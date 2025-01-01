替代项 - Tonkean

Fastmail

Fastmail

fastmail.com

Fastmail是一款电子邮件服务，提供付费账户，支持个人和组织用户，具备日历、联系人和文件存储等功能。

Airtable

Airtable

airtable.com

Airtable是一个基于云的数据库和电子表格混合平台，支持实时协作、数据管理和多种视图，适用于各种业务功能。

FlutterFlow

FlutterFlow

flutterflow.io

FlutterFlow是一个无代码在线应用生成器，用户可以轻松创建与Firebase集成的本机应用，支持API和动画，并允许直接导出和发布。

Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate

microsoft.com

Microsoft Power Automate是一个基于云的工作流程自动化平台，支持集成多种应用，简化和自动化业务流程，提高生产力。

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps

powerapps.microsoft.com

Microsoft Power Apps是一个低代码开发平台，帮助企业轻松创建和管理自定义应用程序，支持多种应用类型并实现与数据源的无缝集成。

Titan Email

Titan Email

titan.email

Titan邮箱是一款专为专业人士和小企业设计的电子邮件应用，提供多种工具以提高生产力和客户关系管理。

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk是一个集成客户服务平台，支持多渠道沟通，具备票务管理、自动化与自助服务功能，帮助企业高效管理客户互动。

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。

Retool

Retool

retool.com

Retool是一个快速构建内部工具的平台，用户可以通过拖放组件与数据库和API连接，轻松创建自定义应用。

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto是一个在线平台，简化企业的工资单、福利和人力资源流程，提供自动化管理工具，适用于各种规模的企业。

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform是一个无代码的平台，用于创建自定义表单和工作流程，支持支付、条件逻辑和自动化任务。

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator是一个低代码平台，帮助用户快速创建和管理自定义业务应用程序，支持数据管理和工作流自动化。

Relevance AI

Relevance AI

relevanceai.com

相关性AI是一个综合平台，帮助企业创建和管理AI代理，自动化销售、营销、客户支持等任务，支持无代码构建及多种集成功能。

Thunkable

Thunkable

thunkable.com

Thunkable是一个无代码平台，允许用户通过拖放界面创建Android和iOS应用，无需编程知识，支持实时测试和直接发布。

Unroll.Me

Unroll.Me

unroll.me

Unroll.Me是一款电子邮件管理工具，帮助用户一键取消不必要的订阅并整理收件箱，提升邮件管理效率。

Shortwave

Shortwave

shortwave.com

Shortwave 是一款电子邮件应用，旨在将共享频道和生产力功能集成到 Gmail 中，帮助团队更高效地协作和管理电子邮件。

Adalo

Adalo

adalo.com

Adalo是一款无代码应用程序构建器，允许用户通过拖放界面创建移动和Web应用，支持数据库集成和自定义设计。

Lark

Lark

larksuite.com

Lark是一个多功能协作平台，集成聊天、文档、任务管理和视频会议，支持团队远程高效工作。

Help Scout

Help Scout

helpscout.com

Help Scout是一款面向客户的支持软件，通过电子邮件和在线聊天提供个性化服务，并集成知识库和团队协作功能。

Clean Email

Clean Email

clean.email

Clean Email 是一款电子邮件管理工具，帮助用户整理和清理收件箱，自动分类邮件，并提供取消订阅和隐私保护功能。

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。

Apify

Apify

apify.com

Apify是一个网络刮擦和自动化平台，提供数据提取和处理工具，支持多种编程语言，便于开发和集成。

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。

Deel

Deel

deel.com

Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio是一款无代码平台，帮助用户快速构建自定义应用程序和内部工具，支持与Airtable和Google Sheets集成。

产品

探索

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.