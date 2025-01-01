替代项 - Ugenie

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up是一款综合型CRM平台，帮助用户通过活动、会员管理等数字工具建立和发展社区，适用于各种会员组织。

MemberPress

MemberPress

memberpress.com

MemberPress是一个WordPress插件，帮助用户创建和管理会员网站，支持内容限制、在线课程和社区功能。

GrowthZone

GrowthZone

growthzone.com

GrowthZone是一款协会管理软件，提供会员管理、事件规划、沟通工具和市场营销自动化，旨在提升运营效率和会员参与度。

Neon One

Neon One

neonone.com

Neon One 是一个专为非营利组织和会员协会设计的管理软件，可以管理筹款活动、事件和沟通，提高参与度和收入，并提供报告工具。

Springly

Springly

springly.org

Springly是一个集成的非营利组织管理软件，提供筹款、会计、网站建设及电子邮件等功能，帮助组织简化日常管理。

Amilia

Amilia

amilia.com

Amilia是一个综合管理平台，帮助组织简化注册、会员管理和活动运营，促进社区参与和在线交易。

Raklet

Raklet

raklet.com

Raklet是一款全面的会员管理平台，帮助组织管理会员、创建活动、收集捐款及进行有效沟通工具。

Member365

Member365

member365.com

成员365是一个专为会员组织设计的在线平台，提供会员管理、活动组织和数据分析工具，简化管理流程，提高会员参与度。

SheepCRM

SheepCRM

sheepcrm.co.uk

SheepCRM是英国领先的会员管理软件，帮助企业有效管理客户互动和数据，提升客户关系和满意度。

Rhythm Software

Rhythm Software

rhythmsoftware.com

Rhythm是一款可定制的协会管理系统，满足不同协会的需求，提供友好的用户体验和技术支持，以提升协会管理效率。

Clubistry

Clubistry

clubistry.com

Clubistry是一款综合俱乐部管理软件，提供会员管理、在线支付、活动管理等功能，简化俱乐部运营。

ToucanTech

ToucanTech

toucantech.com

ToucanTech是一个云平台，专为管理和发展校友社区而设计，支持通信、协作及事件管理，适用于教育机构和公司。

ClubCollect

ClubCollect

clubcollect.com

ClubCollect是一个帮助俱乐部和组织收集会费的应用，简化付款请求、管理和财务跟踪。

Join It

Join It

joinit.com

Join It 是一款会员管理服务，帮助组织有效跟踪、管理和发展社区，同时整合支付、邮箱和活动组织等功能。

Memberplanet

Memberplanet

memberplanet.com

成员Planet是一款云基础的会员管理软件，帮助组织管理会员、活动和沟通，适用于24000个组织，包括美国空军。

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