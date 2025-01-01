替代项 - Urlbox

Gyazo
gyazo.com
Gyazo是一款多功能工具，允许用户快速捕获屏幕截图和视频，方便共享和组织视觉内容。
VisualPing
visualping.io
VisualPing是一款网站监控工具，允许用户监测网页的视觉和内容变化，并在发生更改时发送通知。
ApiFlash
apiflash.com
ApiFlash 是一个简单而强大的截图 API，支持批量生成精确的网页截图，基于 Chrome 和 AWS Lambda 构建，确保稳定性和可扩展性。
Screenshotmachine
screenshotmachine.com
Screenshotmachine是一个捕获网页截图的服务，适用于网站测试、监控和文档创建等多种用途。
Gemoo
gemoo.com
Gemoo是一款多功能工具，支持屏幕录制、视频编辑和3D动画，帮助用户方便地创建、管理和分享数字内容。
Pagescreen
pagescreen.io
Pagescreen是一款网页截图和归档工具，支持监控网页变化和团队协作，便于保存和管理网页内容。
Thum.io
thum.io
Thum.io 是一个快速可靠的网页截图 API，允许用户轻松捕获网页的实时快照，适用于开发人员和企业。
My Site Archive
mysitearchive.com
我的网站档案是一款网络档案工具，捕获屏幕截图、下载源代码、跟踪网站变化及监控DNS记录，帮助用户记录网站历史与变化。
Capture
capture.page
Capture是一款多功能服务，提供高质量截图、PDF生成、内容抓取和网站元数据提取的API，适合开发者使用。
ScreenshotOne
screenshotone.com
ScreenshotOne是一款屏幕快照API，允许开发者通过简单的API调用捕获网页截图，支持多种自定义选项和格式。
MirrorWeb
mirrorweb.com
MirrorWeb是一款统一的通讯监控平台，帮助企业满足SEC、FINRA等监管机构的记录保存要求，捕捉所有电子通讯并支持内容监控与搜索。
Adwallet.io
adwallet.io
Adwallet是一款自动化工具，帮助发布者和代理机构创建、合并数字广告截图，并输出到公司品牌的PowerPoint模板中，节省时间并确保广告显示正常。
Stillio
stillio.com
Stillio 是一款自动截图网站的应用，帮助用户轻松捕捉、归档和分享网页截图，以节省时间并保持网页记录。
LaunchBrightly
launchbrightly.com
LaunchBrightly是一个自动化产品截图平台，帮助客服团队自动捕捉和更新帮助中心的截图，确保截图准确且符合品牌风格。
Doppio
doppio.sh
Doppio 是一个 API 服务，允许通过简单的代码将 HTML 转换为 PDF 或截屏，支持大规模生成文件并可直接存储在 S3 桶中。
Hexowatch
hexowatch.com
Hexowatch是一个网站监控工具，可以跟踪网站的视觉、内容、源代码、技术、可用性和价格变化，还提供通知和报告功能。
ChangeTower
changetower.com
ChangeTower是一款网站监控和归档应用，可跟踪网站内容、代码和图像的变化，并在符合条件时发送通知。
Blit
blitapp.com
Blit是一款网络应用，可自动捕捉和管理网站截图，支持定期安排抓图，方便用户监控网站变化。
Raq.com
raq.com
Raq.com是一款为私募股权设计的监控应用，提供投资组合、目标和竞争对手的信息，帮助用户实现全面可视化和统一智能。
Ad Reform
adreform.com
广告改革是一个智能广告运营助手，提供广告截图自动化、创意QA和广告性能分析等功能，简化广告管理流程。