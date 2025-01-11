潜在客户捕获软件 - 最热门应用 - 巴基斯坦

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
公司利用潜在客户捕获软件在竞争激烈的市场中发现新的销售前景。面对激烈的竞争，企业抢在竞争对手之前主动寻找新的业务途径至关重要。销售专业人员使用潜在客户捕获软件来确定潜在客户，利用来自不同来源（包括直接潜在客户、销售代表、营销专家和客户支持代理）的信息。 然而，捕捉新的商机仅代表销售旅程的初始阶段。除了使用潜在客户捕获软件之外，公司还必须集成其他潜在客户生成解决方案，例如潜在客户挖掘、潜在客户评分和潜在客户情报。此外，利用销售绩效管理和销售情报等工具对于成功将机会转化为有形销售至关重要。
提交新应用
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。 CallRail 是领先的智能平台，可让各种规模的企业轻松自信地进入市场。 CallRail 的解决方案为全球超过 200,000 家公司提供服务，帮助企业跟踪并归因其营销旅程中的每条销售线索，捕获和管理每个电话、短信、聊天和表单，并使用实时洞察来优化其营销。
Privyr
privyr.com
Privyr 专为在线生成潜在客户并需要通过手机或笔记本电脑轻松访问、联系和转换潜在客户的销售和营销专业人士而设计。我们几乎受到各个行业数百个专业人士的信任。我们的移动 CRM 直接连接到 Facebook、TikTok、Google 和 WordPress 等流行的潜在客户来源，并与 WhatsApp、SMS、iMessage、电子邮件和电话无缝协作。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智能驱动的销售支持软件彻底改变您的销售策略。 CoPilot AI 是一个尖端平台，可以改变您和您的团队开拓客户、吸引和转化客户的方式。 CoPilot AI 通过以下方式支持营销和销售团队： • 识别与您的业务目标相符的高意向潜在客户并对其进行优先级排序 • 生成有目的的消息，吸引潜在客户并引导他们实现转化 • 提供个性化见解，帮助您定制沟通方式以提供正确的信息以正确的方式传达信息 CoPilot AI 旨在完善您的销售策略，提高转化率，并充当智能盟友来完成更多交易。
Sailes
sailes.com
Sailebots 自动化所有勘探工作 通过唯一能够实现一切自动化的人工智能，实现销售人员的潜力：从研究和发现到参与、互动和机会——免提。
Leady.com
leady.com
直观的 B2B 潜在客户生成工具。适合所有 B2B 公司，从个体贸易商到跨国公司。 Leady 2.0为营销经理提供网站访问者和电子邮件收件人的深入行为数据，使他们能够360度监控客户生命周期。随后向销售经理提供有关潜在客户的详细联系信息。让我们帮助您收集匿名网站访问者的数据，增强现有客户和用户的数据，并将其组织成可操作的数据集。这样您就可以花更多时间专注于您喜欢的事情
NetLine
netline.com
成功的 B2B 营销人员从这里开始。 NetLine 使 B2B 营销人员能够通过一体化买家参与平台扩大收入，该平台提供无与伦比的买家级意向数据和潜在客户生成功能。运营唯一的买家级意向平台 INTENTIVE，提供实时洞察
Versium
versium.com
Versium 是一家数据技术公司，帮助营销人员跨多个数字接触点和营销渠道更好地识别、了解并实现他们的理想前景。 Versium 行业领先的身份解析和洞察引擎为一套解决方案提供支持，可帮助营销人员将其覆盖范围大幅提高 5 倍。 Versium 的专有数据资产包括超过 20 亿个接触点和超过 2 万亿个洞察属性，创建了业界最丰富的 B2B2C 身份图谱和数据技术平台，帮助营销人员赢得客户。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
LeadPost
leadpost.com
准确找出谁在访问您的网站。 查看谁在访问您的网站 - 即使他们没有填写表格！只需一行代码，LeadPost 即可为您提供姓名、联系信息等。
Leadpipe
leadpipe.com
