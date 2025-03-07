潜在客户生成软件 - 最热门应用 - 美国

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潜在客户生成软件：释放自动化勘探和转换的力量 潜在客户生成软件使企业能够简化和优化获取高质量潜在客户、推动增长和最大化收入潜力的流程。通过利用先进的自动化、数据分析和多渠道营销策略，这一创新工具集彻底改变了组织识别、吸引潜在客户并将其转化为实际客户的方式。 从本质上讲，潜在客户生成软件旨在消除传统潜在客户生成方法中固有的猜测和低效率。它使企业能够精确定位并覆盖其理想的受众群体，最终提高转化率和投资回报率。 通过利用潜在客户生成软件的力量，企业可以加速增长，提高销售效率，并在当今动态市场的竞争中保持领先地位。无论是为 B2B 销售创造潜在客户、捕捉电子商务交易的前景，还是推动订阅服务的注册，Lead Generation Software 都能帮助组织释放新的机会并推动可持续的业务增长。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。 CallRail 是领先的智能平台，可让各种规模的企业轻松自信地进入市场。 CallRail 的解决方案为全球超过 200,000 家公司提供服务，帮助企业跟踪并归因其营销旅程中的每条销售线索，捕获和管理每个电话、短信、聊天和表单，并使用实时洞察来优化其营销。
Popl
popl.co
Popl 是领先的团队数字名片平台，为全球数百万公司和专业人士提供创新解决方案。我们的平台使团队能够创建、分发和管理数字名片，确保品牌一致性、简化潜在客户收集和大规模企业级数据安全，使我们成为企业级客户的首选。 Popl 与 5,000 多个应用程序无缝集成，为管理员提供了各种强大的工具来简化他们的工作流程。通过我们的平台，您可以： - 将潜在客户直接导出到您的 CRM 系统 - 从 Active Directory (HR) 平台同步团队成员 - 自动输入数据以消除错误并节省时间 - 创建营销自动化以推动转化和收入 在 Popl，我们致力于提供无与伦比的客户服务和支持。要了解我们平台的强大功能，请单击上面的按钮立即与我们安排免费演示。
Typeform
typeform.com
Typeform 是无代码、精心设计、人性化表单、测验、调查和异步视频解决方案的黄金标准。为您的客户创造个人体验，建立品牌形象和忠诚度，并加速您的成长。凭借 120 多个现有集成，Typeform 可确保您所需的数据无缝插入您的工作流程，并允许您进行大规模通信。具有企业级安全性和BU
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Clay
clay.com
Clay 是一款 AI 工具，允许用户通过结合 50 多个数据提供商、实时抓取和 AI 的力量来扩展他们的创意出站想法。借助 Clay，用户可以发送针对各个收件人量身定制的个性化营销活动，从而增加预订更多会议的机会。Clay 提供了一系列特性和功能来支持有效的外拨营销活动。 用户可以访问庞大的数据提供商网络来收集潜在客户的相关信息，例如职位列表、技术堆栈详细信息和最新新闻。 Clay 还允许用户识别公司的具体特征，例如远程优先策略或 SOC II 合规性，并在其网站上搜索关键字。该工具提供对广泛联系人数据库的访问，使用户能够查找来自以下公司的电子邮件和电话号码各种来源，包括 LinkedIn 个人资料、Twitter 个人资料和本地企业列表。 Clay 与流行的 CRM 平台集成，允许用户通过自动勘探来增强其 CRM 功能。用户还可以利用 Clay 中的 AI 功能来生成个性化电子邮件、编写消息和自动化公司研究。 该工具提供丰富销售线索、寻找工作变动以及根据关键字和其他标准对销售线索进行评分等功能。Clay 受到超过 50,000 个领先团队的信任，并提供 14 天的专业试用期，让用户亲身体验其功能。 凭借其多功能性和一系列功能，Clay 使用户能够优化他们的外拨活动并简化他们的潜在客户生成流程。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智能驱动的销售支持软件彻底改变您的销售策略。 CoPilot AI 是一个尖端平台，可以改变您和您的团队开拓客户、吸引和转化客户的方式。 CoPilot AI 通过以下方式支持营销和销售团队： • 识别与您的业务目标相符的高意向潜在客户并对其进行优先级排序 • 生成有目的的消息，吸引潜在客户并引导他们实现转化 • 提供个性化见解，帮助您定制沟通方式以提供正确的信息以正确的方式传达信息 CoPilot AI 旨在完善您的销售策略，提高转化率，并充当智能盟友来完成更多交易。
Luna.ai
luna.ai
