测试版 命运物品管理器 (DIM) 让命运游戏玩家可以轻松地在守护者和保管库之间移动物品。 DIM的目标是让玩家快速装备自己的守护者。我们的装载功能通过消除传输物品时所需的手动步骤来实现这一点。 装载让玩家能够定义他们想要在守护者身上使用的物品集。选择装载后，DIM 会将装载引用的所有项目移动到监护人。如果该物品由其他监护人装备，则“装载”功能将用类似的物品替换该物品（如果可能），以允许转移“装载”引用的物品。只需单击一个按钮，您就可以拥有一个 PVP、PVE 或 Raid 就绪的守护者。 DIM 基于 Destiny Companion 应用程序用于移动和装备物品的相同服务。 DIM 将无法拆卸您的任何物品。

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