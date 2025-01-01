替代项 - WISE

Udemy
udemy.com
Udemy是一个在线学习平台，提供超过15万门课程，覆盖职场技能和各类主题，支持灵活学习和课程创建。
Google Classroom
edu.google.com
Google教室是一个免费的网络服务，旨在简化教师和学生之间的作业创建、分发与评分过程，支持教育工作的管理与协作。
Kajabi
kajabi.com
Kajabi是一个综合平台，帮助创作者和企业家建立和管理在线业务，包括课程、会员、播客以及其他数字产品。
Great Learning
mygreatlearning.com
伟大学习应用提供专业人士和学生在线免费课程，帮助学习热门技能以促进职业发展。
DataCamp
datacamp.com
DataCamp是一个在线学习平台，提供数据科学和人工智能课程，通过互动练习帮助学习者增强实践技能。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 应用提供丰富的在线课程，帮助企业提升员工技能，适应快速变化的工作环境。用户可按需学习相关内容。
Skillshare
skillshare.com
Skillshare是一款在线学习应用，提供创造性课程，用户可通过付费订阅学习不同领域的项目导向课程，包括设计、摄影等。
Preply
preply.com
Preply是一款在线语言学习应用，提供与认证导师进行一对一的个性化课程，支持多种语言，可灵活安排学习时间。
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Networks是一种在线社区平台，帮助创作者和企业管理课程、会员和数字产品，支持互动和社区管理。
Moodle
moodle.org
Moodle是一个开源学习管理系统，提供课程管理、用户角色定义和多语言支持，适用于各种教育和培训场景。
Teachable
teachable.com
Teachable是一个在线课程创建平台，帮助用户创建、出售和管理在线课程和辅导服务。支持多种内容格式和互动元素。
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace是一款学习管理平台，支持个性化学习体验，适用于K-12、高等教育和企业培训，提供易于使用的技术和工具。
Stepik
stepik.org
Stepik是一个教育平台，提供编程和IT等领域的在线课程，支持互动学习和自动评分，适合不同能力的学习者。
Cengage
cengage.com
Cengage应用程序提供全面的教育工具，允许学生在移动设备上访问课程材料，支持学习活动和笔记功能。
Open LMS
openlms.net
Open LMS是一个灵活的学习管理系统，支持课程管理、个性化学习路径和社交学习功能，适合各种教育和企业环境。
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo是一款教育工具，帮助教师管理课堂，促进家长与学生之间的沟通与互动。
its learning
itslearning.com
它的学习应用程序是一个在线学习平台，支持教师管理课程、跟踪学生进展，并提供个性化学习体验。
Thinkific
thinkific.com
Thinkific是一个在线课程创建和管理平台，支持多种内容格式并提供分析工具，帮助创作者轻松销售数字学习产品。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一个企业学习平台，提供个性化学习路径，帮助解决技能差距，支持员工技能发展与业务目标一致。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS是一款云端学习管理系统，帮助组织创建、管理和交付在线培训，支持自定义、移动学习和多种语言。
Nas.io
nas.io
Nas.io应用提供会员服务、数字产品、付费活动等，专为社区主导业务设计。
TrainerCentral
trainercentral.com
TrainerCentral是一个安全的在线培训平台，支持培训师和教育工作者管理客户关系和培训计划，提供集中管理和协作工具。
Varsity Tutors
varsitytutors.com
Varsity Tutors是一款提供个性化在线辅导的应用，连接学生与认证教师，涵盖多种科目及测试准备。
Showbie
showbie.com
Showbie是一款数字学习平台，帮助教师高效管理课堂，分发作业，提供反馈，促进学生之间的合作。
Education Perfect
educationperfect.com
教育完美是一个在线学习平台，提供个性化学习工具和自动报告，帮助教师跟踪学生进度和优化教学。
ClassLink
classlink.com
ClassLink是一个基于云的教育平台，提供单点登录、课程管理和资源分析，帮助教师与学生更有效地连接和学习。
LearnDash
learndash.com
LearnDash是一个为WordPress设计的学习管理系统，用户可以创建、管理和销售在线课程，支持多种货币化策略和详细分析。
360Learning
360learning.com
360Learning是一个协作学习管理系统，帮助公司通过将专家转化为培训师来提升员工和合作伙伴的技能。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds是一个在线学习管理系统，帮助企业创建和销售多种类型的在线课程，支持个性化学习路径和营销工具。
edunation
edu-nation.net
Edunation 是一款K-12教育应用，为学生、教师和家长提供学习工具，实现高效的学习管理和互动。