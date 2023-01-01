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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

TimelinesAI — WhatsApp 多个号码管理解决方案 TimelinesAI 帮助拥有多个个人号码的企业获得 360° 可视性并提高 WhatsApp 的性能。 控制 — 一键式 WhatsApp <> CRM 集成 可见性 — 多号码共享收件箱 性能——Zapier、Webhooks 和批量发送

网站： timelines.ai

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