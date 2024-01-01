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Amira Learning 開發了首款智慧閱讀助手，可以在學生大聲朗讀時聆聽他們的聲音，評估掌握情況，並提供個人化輔導以加速閱讀掌握。 該公司由來自 Pearson、IBM、ACT 和 Renaissance 的前工程師和高階主管團隊創立，並以卡內基美隆大學 20 年的研究為基礎。 Amira Learning 的使命是透過為兒童創造個人化且引人入勝的閱讀體驗，幫助縮小美國 4,300 萬人的讀寫能力差距。該公司總部位於舊金山，已從 Owl Ventures、Authentic Ventures、Vertical Venture Partners、Houghton Mifflin Harcourt、Outcomes Collective、Google Assistant Fund、Amazon Alexa Fund、ReThink Education 和 GSV AcceleraTE 等投資者籌集了超過 4000 萬美元。目前，它已被超過 2,500 所學校使用，覆蓋美國和全球近 100 萬名學生。

網站： amiralearning.com

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