒- 無限競爭對手跟踪- 全球貨幣覆蓋範圍- 詳細過濾和報告在https 中了解更多： //prisync.com
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks 是一款 SaaS 多供應商 IT 基礎架構設計與工作流程工具。我們透過自動化日常報價和估算任務，幫助系統整合商和企業加快解決方案準備、降低成本並加快實現價值的速度。
MiClient
miclient.ai
MiClient提供完整的提案管理解決方案；從提出提案到結束。透過納入自動化客戶入職流程，確保更高的轉換率和改善的客戶體驗。這也可以幫助您了解您的建議並獲得所有細節以增加您的成交量。減少流失並將更多提案轉換為活動發票。
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes 是一個強大的報價工具，支援您所有的報價和發票需求。建立報價、追蹤和監控報價變更、自訂佈局、儲存聯絡人記錄、公司記錄、設定重複報價和到期日期。此外，還與 Monday.com 等專案管理工具、SugarCRM 等 CRM 應用程式以及 Quick Books 等會計工具整合。
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack 專為 IT 產業的託管服務供應商和加值經銷商而設計。我們的服務 CPQ 軟體為售前流程的每一步帶來了效率、一致性和準確性。
Salesbricks
salesbricks.com
為您的企業管理報價到現金、內部銷售和自助服務上市動議的更好方法
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ 適用於製造業。我們的 CPQ 軟體連接銷售和生產流程，使您的銷售團隊、經銷商甚至客戶能夠準確無誤地配置複雜的產品。 Elfsquad 產生完美的報價文件，無縫滿足客戶需求。與您現有的 IT 基礎架構集成，實現無錯誤生產。 Elfsquad CPQ 由了解銷售的人員實施，不需要任何程式設計知識。
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress 是一款基於 Web 的 SaaS 應用程序，可讓企業使用最新的互聯網技術自動化其銷售估算流程。銷售人員能夠輕鬆、快速地產生更詳細、準確並包含產品行銷訊息的銷售建議。由於始終如一地向客戶提供專業溝通，iQuote Xpress 用戶可享受增強的形象。
Pricefx
pricefx.com
對於面臨定價挑戰、需要可靠地加速獲利成長，並希望定價執行的精確性、可見性和效率的企業來說，Pricefx 是雲端定價優化、管理和CPQ 平台，它提供了透明且響應迅速的定價解決方案，與 Excel、本土工具或傳統 Gen1 解決方案不同，我們的產品是供您動態規劃、定價和利潤的定價平台。我們的套件包括3 個軟體包解決方案，旨在無縫協作以提供完整的企業定價功能： 計劃軟體包：行業領先的分析，具有針對SAP、Salesforce、SugarCRM 和許多其他關鍵數據系統的預構建集成。分析並產生特定於細分市場的最佳化定價，並將其推送到您的價目表、CPQ、ERP 和數位商務系統。在分析和識別定價機會的同時...
Connectbase
connectbase.com
我們為連接產業提供位置洞察和自動化工具，幫助他們贏得更多交易。改變您的網路購買和銷售。
PriceShape
priceshape.com
PriceShape 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，專門為電子商務公司和品牌提供競爭對手價格監控，幫助他們贏得更多銷售並最大化收入。我們幫助線上賣家根據競爭對手的數據（包括價格、庫存和品種）來優化其定價策略。透過 PriceShape，您可以全面了解競爭對手的產品價格，並顯示在您的個人化儀表板中。我們也專注於為用戶提供適合各種需求的各種動態定價規則和策略。利用這些功能可以為我們的客戶提供所需的定價彈性，以根據他們的競爭狀況改善決策。此外，我們讓您有機會在 Google 購物 Feed 中使用有競爭力的定價知識。透過我們的 Feed 編輯器，可以在您的 Feed 中插入價格標籤，從而使您...
Apparound
apparound.com
Apparound 是一款一體化銷售工具，可數位化、加速和管理整個銷售流程，從行銷資料的展示到訂單的配置和收集。 Apparound 的主要功能包括： 內容分享：以數位格式同時向您的銷售團隊分發行銷資料，例如小冊子、目錄、產品規格、簡報、影片、價目表和促銷活動。只需單擊即可輕鬆搜尋任何內容並透過電子郵件發送。報價配置器：建立無錯誤報價，包括多產品供應、可選服務、捆綁、折扣和促銷。在與客戶談判期間查看最終報價，找到適合其需求的解決方案並透過電子郵件發送。電子簽名：可以隨時隨地直接在賣方設備上簽署合同，或者客戶可以使用 OTP 身份驗證以自助方式輕鬆簽署合約。其他可用模組包括銷售追蹤器、資料管理器...