旧的销售策略已经被打破。今天的潜在客户对那些一刀切的垃圾邮件的耐心为零。电子邮件服务提供商也收紧了针对批量冷电子邮件的政策。这是一个新时代，旧的方式已经不再适用了。 如果您认为简单地发展销售团队就是灵丹妙药，那么请再想一想。尽管尽了最大努力，许多销售人员仍然未能有效理解和吸引潜在客户。销售代表的投资回报率越来越难以证明其合理性。听起来很熟悉吗？是时候做出改变了。 进入 Luna.ai，您在销售黑暗中的火箭飞船。 Luna.ai 不仅仅是另一个人工智能销售工具；这是您正在寻找的一体化潜在客户平台。基于信号的销售、大规模个性化、电子邮件送达率——Luna.ai 都涵盖了。 使用 Luna.ai，您不仅仅是销售；而是销售。您的销售方式更加明智、更加有效。想象一下，有一个系统能够从里到外了解您的潜在客户，建立在海量数据和见解的基础上，以确保每次外展活动都是准确的。精通 152 种语言，令人印象深刻。最好的部分是什么？可扩展，拥有无限的电子邮件帐户，而成本仅为传统方法的十分之一。 从本质上讲，Luna.ai 旨在帮助您在自己最喜欢做的事情上表现出色：与客户建立联系并达成交易。这是为了消除猜测并确保您发送的每条消息都具有个性化和相关性。 立即制定您的第一本行动手册。借助 Luna.ai 的预设，您将在几分钟内启动并运行。月球上见！
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Apify
apify.com
了解用于网页抓取、数据提取和自动化的全栈平台。由开发人员为开发人员构建。 + Apify Store 超过 1,600 个用于网页抓取或自动化项目的预构建抓取工具。抓取社交媒体、Google 地图、Google 搜索、YouTube 等。 + 使用开源工具进行开发 使用 Crawlee 简化抓取，Crawlee 是我们流行的开源库，用于在 Node.js 中构建可靠的抓取工具。或者使用新的 Apify Python SDK。 + 依赖您最喜欢的库 Apify 与 Python 和 JavaScript 配合得很好。使用 Scrapy、Selenium、Playwright 或 Puppeteer。 + 将您的代码转变为 Apify Actor Actor 是无服务器微应用，易于开发、运行、共享和集成。基础设施、代理和存储已准备就绪。 + 部署到云端 无需配置。使用单个 CLI 命令或直接从 GitHub 构建。 + 从 Apify 控制台、CLI、API 运行您的 Actor，或安排您的 Actor 随时启动。 + 永远不会被阻止使用我们庞大的数据中心和住宅代理池。依靠具有类人浏览器指纹的智能 IP 地址轮换。 + 存储和共享抓取结果 使用分布式 URL 队列进行抓取。存储结构化数据或二进制文件。以 Excel、CSV、JSON、JSONL、XML、RSS 或 HTML 表格式导出数据集。 + 随时间监控性能 检查所有 Actor 运行、其日志和运行时成本。监听事件并获取自定义自动警报。 + 将您的 Actor 插入任何工作流程 使用现成的集成立即连接到数百个应用程序，或使用 Webhooks 和我们的 API 设置您自己的应用程序。 + 发布您的 Actor 加入数百名开发者的行列，在 Apify 商店上分享他们的 Actor 并赚钱。
Brave
getbrave.io
Brave 是一个访客转换引擎，为任何拥有 WordPress 网站的人提供 200 多个转换小部件，您可以插入这些小部件并开始转换访客。您还可以将流行的 EMS 或 CRM 集成到您的网站，以收集潜在客户并使用高级分析实时跟踪转化。使用 20 种不同类型的小部件（例如磁铁、社交注册、Woocommerce 追加销售、相关博客文章、自定义横幅广告、调查、测验等）轻松将访客转化为客户和客户。
Hunter.io
hunter.io
亨特（Hunter）是一种基于云的解决方案，可帮助企业在网络上找到并验证来自域名，公司或特定专业人员的专业电子邮件地址，等等。还包括一个免费的冷电子邮件平台来直接从Hunter发送电子邮件活动。亨特（Hunter）使销售，招聘人员和营销人员可以使用简单但功能强大的工具与其他专业人员接触。 Hunter爬网并索引了公开可用的专业电子邮件地址。可以通过简单的用户界面轻松访问数据，以查找公司中的合适人员或找到如何与已确定的专业人员联系。
Leadberry
leadberry.com
Leadberry 是一款基于网络的 B2B 销售线索生成软件，可将网站访问者转化为销售线索。由谷歌分析提供支持。
involve.me
involve.me
现代客户体验工具可帮助企业在客户旅程的每一步创建个性化互动，增加受众参与度并收集更好的数据。通过include.me，用户可以轻松创建和发布用于潜在客户获取的智能登陆页面和促销信息、用于潜在客户资格和细分的测验、表格和性格测试、用于销售转化的价格计算器和数字销售助理以及用于衡量客户体验的产品和客户满意度调查。
about.me
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只需几分钟即可创建免费的单页网站。自由职业者和企业家使用 about.me 来扩大受众并获得更多客户。
Freshsales
freshworks.com
通过上下文驱动的销售加速您的收入 个性化参与度，缩短销售周期并通过Freshsales发展业务 功能包装的产品套件，适用于各种尺寸的企业。您的团队会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售| ITSM |云PBX