您想了解的有关网站访问者的所有信息......但您的分析从未告诉您。数字告诉您有多少人访问过。铅管告诉你谁。人员级别识别：准确了解公司来访者。获取姓名、电子邮件和同事数据。不要预测谁来访；知道它。知道谁从微软来访，大海捞针，就确切地知道谁从公司来访。获取员工的姓名、电子邮件和电话号码。了解谁来访以及他们的联系信息只是买家旅程的一部分。了解买家访问了哪些页面、停留了多长时间、使用了哪些关键词，并获取旅程摘要。进一步促进这种关系。了解访问者的 linkedin，这样您不仅可以通过电子邮件进行联系，还可以建立更深入的关系并更多地了解访问者。获取有关访问者同事和公司员工数据的信息，包括姓名、电子邮件、电话号码和 linkedin 地址。哦，我们有没有提到它包含在我们的主包中？我们了解您还需要联系出站，但并非所有理想的客户资料都会访问您的网站。访问超过 6.02 亿个联系人，获取他们的电子邮件、姓名以及外展所需的所有数据。我们的目的是让您的公司拥有更可靠、有效的数据，而不是让您学习一个新的平台。我们设计的铅管让您可以设置它并忘记它。只需点击几下即可自动化数据和集成，并将信息自动发送到您的客户关系管理系统。首次访问者与回访者、位置、流量来源、参与访问者与跳出访问者、设备、进入和退出页面数据。这包含了完整了解买家旅程所需的一切，并进行了简单介绍。我们向您提供的所有电子邮件均经过验证。我们的领先优势是 40-100。任何超过 40 的内容，我们确信该电子邮件是有效的。 40岁以下，我们认为可能有效，不会收取学分。你保留它。我们为您提供来访公司的信息、公司准确的员工详细信息、同事数据库、他们的 linkedin 个人资料、电话号码和电子邮件。包括对 linkedin 上所有联系人的 B2B 数据库的访问、简单的集成和强大的分析。所有这些都在一个简单的软件包中提供
Popl
popl.co
Popl 是领先的团队数字名片平台，为全球数百万公司和专业人士提供创新解决方案。我们的平台使团队能够创建、分发和管理数字名片，确保品牌一致性、简化潜在客户收集和大规模企业级数据安全，使我们成为企业级客户的首选。 Popl 与 5,000 多个应用程序无缝集成，为管理员提供了各种强大的工具来简化他们的工作流程。通过我们的平台，您可以： - 将潜在客户直接导出到您的 CRM 系统 - 从 Active Directory (HR) 平台同步团队成员 - 自动输入数据以消除错误并节省时间 - 创建营销自动化以推动转化和收入 在 Popl，我们致力于提供无与伦比的客户服务和支持。要了解我们平台的强大功能，请单击上面的按钮立即与我们安排免费演示。
Similarweb
similarweb.com
通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通过决策者的直接联系信息直接与他们联系
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款销售情报工具，可让您根据高级搜索功能（例如所使用的技术和常见做法）以及许多其他过滤器（例如位置、公司规模、行业等）创建潜在客户列表。创建列表后，您可以访问这些公司关键决策者的联系信息（工作电子邮件和手机），全部规模化且无缝。
Draup
draup.com
Draup 是一个人工智能驱动的平台，专为人力资源和销售领导者设计。它提供深入的见解和数据来支持人力资源领导者的劳动力规划、人才招聘和技能发展。 借助实时人才数据，人力资源领导者可以了解行业趋势、开发人才渠道并制定再培训策略。 Draup 还提供有关新兴角色、人才热点和紧缺技能的见解，以帮助规划未来的劳动力需求。对于销售领导者，Draup 提供的销售智能工具超出了基本的买家信息。 它可以根据兴趣、技术需求和外包关系对潜在客户进行微观定位。 Draup 提供详细的客户报告、利益相关者分布图，并帮助确定正确的决策者以制定有针对性的销售策略。 它还帮助销售团队探索各个行业的新服务提供商机会。Draup 由人工智能、机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP) 专家构建，将人工智能驱动的分析与人工管理相结合。 该平台提供基于数百万个数据点的超针对性洞察，并提供由最新且经过验证的数据支持的可行策略。 Draup 的数据经过专家研究人员和分析师的审查，以确保信息公正。该平台具有快速入门、持续支持和敏捷部署的特点，可以满足不断变化的需求。 它提供近乎实时的数据刷新、灵活的交付模式和可预测的费用。 Draup 提供对其平台、自定义报告和数据导出/REST API 的多渠道访问，以便无缝集成到企业解决方案中。总体而言，Draup 旨在支持人才和销售团队做出数据驱动的决策并加速全球企业的收入增长。
