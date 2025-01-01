替代项 - TealBook

QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online是一款基于云的会计软件，帮助企业管理财务、创建发票、跟踪收入支出及工资单。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Mercury
mercury.com
Mercury是为初创企业和中小型企业提供的数字银行平台，提供无费用的支票和储蓄帐户，以及财务管理工具。
Ramp
ramp.com
Ramp是一款全面的财务管理平台，提供公司信用卡、费用管理、账单支付和供应商管理等功能，帮助企业简化财务运营。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
SqlDBM
sqldbm.com
SqlDBM是一款免费的数据库设计工具，支持SQL Server、MySQL、PostgreSQL和Snowflake，帮助用户创建和管理数据库模型。
Rydoo
rydoo.com
Rydoo是一款实时费用管理应用，支持移动和网络端的费用提交、审批与报销，帮助企业控制支出和优化财务管理。
SAP
sap.com
SAP应用程序是一个集成企业软件解决方案，支持财务、人力资源、销售和供应链管理，简化业务流程，提高运营效率。
Navan
navan.com
Navan是一个简化公司旅行和费用管理的平台，提供旅行计划、预订、管理及实时报告功能，为企业优化旅行效率。
Sprinto
sprinto.com
Sprinto是一款安全合规自动化平台，通过与云服务集成，简化和自动化合规流程，支持多种安全标准，帮助组织高效管理合规情况。
Airwallex
airwallex.com
Airwallex是一个金融科技平台，通过多货币账户、外汇管理和支付工具，简化企业的国际支付和财务操作。
dbt
getdbt.com
dbt是一款数据转换工具，允许用户使用SQL优化数据工作流程，支持模块化和文档化，提升数据质量和协作效率。
Pleo
pleo.io
Pleo 是一种支出管理解决方案，提供公司信用卡，自动处理费用、发票和报销，帮助企业简化费用管理和保持透明度。
Pipefy
pipefy.com
Pipefy是一个基于AI的流程自动化平台，帮助企业无代码构建工作流程，简化管理复杂流程，提高生产力。
Planhat
planhat.com
Planhat是一个客户成功平台，提供数据集中管理、工作流程自动化和客户体验增强，支持企业提升客户留存和效率。
Coupa
coupa.com
Coupa是一个云基础的支出管理平台，帮助企业优化采购、发票、费用和合同管理，提高财务可见性与控制。
DATEV
datev.de
DATEV应用程序简化会计和财务管理，支持电子发票处理及与其他系统集成，确保数据准确性和合规性。
Segment
segment.com
Segment是一款客户数据平台，帮助公司收集和统一第一方客户数据，简化数据收集和传输到各种工具的过程。
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation是一个合规管理平台，提供持续监控和自动化流程，帮助企业维持GDPR、SOC 2等法规的遵守。
Spendesk
spendesk.com
Spendesk是一个全面的支出管理平台，提供实时支出可见性，集成预算、发票、费用报销和公司卡管理等功能，适合中小企业。
Brex
brex.com
Brex是一个综合支出管理平台，支持公司卡、费用管理、报销和账单支付，简化财务流程，适合全球业务使用。
Airbase
airbase.io
Airbase是一个现代化的支出管理平台，简化应付账款流程，支持企业有效管理支出与财务风险。
Payhawk
payhawk.com
Payhawk是一款支出管理应用，帮助企业简化财务流程，包括公司卡、费用报告、发票处理等，支持多货币交易及系统集成。
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence应用于产品合规和供应链可视化，提供供应商参与、数据收集和报告生成，支持多项法律法规的管理和合规。
Team Procure
teamprocure.com
团队采购是一个基于云的采购软件，帮助企业管理电子拍卖、招标、请求审批和订单跟踪等流程。
Everstream Analytics
everstream.ai
Everstream Analytics利用AI和预测分析提供供应链见解和风险分析，帮助企业优化运营并增强弹性。
Mission Grey
missiongrey.com
Mission Grey是首个AI原生工具，帮助用户实时了解全球商业环境，评估风险、监控事件、提供建议，提升投资组合和供应链的韧性与机会发现。
Prodensus
prodensus.com
Prodensus 是一款基于云的采购解决方案，利用人工智能简化供应商选择，提升合作质量，降低管理成本和运输开支。
Part Analytics
partanalytics.com
Part Analytics 应用程序使用 AI 软件自动化直接材料的采购和 PLM 流程，提供实时零件、成本、风险和支出见解。
Mine
saymine.com
Mine应用是一个帮助企业实现自动化数据隐私操作的平台，快速高效地满足合规要求，适应企业的独特数据处理需求。