Closely
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Closely 是一个基于云的销售参与平台，适用于任何规模的企业 - 从个体企业家到拥有专门销售团队的品牌。启动自动外展活动、发展和管理您的 Linkedin 网络、导出 B2B 电子邮件联系人并比以往更快地实现您的销售目标。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
Similarweb
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通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通过决策者的直接联系信息直接与他们联系
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免费的 IP 地理定位 API 和准确的 IP 查找数据库 免费的 IP API 提供国家、城市、州、省、当地货币、纬度和经度、公司详细信息、ISP 查找、语言、邮政编码、国家/地区呼叫代码、用户代理信息、IP-通过 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式从任何 IPv4 和 IPv6 地址获取安全信息、时区、当前时间、日落和日出时间、月落和月出时间。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Grata
grata.com
Grata 是领先的并购业务开发解决方案。 Grata 将交易工作流程统一为一体化解决方案，帮助您寻找、研究中间市场公司并与之互动。 Grata 的 AUM 超过 400B 美元，提供寻找和完成更多中间市场交易所需的竞争优势。加入世界领先的并购公司、管理顾问和企业的行列，与 Grata 一起彻底改变他们的业务发展战略。
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly 改变了组织收集、连接和保护数据的方式。 * 收集：通过直观的无代码表单生成器简化复杂环境中的数据收集。 * 连接：自动化多阶段工作流程并无缝集成到关键业务系统，包括 Salesforce、Google 和 Microsoft。 * 保护：保护敏感数据并确保符合一流的操作标准和强大的安全功能。
HiHello
hihello.com
HiHello 是企业公司数字名片的首要解决方案。借助 HiHello，公司可以用专业的数字名片取代纸质名片，从而给客户、合作伙伴和潜在客户留下深刻的印象。 HiHello 的数字名片可以包括姓名、头衔、公司、公司徽标、图片甚至视频和代词。卡片还包括电话号码、地址、网站、社交媒体资料、YouTube 视频、注释等信息。 HiHello 的企业产品允许企业定制名片以匹配其企业品牌，并对员工的数字名片拥有完全的管理控制权。公司管理员可以随时编辑或修改卡片。我们简化的入职流程使各种规模的公司都能轻松地向整个团队推出数字名片解决方案。
IPinfo
ipinfo.io
我们是值得信赖的 IP 地址信息来源，每月为超过 1,000 家企业和 100,000 多名开发人员处理 400 亿个 IP 地理定位 API 请求
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI 是第一个也是唯一一个 B2B 销售线索实时搜索引擎。超过 350,000 名用户和数万名总统俱乐部奖获得者使用 Seamless.AI 为他们需要销售的任何人查找经过验证的手机、电子邮件和直拨电话。刚刚宣布：Seamless.AI 的买家意向和工作变动！ Seamless.AI 刚刚发布了买家意向数据，因此您可以通过联系当前市场上准备购买您的产品或服务的帐户来比以往更快地构建渠道。 Seamless.AI 的工作变动让您可以接触到任何已经改变角色或跳槽到新公司的人，这样您就可以在这个关键时刻与客户和潜在客户联系，而不会失去联系。
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder 是一款在线表单生成器软件，可帮助世界各地的企业和个人通过在线表单、调查、问卷、测验和民意调查来收集数据并自动化工作流程。我们的表单生成器提供了许多用于构建表单和调查的功能，而无需编码技能。数据安全对我们来说至关重要，我们相信无纸化的未来，企业可以通过智能在线表单处理关键业务运营。我们正在构建一个具有最高安全标准的数据收集平台，同时符合 GDPR 和 HIPAA 标准
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
RocketReach