Albacross
albacross.com
世界各地的收入团队正在使用 Albacross 的意图数据来创造更多机会并更快地增加收入。从早期认识到后期决策，您拥有揭示潜在买家所需的所有见解，让他们了解他们想要的东西，并在他们准备购买时收到通知。具体方法如下： - 提高销售效率：确定访问您网站的公司的购买意图，并在他们准备购买时通知您的销售团队。 - 消除营销中的猜测：了解哪些帐户与您的内容互动以及他们最感兴趣的内容。 - 您需要的所有数据点：我们每月跟踪全球 30 亿个事件，并每周刷新数据点。 - 无缝集成到您已经使用的技术工具 - 这不是另一个需要学习的工具。
Manycontacts
manycontacts.com
适用于 WhatsApp 的 CRM 用于销售和支持的 Whatsapp 工具 将您的 WhatsApp Business（或 API）连接到 ManyContacts，与您的团队共享您的收件箱，在同一界面中回复和组织所有聊天。
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads 移动 CRM 使小型企业能够在一个地方跟踪潜在客户和客户。您可以使用这个简单的移动 CRM 应用程序在销售代理之间分配潜在客户、安排跟进、接收及时提醒并密切跟踪销售转化。
about.me
about.me
只需几分钟即可创建免费的单页网站。自由职业者和企业家使用 about.me 来扩大受众并获得更多客户。
Socital
socital.com
Socital 是一个电子商务营销平台，可帮助营销人员捕获潜在客户，将匿名和放弃的访问者转化为客户，并增加销售额。 Socital 提供了一套独特的工具，用于数据收集、电子邮件数据库细分、转化优化、定位和个性化。
Roistat
roistat.com
Roistat 是一个由人工智能驱动的营销分析系统，它可以分析您的所有广告活动直至利润。 Roistat 从客户的 CRM 系统、广告渠道及其网站收集数据。 Roistat 在几秒钟内根据 40 多个业务指标构建报告，提供从每个关键字到最终销售的营销分析。 Roistat 确定公司是否从其付费广告活动中赚钱，这反过来又帮助使用 Roistat 的公司更有效地分配广告预算并增加收入。 Roistat 可以确定： - 您的客户来自哪些广告渠道； - 完整的广告渠道统计直至关键词； - 如何有效分配预算； - 如何在获得更多销售额的同时节省广告费用； - 销售漏斗的所有阶段。
Callspree
callspree.com
Callspree 提供完全可定制的网站引导小部件，可以轻松嵌入到您的网站中以吸引网站访问者的注意力。 Callspree有两种产品；回调小部件和潜在客户呼叫表单小部件。 Callspree 回调小部件使您的网站访问者能够通过电话立即与您的销售和客户支持团队联系。使用回拨小部件，您的网站访问者可以设置即时回拨或选择具体的联系时间，帮助您的销售团队完成比您想象的更多的交易。 Callspree 潜在客户表单嵌入到您的网站后，可以帮助您减少等待时间和潜在客户响应时间，同时通过表单的自动回拨促进与潜在客户的轻松互动。
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks 为您提供了一套产品，您可以将其用于营销，以发展您的公司、寻找潜在客户、发送电子邮件、创建聊天机器人、吸引访问者撰写评论、防止您的网站出现虚假电子邮件、在您的网站上显示社交通知还有更多。一套营销和潜在客户开发产品：套装包括多种潜在客户开发工具，您可以使用它们来发展您的公司。获得更多潜在客户和客户：所有工具都旨在为您的公司带来新的潜在客户和客户，以促进其发展。无限制地访问所有产品：提供对所有软件的无限制访问，没有任何限制，不再为每条线索付费。包括什么？用于查找新潜在客户电子邮件的丰富数据软件：从公司列表中查找潜在客户。您将能够从公司或域列表中获取潜在客户。该软件非常适合 B2B 公司、销售和增长黑客。寻找潜在客户的最佳丰富软件。非常适合通过冷电子邮件生成潜在客户并寻找潜在客户。查找企业电子邮件和潜在客户信息。将潜在客户和业务数据直接导出到 Excel。从网站列表中提取电子邮件、电话和社交媒体：您可以上传域列表，并从 Facebook、LinkedIn、Twitter 等中提取电子邮件、社交媒体 URL 和用户名，以及每个网站所有页面上的电话号码。提取所有电子邮件后，即可下载 Excel 格式的报告。
