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网站：workflowy.com

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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

WorkFlowy 是一个简单的基于网络的大纲工具，由 Mike Turitzin 和 Jesse Patel 在 Y Combinator 创业营创建。 Workflowy 的想法源于 Patel 之前在项目管理方面的工作经验以及他对缺乏有用工具的沮丧。该应用程序的核心功能是基于文本的嵌套列表。小说家艾玛·多诺霍 (Emma Donoghue) 在《卫报》上撰文指出，该软件的这一方面使她能够捕捉和组织“杂念”。该应用程序采用免费增值商业模式，其简单的列表式界面被描述为“整洁” ”。 2013 年被《PC World》评为“简约优雅”，2016 年被《大西洋月刊》评为“简约优雅”。自推出以来，Workflowy 已发展成为 Geek Wire 所描述的“狂热追随者”。

网站： workflowy.com

免责声明：WebCatalog 与“WorkFlowy”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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