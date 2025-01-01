替代项 - TruVideo

ALLDATA
alldata.com
Alldata应用程序为汽车服务和维修行业提供OEM维修信息和工具，帮助专业人员管理维护和维修流程。
DealerCenter
dealercenter.com
DealerCenter是一款针对独立汽车经销商的管理系统，提供库存跟踪、客户数据库、信用报告等功能。
Fullbay
fullbay.com
Fullbay是一款云端重型车队管理软件，可以跟踪维护、管理零件库存并监测维修工作，适用于移动设备访问。
PartsTech
partstech.com
PartsTech 是一款帮助汽车维修店快速查找和采购零件的应用，提供实时库存和批发价格信息。
Shop-Ware
shop-ware.com
Shop-Ware是一个汽车维修行业的管理系统，简化操作、增强客户服务、提供报价和报告等工具，支持商店日常管理。
Orderry
orderry.com
Orderry是一款自动化管理软件，支持修理处理、销售、客户关系、库存、财务和员工跟踪等功能，适用于店内和现场工作。
Carsforsale.com
carsforsale.com
Carsforsale.com应用程序为用户提供搜索、比较和购买汽车的平台，支持高级过滤器和详细车辆列表，方便用户做出明智决策。
FixIQ Pro
fixiq.pro
FixIQ Pro是一款汽车服务管理工具，自动化各项工作流程，便于随时随地管理汽车服务和分析公司及员工表现。
AutoLeap
autoleap.com
AutoLeap是一款基于云的汽车维修软件，帮助维修店提高效率，简化流程，支持数字检查、调度和支付等功能。
CDK
cdkglobal.com
CDK Global 提供汽车经销商软件解决方案，服务近15000个经销商地点，帮助用户实现潜力。
AutoRaptor CRM
autoraptor.com
AutoRaptor CRM是为汽车经销商设计的客户关系管理工具，提供潜在客户管理、销售流程自动化及服务部门集成，旨在提高运营效率。
Space Auto
space.auto
Space Auto CRM 让销售人员在桌面和移动设备上跟踪客户旅程，管理交易，并无缝集成Space Auto网站，以便做出明智的销售决策。
Shopgenie
shopgenie.io
Shopgenie 是一个为汽车维修店提供全面的市场营销、客户关系管理和在线排程的平台，拥有完全免费的在线排程工具。
EverLogic
everlogic.com
Autoflow
autoflow.com
Autoflow是一款汽车维修店管理工具，帮助用户预约、跟踪服务进度、进行数字质量控制，并简化客户沟通及付款处理。
WebbRes
webbres.com
WebbRes 是一个综合软件系统，将销售、租赁和服务操作整合在一个易于使用的平台上，帮助经销商减少人工流程。