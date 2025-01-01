替代项 - Turbify

Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，用户可以创建社交媒体图形、演示文稿、海报等，支持拖放编辑和使用模板，适合个人和专业项目。
Wix
wix.com
Wix是一款网站构建工具，帮助用户轻松创建、管理及扩展在线业务，提供拖放编辑器、模板和电子商务功能。
Webflow
webflow.com
Webflow是一个可视化的网站开发平台，允许用户无代码设计和构建自定义网站，支持响应式设计和SEO优化。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy应用程序帮助用户创建和管理在线形象，提供网站构建、电子商务工具、SEO和分析等功能，适合小企业和个人使用。
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com是一个自助出版平台，帮助用户创建和管理博客和网站，提供灵活的工具和功能以优化内容和SEO。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一款适用于小型企业的全能营销平台，提供营销CRM、电子邮件活动、分析报告等工具，帮助企业提升销售和管理。
Squarespace
squarespace.com
Squarespace是一款网站建设和托管应用，提供可自定义模板和拖放功能，帮助用户创建和管理专业网站、在线商店和博客。
Hostinger
hostinger.com
Hostinger是一款网络托管应用，提供共享、VPS、云等多种托管服务，以及域名注册和安全功能，适合不同用户需求。
Tilda
tilda.cc
Tilda是一个易于使用的网站构建器，允许用户无需编码创建网站、在线商店和登陆页面，提供丰富的模板和内容块。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap是一个提供域名注册和网站托管服务的平台，支持域名管理、安全功能和VPN服务，适合个人和企业使用。
Framer
framer.com
Framer是一款无代码的原型制作工具，用户可以在浏览器中轻松创建响应式网站，支持实时合作和内容管理。
Bubble
bubble.io
Bubble是一个无代码平台，允许用户通过拖放界面创建Web应用程序，支持工作流程定义和API集成，适合非技术用户。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase是一个AI驱动的客户协作工具，提供项目管理、文档创建和客户门户等功能，旨在简化工作流程和提高客户体验。
Renderforest
renderforest.com
Renderforest是一个综合品牌平台，提供创建视频、图形设计、徽标和网站的工具，适合没有设计经验的用户。
Duda
duda.co
Duda是一个无代码网站构建平台，帮助数字营销机构和SaaS公司快速创建和管理响应式网站。支持电子商务、SEO和客户管理等功能。
WebWave
webwave.me
WebWave是一款拖放式网站建立工具，用户可以从空白页开始或选择模板，方便地创建和管理网站及在线商店。
Elementor
elementor.com
Elementor是一款拖放式WordPress网站构建器，用户无需编码即可创建和自定义网站，具有丰富的模板和设计工具。
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels是一款在线销售渠道平台，帮助用户快速创建高效的销售页面，无需技术或设计经验。提供模板和自动化功能。
10Web
10web.io
10Web是一个人工智能驱动的网站和电子商务构建平台，简化网站创建、管理和优化，适合个人和企业使用。
Weebly
weebly.com
Weebly是一个免费的网页构建器，用户可以轻松创建网站、博客或在线商店，支持多种类型的网站和内置电子商务功能。
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie是一个无代码平台，帮助用户创建移动应用、网站和其他数字解决方案，适合不同业务需求。
Carrd
carrd.co
Carrd是一个免费的平台，用于创建简单、响应式的一页网站，适合投资组合、简历和着陆页等。用户可以无编码知识自定义站点。
Nicepage
nicepage.com
Nicepage是一个多功能网站构建工具，通过自由定位设计现代、响应迅速的网站，支持无编码创建和定制。
CodeDesign.ai
codedesign.ai
CodeDesign.ai是一个AI驱动的网站构建器，简化网站创建，支持无代码操作，生成响应式HTML代码和自定义模板。
Constant Contact
constantcontact.com
持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。
Copilot
copilot.com
Copilot是一款集成客户沟通、支付、文件共享、合同和帮助台等功能的应用，旨在提供统一的客户体验。
Glitch
glitch.com
Glitch是一个在线编程平台，允许用户在浏览器中创建、共享和协作开发网站和应用程序。
Webador
webador.com
Webador是一款免费且易于使用的网站构建器，可以帮助用户快速创建专业网站，无需技术知识。