《火柴人军队：团队战斗》是一款由 Playtouch 制作的火柴人格斗游戏。这款火柴人游戏是一款很酷的回合制游戏，每个回合您都可以选择增加军队规模、提高当前战士的技能或使用额外的工具来击败敌人的火柴人。与敌人的火柴人军队作战并试图消灭他们的领袖。你击败的军队越多，你的火柴人就越有经验，你的敌人也就越强大。通过摧毁敌人的所有军队来完成游戏。火柴人军队：团队战斗是一款 HTML5 游戏，您可以在桌面上和移动设备上的 Poki 上通过浏览器免费玩。 控制：火柴人军队：团队战斗是一款回合制游戏。轮到你时：- 使用鼠标选择是否要这样做 1) 增加你的军队 2) 提高他们的技能/武器 3) 使用特殊武器 - 按下红色按钮启动旋转器，然后再次按下它停止，这样你就可以查看您获得的升级。 关于创作者： 火柴人军队：团队战斗是由 Playtouch 创建的。他们也是其他《火柴人军队》和《火柴人战斗机》游戏的创作者。

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Stickman Army: Team Battle”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。