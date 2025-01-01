替代项 - TestGorilla

Indeed
indeed.com
Indeed是一款求职应用，汇总来自多个网站的招聘信息，允许用户搜索职位、上传简历并直接申请工作。
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank是一个开发者技能评估平台，帮助企业基于技能评估软件开发者，支持多个编程语言和自定义评估。
Moodle
moodle.org
Moodle是一个开源学习管理系统，提供课程管理、用户角色定义和多语言支持，适用于各种教育和培训场景。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一个招聘体验平台，提供视频面试、评估工具和AI聊天助手，旨在简化招聘流程并减少偏见。
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal是一个开发人员评估平台，支持多种编程语言和框架，提供自定义评估、内置IDE及详细报告，助力公司评估技术人才。
Metaview
metaview.ai
Metaview 应用通过数据和分析，提供可操作反馈，帮助面试官提高面试质量，从而优化招聘流程，减少偏见。
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth是一个在线编码评估平台，提供题库和工具，支持招聘者快速评估技术人才的编码能力。
Bob HR
hibob.com
Bob是一款人力资源平台，旨在简化人事管理，支持员工入职、绩效管理与薪酬管理，适用于多种工作模式。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
CoderPad
coderpad.io
CoderPad是一个技术面试工具，支持实时编码和多种语言，方便候选人与招聘团队协作，评估程序员能力。
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR是一款人力资源软件，旨在简化自动化招聘流程，支持候选跟踪、面试安排和团队协作，帮助企业优化招聘决策。
iMocha
imocha.io
iMocha是一个综合平台，通过人工智能评估技术技能，支持人才获取、内部发展和管理，帮助组织识别技能差距。
Codility
codility.com
Codility是一个在线平台，用于评估候选人的编程技能，支持编码测试和视频面试，帮助企业做出更客观的招聘决策。
Karat
karat.com
Karat是一个技术招聘解决方案，通过高效的面试和数据分析，帮助组织提升技术招聘的质量和效率。
Glider AI
glider.ai
Glider AI是一个技能智能平台，帮助企业通过虚拟评估和面试工具高效筛选候选人。
Searchie
searchie.io
Searchie 是一个灵活、易用的应用，帮助用户创建、组织和分享内容，如数字课程、会员网站和辅导等。
Canditech
canditech.io
Canditech是一个在线评估平台，帮助HR通过工作模拟评估候选人的技术和软技能，确保招聘过程的客观性和准确性。
Evalgator
evalgator.com
Evalgator是一个基于网络的数字评估平台，简化招聘流程，支持多种题型，提供实时反馈及自动结果计算，帮助招聘人员快速筛选候选人。
Mettl
mettl.com
METTL是一个在线评估平台，通过技术和软技能测试简化招聘流程，支持定制化评估和组织内部学习发展。
Filtered
filtered.ai
Filtered 是一款招聘应用，通过定制化的工作模拟考评自动化招聘流程，帮助公司高效筛选合格的技术人才。
ZenHR
zenhr.com
ZenHR是一款基于云的人力资源管理软件，旨在为中东市场简化人力资源流程，确保遵守当地法规并提高生产率。
Interviewer.AI
interviewer.ai
Interviewer.AI是一个自动化面试平台，通过AI视频面试简化候选人筛选，加速招聘流程，支持远程评估和反馈。
Hireflix
hireflix.com
Hireflix是一个无缝的单向视频面试平台，允许候选人从任意设备进行面试，支持多种语言，简化招聘流程。
HiPeople
hipeople.io
HiPeople 是一种人才评估工具，通过自动化参考检查和AI评估来提高招聘效率，帮助组织做出数据驱动的招聘决策。
Vocal Video
vocalvideo.com
Vocal Video是一款视频推荐平台，简化了客户和员工视频的收集、编辑与分享过程，适用于营销和内部沟通等多种场景。
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire是一个视频采访平台，提供单向和实时面试，简化招聘流程，支持定制问题和协作工具。适用于各类企业。
Workable
workable.com
Workable是一个招聘管理软件，提供招聘跟踪、候选人筛选和团队协作工具，以简化中大型企业的招聘过程。
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace是一款技能评估平台，自动化评估技术人才，包括编码、AI挑战，支持远程面试防作弊，简化招聘流程。
Vizzy
vizzy.com
Vizzy是一款招聘技术平台，通过互动式简历和专业概述，帮助企业更好地吸引和了解年轻人才。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter是一个视频面试平台，提供预录和实时面试工具，支持多语言和时区，助力各类企业快速高效招聘。
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