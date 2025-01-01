替代项 - Teambook

Slack
slack.com
Slack是一个商业沟通平台，提供频道、私密组和直接消息功能，支持文件共享和与第三方应用的集成。
Trello
trello.com
Trello是一款基于网页的看板式任务管理应用，帮助团队组织和追踪项目进度。它使用卡片和列表来反映任务状态。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。
Asana
asana.com
Asana是一款项目管理工具，帮助团队组织和跟踪工作，优化协作和任务管理。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一个移动优先的员工管理应用，支持沟通、排班、时间跟踪和任务管理，专为无桌团队设计，提升运营效率。
monday.com
monday.com
monday.com是一个项目管理工具，帮助组织管理任务、项目和团队合作，并提高协作和工作效率。
Zoho People
zoho.com
Zoho People是一个人力资源管理平台，提供员工管理、考勤、绩效和培训等功能，支持移动访问和业务应用集成。
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet是一款协作和工作管理软件，支持任务分配、项目进度跟踪、日历管理和文档共享，界面类似电子表格。
Backlog
backlog.com
积压是一款在线项目管理工具，支持任务跟踪、版本控制和缺陷跟踪，帮助团队提高效率和透明度。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是一个集成客户服务平台，支持多渠道沟通，具备票务管理、自动化与自助服务功能，帮助企业高效管理客户互动。
Upbase
upbase.io
Upbase是一款综合项目管理平台，帮助团队管理任务、消息、文档和文件，支持实时聊天，界面简洁易用。
YouTrack
jetbrains.com
YouTrack是一款灵活的项目管理工具，支持定制化工作流、任务跟踪和敏捷管理，适合软件开发团队及其他组织。
Any.do
any.do
Any.do是一款简单的待办事项应用，用于管理个人任务和团队项目，支持跨平台同步与协作。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp是一个项目管理平台，集中远程团队的沟通、任务和文件共享，简化项目协作和管理。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
SmartSuite
smartsuite.com
SmartSuite是一个集成工作管理平台，帮助用户在单一界面中管理任务、项目和流程，提升团队协作和生产力。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是一个综合平台，提供CRM、项目管理、在线店铺和人力资源管理工具，旨在提高企业效率和团队协作。
Paycom
paycom.com
Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
Toodledo
toodledo.com
Toodledo是一款任务管理应用，帮助用户组织生活、跟踪任务、笔记和习惯，支持协作与跨设备同步。
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator是一个低代码平台，帮助用户快速创建和管理自定义业务应用程序，支持数据管理和工作流自动化。
Homebase
joinhomebase.com
Homebase是一款帮助小型企业管理员工调度、考勤和薪资的应用，支持多设备访问，简化人力资源任务。
Teamwork
teamwork.com
团队合作是一个项目管理平台，帮助组织规划、跟踪和管理复杂项目，提高工作效率。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu是一个一体化的业务管理平台，集成项目管理、客户关系管理、财务管理等功能，便于企业高效运营。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款移动优先的应用，旨在连接无桌员工，提供实时沟通、文件共享和员工参与工具，促进工作流程自动化。
When I Work
wheniwork.com
当我工作时是一款用于员工调度、考勤跟踪和沟通的应用程序，支持员工调班和休假管理，提供移动访问。
ZingHR
zinghr.com
ZingHR是一款云端人力资源管理软件，简化了企业HR流程，提供入职、考勤、工资管理等功能，适合远程团队使用。