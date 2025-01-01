替代项 - Vimcar

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon应用程序帮助用户管理其Verizon帐户和服务，支付账单、切换计划和监控数据使用，支持多个帐户的管理。

Motive

Motive

gomotive.com

动机是一款综合车队管理应用，提供安全监控、实时定位、维护管理和燃油效率优化等功能，以提升企业运营效率和安全性。

Samsara

Samsara

samsara.com

Samsara是一个综合车队管理平台，通过实时数据和AI分析，帮助企业优化运营、降低成本并提高安全性。

Fleet Complete

Fleet Complete

ecofleet.com

Fleet Complete是一个车队管理应用，提供实时车辆跟踪、驾驶员行为监控和调度管理，帮助企业提高效率和降低成本。

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me是一款用于商用路线优化的应用，能自动规划和调度最佳路线，并提供导航和实时跟踪功能，适合各类企业使用。

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx是一款基于AI的货运自动化平台，帮助物流参与者数字化操作并提供实时洞察和分析。

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio是一款车队管理软件，支持车辆与设备的远程管理、油耗跟踪、维护计划及驾驶员记录，适用于各种规模的企业。

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack是一款基于云的交付管理软件，提供实时跟踪、电子交付证明等功能，帮助企业优化物流和提高客户满意度。

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan是一个交付管理平台，支持实时跟踪、路线优化和任务自动化，旨在提升企业物流运营效率和客户满意度。

Rand McNally

Rand McNally

randmcnally.com

Rand McNally应用程序为驾驶员提供导航与车队管理工具，包括车辆跟踪、驾驶员日志管理与合规检查，提高运营效率。

Momentum IoT

Momentum IoT

momentumiot.com

动量物联网是一款云基础的软件平台，通过GPS设备提供车队及设备管理，帮助企业实时跟踪财务和运营数据。

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo路线策划者是一款车队管理软件，帮助车队主高效规划和优化司机路线，支持实时追踪和交付更新。

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet是一款交付管理平台，帮助企业管理本地交付，提供驾驶员应用、调度仪表板和实时跟踪功能。

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior是一款用于路线优化的应用，帮助调度员和驾驶员管理多停送货、实时流量更新以及路线共享。

LocoNav

LocoNav

loconav.com

Loconav是一款车队管理平台，提供实时监控、风险预警和车辆管理功能，旨在提升运营效率及安全性。

FleetGO

FleetGO

fleetgo.com

FleetGO是一款车队管理应用，提供实时GPS跟踪、车辆检查、旅行报告等功能，帮助企业提高效率并保持合规。

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Fleet是一款车队管理应用，帮助企业简化维护、监控油耗、管理车辆与驾驶员，确保安全合规，减少纸质操作。

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD是一款单一仪表盘解决方案，旨在优化最后一公里物流，支持配送管理、路线优化、标签生成和客户通知。

Azuga

Azuga

azuga.com

Azuga是一款车队管理应用，提供实时车辆跟踪、驾驶行为监测和安全管理，旨在提高车队的安全性、效率和降低运营成本。

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys是一款云原生运输管理系统，帮助运营商、经纪人和混合公司高效管理车队、调度和财务，提供一体化解决方案。

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx是一款车队管理应用程序，通过视频分析、人工智能和机器视觉，提高车辆安全性、效率和合规性，支持驾驶员行为分析和事故预防。

Automile

Automile

automile.com

Automile应用提供实时GPS车队和资产跟踪，监控驾驶行为、车辆状态和路线优化，支持企业提高运营效率。

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab是一个车队管理平台，提供车辆跟踪、驾驶员监控和维护管理工具，帮助企业提高运营效率和安全性。

PortPro

PortPro

portpro.io

PortPro是一款运输管理软件，帮助Drayage运输公司优化运营，提高效率，并改善客户体验。

TruckX

TruckX

truckx.com

TruckX是一款综合的车队管理应用，提供ELD合规性、资产跟踪和AI行车记录仪解决方案，旨在提高车队运营效率。

BigRoad

BigRoad

bigroad.com

BigRoad 是一款帮助卡车司机和车队管理者管理服务时间、遵守法规并简化操作的电子记录设备解决方案。

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift是一个车队管理平台，提供实时数据、自动化工作流与分析报告，帮助企业提升安全性和运营效率。

Record360

Record360

record360.com

Record360是一款数字检查平台，提供资产状态管理和索赔管理功能，支持高效的检查和资产管理，提高企业与客户之间的信任。

GPSTab

GPSTab

gpstab.com

GPSTab是一款无合同的电子日志设备，帮助卡车企业监控车辆位置、管理司机活动，并优化运营，提高安全性和盈利能力。

CalAmp

CalAmp

calamp.com

CalAmp是一款云端遥感技术应用，帮助企业通过资产追踪、维护调度和车辆警报等功能优化车队运营。

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