RevOps
revops.io
RevOps 是現代 Deal Desk 平台，其使命很簡單：使企業能夠建立可擴展的 Deal Desk 操作，幫助其銷售組織更快地完成更多交易、統一品牌、減少合約錯誤並提供集中的協議存儲庫。 ***協作、定價、報價*** 協作創建交易，無需來回電子郵件和 Slack 訊息。 - 上下文交易 - 變更審計追蹤 - 精細批准 ***
vloxq
vloxq.com
使用 vloxq CPQ 在幾分鐘內建立報價！我們的解決方案是完全可自訂的且易於部署。您的高績效銷售代表是時候停止在銷售管理上浪費時間，而透過自動化節省 90% 的時間了。取代舊系統、電子表格、文件範本、手動資料傳輸等。vloxq 可以透過組合產品資訊、計算電子表格和法律文件（請參閱螢幕截圖）來自動建立報價時的多個步驟。透過簡化此流程，您可以提高平均訂單價值、創建更準確的預測並消除不必要和有風險的手動工作。將 vloxq 與您現有的系統集成，例如 Hubspot、Salesforce、Lime CRM、Upsales、GetAccept、Microsoft Business Central 等...
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ 是一個 B2B 電子商務平台，可簡化您的銷售。配置、定價、報價 (CPQ) 以創建更有效率的工作環境，並享受完全自動化且根據您的需求量身定制的訂單接收。
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow 成立於 2021 年 1 月，總部位於加州聖克拉拉，是專為 B2B SaaS 打造的全週期收入自動化平台。 MonetizeNow 的統一報價 (CPQ)、計費和使用平台創建了一個簡化的報價到現金 (Q2C) 流程，可管理所有價格模型和銷售渠道，而無需在 GTM 架構中使用單點解決方案。
Paperless Partsq
paperlessparts.com
Paperless Parts 的使命是透過為加工車間、合約製造商和精加工公司提供最先進、安全、基於雲端的估算和報價系統來幫助他們改善和發展業務。 Paperless Parts 是一個估算和報價平台，支援各種製造工藝，如CNC車床、數控銑瑞士螺絲加工、鈑金製造、積層製造、線切割、水刀、雷射切割和鑄造聚氨酯。無紙化零件不僅是一個報價工具，也是一個銷售、定價和創收工具。無紙化零件軟體將現代業務流程自動化工具與可配置的幾何定價引擎相結合，從而提高報價流程的速度和一致性，從而簡化了製造商現有的工作流程。該平台與 CRM 和 ERP 系統集成，可增強前台營運和銷售團隊的能力，並能夠更有效地回應各種製造...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe 是現代 SaaS 公司的自適應報價、計費和收入平台。完全統一。沒有孤島。從報價到收入，零對帳。 Subskribe 是與一些世界領先的 SaaS 公司合作設計的，透過創新的交易結構（例如增加參與、中期追加銷售和靈活的折扣）幫助企業實現收入最大化。其結果是更快的上市時間、更高的收入成長以及大量的營運成本節省。 Subskribe 專為不斷發展的交易而設計。它是圍繞著一個動態訂單儲存庫建立的，這些訂單可以隨著時間的推移而變化，具體到單一訂單項目。這意味著不再有孤島。不再有混亂。不再需要手動調整。 Subskribe 只有一種產品目錄和一種定價引擎，並且發票是基於訂單行的，從而實...
Clientary
clientary.com
Clientary 是一個全套應用程序，供您的團隊管理專案、工時、提案、銷售線索、發票、付款、員工和客戶。停止與一次性文件文件、模板和斷開連接的應用程式較量。 Clientary 可協助您簡化客戶生命週期，從提案和估算到時間追蹤、發票和付款，以便您和您的團隊將所需的一切集中在一個地方。 Clientary 還包括一個品牌客戶門戶，可協助您在客戶和潛在客戶面前顯得專業。
WorkRails
workrails.com
WorkRails 的 Services CPQ 可協助企業科技公司快速輕鬆地建立專業服務報價。我們非常適合銷售複雜服務但難以滿足準確性和及時性的團隊。 WorkRails Services CPQ 平台標準化了服務的銷售方式，從而實現可重複性、規模化和收入加速。 WorkRails 打破了銷售、專業服務及其客戶之間的孤島，連接到其他記錄系統，消除了重複輸入和錯誤，並使銷售變得容易。 WorkRails 與您現有的技術堆疊集成，包括與 Salesforce.com、Conga 和 Microsoft Dynamics 的開箱即用集成。 WorkRails 的服務 CPQ 已配置超過 40,00...