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全球超过 1800 万家企业信任 RocketReach，其中包括苹果、迪士尼、谷歌、亚马逊、Facebook 以及标准普尔 500 强企业中 95% 的企业。借助 RocketReach，您可以利用全球最大、最准确的数据库构建联系人和公司名单。电子邮件和直拨电话。解决从广告定位、联系信息、数据库细分和招聘等广泛的业务需求。今天免费试用。
Sender
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Sender 的主要优势是电子邮件的高送达率、屡获殊荣的用户友好性和无与伦比的经济性。 Sender 专为电子商务和博客作者量身定制，具有许多附加功能，但完美适合各种企业 - 从个人公司到大中型企业。通过电子商务平台的定制集成，您只需复制并粘贴产品的 URL，即可将产品添加到新闻通讯中，Sender 将自动提取产品图像、描述、价格等。博主和信息营销人员可以使用 Sender 广泛的自动化功能，与他们的社交媒体关注者分享时事通讯并跟踪结果。此外，Sender 还提供许多附加功能，通过 destop 推送通知、事务性和自动化电子邮件序列、API 集成以及易于使用的拖放订阅表单生成器来帮助实现最佳营销效果。所有 Sender 计划均提供所有这些功能，其中包括慷慨的永久免费计划，该计划允许每月向 2,500 名订阅者发送最多 15,000 封电子邮件。
FlippingBook
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FlippingBook 是一款软件和云服务，用于创建和存储具有翻页效果的专业在线出版物。将您的 PDF 转换为交互式活页簿，并为您的客户制作引人入胜的营销材料。以交互方式展示您的文档：添加链接和视频以提高客户参与度，并通过链接无缝共享活页簿。 它使您的 PDF 电子书、电子目录、数字手册、年度报告、演示文稿、杂志和销售宣传材料具有交互性。 179 个国家/地区的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 创建易于使用的在线文档、通过网络交付内容并改进沟通流程。该服务适用于桌面和移动设备，并且可以与 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系统集成。 FlippingBook 帮助小型企业和大型知名品牌，例如联合利华、万豪、英特尔、卡地亚、FOX、雀巢。
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世界上第一个可持续的电子邮件营销平台。从 MailChimp 切换到发送更好的电子邮件活动、扩大受众群体并恢复地球。
Reply.io
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Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道推广，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
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onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行动为中心的销售 CRM，可帮助中小型企业控制其销售。专注于下一步需要做什么，跟进每一个线索，让团队保持一致，并完成更多交易，一次一项销售行动。节省时间并自动化您的管理和数据输入。从网络上的任何地方单击即可生成潜在客户。通过 iOS 和 Android 移动应用程序随时随地获得 CRM 的优势。在 37 秒内创建交易并发送销售报价。有什么问题吗？我们通过电子邮件、电话和聊天提供支持。
SalesMind AI
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利用我们专为 LinkedIn 勘探而设计的尖端人工智能工具，简化您的外展工作并达成更多交易。
Scrap.io
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Scrap.io 允许您废弃 Google 地图、获取他们的电子邮件并将潜在客户下载到 CSV/Excel 文件中。我们还提供了一个 API，可以非常快速地响应与 Google 地图数据的交互。
Mailmunch
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Mailmunch 是为博主、个体企业家、初创公司和企业提供完整的潜在客户增长和电子邮件营销服务。从 B2B 到 B2C，超过 500,000 家企业依靠 Mailmunch 每天产生数千个潜在客户，并通过电子邮件营销增加收入。以下是您可以使用 Mailmunch 执行的所有操作： - 为每个行业和用例构建具有各种选择加入形式的电子邮件列表 - 通过潜在客户培育序列来培育这些潜在客户 - 通过易于构建的方式降低购物车放弃率并产生重复销售自动回复 - 通过高送达率广播推广新活动或宣布产品更新 - 通过我们专为高吸引力而设计的引人注目的登陆页面来提高转化率 Mailmunch 的设置也非常容易。