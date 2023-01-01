增加网站流量、提高品牌知名度、推广应用程序并增加在线销售额 雅虎！ Native（以前称为Yahoo! Advertising、Yahoo! Search Marketing 和Yahoo! Gemini）是Yahoo 提供的原生“按点击付费”互联网广告服务。 雅虎在收购 Overture Services, Inc. 后开始提供这项服务。当前的 Yahoo Native 服务于 2014 年推出，名称为 Yahoo!双子座。它为雅虎和美国在线以及其他媒体机构处理广告。

网站： gemini.yahoo.com

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