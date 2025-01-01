替代项 - Varsity Tutors

Preply
preply.com
Preply是一款在线语言学习应用，提供与认证导师进行一对一的个性化课程，支持多种语言，可灵活安排学习时间。
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo是一款教育工具，帮助教师管理课堂，促进家长与学生之间的沟通与互动。
LRNKEY
lrnkey.com
Lrnkey是一款在线辅导平台，用户可以开发新技能并找到快速学习方法，直接预约私人课程。
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard是一个互动白板，适用于企业培训、在线辅导、学校及教育机构，支持定制化服务。
WISE
wise.live
WISE是一个专为在线教学和辅导业务设计的平台，提供自动排班、提醒和发票功能，以及灵活的课程管理和学员报告。
Teach 'n Go
teachngo.com
Teach 'n Go是一款现代化的学校管理软件，帮助教育中心管理课程安排、费用、出勤等，提供便捷的教学支持和数据存储。
TutorOcean
tutorocean.com
TutorOcean 是一个在线辅导平台，连接学生与合格导师，提供个性化学习支持和实时互动。
Tutorful
tutorful.co.uk
Tutorful是一个在线辅导平台，提供与经过审核的导师进行一对一辅导，帮助学生个性化学习并提高成绩。
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO是一个交互式虚拟教室平台，提供课堂管理、游戏化工具和课程准备，支持在线教学，无需额外软件。
Practice
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Practice应用帮助以客户为基础的企业减少后台工作，简化日程安排和任务执行，集中管理客户活动和工具。
Tutor.id
tutor.id
Tutor.ID是一个在线平台，帮助学生找到合适的导师，提供学校课业、语言学习和职业技能等辅导服务。
BookNook
booknook.com
BookNook是一个教育应用程序，提供阅读和识字技能的个性化学习体验，支持各种学习目标，实现对教育内容的有效导航。
FavTutor
favtutor.com
FavTutor是一个在线辅导服务，帮助学生与资深导师连接，提供计算机科学和数据科学的个性化指导和实时编程帮助。
Planubo
planubo.com
Planubo是一个在线调度和客户管理软件，允许用户创建预订页面、收款、管理员工和客户，提高服务效率。支持多种功能，简化运营流程。
TutorShell
tutorshell.com
TutorShell是一个基于云的辅导管理软件，提供学生管理、课程安排和多个辅导教师的功能，支持个性化学习体验。
Oases
oasesonline.com
Oases应用是管理基于会话的辅导业务的平台，帮助匹配导师与学生，安排课程并记录学生进度和会话笔记。