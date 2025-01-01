替代项 - Team Procure

Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
Zoho Inventory
zoho.com
Zoho库存是一款库存管理软件，帮助企业跟踪库存、订单和仓库运营，适用于中小型企业。
ShipBob
shipbob.com
ShipBob是一款全球履行平台，为电子商务品牌提供库存管理、订单处理和运输优化服务，支持实时库存跟踪和定制选项。
SAP
sap.com
SAP应用程序是一个集成企业软件解决方案，支持财务、人力资源、销售和供应链管理，简化业务流程，提高运营效率。
Flexport
flexport.com
Flexport是一个综合物流平台，提供全球货运、供应链管理、实时跟踪和海关服务，帮助企业优化物流和降低成本。
inFlow Inventory
inflowinventory.com
流入库存是一款库存管理软件，帮助中小型企业跟踪和管理库存，支持条形码扫描、多站点管理、销售和购买跟踪等功能。
Coupa
coupa.com
Coupa是一个云基础的支出管理平台，帮助企业优化采购、发票、费用和合同管理，提高财务可见性与控制。
Cin7
cin7.com
Cin7是一款综合库存管理应用，支持企业管理库存、制造、销售和报告，旨在提高运营效率和库存可见性。
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence应用于产品合规和供应链可视化，提供供应商参与、数据收集和报告生成，支持多项法律法规的管理和合规。
Stord
stord.com
Stord是一个基于云的供应链平台，提供物流、仓储、运输和订单管理等服务，帮助企业提升运营效率和客户体验。
SourceDay
sourceday.com
SourceDay是一个供应链协作软件，帮助买家与供应商对接订单和变更，提供实时订单可见性，减少供货延误。
Zip
ziphq.com
Zip是一个采购和请求管理平台，帮助企业统一流程、提高可见性和决策效率，简化员工的采购体验。
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero是一款库存管理应用，帮助用户高效跟踪和管理库存，提供低库存警报、条形码扫描和数据导出功能。
Linnworks
linnworks.com
Linnworks是一个综合平台，支持多渠道零售商管理库存、订单和销售渠道，提供实时数据和自动化功能。
TealBook
tealbook.com
TealBook 是一种供应商数据平台，通过自动化供应商数据的收集、验证和丰富，帮助企业优化采购流程并改善决策。
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder是一款 web 基于的库存管理软件，帮助企业实时管理库存、客户账户、采购订单等，并支持与多个第三方系统集成。
Informatica
informatica.com
Informatica是一个数据管理平台，帮助企业集成和管理数据，提供数据质量和治理支持，促进数据驱动决策。
Avetta
avetta.com
Avetta是一个综合的承包商风险管理平台，帮助企业管理供应商的安全、合规和工人能力，支持简化流程和数据驱动决策。
Epicor
epicor.com
Epicor是一款模块化的企业资源计划（ERP）软件，用于管理财务、人力资源、供应链、库存和生产等业务流程。
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一款专为小型品牌设计的库存管理工具，集中管理电商和批发销售渠道，优化订单和库存管理。
Finale Inventory
finaleinventory.com
结局库存是一个基于云的库存管理软件，适用于多渠道电子商务和仓库管理，支持条形码扫描和多站点库存追踪。
SKULabs
skulabs.com
SKULabs 是一款库存和仓库管理软件，帮助电商企业简化多渠道运营，实时跟踪库存，优化订单履行流程。
MESH Works
meshworks.com
MESH Works是一款云端软件，帮助汽车制造企业管理采购、质量和新产品开发，支持供应商关系管理和APQP模块。
Anvyl
anvyl.com
Anvyl是一个供应链管理平台，帮助品牌管理供应商和生产，跟踪从采购到交付的产品数据，降低成本，提高效率。
Unicommerce
unicommerce.com
Unicommerce是一个电子商务管理平台，提供库存、订单和物流管理的工具，帮助企业简化在线业务。
Isometric Technologies
iso.io
Isometric Technologies（ISO）是一款货运管理软件，简化制造商、运输方和第三方之间的数据对账，提供绩效分析和优化供应链关系的洞察。
ShipHero
shiphero.com
ShipHero是一款仓库管理和订单履行解决方案，专为电子商务及分销企业设计，提供实时库存管理、自动履行和报告工具。
Flowspace
flow.space
Flowspace 是一个云端软件，提供实时库存、订单和履行活动的可视化，整合所有订单来源，支持全国150多个履行中心。
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloud是一个电子商务管理平台，帮助在线零售商跨多个渠道管理库存、订单和产品，提升销售效率。
Shipedge
shipedge.com
Shipedge是一个云平台，提供订单管理和仓库管理解决方案，帮助电子商务公司自动化运营和提高效率。