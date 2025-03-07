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公司利用潜在客户捕获软件在竞争激烈的市场中发现新的销售前景。面对激烈的竞争，企业抢在竞争对手之前主动寻找新的业务途径至关重要。销售专业人员使用潜在客户捕获软件来确定潜在客户，利用来自不同来源（包括直接潜在客户、销售代表、营销专家和客户支持代理）的信息。 然而，捕捉新的商机仅代表销售旅程的初始阶段。除了使用潜在客户捕获软件之外，公司还必须集成其他潜在客户生成解决方案，例如潜在客户挖掘、潜在客户评分和潜在客户情报。此外，利用销售绩效管理和销售情报等工具对于成功将机会转化为有形销售至关重要。
提交新应用
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。 CallRail 是领先的智能平台，可让各种规模的企业轻松自信地进入市场。 CallRail 的解决方案为全球超过 200,000 家公司提供服务，帮助企业跟踪并归因其营销旅程中的每条销售线索，捕获和管理每个电话、短信、聊天和表单，并使用实时洞察来优化其营销。
Popl
popl.co
Popl 是领先的团队数字名片平台，为全球数百万公司和专业人士提供创新解决方案。我们的平台使团队能够创建、分发和管理数字名片，确保品牌一致性、简化潜在客户收集和大规模企业级数据安全，使我们成为企业级客户的首选。 Popl 与 5,000 多个应用程序无缝集成，为管理员提供了各种强大的工具来简化他们的工作流程。通过我们的平台，您可以： - 将潜在客户直接导出到您的 CRM 系统 - 从 Active Directory (HR) 平台同步团队成员 - 自动输入数据以消除错误并节省时间 - 创建营销自动化以推动转化和收入 在 Popl，我们致力于提供无与伦比的客户服务和支持。要了解我们平台的强大功能，请单击上面的按钮立即与我们安排免费演示。
Typeform
typeform.com
Typeform 是无代码、精心设计、人性化表单、测验、调查和异步视频解决方案的黄金标准。为您的客户创造个人体验，建立品牌形象和忠诚度，并加速您的成长。凭借 120 多个现有集成，Typeform 可确保您所需的数据无缝插入您的工作流程，并允许您进行大规模通信。具有企业级安全性和BU
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智能驱动的销售支持软件彻底改变您的销售策略。 CoPilot AI 是一个尖端平台，可以改变您和您的团队开拓客户、吸引和转化客户的方式。 CoPilot AI 通过以下方式支持营销和销售团队： • 识别与您的业务目标相符的高意向潜在客户并对其进行优先级排序 • 生成有目的的消息，吸引潜在客户并引导他们实现转化 • 提供个性化见解，帮助您定制沟通方式以提供正确的信息以正确的方式传达信息 CoPilot AI 旨在完善您的销售策略，提高转化率，并充当智能盟友来完成更多交易。
Brave
getbrave.io
Brave 是一个访客转换引擎，为任何拥有 WordPress 网站的人提供 200 多个转换小部件，您可以插入这些小部件并开始转换访客。您还可以将流行的 EMS 或 CRM 集成到您的网站，以收集潜在客户并使用高级分析实时跟踪转化。使用 20 种不同类型的小部件（例如磁铁、社交注册、Woocommerce 追加销售、相关博客文章、自定义横幅广告、调查、测验等）轻松将访客转化为客户和客户。
involve.me
involve.me
现代客户体验工具可帮助企业在客户旅程的每一步创建个性化互动，增加受众参与度并收集更好的数据。通过include.me，用户可以轻松创建和发布用于潜在客户获取的智能登陆页面和促销信息、用于潜在客户资格和细分的测验、表格和性格测试、用于销售转化的价格计算器和数字销售助理以及用于衡量客户体验的产品和客户满意度调查。
about.me
about.me
只需几分钟即可创建免费的单页网站。自由职业者和企业家使用 about.me 来扩大受众并获得更多客户。
Similarweb
similarweb.com
通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通过决策者的直接联系信息直接与他们联系
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly 改变了组织收集、连接和保护数据的方式。 * 收集：通过直观的无代码表单生成器简化复杂环境中的数据收集。 * 连接：自动化多阶段工作流程并无缝集成到关键业务系统，包括 Salesforce、Google 和 Microsoft。 * 保护：保护敏感数据并确保符合一流的操作标准和强大的安全功能。
