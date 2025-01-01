替代项 - Tonkean

Fastmail
fastmail.com
Fastmail是一款电子邮件服务，提供付费账户，支持个人和组织用户，具备日历、联系人和文件存储等功能。
Airtable
airtable.com
Airtable是一个基于云的数据库和电子表格混合平台，支持实时协作、数据管理和多种视图，适用于各种业务功能。
FlutterFlow
flutterflow.io
FlutterFlow是一个无代码在线应用生成器，用户可以轻松创建与Firebase集成的本机应用，支持API和动画，并允许直接导出和发布。
Microsoft Power Automate
microsoft.com
Microsoft Power Automate是一个基于云的工作流程自动化平台，支持集成多种应用，简化和自动化业务流程，提高生产力。
Microsoft Power Apps
powerapps.microsoft.com
Microsoft Power Apps是一个低代码开发平台，帮助企业轻松创建和管理自定义应用程序，支持多种应用类型并实现与数据源的无缝集成。
Titan Email
titan.email
Titan邮箱是一款专为专业人士和小企业设计的电子邮件应用，提供多种工具以提高生产力和客户关系管理。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是一个集成客户服务平台，支持多渠道沟通，具备票务管理、自动化与自助服务功能，帮助企业高效管理客户互动。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。
Retool
retool.com
Retool是一个快速构建内部工具的平台，用户可以通过拖放组件与数据库和API连接，轻松创建自定义应用。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。
Gusto
gusto.com
Gusto是一个在线平台，简化企业的工资单、福利和人力资源流程，提供自动化管理工具，适用于各种规模的企业。
JotForm
jotform.com
Jotform是一个无代码的平台，用于创建自定义表单和工作流程，支持支付、条件逻辑和自动化任务。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Paycom
paycom.com
Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator是一个低代码平台，帮助用户快速创建和管理自定义业务应用程序，支持数据管理和工作流自动化。
Relevance AI
relevanceai.com
相关性AI是一个综合平台，帮助企业创建和管理AI代理，自动化销售、营销、客户支持等任务，支持无代码构建及多种集成功能。
Thunkable
thunkable.com
Thunkable是一个无代码平台，允许用户通过拖放界面创建Android和iOS应用，无需编程知识，支持实时测试和直接发布。
Unroll.Me
unroll.me
Unroll.Me是一款电子邮件管理工具，帮助用户一键取消不必要的订阅并整理收件箱，提升邮件管理效率。
Shortwave
shortwave.com
Shortwave 是一款电子邮件应用，旨在将共享频道和生产力功能集成到 Gmail 中，帮助团队更高效地协作和管理电子邮件。
Adalo
adalo.com
Adalo是一款无代码应用程序构建器，允许用户通过拖放界面创建移动和Web应用，支持数据库集成和自定义设计。
Lark
larksuite.com
Lark是一个多功能协作平台，集成聊天、文档、任务管理和视频会议，支持团队远程高效工作。
Help Scout
helpscout.com
Help Scout是一款面向客户的支持软件，通过电子邮件和在线聊天提供个性化服务，并集成知识库和团队协作功能。
Clean Email
clean.email
Clean Email 是一款电子邮件管理工具，帮助用户整理和清理收件箱，自动分类邮件，并提供取消订阅和隐私保护功能。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。
Apify
apify.com
Apify是一个网络刮擦和自动化平台，提供数据提取和处理工具，支持多种编程语言，便于开发和集成。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。
Deel
deel.com
Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一款无代码平台，帮助用户快速构建自定义应用程序和内部工具，支持与Airtable和Google Sheets集成。