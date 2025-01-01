替代项 - Track-POD

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon应用程序帮助用户管理其Verizon帐户和服务，支付账单、切换计划和监控数据使用，支持多个帐户的管理。

Motive

Motive

gomotive.com

动机是一款综合车队管理应用，提供安全监控、实时定位、维护管理和燃油效率优化等功能，以提升企业运营效率和安全性。

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps是一个在线GIS和地图可视化工具，用户可以创建、注释和共享互动地图，适用于团队协作和多种映射需求。

Samsara

Samsara

samsara.com

Samsara是一个综合车队管理平台，通过实时数据和AI分析，帮助企业优化运营、降低成本并提高安全性。

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit 是一款销售管理软件，帮助销售团队管理潜在客户、跟踪互动和优化销售策略。

Fleet Complete

Fleet Complete

ecofleet.com

Fleet Complete是一个车队管理应用，提供实时车辆跟踪、驾驶员行为监控和调度管理，帮助企业提高效率和降低成本。

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me是一款用于商用路线优化的应用，能自动规划和调度最佳路线，并提供导航和实时跟踪功能，适合各类企业使用。

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa是一个云基础的支出管理平台，帮助企业优化采购、发票、费用和合同管理，提高财务可见性与控制。

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx是一款基于AI的货运自动化平台，帮助物流参与者数字化操作并提供实时洞察和分析。

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio是一款车队管理软件，支持车辆与设备的远程管理、油耗跟踪、维护计划及驾驶员记录，适用于各种规模的企业。

Vimcar

Vimcar

vimcar.de

Vimcar应用是一款车队管理解决方案，提供车辆跟踪、驾驶员管理和路线优化，帮助企业提高运营效率和降低成本。

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack是一款基于云的交付管理软件，提供实时跟踪、电子交付证明等功能，帮助企业优化物流和提高客户满意度。

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan是一个交付管理平台，支持实时跟踪、路线优化和任务自动化，旨在提升企业物流运营效率和客户满意度。

Rand McNally

Rand McNally

randmcnally.com

Rand McNally应用程序为驾驶员提供导航与车队管理工具，包括车辆跟踪、驾驶员日志管理与合规检查，提高运营效率。

Momentum IoT

Momentum IoT

momentumiot.com

动量物联网是一款云基础的软件平台，通过GPS设备提供车队及设备管理，帮助企业实时跟踪财务和运营数据。

Circuit for Teams

Circuit for Teams

getcircuit.com

团队电路是一款简便的路线规划和优化工具，帮助企业实时管理交付，提升效率并降低成本。

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

TransVirtual是一款云基础的物流管理系统，提供实时跟踪、交付证明和路线优化，帮助企业提高物流效率和客户满意度。

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon是一个云端的物流管理平台，提供实时跟踪和分析功能，帮助简化和优化运输流程。

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo路线策划者是一款车队管理软件，帮助车队主高效规划和优化司机路线，支持实时追踪和交付更新。

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo是一款综合的现场销售管理应用，帮助制造商、批发商和分销商管理客户关系和订单，提升销售效率与生产力。

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse是一款位置共享应用，允许用户通过Web链接临时分享实时位置，注重用户隐私，适用于个人和专业用途。

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet是一款交付管理平台，帮助企业管理本地交付，提供驾驶员应用、调度仪表板和实时跟踪功能。

Routific

Routific

routific.com

Routific是一款路线优化应用，通过AI算法实时规划和优化交付路线，提高效率，降低物流成本。

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior是一款用于路线优化的应用，帮助调度员和驾驶员管理多停送货、实时流量更新以及路线共享。

FarEye

FarEye

fareye.com

Fareye是一款物流管理应用，提供实时跟踪、动态路由和自动调度，旨在提高交付效率和客户满意度。

LocoNav

LocoNav

loconav.com

Loconav是一款车队管理平台，提供实时监控、风险预警和车辆管理功能，旨在提升运营效率及安全性。

FleetGO

FleetGO

fleetgo.com

FleetGO是一款车队管理应用，提供实时GPS跟踪、车辆检查、旅行报告等功能，帮助企业提高效率并保持合规。

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Fleet是一款车队管理应用，帮助企业简化维护、监控油耗、管理车辆与驾驶员，确保安全合规，减少纸质操作。

GoShare

GoShare

goshare.co

Goshare是一个连接货车和面包车车主与企业的物流平台，提供按需的最后一公里和中间公里配送服务。

Azuga

Azuga

azuga.com

Azuga是一款车队管理应用，提供实时车辆跟踪、驾驶行为监测和安全管理，旨在提高车队的安全性、效率和降低运营成本。

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