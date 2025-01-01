替代项 - YunoJuno

Fiverr
fiverr.com
Fiverr是一个在线市场，连接自由职业者与客户，提供各种服务，包括编程、设计、营销等，方便用户找到合适的专业人才。
Upwork
upwork.com
Upwork是一个自由职业者与企业联系的平台，提供项目发布和人才匹配服务，支持多种工作类型并确保安全支付。
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online是一款基于云的会计软件，帮助企业管理财务、创建发票、跟踪收入支出及工资单。
Square
squareup.com
Square是一款多功能的销售点解决方案，简化支付处理、库存管理和销售分析，适合小型企业和动态销售环境。
Freelancer
freelancer.com
Freelancer是一个连接雇主与自由职业者的平台，可发布项目、竞标并管理任务，涵盖各种行业和项目类型。
Dribbble
dribbble.com
Dribbble是一个设计师展示作品、获取反馈和寻找工作的社区平台，专注于高质量的设计内容和职业机会。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。
Gusto
gusto.com
Gusto是一个在线平台，简化企业的工资单、福利和人力资源流程，提供自动化管理工具，适用于各种规模的企业。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Deel
deel.com
Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。
Ramp
ramp.com
Ramp是一款全面的财务管理平台，提供公司信用卡、费用管理、账单支付和供应商管理等功能，帮助企业简化财务运营。
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour是一个在线市场，企业和自由职业者可以在此发布工作和寻找项目，管理沟通和付款。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款劳动力管理工具，提供时间跟踪、活动监视、薪资集成等功能，旨在提高员工生产力和优化工作流程。
Melio
meliopayments.com
Melio是一款免费的账单支付工具，简化企业应付账款管理，支持银行转账、信用卡支付和支票邮寄等功能，优化现金流。
Remote
remote.com
Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。
Malt
malt.com
麦芽是一个连接自由职业者与企业的平台，方便企业寻找和雇佣专业人才，促进项目管理与协作。
Airtasker
airtasker.com
AirTasker是一个澳大利亚的在线服务市场，连接需要完成任务的人与希望提供服务的专业人士。
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation是一个连接企业与技术人员的劳动力市场，简化现场服务管理，提升工作效率和成本控制。
Toptal
toptal.com
Toptal 是一个平台，连接企业与顶级无代码和低代码开发者，支持定制应用开发和自动化工作流。可在48小时内建立联系。
Contra
contra.com
Contra是一个网络平台，为自由职业者提供灵活的工作机会，允许用户展示个人投资组合并管理项目。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
Alura Market
alura.io
Alura Market是一个为Etsy卖家提供自由职业服务的市场，帮助优化清单、提升可见性并进行市场研究。
Bark.com
bark.com
Bark.com 应用评估当地企业，帮助用户快速找到合适的专业人士完成工作。
Comeup
comeup.com
Comeup是一款在线服务平台，成立于2013年。用户可以浏览网站，选择合适的服务并轻松下单。
Arc
arc.dev
Arc是一个远程职业平台，帮助开发者从任何地方找到顶级远程开发工作，集中提供大量在线职位信息。
Anytask
anytask.com
AnyTask是一个全球自由职业市场，利用区块链技术，提供零卖方费用，支持无银行账户的自由职业者。可满足各种外包需求。
WorkGenius
workgenius.com
WorkGenius是一个自由职业人才招聘和管理平台，利用AI技术简化招聘流程，提供自动化项目管理和付款服务，确保企业与合适自由职业者匹配。
Warp
joinwarp.com
Warp是一款现代化的薪酬、合规和福利平台，自动处理州税注册与合规，免去用户登录.gov网站的需求。
talent.io
talent.io
Talent.io是一个平台，帮助技术人才找到心仪的工作，并协助公司建立优秀的技术团队，支持全职和自由职业的职位。
Truelancer
truelancer.com
Truelancer 是一个在线平台，雇主可以招聘专业人才，自由职业者可以寻找工作并赚取收入，覆盖多种行业和项目。