HiHello
hihello.com
HiHello 是企业公司数字名片的首要解决方案。借助 HiHello，公司可以用专业的数字名片取代纸质名片，从而给客户、合作伙伴和潜在客户留下深刻的印象。 HiHello 的数字名片可以包括姓名、头衔、公司、公司徽标、图片甚至视频和代词。卡片还包括电话号码、地址、网站、社交媒体资料、YouTube 视频、注释等信息。 HiHello 的企业产品允许企业定制名片以匹配其企业品牌，并对员工的数字名片拥有完全的管理控制权。公司管理员可以随时编辑或修改卡片。我们简化的入职流程使各种规模的公司都能轻松地向整个团队推出数字名片解决方案。
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder 是一款在线表单生成器软件，可帮助世界各地的企业和个人通过在线表单、调查、问卷、测验和民意调查来收集数据并自动化工作流程。我们的表单生成器提供了许多用于构建表单和调查的功能，而无需编码技能。数据安全对我们来说至关重要，我们相信无纸化的未来，企业可以通过智能在线表单处理关键业务运营。我们正在构建一个具有最高安全标准的数据收集平台，同时符合 GDPR 和 HIPAA 标准
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
RocketReach
rocketreach.co
全球超过 1800 万家企业信任 RocketReach，其中包括苹果、迪士尼、谷歌、亚马逊、Facebook 以及标准普尔 500 强企业中 95% 的企业。借助 RocketReach，您可以利用全球最大、最准确的数据库构建联系人和公司名单。电子邮件和直拨电话。解决从广告定位、联系信息、数据库细分和招聘等广泛的业务需求。今天免费试用。
Sender
sender.net
Sender 的主要优势是电子邮件的高送达率、屡获殊荣的用户友好性和无与伦比的经济性。 Sender 专为电子商务和博客作者量身定制，具有许多附加功能，但完美适合各种企业 - 从个人公司到大中型企业。通过电子商务平台的定制集成，您只需复制并粘贴产品的 URL，即可将产品添加到新闻通讯中，Sender 将自动提取产品图像、描述、价格等。博主和信息营销人员可以使用 Sender 广泛的自动化功能，与他们的社交媒体关注者分享时事通讯并跟踪结果。此外，Sender 还提供许多附加功能，通过 destop 推送通知、事务性和自动化电子邮件序列、API 集成以及易于使用的拖放订阅表单生成器来帮助实现最佳营销效果。所有 Sender 计划均提供所有这些功能，其中包括慷慨的永久免费计划，该计划允许每月向 2,500 名订阅者发送最多 15,000 封电子邮件。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款软件和云服务，用于创建和存储具有翻页效果的专业在线出版物。将您的 PDF 转换为交互式活页簿，并为您的客户制作引人入胜的营销材料。以交互方式展示您的文档：添加链接和视频以提高客户参与度，并通过链接无缝共享活页簿。 它使您的 PDF 电子书、电子目录、数字手册、年度报告、演示文稿、杂志和销售宣传材料具有交互性。 179 个国家/地区的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 创建易于使用的在线文档、通过网络交付内容并改进沟通流程。该服务适用于桌面和移动设备，并且可以与 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系统集成。 FlippingBook 帮助小型企业和大型知名品牌，例如联合利华、万豪、英特尔、卡地亚、FOX、雀巢。
GoSquared
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世界上第一个可持续的电子邮件营销平台。从 MailChimp 切换到发送更好的电子邮件活动、扩大受众群体并恢复地球。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行动为中心的销售 CRM，可帮助中小型企业控制其销售。专注于下一步需要做什么，跟进每一个线索，让团队保持一致，并完成更多交易，一次一项销售行动。节省时间并自动化您的管理和数据输入。从网络上的任何地方单击即可生成潜在客户。通过 iOS 和 Android 移动应用程序随时随地获得 CRM 的优势。在 37 秒内创建交易并发送销售报价。有什么问题吗？我们通过电子邮件、电话和聊天提供支持。
Mailmunch
