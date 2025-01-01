替代项 - Voyse

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform是一个无代码的平台，用于创建自定义表单和工作流程，支持支付、条件逻辑和自动化任务。

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit是一款云端招聘管理系统，帮助企业和人力资源机构高效管理候选人、招聘流程和客户关系。

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

握手是一个将大学生与工作和实习机会联系的平台，提供个性化工作推荐及雇主联系方式。

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

LinkedIn招聘人员应用使招聘人员可以随时随地搜索候选人、发送信息并管理候选管道，优化招聘过程。

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio是一款无代码平台，帮助用户快速构建自定义应用程序和内部工具，支持与Airtable和Google Sheets集成。

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex应用程序简化工资和福利管理，为雇主提供薪资处理、员工数据管理和合规支持，员工可查看薪资和福利信息。

Personio

Personio

personio.de

Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox是一款基于云的人力资源管理平台，提供招聘、薪资、绩效跟踪等功能，旨在简化企业人力资源流程。

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal是一个招聘软件，旨在简化招聘流程，提供候选人管理、自动化工作流程、AI支持等功能，适用于企业和招聘机构。

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob是一款人力资源平台，旨在简化人事管理，支持员工入职、绩效管理与薪酬管理，适用于多种工作模式。

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR是一款人力资源软件，旨在简化自动化招聘流程，支持候选跟踪、面试安排和团队协作，帮助企业优化招聘决策。

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。

Sesame HR

Sesame HR

sesamehr.es

芝麻人力资源是一款人力资源管理软件，简化并自动化人力资源流程，便于管理员工信息和提升工作效率。

Factorial

Factorial

factorialhr.com

阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder是一个求职平台，帮助求职者与雇主联系，提供职位搜索、简历建设和职业建议等功能。

BrightMove

BrightMove

brightmove.com

BrightMove是一款基于云的申请者跟踪系统，专为招聘人员和候选人设计，提供自动化工作流和自定义功能，简化招聘过程。

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo是一款综合人力资源管理平台，提供员工管理、薪资、考勤和招聘等功能，帮助企业优化人力资源运营。

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Teamtailor是一款云端招聘软件，提供简化的招聘流程，支持职业网站建设、匿名招聘和候选人管理，适合中型企业使用。

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn是一款云端招聘软件，简化人员配备和招聘过程，结合申请人跟踪与客户关系管理功能。支持数据自动化和移动访问。

GoHire

GoHire

gohire.io

GoHire 是一个招聘平台，帮助企业简化招聘流程，管理职位、候选人和面试，提高招聘效率。

Built In

Built In

builtin.com

Built In 是一个在线社区，连接专业人士与科技公司，提供工作机会和行业资讯。

HROne

HROne

hrone.cloud

HRONE是一个人力资源管理平台，自动化HR流程，简化人际互动，并提供可操作的洞察，以提升工作场所效率。

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai是一款基于人工智能的人力资源管理平台，提供人才招聘、员工发展和绩效追踪等综合解决方案。

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream是针对小时工的HR、工资和招聘平台，帮助企业简化HR任务、招聘和支付团队。

产品

探索

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.

替代项 - Voyse - WebCatalog