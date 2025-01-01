替代項 - AlphaResearch

TradingView
tradingview.com
TradingView是一個提供實時市場數據、高級圖表和社群交流的平台，支持各類金融市場分析與交易。
Koyfin
koyfin.com
Koyfin是一個現代化且經濟的金融分析平台，提供投資組合追蹤、客戶提案及股票等的研究工具，支持超過30,000名財顧和財富經理使用。
PitchBook
pitchbook.com
PitchBook提供私募和公開市場的數據，幫助金融專業人士發掘及執行商機，並支持業務發展和投資決策。
YCharts
ycharts.com
YCharts是一個財務數據可視化平台，幫助用戶分析證券、建立投資組合並簡化財務數據的傳達。
Deepvue
deepvue.com
Deepvue是一個綜合的交易平台，提供篩選工具、高級圖表、教育資源，幫助用戶進行股票分析及交易決策。
OpenBB
openbb.co
OpenBB是一個AI驅動的財務分析和研究平台，提供多種工具和功能，支持用戶自定義數據整合和協作投資研究。
FactSet
factset.com
FactSet 為投資專業人員提供財務數據和市場分析工具，協助管理投資組合及進行風險分析，優化投資決策。
Nasdaq
nasdaq.com
納斯達克應用程序提供即時市場更新、可自定義監視列表和詳細的市場分析，幫助用戶掌握金融數據和投資機會。
Coinseeker.co
coinseeker.co
CoinSeeker.co是一個AI驅動的平台，幫助投資者瞭解區塊鏈和加密貨幣的籌款情報及市場趨勢。
Quartr
quartr.com
Quartr是一個社交平台，提供對9000多家上市公司的即時財務數據和投資者關係材料，支持分析和製作收入摘要。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是一個市場情報平台，提供公私內容的即時見解，幫助企業進行資料搜索和決策分析。
QuantConnect
quantconnect.com
QuantConnect是一個雲端算法交易平台，供量化金融研究，支持多種資產類別和編程語言，用於設計及部署交易策略。
Grata
grata.com
Grata是一個整合的商業發展解決方案，幫助用戶發現、研究和與中市場公司互動，提升併購交易效率。
Profit.com
profit.com
Profit.com是一個金融科技應用，提供交易分析、研究和教育功能，幫助用戶做出明智的投資決策及管理投資組合。
StockInsights AI
stockinsights.ai
StockInsights AI 是一個投資研究工具，利用 AI 技術幫助用戶簡化財務數據分析並提供市場見解，適合各類投資者使用。
BeyondIRR
beyondirr.com
BeyondIRR 是一個 B2B 財富科技應用，旨在幫助投資專業人士提供更佳的客戶體驗，並提供市場、投資產品及客戶投資組合的技術支持。
Quill AI
quillai.com
Quill AI是一款幫助自動化研究和投資上市股票的應用程式，可以解析財務文件、獲取SEC警報並生成財務模型。
Stockpulse
stockpulse.ai
Stockpulse是一款利用人工智慧分析金融新聞與社群的工具，提供市場數據、預測分析及決策支持，協助用戶做出明智的投資選擇。
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia是一個AI驅動的搜索引擎，能迅速準確地幫助用戶找到問題的答案，特別適用於市場研究和數據分析。
Finbox
finbox.com
Finbox是一個股票市場研究與管理平台，提供自定義篩選器、估值模型和財務數據，幫助投資者做出明智的投資決策。
Streamlined Finance
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Streamlined Finance 是一款現代投資研究工具，幫助投資者分析並比較美國股票、ETF、加密貨幣等，並提供資料視覺化和組合管理功能。
Consumer Edge
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Consumer Edge 提供全球交易收入數據，幫助企業進行實時收益預測、數據融合及預測、銷售增長和客戶留存等分析。
Tradepost.ai
tradepost.ai
Tradepost.ai是一個由AI驅動的財務分析平台，分析新聞通訊和SEC文件，提供交易見解和投資建議，幫助用戶做出明智的決策。
Dealroom.co
dealroom.co
Dealroom.co 是一個全球數據平台，提供對新創公司、創新、高成長企業、生態系統及投資策略的情報。
Synaptic
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Synaptic 是一個無需編碼的平臺，幫助投資者從各類替代數據獲取公司見解，提升投資研究效率，包括數據來源、跟蹤及盡職調查等功能。
Countercyclical
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Countercyclical是一個投資研究和估值平台，幫助團隊在資本市場中發現隱藏價值，支持即時協作與安全工作。
Aiera
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Aiera 是一個實時監控和搜尋華爾街事件的平台，提供轉錄和音頻，可用於查詢文件、新聞和公司數據，支持多種合作功能。
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PrivCo 是一個提供美國私人公司財務數據和市場分析的平台，幫助用戶做出明智的商業決策。
EILLA
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EILLA是一個AI驅動的應用程序，旨在自動化併購、風險投資和私募股權的工作流程，提高效率和生產力。
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Gain.pro是一個私有市場情報平台，透過先進的技術和本地研究，提供企業、投資者及行業的深入見解，助力客戶做出最佳決策。