替代项 - Upstart

Podium
podium.com
讲台是一个综合客户通信平台，帮助企业提高网站转化率和客户互动，集成消息、评论、付款和营销功能。
Carsforsale.com
carsforsale.com
Carsforsale.com应用程序为用户提供搜索、比较和购买汽车的平台，支持高级过滤器和详细车辆列表，方便用户做出明智决策。
DealerSocket
dealersocket.com
DealerSocket是一个为汽车经销商提供的CRM软件，帮助管理客户数据、销售流程和工作流程，提升销售效率与客户参与度。
Impel
impel.ai
Impel是一个数字互动平台，通过AI技术增强汽车行业客户体验，与现有系统集成，提升销售和运营效率。
CDK
cdkglobal.com
CDK Global 提供汽车经销商软件解决方案，服务近15000个经销商地点，帮助用户实现潜力。
LoanStreet
loan-street.com
LoanStreet是一个技术平台，帮助金融机构简化贷款共享、管理和发起过程，支持财务包容性和效率。
Dealer
dealer.com
Dealer.com是专为汽车行业打造的数字营销解决方案，提供网站、广告、数字零售及管理服务的整合平台。
Orbee
orbee.com
Orbee是汽车行业的中间件，整合数据管理与自动化，帮助经销商优化客户体验和营销策略。
Activengage
activengage.com
ActivEngage是一个客户参与平台，通过高级对话工具和自动化帮助企业提升客户体验和互动效率。
Gubagoo
gubagoo.com
Gubagoo是一个实时沟通平台，专注于汽车经销商与客户之间的互动，提供聊天工具和AI支持以提升客户满意度和销售转化。
Axe Credit Portal
axefinance.com
AX Credit Portal是一个AI驱动的贷款管理平台，自动化整个信用生命周期，包括信用评估、批准和贷款服务。
Roopya
roopya.money
Roopya是一款印度金融科技应用，为金融机构提供LaaS平台，简化贷款申请和审批流程，支持多种贷款产品和分析工具。
Lendr
joinlendr.com
Lendr是一款为硬钱和私人贷方量身定制的贷款管理平台，提供全面的贷款发放、服务、资本管理和合规功能，简化贷款操作。
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite是一个基于云的贷款管理解决方案，简化贷款生命周期的每个阶段，提高效率并支持实时跟踪和定制化选项。
Driftrock
driftrock.com
Driftrock是一款汽车营销平台，通过多个渠道提升优质潜在客户和销售，支持自动化功能和全面跟踪。28个汽车品牌使用该平台。
BrytSoftware.com
brytsoftware.com
BrytSoftware是一个全面的贷款管理软件，提供贷款发放、服务、信托会计、文档创建及存储等功能，帮助贷方简化运营。
GoDocs
godocs.com
GoDocs 是一款自动化商业贷款文件生成的软件，帮助银行和贷款机构简化贷款合规流程，提高效率，确保文件符合所有法规。
LoanPro
loanpro.io
LoanPro是一个现代化的贷款管理平台，提供贷款生命周期管理、付款处理和数据访问，帮助贷方提高效率和合规性。
The Mortgage Office
themortgageoffice.com
抵押办公室应用程序是一款旨在简化和管理抵押贷款流程的管理平台，支持贷款起源、服务和合规。
Mortgage Automator
mortgageautomator.com
抵押自动机器人是一款全面的贷款 origination 和服务软件，专为北美私人贷款机构设计，支持文档生成、自动化工作流和客户通信优化。
Shift Marketing
automotive.shiftmarketing.io
Shift Marketing是一家数据库营销技术公司，通过Shift One平台帮助汽车经销商和制造商通过忠诚营销活动向CRM客户销售汽车。
Matador
matador.ai
Matador是一款利用人工智能和自动化技术，为企业提供个性化对话体验的应用，以提升销售和客户体验。