我们直观的拖放构建器以及数百个免费模板确保您可以在几分钟内启动任何活动，无论是选择加入表单、电子邮件活动还是登陆页面。如果您想知道 Mailmunch 是否适合您的组织，请不要担心。 Mailmunch 为每个行业和垂直领域提供了选择。有关 Mailmunch 选择加入表单的更多信息： - 六种不同类型的选择加入表单 - 适用于每个用例的庞大模板库 - 高级显示规则和 A/B 测试 - 拖放构建器可轻松定制 - 适合移动设备的表单，看起来不错在每台设备上 有关 Mailmunch 登陆页面的更多信息： - 适用于每个行业的大型模板库 - 拖放构建器可轻松定制 - 与领先的电子邮件营销服务的开箱即用集成 - A/B 测试以优化高转化率 有关 Mailmunch 电子邮件营销的更多信息： - 适用于每个营销活动和利基市场的大型模板库 - 拖放构建器可轻松定制 - 自动回复序列 - 易于设计和安排广播 我们强大的工具套件中还有更多功能可以满足您的所有电子邮件营销需求。我们所有的付费计划均提供 60 天退款保证，让您有信心尝试您能找到的最简单的潜在客户增长和电子邮件营销工具。
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在电子邮件和社交媒体上自动化冷外展活动 尝试我们经过验证的销售自动化软件，像我们的 2000 多名用户一样，每天加强您的冷外展工作
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在人员数据实验室，我们正在构建最大、最准确的人员数据真实来源。我们提供超过 15 亿个人的简历、联系方式、社交和人口统计信息数据集，并按照您需要的规模提供给您。注册免费 API 密钥并开始免费丰富个人资料，无需信用卡。
Swordfish.ai
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Swordfish 是世界上最强大的联系人搜索引擎。 Swordfish 聚合来自世界顶级个人身份验证提供商（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及数百个其他独立来源和实时源的数据，为您提供您正在寻找的人的最新、有效、直接的联系信息。 Swordfish 被世界领先的国防、技术和政府机构的世界顶级招聘人员、销售和调查专业人士使用。从《财富 500 强》高管招聘人员到个体企业家，Swordfish 始终站在您这一边，让您的联系人搜寻高效、准确且易于使用。我们的 5 款产品旨在让生活变得更轻松。 Chrome 扩展程序 - 在网络上查找任何联系数据 文件丰富 - 通过批量丰富客户列表来节省时间 反向搜索引擎 - 根据输入数据查找任何人 集成 - Swordfish 与您的工具无缝连接以及通过我们的集成和 API 实现的 CRM。 Prospector - 通过访问我们强大的 B2B 联系人数据库来查找、联系并关闭您的潜在客户。
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Warmly 是第一个专为中小型收入团队构建的自主销售编排平台。该平台协调来自销售支持工具、B2B 意图和丰富工具的元数据，以识别、跟踪并与准备进行转化的网站访问者建立联系。通过自动聚合数据并整合来自不同平台的见解，Warmly 精心策划最有效的下一步，以推动销售团队进行合格的对话。 热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。 他们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，他们会以热情、引人入胜的方式帮助您关闭管道。此外，他们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过其屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上与潜在客户或客户更好地联系。
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反向联系是一种反向电子邮件查找工具，旨在优化您的数据丰富过程。只需使用电子邮件地址，我们的工具就可以找到与该联系人关联的 LinkedIn 个人资料，并只需单击几下即可生成员工/公司相关信息的列表。反向联系提供独特的搜索、CVS 上传，甚至 API，适用于各种公司和勘探方法。简而言之，生成、限定、激活和繁荣关闭交易检查伙伴。
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使用 Dripify 增强 LinkedIn 上的潜在客户开发能力。 多功能 LinkedIn 自动化工具，旨在帮助您的销售团队改善 LinkedIn 勘探并达成更多交易 — 一切都在完全自动驾驶仪上