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Mailmunch 是为博主、个体企业家、初创公司和企业提供完整的潜在客户增长和电子邮件营销服务。从 B2B 到 B2C，超过 500,000 家企业依靠 Mailmunch 每天产生数千个潜在客户，并通过电子邮件营销增加收入。以下是您可以使用 Mailmunch 执行的所有操作： - 为每个行业和用例构建具有各种选择加入形式的电子邮件列表 - 通过潜在客户培育序列来培育这些潜在客户 - 通过易于构建的方式降低购物车放弃率并产生重复销售自动回复 - 通过高送达率广播推广新活动或宣布产品更新 - 通过我们专为高吸引力而设计的引人注目的登陆页面来提高转化率 Mailmunch 的设置也非常容易。我们直观的拖放构建器以及数百个免费模板确保您可以在几分钟内启动任何活动，无论是选择加入表单、电子邮件活动还是登陆页面。如果您想知道 Mailmunch 是否适合您的组织，请不要担心。 Mailmunch 为每个行业和垂直领域提供了选择。有关 Mailmunch 选择加入表单的更多信息： - 六种不同类型的选择加入表单 - 适用于每个用例的庞大模板库 - 高级显示规则和 A/B 测试 - 拖放构建器可轻松定制 - 适合移动设备的表单，看起来不错在每台设备上 有关 Mailmunch 登陆页面的更多信息： - 适用于每个行业的大型模板库 - 拖放构建器可轻松定制 - 与领先的电子邮件营销服务的开箱即用集成 - A/B 测试以优化高转化率 有关 Mailmunch 电子邮件营销的更多信息： - 适用于每个营销活动和利基市场的大型模板库 - 拖放构建器可轻松定制 - 自动回复序列 - 易于设计和安排广播 我们强大的工具套件中还有更多功能可以满足您的所有电子邮件营销需求。我们所有的付费计划均提供 60 天退款保证，让您有信心尝试您能找到的最简单的潜在客户增长和电子邮件营销工具。
Texau
texau.com
TexAu 是一个增长自动化工具箱，可让您生成新的潜在客户，快速轻松地联系他们，并提高您对用户的了解。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最强大的联系人搜索引擎。 Swordfish 聚合来自世界顶级个人身份验证提供商（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及数百个其他独立来源和实时源的数据，为您提供您正在寻找的人的最新、有效、直接的联系信息。 Swordfish 被世界领先的国防、技术和政府机构的世界顶级招聘人员、销售和调查专业人士使用。从《财富 500 强》高管招聘人员到个体企业家，Swordfish 始终站在您这一边，让您的联系人搜寻高效、准确且易于使用。我们的 5 款产品旨在让生活变得更轻松。 Chrome 扩展程序 - 在网络上查找任何联系数据 文件丰富 - 通过批量丰富客户列表来节省时间 反向搜索引擎 - 根据输入数据查找任何人 集成 - Swordfish 与您的工具无缝连接以及通过我们的集成和 API 实现的 CRM。 Prospector - 通过访问我们强大的 B2B 联系人数据库来查找、联系并关闭您的潜在客户。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一个专为中小型收入团队构建的自主销售编排平台。该平台协调来自销售支持工具、B2B 意图和丰富工具的元数据，以识别、跟踪并与准备进行转化的网站访问者建立联系。通过自动聚合数据并整合来自不同平台的见解，Warmly 精心策划最有效的下一步，以推动销售团队进行合格的对话。 热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。 他们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，他们会以热情、引人入胜的方式帮助您关闭管道。此外，他们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过其屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上与潜在客户或客户更好地联系。
Manycontacts
manycontacts.com
适用于 WhatsApp 的 CRM 用于销售和支持的 Whatsapp 工具 将您的 WhatsApp Business（或 API）连接到 ManyContacts，与您的团队共享您的收件箱，在同一界面中回复和组织所有聊天。
LeadSquared
leadsquared.com
为企业提供完整的营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
Wiza
wiza.co