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms 是一款功能强大的在线表单生成器，允许企业和组织轻松创建自定义表单和调查。凭借用户友好的拖放界面和各种可编辑的模板和主题，Quill Forms 可以轻松设计和发布针对桌面和移动设备进行优化的专业外观表单。无论您需要联系表格、潜在客户开发表格、活动登记表还是反馈调查，Quill Forms 都能满足您的需求。借助条件逻辑、预填充字段和自定义验证规则等高级功能，您可以创建能够准确捕获客户和潜在客户所需信息的表单。 Quill Forms 还提供强大的分析和报告功能，因此您可以跟踪表单提交、监控转化率并深入了解用户行为。此外，通过与流行的 CRM 和电子邮件营销平台集成，您可以将表单数据无缝连接到其他业务工具。凭借其直观的界面、强大的功能和灵活的定价计划，Quill Forms 是需要可靠且可定制的表单生成器的各种规模和行业的企业的理想解决方案。
KlickLead
klicklead.de
使用 KlickLead 创建单独的渠道来确定您的潜在客户资格。 KlickLead 渠道的转换效果明显优于网站上的普通表单，并为您的业务生成高质量的查询。您可以将其用作我们服务器上的简单托管渠道，或将脚本复制到您的网站，以便访问者无需离开您的页面。
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality 是 CRM 的数据质量助推器：该智能解决方案可帮助您直接在 Salesforce、Microsoft Dynamics 和 SAP Sales Cloud 界面中创建和更新潜在客户、联系人和客户。输入联系人数据时，您将自动获得从商业社交网络、公司网站或电子邮件签名获得的信息的建议。集成的电子邮件验证器会搜索最兼容的电子邮件地址。这减少了手动工作并确保最高水平的 CRM 数据质量！ snapADDY DataQuality 还可作为其他 CRM 系统的浏览器扩展。包括免费的名片扫描仪。许多智能功能： • 使用智能自动完成和更新程序创建和更新潜在客户、联系人和客户 • 从剪贴板粘贴联系人数据以完成缺失值 • 使用人工智能捕获联系人 • 自动重复检查潜在客户、联系人和客户 • 库存数据基于电子邮件签名进行更新 • 对公司数据和联系人进行合格研究 • 简单添加缺失的联系人数据 • 无需打字即可将数据传输至 CRM • 适用于您智能手机的免费名片扫描仪 为什么选择 snapADDY DataQuality？ • 无缝集成到 Salesforce、SAP 和 Microsoft Dynamics CRM • 保证提高数据质量 • 提高 CRM 用户接受度 • 提高营销和销售效率 • 简化工作流程 • 节省工作时间 • 集中数据管理
HiHello
hihello.com
HiHello 是企业公司数字名片的首要解决方案。借助 HiHello，公司可以用专业的数字名片取代纸质名片，从而给客户、合作伙伴和潜在客户留下深刻的印象。 HiHello 的数字名片可以包括姓名、头衔、公司、公司徽标、图片甚至视频和代词。卡片还包括电话号码、地址、网站、社交媒体资料、YouTube 视频、注释等信息。 HiHello 的企业产品允许企业定制名片以匹配其企业品牌，并对员工的数字名片拥有完全的管理控制权。公司管理员可以随时编辑或修改卡片。我们简化的入职流程使各种规模的公司都能轻松地向整个团队推出数字名片解决方案。
LeadDoubler
leaddoubler.com
在几秒钟内创建并启动交互式潜在客户生成计算器，将其嵌入您的网站以吸引访问者并将潜在客户直接捕获到内置 CRM 系统中，或将其发送到您现有的销售和营销堆栈中，无论是 HubSpot、Salesforce、Active Campaign、MailChimp 还是扎皮尔。借助 LeadDoubler，您只需点击几下即可将现有 Excel 文件转换为在线计算器。无需编码 - 开发人员不会延迟。通过剪切粘贴嵌入代码，在您的网站上将计算器作为潜在客户生成小部件启动，或者使用它通过由 Excel 文件支持的全自动智能定价配置器来支持您的销售团队，并帮助您的销售团队当场达成更多交易。借助 LeadDoubler，您的交互式表单可以立即在线生成和显示计算结果，或者生成并发送自动生成的 pdf 文件，例如合同和提案。 LeadDoubler 被超过 52 个垂直行业的公司使用，例如房地产经纪人生成潜在客户、热泵安装商获取潜在客户并立即生成报价，银行和保险公司也使用 LeadDoubler 来吸引和吸引潜在客户。
