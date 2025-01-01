替代项 - TallyFox

Microsoft Visio
microsoft.com
Microsoft Visio是一款图表工具，帮助用户创建流程图、组织结构图和网络图，并支持实时协作和数据可视化。
Lucid
lucid.co
Lucid是一款视觉协作套件，提供虚拟白板、智能图示和云可视化，帮助团队从构思到成功交付。
Deel
deel.com
Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw是一个集图表制作、白板和数据可视化于一体的工具，支持团队实时协作，便于创建专业文档和视觉表达。
Creately
creately.com
Creately是一种视觉协作平台，支持团队在统一空间中进行创意、规划和执行，提供丰富的模板和实时协作功能。
Happeo
happeo.com
Happeo是一个综合的企业内部网平台，帮助团队管理知识和内部沟通，支持页面构建和工具整合，易于使用，适合各种规模的公司。
People.ai
people.ai
People.ai是一款收入情报平台，集成AI技术，帮助企业销售团队优化销售流程和管理管道。提供实时销售活动和潜在客户的见解。
Chartloop
chartloop.com
Chartloop为团队提供关键的组织智能，自动生成组织图，支持销售、招聘和商业战略的规划与实施。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款人力资源管理软件，帮助企业吸引、招聘和入职新员工，管理员工信息和请假请求，简化HR流程。
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog是一款支持Holacracy管理实践的软件，帮助组织定义角色、职责及治理流程，促进透明度与协作。
Agentnoon
agentnoon.com
AgentNoon是一个组织设计和劳动力规划平台，帮助企业通过互动工具分析和决策，优化组织结构和运营。
Pingboard
pingboard.com
Pingboard是一个员工连接和人力资源管理的平台，提供动态组织图表、员工目录和庆祝活动功能，促进员工之间的互动。
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Tasks in a Box 应用允许有共同目标的人进行合作，灵活应对情况并简化公司内部的流程。
Names & Faces
namesandfaces.com
Names & Faces应用程序帮助您轻松将员工数据转化为可视化的员工目录和组织结构图，便于所有人识别团队成员及其在团队中的位置。
ChartHop
charthop.com
ChartHop是一个人员操作平台，连接和可视化人数据，帮助组织提升透明度和决策能力，支持各种人力资源管理功能。
The Org
theorg.com
The Org应用帮助用户创建公开的组织结构图，展示同事，吸引更优秀的人才，提高曝光度。
Organimi
organimi.com
Organimi是一个云-based组织图表软件，帮助企业创建可定制的图表，支持数据导入、导出及与其他工具集成。
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana是一个战略性人员管理平台，帮助公司实时跟踪人员费用、协作招聘计划和预测人员流失。
GoProfiles
goprofiles.io
GoProfiles是一个AI驱动的平台，帮助员工在工作中建立联系与合作，提供员工目录、同伴识别和组织结构图。
Knoetic
knoetic.com
Knoetic是一个数据分析平台，帮助企业获得DEI、流失率、招聘和薪酬等方面的见解，从而优化决策和运营效率。
OneDirectory
onedirectory.com
OneDirectory 是一款员工目录应用，帮助公司提升数字工作环境的效率，快速搜索员工信息，促进协作与生产力。