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使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Vortex 的桌面应用程序增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
调试 API 的最简单方法。 将 API 端点从任何环境安全地直接路由到您的 IDE。
网站： vtxhub.com
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