Leadferno
leadferno.com
Leadferno 是一个专为小型企业打造的商业消息传递平台，旨在支持转换、短信和更好的客户体验。通过可自定义的网络转文本小部件，直接在您的网站上与客户发送短信。使用强大的消息收件箱与消费者互动，这样您的团队就可以提高转化率、更快地关闭潜在客户并取悦您的客户。 Leadferno 的 Leadbox 是市场上最可定制的网络到文本小部件，支持短信和其他转换，如预约、点击通话、潜在客户表格、方向等。浏览器应用程序和移动应用程序都可以帮助您的团队使用自动回复、保存回复、预定消息、提醒等强大的业务功能与客户互动。与 Facebook Messenger、Google 的 Business Messages、Google Analytics 集成，并通过 Zapier 或我们的 API 连接到其他应用程序，例如您的 CRM。
Expandi
expandi.io
Expandi 是一款 LinkedIn 自动化工具，可让您使用全渠道方法最安全地联系潜在客户。借助 Expandi，您无需成为 LinkedIn 专家即可获得结果并增强您的 LinkedIn 外展活动。通过 LinkedIn 或通过智能、自动化序列发送电子邮件联系您的潜在客户。 15 分钟内启动您的第一个营销活动，24 小时内即可看到结果。我们的使命是成为为您的企业进行全渠道推广的最安全、最明智的方式。具有市场领先的功能，例如： • 智能营销活动构建器：支持潜在客户并关注其公司页面等操作。 • LinkedIn 活动功能包括邀请您的网络加入您的活动或向参加过您主办的活动的任何人发送消息。 • 与Hyperise 集成：能够发送个性化图像和GIF，以便在LinkedIn 上脱颖而出。 • ...还有更多您有兴趣了解更多吗？请访问我们的网站，或联系 [email protected] 开始免费试用。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft 为您的团队提供您所需的一切。无论是首席执行官、董事还是投资者，LeadLoft 都会找到联系信息并为您提供联系方式，以便您完成交易。需要某人的联系信息吗？我们找到你了。需要吸引他们吗？没问题。需要跟踪和转换它们吗？完成&完成。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一体化转化云，旨在改善买家体验并推动 B2B 营销人员的转化。我们的参与系统包括各种工具和功能，例如网站个性化、内容个性化、登陆页面构建器和个性化、需求捕获、丰富、人工验证的潜在客户以及基于帐户的体验。这些工具使营销人员能够为其目标受众创造更具相关性和吸引力的体验，最终有助于推动更好的业务成果，例如提高参与度、更高的转化率和更高的客户忠诚度。买家受益于动态、个性化的内容和互联的数字体验，使他们能够接受更好的教育并更快地做出明智的决策。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一个专为中小型收入团队构建的自主销售编排平台。该平台协调来自销售支持工具、B2B 意图和丰富工具的元数据，以识别、跟踪并与准备进行转化的网站访问者建立联系。通过自动聚合数据并整合来自不同平台的见解，Warmly 精心策划最有效的下一步，以推动销售团队进行合格的对话。 热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。 他们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，他们会以热情、引人入胜的方式帮助您关闭管道。此外，他们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过其屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上与潜在客户或客户更好地联系。
LinkedCamp
linkedcamp.com
选择最可靠的 LinkedIn 自动化工具（例如 LinkedCamp），让勘探变得轻松。立即享受 14 天免费试用。注册并增加您的销售额。
Interact
tryinteract.com
