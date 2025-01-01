替代项 - Vee Volunteers

Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang是一款为非营利组织设计的捐助者管理软件，帮助管理捐助者关系和筹款活动，提升参与度和资金筹集效果。
Instrumentl
instrumentl.com
Instrumentl是一个赠款管理平台，帮助非营利组织发现、研究和跟踪赠款机会，提供数据库、提醒和报告功能。
Submittable
submittable.com
Submittable是一个综合平台，简化赠款、志愿者和公司社会责任计划的管理，提高效率并增强透明度。
Good Grants
goodgrants.com
Good Grants是一个国际化的赠款管理平台，帮助中小型赠款者以灵活的方式管理和资助赠款申请。
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect是一个在线平台，简化奖学金、赠款和奖励的申请管理，支持创建表单、审查和追踪申请，提升效率。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud是一款为非营利组织提供全面CRM解决方案的应用，支持筹款、活动管理与赠款管理。
Pebble
pebbleimpact.com
Pebble是一款助力简化资助管理的应用，提供人工智能驱动的预算、报告及分析功能，支持自动化解决方案与集成。
Evalato
evalato.com
Evalato 是一款奖项管理软件，简化申请收集、评估和选出获奖者的流程，支持多种语言和货币，适用于各种评估活动。
Giveffect
giveffect.com
Giveffect是一个专为非营利组织设计的软件平台，提供筹款、活动管理、志愿者和捐助者管理等功能。
MonkeyPod
monkeypod.io
MonkeyPod是一个集成的非营利管理平台，提供会计、捐助者管理、CRM、电子邮件营销和在线筹款等功能，简化非营利组织运营。
Keela
keela.co
Keela是一款非营利组织管理软件，提供捐赠管理、联系管理、电子邮件营销等功能，帮助提高筹款效率和捐助者关系。
Untap
untapcompete.com
Untap是一个管理创新和人才发现的平台，支持开放创新挑战、黑客马拉松、评比等活动，提供定制化管理和数据分析功能。
Optimy
optimy.com
Optimy是一个一体化的社会影响平台，简化和高效管理资助活动，自动化重复任务，跟踪资金分配，提升资助效果。
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds是一款企业社会责任软件，支持员工捐赠、志愿服务和赠款管理，帮助公司提升员工参与度和慈善活动。
Charityvest
charityvest.org
CharityVest是一个慈善捐款管理平台，提供灵活的捐款和投资方式，帮助用户高效管理和规划捐赠。