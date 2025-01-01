替代項 - Ashby

Calendly
calendly.com
Calendly是一個在線調度工具，簡化會議安排，消除來回溝通，支持多類型活動並與日曆應用程式無縫集成。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。
JotForm
jotform.com
Jotform是一個無代碼平台，用於創建自定義表單、工作流程自動化和數據收集，適用於各類業務。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit是一款雲端招聘管理系統，提供申請人跟蹤及客戶關係管理功能，以簡化招聘流程。
Handshake
joinhandshake.com
握手是一個連結大學生與實習及工作機會的平台，提供職位建議及雇主聯繫，幫助學生簡化求職過程。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款在線人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據，提供招聘、入職、績效評估等功能。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一個全面的人才招聘平台，提供視頻面試、評估工具及AI聊天機器人，旨在簡化招聘過程並增加效率。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一個無代碼平台，幫助用戶快速創建客戶門戶和內部工具，支持與Airtable和Google Sheets整合。
Paychex
paychex.com
Paychex應用程序簡化雇主和僱員的工資及福利管理，提供薪資提交、報告審查、員工數據管理及健康福利信息訪問等功能。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一個體驗管理平台，幫助組織收集、分析和管理有關客戶、員工、產品和品牌的數據。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一個雲端人力資源管理平台，提供招聘、入職、出勤、薪資與績效追蹤等功能，旨在提升員工敬業度和人力資源效率。
Manatal
manatal.com
Manatal是一款招聘軟體，旨在簡化招聘流程，提供自動化工作流程、候選人數據管理及合規工具，幫助企業更高效地招聘。
Bob HR
hibob.com
Bob是一個人力資源平台，簡化管理流程，提升員工參與度，並支持各種工作模式，幫助企業增進生產力和留才率。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR是一款基於雲的招聘管理軟件，簡化並自動化招聘過程，包括簡歷篩查、候選跟蹤和面試安排等功能。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。
Bayt
bayt.com
Bayt是一個招聘平台，提供中東地區超過4170萬份履歷，並具自動篩選工具，幫助雇主高效招聘。
Sesame HR
sesamehr.es
芝麻人力資源是一款人力資源管理應用，旨在簡化和自動化人力資源流程，提高數據準確性，管理員工信息並支持策略規劃。
TextUs
textus.com
TextUs是一個通信平台，幫助招聘人員和銷售人員通過有效的短信互動提高客戶參與度和轉換率。
Factorial
factorialhr.com
階乘人力資源應用程式提供時間、人才和文件管理的綜合解決方案，適用於中小企業，簡化人力資源流程，提高效率。
Picktime
picktime.com
Picktime是一個預約管理平台，幫助企業輕鬆安排約會、管理員工和服務，並支持多種付款及日曆整合。
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder是一個直觀的求職平台，幫助用戶尋找工作，展示技能並獲取職業建議，提升招聘和求職效率。
BrightMove
brightmove.com
BrightMove是一款雲端招聘管理軟件，專為優化和自定義招聘流程而設計，適合各類招聘機構使用。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款綜合性的人力資源管理平台，提供招聘、考勤、工資、績效等功能，幫助企業簡化人力資源操作。