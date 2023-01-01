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使用 WebCatalog 上“Yahoo Native”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

增加网站流量、提高品牌知名度、推广应用程序并增加在线销售额 雅虎！ Native（以前称为Yahoo! Advertising、Yahoo! Search Marketing 和Yahoo! Gemini）是Yahoo 提供的原生“按点击付费”互联网广告服务。 雅虎在收购 Overture Services, Inc. 后开始提供这项服务。当前的 Yahoo Native 服务于 2014 年推出，名称为 Yahoo!双子座。它为雅虎和美国在线以及其他媒体机构处理广告。

网站： gemini.yahoo.com

免责声明：WebCatalog 与“Yahoo Native”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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