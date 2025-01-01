替代项 - YunoJuno

Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr是一个在线市场，连接自由职业者与客户，提供各种服务，包括编程、设计、营销等，方便用户找到合适的专业人才。

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork是一个自由职业者与企业联系的平台，提供项目发布和人才匹配服务，支持多种工作类型并确保安全支付。

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online是一款基于云的会计软件，帮助企业管理财务、创建发票、跟踪收入支出及工资单。

Square

Square

squareup.com

Square是一款多功能的销售点解决方案，简化支付处理、库存管理和销售分析，适合小型企业和动态销售环境。

Freelancer

Freelancer

freelancer.com

Freelancer是一个连接雇主与自由职业者的平台，可发布项目、竞标并管理任务，涵盖各种行业和项目类型。

Dribbble

Dribbble

dribbble.com

Dribbble是一个设计师展示作品、获取反馈和寻找工作的社区平台，专注于高质量的设计内容和职业机会。

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto是一个在线平台，简化企业的工资单、福利和人力资源流程，提供自动化管理工具，适用于各种规模的企业。

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。

Deel

Deel

deel.com

Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。

Ramp

Ramp

ramp.com

Ramp是一款全面的财务管理平台，提供公司信用卡、费用管理、账单支付和供应商管理等功能，帮助企业简化财务运营。

PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

PeoplePerHour是一个在线市场，企业和自由职业者可以在此发布工作和寻找项目，管理沟通和付款。

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff是一款劳动力管理工具，提供时间跟踪、活动监视、薪资集成等功能，旨在提高员工生产力和优化工作流程。

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio是一款免费的账单支付工具，简化企业应付账款管理，支持银行转账、信用卡支付和支票邮寄等功能，优化现金流。

Remote

Remote

remote.com

Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。

Malt

Malt

malt.com

麦芽是一个连接自由职业者与企业的平台，方便企业寻找和雇佣专业人才，促进项目管理与协作。

Airtasker

Airtasker

airtasker.com

AirTasker是一个澳大利亚的在线服务市场，连接需要完成任务的人与希望提供服务的专业人士。

Field Nation

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation是一个连接企业与技术人员的劳动力市场，简化现场服务管理，提升工作效率和成本控制。

Toptal

Toptal

toptal.com

Toptal 是一个平台，连接企业与顶级无代码和低代码开发者，支持定制应用开发和自动化工作流。可在48小时内建立联系。

Contra

Contra

contra.com

Contra是一个网络平台，为自由职业者提供灵活的工作机会，允许用户展示个人投资组合并管理项目。

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。

Alura Market

Alura Market

alura.io

Alura Market是一个为Etsy卖家提供自由职业服务的市场，帮助优化清单、提升可见性并进行市场研究。

Bark.com

Bark.com

bark.com

Bark.com 应用评估当地企业，帮助用户快速找到合适的专业人士完成工作。

Comeup

Comeup

comeup.com

Comeup是一款在线服务平台，成立于2013年。用户可以浏览网站，选择合适的服务并轻松下单。

Arc

Arc

arc.dev

Arc是一个远程职业平台，帮助开发者从任何地方找到顶级远程开发工作，集中提供大量在线职位信息。

Anytask

Anytask

anytask.com

AnyTask是一个全球自由职业市场，利用区块链技术，提供零卖方费用，支持无银行账户的自由职业者。可满足各种外包需求。

WorkGenius

WorkGenius

workgenius.com

WorkGenius是一个自由职业人才招聘和管理平台，利用AI技术简化招聘流程，提供自动化项目管理和付款服务，确保企业与合适自由职业者匹配。

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp是一款现代化的薪酬、合规和福利平台，自动处理州税注册与合规，免去用户登录.gov网站的需求。

talent.io

talent.io

talent.io

Talent.io是一个平台，帮助技术人才找到心仪的工作，并协助公司建立优秀的技术团队，支持全职和自由职业的职位。

Truelancer

Truelancer

truelancer.com

Truelancer 是一个在线平台，雇主可以招聘专业人才，自由职业者可以寻找工作并赚取收入，覆盖多种行业和项目。

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