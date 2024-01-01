替代项 - TinyURL
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
BL.INK
bl.ink
企业链接管理。为全球团队提供协作、合规性和创造力，以改善每次参与、保护您的数据并在每次点击中建立信心。
Rebrandly
rebrandly.com
具有自定义域的 URL 缩短器。使用行业领先的链接管理平台缩短、品牌化和跟踪 URL。免费试用。 API、短 URL、自定义域。
GoLinks
golinks.io
直观、安全、可链接、由团队共享。 GoLinks® 通过名为 go/links 的令人难忘的短链接帮助团队快速查找和共享信息，从而提高工作效率。
T2M URL Shortener
t2mio.com
T2M URL shortener is an all-in-one link management platform. Best custom URL shortener with Branded domain & API. Personalized vanity short links with QR codes & advanced analytics and reports. Dedicated instance option for agencies.