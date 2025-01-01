替代项 - Userpilot

Coda
coda.io
Coda是一个基于云的文档编辑器，集成文档、电子表格和应用功能，支持团队协作和多种第三方服务。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一款适用于小型企业的全能营销平台，提供营销CRM、电子邮件活动、分析报告等工具，帮助企业提升销售和管理。
JotForm
jotform.com
Jotform是一个无代码的平台，用于创建自定义表单和工作流程，支持支付、条件逻辑和自动化任务。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter是一款交互式演示软件，帮助用户通过民意调查和测验等功能与观众实时互动，以提升会议和教学的参与度。
Typeform
typeform.com
Typeform是一个用户友好的工具，用于创建互动表单、调查和测验，支持多种集成和复杂问题逻辑。
UserTesting
usertesting.com
UserTesting是一个帮助企业收集用户反馈的工具，以提高产品的可用性和用户体验。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar是一款用户行为分析工具，通过热图、会话记录和调查帮助企业了解用户在网站上的交互及优化体验。
Visme
visme.co
Visme是一个综合设计平台，帮助用户创建和分享视觉内容，如演示文稿、信息图表和报告。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一个全方位的体验管理平台，帮助组织收集、分析和行动于客户、员工、产品和品牌体验数据。
Constant Contact
constantcontact.com
持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。
Zoho Survey
zoho.com
Zoho调查是一款在线调查工具，帮助企业收集客户、员工等的反馈和数据，支持多语言和高级功能。
Tally
tally.so
Tally 是一种免费表单生成器，允许用户无限制地创建表单、收集回应并使用多种输入选项，无需注册。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Doodle
doodle.com
Doodle是一个在线调度应用程序，帮助用户协调会议和约会，支持安排时间、发送提醒，并与其他工具集成。
Textline
textline.com
Textline是一个企业短信平台，支持双向沟通，帮助团队与客户建立更好关系，提供高效的客户服务和沟通管理。
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides是一款互动演示软件，提供实时民意调查、测验和问答环节，旨在提升观众参与度，适用于教育和会议等场合。
SurveyMonkey
surveymonkey.com
SurveyMonkey是一个调查和反馈管理平台，帮助用户创建、分发和分析调查，以收集重要反馈和洞察。
TWIPLA
twipla.com
Twipla是一个网站分析平台，提供实时数据分析、访客行为跟踪、热图和用户调查，以帮助企业优化网站性能和用户体验。
Spark Chart
sparkchart.com
Spark Chart是一款强大的在线调查软件，提供24/7专家支持，帮助用户创建、定制和分析各种调查，快速生成报告。
forms.app
forms.app
forms.app是一款在线表单创建和调查制作工具，用户可轻松设计、分享和分析表单响应，适用于各种设备和行业。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI是一个基于人工智能的品牌管理平台，帮助营销人员制定品牌策略、测试创意资产并实时监控品牌绩效。
Respondent Participant
respondent.io
Respondent Participant是一款实时市场应用，用于全球范围内寻找和安排研究访谈。适用于销售和竞争研究。
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro是一个在线调查软件，帮助用户创建、分发和分析调查数据，支持离线收集与多种问题类型和报告。
Formaloo
formaloo.com
Formaloo是一个集中式工作空间，用户可以创建调查、网页应用和客户门户，方便地收集和管理数据。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer是一款集成的营销自动化平台，提供电子邮件营销、活动管理、调查评估、着陆页、移动应用和移动营销工具。
Formstack
formstack.com
Formstack是一款基于云的表单创建和数据收集工具，适用于自动化调查、注册和其他业务流程。
Customerly
customerly.io
客户是一个客户服务和营销自动化平台，提供实时聊天、CRM和分析工具，以增强客户关系和沟通效率。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs是一款SaaS软件，提供培训、知识库、测验、调查和客户关系管理工具，旨在提升员工学习和客户满意度。
Wufoo
wufoo.com
Wufoo是一款在线表单构建工具，用户可以创建和自定义各种表格，如注册、调查和付款表，支持集成第三方应用。
Experience.com
experience.com
Experience.com 提供在线声誉、评论和管理解决方案，帮助企业提升在线形象和客户互动。适用于各行业的专业人士和品牌。