查找准确的 B2B 联系信息非常痛苦。 40% 的销售人员表示寻找潜在客户是他们工作中最困难的部分。 LinkedIn 提供了最新的潜在客户库，但没有简单的方法来接触 LinkedIn 之外的潜在客户。数据库解决方案提供联系信息，但工作信息经常是错误的，并且电子邮件会被退回。访问实时验证的联系人数据，送达率高达 99%。今天就开始使用 Wiza！
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。
Avochato
avochato.com
在当今的互联世界中，客户坐在驾驶员座位上。客户希望灵活地与任何渠道的企业进行交流，并且当他们这样做时，他们的经历需要个性化，即时和始终进行。面对不断增长的客户需求，销售，营销和客户支持团队的需求必须提高。幸运的是，Avochato使所有团队都可以轻松地与客户建立联系，并为从铅捕获和培养到销售后支持的每一步提供无缝有效的体验。结果：您会增加与客户的参与度，比以往任何时候都更快。
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一个无代码聊天机器人平台，使企业能够构建端到端的无摩擦对话体验。 Landbot 将对话转化为盈利成果，帮助营销、运营和客户服务团队将效率提高三倍，并将运营成本降低 30% 或更多。无论是 WhatsApp、Web 还是 Messenger，任何人都可以创建自动化聊天机器人流程，以更好地吸引客户并提高转化率。 Landbot 还利用 GPT 和 AI 的最新进展，将 Landbot 的无代码功能与其他大型语言模型相结合，帮助使聊天机器人构建体验变得更加容易。
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms 是一款功能强大的在线表单生成器，允许企业和组织轻松创建自定义表单和调查。凭借用户友好的拖放界面和各种可编辑的模板和主题，Quill Forms 可以轻松设计和发布针对桌面和移动设备进行优化的专业外观表单。无论您需要联系表格、潜在客户开发表格、活动登记表还是反馈调查，Quill Forms 都能满足您的需求。借助条件逻辑、预填充字段和自定义验证规则等高级功能，您可以创建能够准确捕获客户和潜在客户所需信息的表单。 Quill Forms 还提供强大的分析和报告功能，因此您可以跟踪表单提交、监控转化率并深入了解用户行为。此外，通过与流行的 CRM 和电子邮件营销平台集成，您可以将表单数据无缝连接到其他业务工具。凭借其直观的界面、强大的功能和灵活的定价计划，Quill Forms 是需要可靠且可定制的表单生成器的各种规模和行业的企业的理想解决方案。
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn 电子邮件查找器 寻找潜在客户的最快方式。 适用于多任务 B2B 销售、招聘和营销经理的潜在客户查找工具。
Lusha
lusha.com
Lusha 是一个进入市场的情报平台，专为销售、营销和招聘团队而设计。 Lusha 新鲜、动态、高质量的数据和见解有助于消除噪音，在正确的时间接触到正确的人。 Lusha 提供简单的设置，无需冗长的入职流程的麻烦。通过我们简单的 Salesforce 和 API 集成，Lusha 用户可以维护新的数据库并确保持续、自动地丰富其 CRM。 Lusha 始终掌握不断发展的隐私和安全法规，完全符合 GDPR 和 CCPA，并且是唯一获得全球最高国际隐私标准 ISO 27701 认证的销售智能解决方案。
riyo.ai
riyo.ai
riyo.ai 是一款面向所有网站所有者的网站智能和解决方案工具。 Traek 提供先进的聊天帮助、联系表格、准确的见解、分析、网站流量监控、用户警报、访客公司详细信息、网站技术等等。
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads 移动 CRM 使小型企业能够在一个地方跟踪潜在客户和客户。您可以使用这个简单的移动 CRM 应用程序在销售代理之间分配潜在客户、安排跟进、接收及时提醒并密切跟踪销售转化。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一个地方捕获、管理、跟踪和转换潜在客户的最简单方法。 1. 通过潜在客户捕获和网站联系表单自动捕获潜在客户 2. 管理多个销售渠道的潜在客户 3. 将正确的潜在客户分配给合适的销售主管并跟踪他们的活动 4. 通过电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户沟通 5. 获取销售人员的详细信息报告和未来收入潜力 6. 只需点击几下即可发送报价单、发票、销售订单 7. 还有更多功能可以简化您的销售工作流程...
