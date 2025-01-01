替代项 - Team Procure

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。

Zoho Inventory

Zoho Inventory

zoho.com

Zoho库存是一款库存管理软件，帮助企业跟踪库存、订单和仓库运营，适用于中小型企业。

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob是一款全球履行平台，为电子商务品牌提供库存管理、订单处理和运输优化服务，支持实时库存跟踪和定制选项。

SAP

SAP

sap.com

SAP应用程序是一个集成企业软件解决方案，支持财务、人力资源、销售和供应链管理，简化业务流程，提高运营效率。

Flexport

Flexport

flexport.com

Flexport是一个综合物流平台，提供全球货运、供应链管理、实时跟踪和海关服务，帮助企业优化物流和降低成本。

inFlow Inventory

inFlow Inventory

inflowinventory.com

流入库存是一款库存管理软件，帮助中小型企业跟踪和管理库存，支持条形码扫描、多站点管理、销售和购买跟踪等功能。

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa是一个云基础的支出管理平台，帮助企业优化采购、发票、费用和合同管理，提高财务可见性与控制。

Cin7

Cin7

cin7.com

Cin7是一款综合库存管理应用，支持企业管理库存、制造、销售和报告，旨在提高运营效率和库存可见性。

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligence应用于产品合规和供应链可视化，提供供应商参与、数据收集和报告生成，支持多项法律法规的管理和合规。

Stord

Stord

stord.com

Stord是一个基于云的供应链平台，提供物流、仓储、运输和订单管理等服务，帮助企业提升运营效率和客户体验。

SourceDay

SourceDay

sourceday.com

SourceDay是一个供应链协作软件，帮助买家与供应商对接订单和变更，提供实时订单可见性，减少供货延误。

Zip

Zip

ziphq.com

Zip是一个采购和请求管理平台，帮助企业统一流程、提高可见性和决策效率，简化员工的采购体验。

BoxHero

BoxHero

boxhero-app.com

BoxHero是一款库存管理应用，帮助用户高效跟踪和管理库存，提供低库存警报、条形码扫描和数据导出功能。

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks是一个综合平台，支持多渠道零售商管理库存、订单和销售渠道，提供实时数据和自动化功能。

TealBook

TealBook

tealbook.com

TealBook 是一种供应商数据平台，通过自动化供应商数据的收集、验证和丰富，帮助企业优化采购流程并改善决策。

SalesBinder

SalesBinder

salesbinder.com

SalesBinder是一款 web 基于的库存管理软件，帮助企业实时管理库存、客户账户、采购订单等，并支持与多个第三方系统集成。

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica是一个数据管理平台，帮助企业集成和管理数据，提供数据质量和治理支持，促进数据驱动决策。

Avetta

Avetta

avetta.com

Avetta是一个综合的承包商风险管理平台，帮助企业管理供应商的安全、合规和工人能力，支持简化流程和数据驱动决策。

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor是一款模块化的企业资源计划（ERP）软件，用于管理财务、人力资源、供应链、库存和生产等业务流程。

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Blastramp HQ 是一款专为小型品牌设计的库存管理工具，集中管理电商和批发销售渠道，优化订单和库存管理。

Finale Inventory

Finale Inventory

finaleinventory.com

结局库存是一个基于云的库存管理软件，适用于多渠道电子商务和仓库管理，支持条形码扫描和多站点库存追踪。

SKULabs

SKULabs

skulabs.com

SKULabs 是一款库存和仓库管理软件，帮助电商企业简化多渠道运营，实时跟踪库存，优化订单履行流程。

MESH Works

MESH Works

meshworks.com

MESH Works是一款云端软件，帮助汽车制造企业管理采购、质量和新产品开发，支持供应商关系管理和APQP模块。

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

Anvyl是一个供应链管理平台，帮助品牌管理供应商和生产，跟踪从采购到交付的产品数据，降低成本，提高效率。

Unicommerce

Unicommerce

unicommerce.com

Unicommerce是一个电子商务管理平台，提供库存、订单和物流管理的工具，帮助企业简化在线业务。

Isometric Technologies

Isometric Technologies

iso.io

Isometric Technologies（ISO）是一款货运管理软件，简化制造商、运输方和第三方之间的数据对账，提供绩效分析和优化供应链关系的洞察。

ShipHero

ShipHero

shiphero.com

ShipHero是一款仓库管理和订单履行解决方案，专为电子商务及分销企业设计，提供实时库存管理、自动履行和报告工具。

Flowspace

Flowspace

flow.space

Flowspace 是一个云端软件，提供实时库存、订单和履行活动的可视化，整合所有订单来源，支持全国150多个履行中心。

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

Sellercloud是一个电子商务管理平台，帮助在线零售商跨多个渠道管理库存、订单和产品，提升销售效率。

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

Shipedge是一个云平台，提供订单管理和仓库管理解决方案，帮助电子商务公司自动化运营和提高效率。

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