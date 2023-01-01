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Udemy, Inc. 是一个针对专业成人和学生的美国在线学习平台。它由 Eren Bali、Gagan Biyani 和 Oktay Caglar 于 2010 年 5 月创立。 截至 2020 年 1 月，该平台拥有超过 3500 万名学生和 57,000 名教师，以超过 65 种语言教授课程。课程注册人数已超过 4 亿。学生和教师来自 180 多个国家，其中 2/3 的学生位于美国境外。学生参加课程主要是为了提高与工作相关的技能。有些课程会产生技术认证学分。 Udemy 特别努力吸引企业培训师为其公司员工创建课程。截至 2020 年，网站上有超过 130,000 门课程。Udemy 总部位于加利福尼亚州旧金山，在科罗拉多州丹佛设有办事处；爱尔兰都柏林；安卡拉，土耳其；圣保罗，巴西；和印第安纳州古尔冈。

网站： udemy.com

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