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 平台旨在帮助您更智能地进行勘探并更快地构建管道。查找潜在客户数据、跟踪销售触发点以及个性化冷外展，全部集中在一处。 寻找销售机会从未如此困难。每天，您的潜在客户都会受到卖家使用非具体、未经定制、通用信息的轰炸。这并不是说销售团队忘记了如何销售……但这是公司扩大规模和发展的唯一途径。 在 LeadIQ，我们相信您可以通过大规模地向合适的人提供量身定制的个人信息，从而更明智地开拓客户并更快地建立渠道。 我们的潜在客户平台可让您在一处查找潜在客户数据、跟踪销售触发点以及个性化冷外展。利用我们的人工智能专利技术，我们消除了勘探过程中令人沮丧的、手动的和彻底困难的部分，这样您就可以专注于再次个性化勘探。通过大规模个性化获得更多回复、预订更多会议并生成更多渠道。 想象一下前景。
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Anyleads™，领先的潜在客户开发平台。市场上排名第一的销售自动化软件。注册并加入平台
Privyr
privyr.com
Privyr 专为在线生成潜在客户并需要通过手机或笔记本电脑轻松访问、联系和转换潜在客户的销售和营销专业人士而设计。我们几乎受到各个行业数百个专业人士的信任。我们的移动 CRM 直接连接到 Facebook、TikTok、Google 和 WordPress 等流行的潜在客户来源，并与 WhatsApp、SMS、iMessage、电子邮件和电话无缝协作。
Kaspr
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Kaspr 自动检索 LinkedIn 上的联系方式。只需免费注册并开始使用我们的 Chrome 扩展程序即可即时访问潜在客户的联系方式。通过丰富数据、创建 LinkedIn 推广活动以及与所有您喜爱的销售应用程序集成，在仪表板中管理您的潜在客户。各行业超过 40,000 名用户已采用 Kaspr Google Chrome 扩展程序来获取合格、准确且符合 GDPR 和 CCPA 的 B2B 数据。花时间寻找潜在客户，专注于销售。现在可以免费访问无限量的 B2B 电子邮件。无需信用卡即可注册。
Purple
purple.com
紫色改善了游客与复杂空间的联系方式。 Purple 的解决方案为零售、医疗保健、酒店、景点、机场和体育场等行业提供服务，在 120 个国家/地区使用，每天为 70,000 多个场馆的超过 100 万最终用户提供服务。通过 Purple 的室内定位服务，企业能够了解访客是谁以及他们在现场时的行为方式，从而增强访客体验。通过这种洞察力，企业可以做出洞察力驱动的决策来优化运营并增加收入流。
TierPeak
tierpeak.com
面向中小型企业的一体化销售和营销平台。面向中小型企业的一体化营销和销售平台。
Wyng
wyng.com
Wyng 帮助品牌发展并了解其受众，从而提供更相关的体验。借助 Wyng，营销人员可以轻松构建交互式数字体验，在适当的时刻吸引客户，获得偏好和其他零方数据，并实时进行个性化。无论体验是产品搜索测验、促销还是偏好中心 - Wyng 体验总是适时、用户友好，并为消费者提供真正的价值。 Wyng 为 250 多个全球品牌提供服务，包括 AAA、迪士尼、雅诗兰黛、索尼和联合利华，这些品牌使用 Wyng 来推动选择加入、增加销量并增强消费者信任和品牌亲和力。
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在确保更多客户一次又一次地回到您的业务。它易于学习和使用，这意味着您可以轻松执行有影响力的营销活动。借助 Retainly，您可以让客户保持参与并建立更牢固、更持久的关系。
Leadfox
leadfox.co
Leadfox：您的在线营销策略的控制中心。 [http://bit.ly/2mj2mMJ] 借助我们的营销自动化软件 Leadfox，您可以部署并最大化您的所有营销策略，包括电子邮件、广告、登陆页面、弹出窗口、横幅、A/B 测试。 Leadfox 被 100 多个国家/地区的数千名用户使用，是一款经济实惠、易于使用、自动化、一体化的营销平台。我们的使命是通过易于使用的解决方案和培训帮助中小型企业和机构进入数字营销世界。更多信息请访问我们的网站：http://bit.ly/2mj2mMJ
