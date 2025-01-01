替代项 - TaskTag

Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend是一款用于房屋建筑和改建项目管理的软件，支持任务管理、客户关系、财务跟踪和团队协作。
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus是一款集成CRM和项目管理工具的云软件，帮助屋顶和建筑行业的承包商简化业务运营和客户管理。
Contractor Foreman
contractorforeman.com
承包商工头是一款综合建筑管理软件，提供项目跟踪、员工管理、在线开票等功能，旨在简化中小型承包商的项目管理。
Houzz Pro
houzz.com
Houzz Pro是一个综合业务管理工具，为家庭装修和设计专业人士提供项目管理、客户沟通和CRM功能，支持高效管理项目。
Procore
procore.com
Procore是一款建筑管理软件，帮助用户从规划到交付管理项目、资源和财务，增强沟通与合作。
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire是一个集成的工地管理软件，促进施工团队之间的信息共享和任务管理，提高项目效率和协作。
Dashpivot
sitemate.com
Dashpivot是一个数字管理平台，简化文档和工作流程，支持安全、质量、资产等各项管理，适用于建筑和基础设施行业。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建筑项目管理软件，帮助用户从销售到项目完成，管理所有业务流程，提高组织性与利润。
VisiLean
visilean.com
VisiLean 是一种基于云的建筑管理软件，促进团队协作，提供实时项目跟踪和数据分析，支持BIM集成和移动更新。
Raken
rakenapp.com
Raken是一款现场管理应用程序，帮助建筑公司实时收集项目数据，简化文档处理和团队协作，提高项目效率。
Albiware
albiware.com
Albiware是一款综合工具，旨在通过集成自动化和分析功能来简化和增强商业流程，提高工作效率。
Revizto
revizto.com
Revizto是一款实时问题跟踪软件，专注于建筑、工程和施工领域的协作及BIM项目协调。
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager是一款项目管理软件，提供项目计划、资源管理和时间跟踪等功能，帮助团队高效执行和监控项目。
BuildPro
hyphensolutions.com
BuildPro是一款实时在线建筑调度应用，提供协作和供应链管理，帮助建筑商与供应商沟通材料交付和劳动力安排。
WorkMax
workmax.com
WorkMax是建筑行业移动项目成本管理的云解决方案，提供时间跟踪、资产管理和实时报告功能，提高效率和准确性。
Fieldly
fieldly.com
Fieldly是一款专为建筑和安装专业人士设计的数字项目管理工具，帮助简化现场操作、任务管理和员工调度。
BrickControl
brickcontrol.com
BrickControl是一款基于云的ERP软件，专为管理建筑项目而设计，适用于各类施工和财务管理。
RDash
rdash.io
R-Dash是一款建筑管理平台，支持开发商、承包商和设计工作室实现工作流程自动化，方便各团队在项目管理中协作。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio是一款现代化的建筑管理软件，帮助建筑商和承包商有效跟踪项目财务、管理任务和文档，以及团队协作。
Builderhead
builderhead.com
Builderhead是一款易用的施工管理软件，结合项目管理工具，帮助用户组织、跟踪和协作项目，提升生产力。
Higharc
higharc.com
Higharc是一款住宅建筑技术平台，提供3D设计、实时成本估算及在线销售体验，以简化房屋设计、销售和建造流程。
Buildxact
buildxact.com
Buildxact是一款建筑估算和项目管理软件，简化估计、预算和项目管理流程，提升客户沟通与项目透明度。
Buildern
buildern.com
Buildern是一款住宅施工项目管理软件，专为建筑行业提供全面的项目管理解决方案，支持从售前到财务管理的各个方面。
Corfix
corfix.com
Corfix是一款建筑管理软件，提供项目管理、风险评估和合规管理工具，旨在提高施工效率和安全性。
Outbuild
outbuild.com
Outbuild 是一个用于有效调度和规划建筑项目的 SaaS 平台，允许用户在一个平台上创建和连接主计划、前瞻计划和周计划。
BuildBook
buildbook.co
BuildBook是一款综合建筑管理软件，帮助承包商高效管理项目、促进团队协作并提高项目透明度，从而简化整个施工过程。
NextMinute
nextminute.com
NextMinute是一款专为商人设计的任务管理软件，提供工作管理、时间表、报价、发票等功能，帮助简化运营并提高效率。
Kojo
usekojo.com
Kojo是一个材料采购平台，帮助承包商管理采购流程，提高效率，降低成本和浪费。
Materio
materio.co
Materio是一个自动化工作流程的应用，帮助室内设计和建筑公司简化大型项目，提供交互式平面图和实时工作范围。
LetsBuild
letsbuild.com
LetsBuild是一款建筑项目管理软件，提供实时信息访问，支持项目计划、工作流管理、质量保证及团队协作。