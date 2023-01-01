WebCatalog
有谱么

有谱么

yoopu.me

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“有谱么”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

想练琴、学琴又找不到谱子？找不到同伴？想看看时下流行弹什么？来有谱么看看吧。这是专为手机平板设计的乐谱书，满足各阶段不同人群需求，从初学简谱，到和弦弹唱递进学习、练习。最智能、最全面的琴谱库，目前支持吉他谱，尤克里里谱。百万社区联动、优质曲谱上传及分享，谱子包找到。

网站： yoopu.me

免责声明：WebCatalog 与“有谱么”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Xiaohongshu

Xiaohongshu

xiaohongshu.com

Sao.Fm

Sao.Fm

sao.fm

哔哩哔哩

哔哩哔哩

bilibili.com

旅法师营地

旅法师营地

iyingdi.com

ReadPaper

ReadPaper

readpaper.com

Teambition

Teambition

teambition.com

花瓣

花瓣

huaban.com

QQ音乐

QQ音乐

y.qq.com

脉脉

脉脉

maimai.cn

即时设计

即时设计

js.design

蝦皮購物

蝦皮購物

shopee.tw

喜马拉雅

喜马拉雅

ximalaya.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策