Leadferno
leadferno.com
Leadferno是一个为小型企业建立的企业消息平台，可为转换，发短信和更好的客户体验。通过可自定义的Web到文本小部件从您的网站上与客户发短信。使用强大的消息收件箱与消费者互动 - 因此，您的团队可以增加转化率，更快的线索和使客户满意。 Leadferno的Leadbox是市场上发短信和您的其他转换（例如约会预订，点击通话，潜在客户表格，指示等）的最可定制的网络到文本小部件。浏览器应用程序和移动应用程序都可以帮助您的团队使用强大的业务功能（例如自动修复，保存的答复，计划的消息，提醒等）与客户互动。通过Facebook Messenger，Google的业务消息，Google Analytics（分析）集成，并通过Zapier或我们的API连接到其他应用程序。
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
隆重推出 La Growth Machine，这是第一个多渠道勘探平台，可让您通过 LinkedIn、电子邮件和 Twitter 与潜在客户进行对话。借助 La Growth Machine，您可以： - 从 LinkedIn 或 CSV 文件导入潜在客户，以轻松管理您的勘探工作。 - 通过详细信息丰富您的联系人的个人资料，包括专业和个人电子邮件地址、电话号码、LinkedIn 和 Twitter 个人资料，以获得有关您的潜在客户的宝贵见解。 - 建立多渠道勘探序列，以跨多个接触点有效地与潜在客户互动。 - 自动同步 CRM 中的交互（包括与 HubSpot 和 Pipedrive 或 Zapier 的本机集成），以保持您的销售和营销工作井然有序且精简。使用 La Growth Machine 可以节省您的销售、营销和招聘团队的时间，并通过简化潜在客户开发和管理工作来提高生产力。不相信我们？立即注册免费试用 LaGrowthMachine，亲自体验其优势！
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供托管转化优化，帮助互联网最大的品牌提高销量、捕获新客户、停止放弃并增加新客户获取。内部创意和开发团队将 UpSellit 的技术完美地结合到转化漏斗的目标阶段，作为您营销团队的延伸。 UpSellit 灵活的定价模型有助于满足任何企业的需求，并允许各种规模的零售商看到转化率优化的真正影响。 UpSellit 的管理服务套件包括： - 电子邮件再营销 - 激励策略 - 短信营销活动 - 价值驱动策略 - 购物车重建技术 - 控制组 - 高级 AB 测试 - 行为解析 - 防虚假保护
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leadpipe.com
您想了解的有关网站访问者的所有信息......但您的分析从未告诉您。数字告诉您有多少人访问过。铅管告诉你谁。人员级别识别：准确了解公司来访者。获取姓名、电子邮件和同事数据。不要预测谁来访；知道它。知道谁从微软来访，大海捞针，就确切地知道谁从公司来访。获取员工的姓名、电子邮件和电话号码。了解谁来访以及他们的联系信息只是买家旅程的一部分。了解买家访问了哪些页面、停留了多长时间、使用了哪些关键词，并获取旅程摘要。进一步促进这种关系。了解访问者的 linkedin，这样您不仅可以通过电子邮件进行联系，还可以建立更深入的关系并更多地了解访问者。获取有关访问者同事和公司员工数据的信息，包括姓名、电子邮件、电话号码和 linkedin 地址。哦，我们有没有提到它包含在我们的主包中？我们了解您还需要联系出站，但并非所有理想的客户资料都会访问您的网站。访问超过 6.02 亿个联系人，获取他们的电子邮件、姓名以及外展所需的所有数据。我们的目的是让您的公司拥有更可靠、有效的数据，而不是让您学习一个新的平台。我们设计的铅管让您可以设置它并忘记它。只需点击几下即可自动化数据和集成，并将信息自动发送到您的客户关系管理系统。首次访问者与回访者、位置、流量来源、参与访问者与跳出访问者、设备、进入和退出页面数据。这包含了完整了解买家旅程所需的一切，并进行了简单介绍。我们向您提供的所有电子邮件均经过验证。我们的领先优势是 40-100。任何超过 40 的内容，我们确信该电子邮件是有效的。 40岁以下，我们认为可能有效，不会收取学分。你保留它。我们为您提供来访公司的信息、公司准确的员工详细信息、同事数据库、他们的 linkedin 个人资料、电话号码和电子邮件。包括对 linkedin 上所有联系人的 B2B 数据库的访问、简单的集成和强大的分析。所有这些都在一个简单的软件包中提供