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EQUP 是一款一体化软件，可帮助企业主简化营销、销售、计费、沟通等业务流程。有了 EQUP，企业主不必满足于通用解决方案；它为他们的业务问题提供特定行业的解决方案，无论他们是在服务、SAAS 还是电子商务行业。 EQUP 是市场上唯一的 CRM+营销自动化软件，让您可以选择使用单个帐户和单个订阅来管理多个公司。无需购买新计划来管理您的其他业务。 EQUP 的库存池功能允许您在公司之间池化您的电子邮件、用户、交易、标签、任务、约会等，这样就不会遗漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和发展业务所需的所有工具都集中在一处，使您可以更轻松地管理业务，而无需学习多个程序并在它们之间切换以获取必要的信息。您还可以联系专门的客户经理，他不仅可以帮助您入职，还可以帮助您满足您的软件需求。
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使用我们的 LinkedIn Google Chrome 扩展添加决策者、查找合格的电子邮件并将 LinkedIn 和 Sales Navigator 对话同步到 HubSpot。
Manycontacts
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适用于 WhatsApp 的 CRM 用于销售和支持的 Whatsapp 工具 将您的 WhatsApp Business（或 API）连接到 ManyContacts，与您的团队共享您的收件箱，在同一界面中回复和组织所有聊天。
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Clearbit Enrichment 会立即将有关公司、其技术和员工的 100 多个数据点附加到您拥有的每条记录中，以便您可以更快地将潜在客户转化为客户。具体方法如下： • 与Salesforce、Marketo、HubSpot、Pardot、Segment 等无缝集成，以自动化和优化您的工作流程。 • 不再错过有价值的线索——您需要根据即时背景来评分、安排路线并加快买家的旅程。 • 缩短表单：隐藏或自动填充已知字段以提高转化率。 • 从可靠、准确的来源获取数据：根据新的业务数据采取行动——通过机器学习算法和训练有素的质量保证进行优化——不仅适用于财富 500 强企业，还适用于每家拥有网站的公司。
Factors.AI
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Factors.AI 帮助 B2B SaaS 营销人员提高营销投资回报率、节省日常分析的时间和精力，并针对影响渠道/收入的营销活动提供重要见解。首先，Factors 通过无代码集成汇集了所有数据孤岛 - 网站访问者数据、CRM、广告平台、Clearbit 和 Search Console 数据。通过 CRM 联系人/潜在客户识别网站上的匿名访问者后，Factors 可以提供所有营销指标的统一视图、带有投资回报率分析的多点触控归因、营销和销售渠道分析，以及为 B2B 营销人员量身定制的自动化见解。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一款电子邮件查找和业务数据丰富工具，用于 B2B 销售推广和电子邮件营销。我们正在收集和制作公共数据，以提供先进的潜在客户电子邮件研究平台，帮助专业人士发起高效的电子邮件营销和外展活动，并获取有关潜在收件人的宝贵数据。
Nymblr
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Nymblr 是面向销售人员、营销人员和开发人员的 Ultimata B2B 联系人数据平台。通过内置的实时电子邮件验证、工作电子邮件、个人电子邮件甚至手机号码访问高质量的联系人数据。我们以客户至上的方式、标准白标选项、无限用户的全包计划以及对高质量联系数据的承诺使我们与众不同。请访问 www.nymblr.com 免费试用
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为企业提供完整的营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
Wiza
wiza.co
查找准确的 B2B 联系信息非常痛苦。 40% 的销售人员表示寻找潜在客户是他们工作中最困难的部分。 LinkedIn 提供了最新的潜在客户库，但没有简单的方法来接触 LinkedIn 之外的潜在客户。数据库解决方案提供联系信息，但工作信息经常是错误的，并且电子邮件会被退回。访问实时验证的联系人数据，送达率高达 99%。今天就开始使用 Wiza！
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。
Avochato
avochato.com
在当今的互联世界中，客户坐在驾驶员座位上。客户希望灵活地与任何渠道的企业进行交流，并且当他们这样做时，他们的经历需要个性化，即时和始终进行。面对不断增长的客户需求，销售，营销和客户支持团队的需求必须提高。幸运的是，Avochato使所有团队都可以轻松地与客户建立联系，并为从铅捕获和培养到销售后支持的每一步提供无缝有效的体验。结果：您会增加与客户的参与度，比以往任何时候都更快。