替代项 - TestGorilla

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed是一款求职应用，汇总来自多个网站的招聘信息，允许用户搜索职位、上传简历并直接申请工作。

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank是一个开发者技能评估平台，帮助企业基于技能评估软件开发者，支持多个编程语言和自定义评估。

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle是一个开源学习管理系统，提供课程管理、用户角色定义和多语言支持，适用于各种教育和培训场景。

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue是一个招聘体验平台，提供视频面试、评估工具和AI聊天助手，旨在简化招聘流程并减少偏见。

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal是一个开发人员评估平台，支持多种编程语言和框架，提供自定义评估、内置IDE及详细报告，助力公司评估技术人才。

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview 应用通过数据和分析，提供可操作反馈，帮助面试官提高面试质量，从而优化招聘流程，减少偏见。

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth是一个在线编码评估平台，提供题库和工具，支持招聘者快速评估技术人才的编码能力。

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob是一款人力资源平台，旨在简化人事管理，支持员工入职、绩效管理与薪酬管理，适用于多种工作模式。

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。

CoderPad

CoderPad

coderpad.io

CoderPad是一个技术面试工具，支持实时编码和多种语言，方便候选人与招聘团队协作，评估程序员能力。

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR是一款人力资源软件，旨在简化自动化招聘流程，支持候选跟踪、面试安排和团队协作，帮助企业优化招聘决策。

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha是一个综合平台，通过人工智能评估技术技能，支持人才获取、内部发展和管理，帮助组织识别技能差距。

Codility

Codility

codility.com

Codility是一个在线平台，用于评估候选人的编程技能，支持编码测试和视频面试，帮助企业做出更客观的招聘决策。

Karat

Karat

karat.com

Karat是一个技术招聘解决方案，通过高效的面试和数据分析，帮助组织提升技术招聘的质量和效率。

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI是一个技能智能平台，帮助企业通过虚拟评估和面试工具高效筛选候选人。

Searchie

Searchie

searchie.io

Searchie 是一个灵活、易用的应用，帮助用户创建、组织和分享内容，如数字课程、会员网站和辅导等。

Canditech

Canditech

canditech.io

Canditech是一个在线评估平台，帮助HR通过工作模拟评估候选人的技术和软技能，确保招聘过程的客观性和准确性。

Evalgator

Evalgator

evalgator.com

Evalgator是一个基于网络的数字评估平台，简化招聘流程，支持多种题型，提供实时反馈及自动结果计算，帮助招聘人员快速筛选候选人。

Mettl

Mettl

mettl.com

METTL是一个在线评估平台，通过技术和软技能测试简化招聘流程，支持定制化评估和组织内部学习发展。

Filtered

Filtered

filtered.ai

Filtered 是一款招聘应用，通过定制化的工作模拟考评自动化招聘流程，帮助公司高效筛选合格的技术人才。

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR是一款基于云的人力资源管理软件，旨在为中东市场简化人力资源流程，确保遵守当地法规并提高生产率。

Interviewer.AI

Interviewer.AI

interviewer.ai

Interviewer.AI是一个自动化面试平台，通过AI视频面试简化候选人筛选，加速招聘流程，支持远程评估和反馈。

Hireflix

Hireflix

hireflix.com

Hireflix是一个无缝的单向视频面试平台，允许候选人从任意设备进行面试，支持多种语言，简化招聘流程。

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

HiPeople 是一种人才评估工具，通过自动化参考检查和AI评估来提高招聘效率，帮助组织做出数据驱动的招聘决策。

Vocal Video

Vocal Video

vocalvideo.com

Vocal Video是一款视频推荐平台，简化了客户和员工视频的收集、编辑与分享过程，适用于营销和内部沟通等多种场景。

Spark Hire

Spark Hire

sparkhire.com

Spark Hire是一个视频采访平台，提供单向和实时面试，简化招聘流程，支持定制问题和协作工具。适用于各类企业。

Workable

Workable

workable.com

Workable是一个招聘管理软件，提供招聘跟踪、候选人筛选和团队协作工具，以简化中大型企业的招聘过程。

Skillspace

Skillspace

skillspace.ai

Skillspace是一款技能评估平台，自动化评估技术人才，包括编码、AI挑战，支持远程面试防作弊，简化招聘流程。

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

Vizzy是一款招聘技术平台，通过互动式简历和专业概述，帮助企业更好地吸引和了解年轻人才。

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter是一个视频面试平台，提供预录和实时面试工具，支持多语言和时区，助力各类企业快速高效招聘。

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