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一体化转化云，旨在改善买家体验并推动 B2B 营销人员的转化。我们的参与系统包括各种工具和功能，例如网站个性化、内容个性化、登陆页面构建器和个性化、需求捕获、丰富、人工验证的潜在客户以及基于帐户的体验。这些工具使营销人员能够为其目标受众创造更具相关性和吸引力的体验，最终有助于推动更好的业务成果，例如提高参与度、更高的转化率和更高的客户忠诚度。买家受益于动态、个性化的内容和互联的数字体验，使他们能够接受更好的教育并更快地做出明智的决策。
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mimiran.com
Mimiran 是为那些喜欢为客户服务但讨厌“销售”的人们设计的 CRM。这是对 CRM 的一种不同看法，旨在为您服务，从您的网站为您带来更多潜在客户，与这些潜在客户进行更多对话，并通过引人注目的、适合移动设备的建议将这些对话转化为（电子）签名客户。另外，通过直观的通话模式与重要的人保持联系。使用直观的仪表板构建您的实践，以保持在销售渠道的顶端。衡量 Google AdWords 和 Facebook 营销活动的有效性，直至收入。
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albacross.com
世界各地的收入团队正在使用 Albacross 的意图数据来创造更多机会并更快地增加收入。从早期认识到后期决策，您拥有揭示潜在买家所需的所有见解，让他们了解他们想要的东西，并在他们准备购买时收到通知。具体方法如下： - 提高销售效率：确定访问您网站的公司的购买意图，并在他们准备购买时通知您的销售团队。 - 消除营销中的猜测：了解哪些帐户与您的内容互动以及他们最感兴趣的内容。 - 您需要的所有数据点：我们每月跟踪全球 30 亿个事件，并每周刷新数据点。 - 无缝集成到您已经使用的技术工具 - 这不是另一个需要学习的工具。
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不仅仅是一个平台；它是您创业之旅中的合作伙伴，提供从高转化率登陆页面和网站到复杂的电子邮件营销解决方案、会员网站等的一切。 Kartra 平台旨在推动销售，提供强大的一体化解决方案，简化数字营销和销售流程，让您专注于您最擅长的事情 - 为受众创造和交付价值。 * 轻松创作：通过引人入胜的网站、视频和网络研讨会吸引观众。提供变革性的会员资格或在线课程，并通过集成工具管理您的日程安排和计费。 * 精准营销：使用先进的潜在客户捕获技术扩大您的覆盖范围，并通过有针对性的活动和渠道培育您的潜在客户。通过电子邮件或短信有效传达您的优惠，并通过可定制的结帐处理付款。 * 扩展您的愿景：利用高级标记和基于行为的消息传递来完善您的营销策略。通过深入分析自动化您的增长并做出明智的决策。
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使用 KlickLead 创建单独的渠道来确定您的潜在客户资格。 KlickLead 渠道的转换效果明显优于网站上的普通表单，并为您的业务生成高质量的查询。您可以将其用作我们服务器上的简单托管渠道，或将脚本复制到您的网站，以便访问者无需离开您的页面。
ViralSweep
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ViralSweep 是一款软件工具，可帮助品牌构建、运行和管理数字营销促销活动，例如抽奖、赠品、竞赛、即时获胜、推荐活动等。该软件套件提供的功能包括用于优化促销的 A/B 测试、插入当前营销堆栈的强大集成、防止进入者欺诈/垃圾邮件、用于多品牌处理的用户管理、通过社交活动进行的额外促销条目以及详细信息。进入者信息分析。
Landingi
