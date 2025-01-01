替代项 - Techoo

Physics Wallah
pw.live
物理瓦拉是一个教育平台，提供多种考试的学习资源，包括在线讲座、互动课程和模拟测试，帮助学生备考和职业发展。
Coursera
coursera.org
Coursera是一个在线学习平台，提供多种课程和学位，让用户随时随地学习，包括计算机科学、商业和人文科学等领域。
Testbook
testbook.com
Testbook是一款考试准备应用，提供模拟测试、在线辅导和学习工具，帮助学生有效备战各类竞争性考试。
edX
edx.org
EDX是一款在线学习应用，提供来自140个知名机构的2000门免费课程，帮助用户获取新技能并获得完成证书。
Khan Academy
khanacademy.org
可汗学院应用提供各种免费在线课程，帮助用户按自定进度学习数学、科学等主题，包括视频教程和互动练习。
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn学习是一个在线学习平台，提供超过21,000个课程，帮助用户发展专业技能并与行业趋势保持同步。
Codecademy
codecademy.com
Codecademy是一个在线学习平台，教授编码和计算机科学技能，提供多种编程语言的互动课程，适合各级学习者。
DataCamp
datacamp.com
DataCamp是一个在线学习平台，提供数据科学和人工智能课程，通过互动练习帮助学习者增强实践技能。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 应用提供丰富的在线课程，帮助企业提升员工技能，适应快速变化的工作环境。用户可按需学习相关内容。
Programiz
programiz.pro
Programiz是一款编程学习平台，提供互动教程和项目练习，帮助用户掌握多种编程语言与技能，适合初学者和有经验的开发者。
Brilliant
brilliant.org
Brilliant是一款教育应用，提供互动课程，帮助用户通过游戏和挑战提升在STEM领域的批判性思维和解决问题能力。
Skillshare
skillshare.com
Skillshare是一款在线学习应用，提供创造性课程，用户可通过付费订阅学习不同领域的项目导向课程，包括设计、摄影等。
Preply
preply.com
Preply是一款在线语言学习应用，提供与认证导师进行一对一的个性化课程，支持多种语言，可灵活安排学习时间。
Pluralsight
pluralsight.com
PluralSight是一个在线学习平台，为用户提供软件开发、人工智能、云计算等领域的技术课程和技能评估。
Udacity
udacity.com
Udacity是一个在线学习平台，提供数据科学、AI和编程等多领域的课程，旨在培养实用技术以满足市场需求。
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S是一个在线学习应用，提供视频课程、个性化学习、模拟考试和实时反馈，旨在帮助学生深入理解知识。
Scrimba
scrimba.com
Scrimba是一个互动学习平台，提供编码课程，用户可以实时编辑代码，适合各种水平的开发人员。
Chegg
chegg.com
Chegg是一款教育应用程序，提供教科书租赁、在线辅导、学习资料和个性化学习工具，帮助学生满足学术需求。
Intellipaat
intellipaat.com
Intellipaat 是一个在线培训平台，提供大数据、数据科学、人工智能等技术的课程和资源，帮助用户提升技能和知识。
Educative
educative.io
教育是一个互动学习平台，帮助用户通过实时编码环境提高编程和技术技能，支持各个水平的学习者。
Platzi
platzi.com
Platzi是一个在线教育平台，提供编程、设计、营销等专业课程，旨在帮助用户获得实用技能，适应职场需求。
365 Data Science
365datascience.com
365数据科学提供在线数据科学课程与认证，教授Excel、Python、R等技能，支持学习和职业发展。
SkillUp
simplilearn.com
SkillUp App 提供定制的在线教育资源，帮助组织制定增长策略，涵盖课程规划、内容、实施和分析。
CFI
corporatefinanceinstitute.com
CFI应用提供金融和银行专业人士所需的学习资源、课程和工具，帮助他们提升职业技能和财务建模能力。
upGrad
upgrad.com
UPGrad是一款在线学习应用，提供数据科学、数字营销等领域的学位和证书课程，与全球知名大学合作。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一个企业学习平台，提供个性化学习路径，帮助解决技能差距，支持员工技能发展与业务目标一致。
Dataquest
dataquest.io
Dataquest 提供动手数据和人工智能课程，帮助团队通过实际练习和项目有效学习新技能，用于专业发展和认证。
Forage
theforage.com
Forage 应用程序与领先雇主合作，为学生开发职业模拟，帮助他们获得职业技能和信心，连接课堂与职场。
FutureLearn
futurelearn.com
FutureLearn是一个在线学习平台，提供来自知名大学的课程，专注于医疗、教育和技术等领域，支持灵活的专业发展。
Frontend Masters
frontendmasters.com
Frontend Masters是一个在线学习平台，提供前端开发的课程和实战项目，帮助开发者提高技能，掌握现代网络技术。