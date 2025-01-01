替代项 - WayUp

Indeed
indeed.com
Indeed是一款求职应用，汇总来自多个网站的招聘信息，允许用户搜索职位、上传简历并直接申请工作。
Naukiri
naukri.com
Naukri是一个求职应用，帮助用户与雇主连接，申请印度各行业的工作机会，并提供职业发展工具和定制招聘通知。
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor是一个求职平台，用户可以匿名查看公司评价、工资信息，搜索并申请职位，帮助 individuals 找到合适的工作。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter是一个求职和招聘平台，简化了申请人跟踪，帮助雇主管理候选人及其申请流程。
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit是一款云端招聘管理系统，帮助企业和人力资源机构高效管理候选人、招聘流程和客户关系。
Handshake
joinhandshake.com
握手是一个将大学生与工作和实习机会联系的平台，提供个性化工作推荐及雇主联系方式。
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
LinkedIn招聘人员应用使招聘人员可以随时随地搜索候选人、发送信息并管理候选管道，优化招聘过程。
Monster
monster.com
Monster是一个求职平台，提供职位搜索、职业建议和简历工具，帮助求职者与雇主联系，优化求职体验。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一个招聘体验平台，提供视频面试、评估工具和AI聊天助手，旨在简化招聘流程并减少偏见。
Paychex
paychex.com
Paychex应用程序简化工资和福利管理，为雇主提供薪资处理、员工数据管理和合规支持，员工可查看薪资和福利信息。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一个全方位的体验管理平台，帮助组织收集、分析和行动于客户、员工、产品和品牌体验数据。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（前身为AngelList Talent）是一个旨在帮助初创企业和求职者的平台，支持融资和招聘。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Remote
remote.com
Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一款基于云的人力资源管理平台，提供招聘、薪资、绩效跟踪等功能，旨在简化企业人力资源流程。
Manatal
manatal.com
Manatal是一个招聘软件，旨在简化招聘流程，提供候选人管理、自动化工作流程、AI支持等功能，适用于企业和招聘机构。
Job Today
jobtoday.com
今天的工作是一款求职应用，帮助用户在越南查找和申请职位，简化求职过程并提供雇主管理工具。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR是一款人力资源软件，旨在简化自动化招聘流程，支持候选跟踪、面试安排和团队协作，帮助企业优化招聘决策。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。
TextUs
textus.com
TextUs是一款SMS互动平台，帮助招聘人员和销售人员提高沟通效率，管理联系人并优化业务流程。
Factorial
factorialhr.com
阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。
Otta
otta.com
OTTA是一个求职平台，帮助用户根据个人偏好找到合适的职位，提供职位信息、公司见解和职业发展资源。
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent是一个免费的平台，帮助企业在全球范围内寻找和联系自由职业者和代理机构。
Dice
dice.com
DICE应用程序是一个专为技术行业设计的求职平台，提供工作搜索、求职服务和社交功能，帮助用户快速找到合适的职位。
Talent.com
talent.com
Talent.com 是一款招聘应用，提供企业招聘解决方案，帮助快速找到合适的候选人，满足招聘需求。
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder是一个求职平台，帮助求职者与雇主联系，提供职位搜索、简历建设和职业建议等功能。
Teamtailor
teamtailor.com
Teamtailor是一款云端招聘软件，提供简化的招聘流程，支持职业网站建设、匿名招聘和候选人管理，适合中型企业使用。