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该平台提供多种解决方案，为营销人员使用登陆页面创建营销活动的每一步提供支持：从设计，到活动的启动、集成、优化，再到转化。 Landingi 平台拥有极其直观、像素完美的拖放编辑器，您可以在其中轻松设计漂亮的登陆页面、移动页面和销售渠道。凭借 400 多个专为适应不同行业并服务于营销活动目标而量身定制的即用型模板，高转化率登陆页面的创建过程变得省时且流畅。 Landingi 提供 150 多个集成来自动化客户的工作流程、提高营销效率，并最终更快地实现目标。
NetHunt
nethunt.com
Nethunt是一种销售自动化工具，实际上生活在您的Gmail和其他Google Workspace应用中。它可以帮助销售团队管理潜在客户，培养客户关系，监控销售进度并完成更多交易。 有关Nethunt CRM的更多信息 🙂组织您的客户群 使用Nethunt的Core CRM功能以最有效的方式组织您的客户群。 ✓告别乏味的数据输入。 ✓使用Nethunt的重复预防功能，始终保持数据清洁。 ✓所需的字段功能手表覆盖您的数据，以确保您拥有所需的东西。 ✓您的客户群被牢固地存储在一个地方，可通过适当的访问管理来保护免受泄漏或撬动的眼睛。 📞通过多个渠道捕获新线索 Nethunt CRM与多种工具集成在一起，可让您从不同来源获取新的潜在客户，并在CRM记录中存储通信。 ✓从入站和出站呼叫中创建新线索 ✓将网站聊天变成新的线索 ✓从社交媒体平台获取新线索 ✓从信使的CRM添加新线索 ✓从自定义网络表格中捕获潜在客户 📋细分领导者和客户群 将您的客户群分解为有针对性的细分市场，以使用各种宏（工作标题，需求，公司规模等）发送个性化的音调。 ✓使用自定义过滤器和视图来细分您的联系人。 ✓为自己保存无限数量的细分市场或与团队分享。 ✓在新用户匹配某些参数时会自动更新这些段。 💲建立销售管道 将触点变成线索，然后将其推向美丽的功能性管道。 ✓添加新交易，其价值，关闭的可能性和预期的关闭日期。 ✓跟踪交易通过管道阶段的进度。 ✓知道陷入管道的每个阶段的收入 ✓现场阻塞的线索以及如何将其推向购买。 ✓为您的产品和服务创建一个或几个自定义管道。 ✓建立您可以信任的预测。 ⭕管理任务 组织您的工作日并管理团队的工作量。全部在Gmail中。 ✓管理任务并与Gmail内部的团队合作。 ✓通过某些标准或圆形旋转算法自动分配任务。 ✓将任务链接到电子邮件和CRM记录。 ✓收到日常任务消化以计划您的一天。 🤖在Gmail中自动化销售流程 Nethunt CRM允许用户自动化整个销售流程 - 从铅捕获到Deals的管道阶段再到通知。 ✓从不同来源捕获潜在客户，并将其添加到您的CRM中。 ✓将经理分配领导并设置个性化的自动修复。 ✓根据其行为自动优先考虑线索 ✓将序列设置为培养铅。 ✓自动将电子邮件对话，聊天，呼叫链接到CRM配置文件。 ✓根据铅的响应，将算法移动到下一个管道阶段。 ✓为团队创建自动任务。 ✓在管道中发生重要更改时，请向团队设置通知。 ✓自动数据输入。 ✉️电子邮件自动化 ✓在Gmail中创建个人和共享的电子邮件模板。 ✓轻松，快速地编写重复电子邮件。 ✓用自定义字段个性化电子邮件模板。 ✓在每日电子邮件通信，电子邮件广告系列或自动化电子邮件序列中使用电子邮件模板。 📩电子邮件跟踪 跟踪您的电子邮件打开并点击Gmail。 ✓知道接收器是否实时查看您的电子邮件是否频率。 ✓知道何时打开您的电子邮件以为您的团队提供见解。 ✓根据打开电子邮件或单击链接的次数确定潜在客户的优先级。 ✓使用电子邮件跟踪进行常规电子邮件，电子邮件广告系列和自动化电子邮件序列。 🔁电子邮件广告系列 在Gmail发送电子邮件活动和后续活动。 ✓向自定义细分市场或所有客户群发送电子邮件活动。 ✓将后续电子邮件设置为以前的电子邮件广告系列。 ✓监视广告系列统计信息：打开，点击，取消订阅，反弹和答复。 ✓通过Gmail，Nethunt SMTP或您自己的SMTP服务器发送电子邮件广告系列。 📊销售报告 在Nethunt CRM中跟踪关键业务指标和团队绩效。 ✓单独跟踪整个团队和每个经理的有效性 - 发送的电子邮件，演示文稿，拨打电话等的数量。 ✓与以前的时期相比分析业务增长 - 封闭交易的数量以及产生的收入。 ✓通过经理，某个产品，国家 /地区分解收入来分析收入。 ✓跟踪您的配额达到。 ✓分析损失交易的原因。 ✓建立您可以信任的销售预测。