Interact AI 是一种自动测验创建工具，可简化生成引人入胜的测验的过程。它为希望创建测验的企业提供了一个用户友好的解决方案，而无需广泛的人工智能知识或书写提示。 Interact 平台提供了一套全面的功能，可以为各种商业促销活动构建定制测验。只需输入其网站 URL，用户就可以使用测验生成器，该生成器会分析网站以生成相关测验。 然后，在启动之前，可以使用易于使用的构建器进一步自定义生成的测验。除了测验创建之外，Interact 还提供分析和软件集成，以帮助企业收集潜在客户并深入了解客户。 利用提供的测验分析，企业可以获得有关其受众的有价值的信息。 Interact AI 由最初专注于潜在客户生成测验的团队开发，在创建高参与度、高转化率测验方面拥有多年的专业知识。 通过对测试版客户进行广泛的测试，他们对 ChatGPT 提示进行了微调，有效地将客户反馈转化为问卷，在用户和人工智能测验制作者之间进行调解。借助 Interact AI，企业可以快速构建独特且高质量的测验，推广其产品或服务，同时产生合格的销售线索。 其直观的界面和强大的功能使其成为寻求通过测验吸引客户的企业的宝贵工具。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Purple
purple.com
紫色改善了游客与复杂空间的联系方式。 Purple 的解决方案为零售、医疗保健、酒店、景点、机场和体育场等行业提供服务，在 120 个国家/地区使用，每天为 70,000 多个场馆的超过 100 万最终用户提供服务。通过 Purple 的室内定位服务，企业能够了解访客是谁以及他们在现场时的行为方式，从而增强访客体验。通过这种洞察力，企业可以做出洞察力驱动的决策来优化运营并增加收入流。
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一个无代码聊天机器人平台，使企业能够构建端到端的无摩擦对话体验。 Landbot 将对话转化为盈利成果，帮助营销、运营和客户服务团队将效率提高三倍，并将运营成本降低 30% 或更多。无论是 WhatsApp、Web 还是 Messenger，任何人都可以创建自动化聊天机器人流程，以更好地吸引客户并提高转化率。 Landbot 还利用 GPT 和 AI 的最新进展，将 Landbot 的无代码功能与其他大型语言模型相结合，帮助使聊天机器人构建体验变得更加容易。
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不仅仅是一个平台；它是您创业之旅中的合作伙伴，提供从高转化率登陆页面和网站到复杂的电子邮件营销解决方案、会员网站等的一切。 Kartra 平台旨在推动销售，提供强大的一体化解决方案，简化数字营销和销售流程，让您专注于您最擅长的事情 - 为受众创造和交付价值。 * 轻松创作：通过引人入胜的网站、视频和网络研讨会吸引观众。提供变革性的会员资格或在线课程，并通过集成工具管理您的日程安排和计费。 * 精准营销：使用先进的潜在客户捕获技术扩大您的覆盖范围，并通过有针对性的活动和渠道培育您的潜在客户。通过电子邮件或短信有效传达您的优惠，并通过可定制的结帐处理付款。 * 扩展您的愿景：利用高级标记和基于行为的消息传递来完善您的营销策略。通过深入分析自动化您的增长并做出明智的决策。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Texau
texau.com
TexAu 是一个增长自动化工具箱，可让您生成新的潜在客户，快速轻松地联系他们，并提高您对用户的了解。
involve.me
involve.me
现代客户体验工具可帮助企业在客户旅程的每一步创建个性化互动，增加受众参与度并收集更好的数据。通过include.me，用户可以轻松创建和发布用于潜在客户获取的智能登陆页面和促销信息、用于潜在客户资格和细分的测验、表格和性格测试、用于销售转化的价格计算器和数字销售助理以及用于衡量客户体验的产品和客户满意度调查。
GoSquared
gosquared.com
世界上第一个可持续的电子邮件营销平台。从 MailChimp 切换到发送更好的电子邮件活动、扩大受众群体并恢复地球。
LeadSquared
leadsquared.com
适合企业的完整营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
Gleam
gleam.io
Gleam 是一个增长营销平台，帮助企业专注于行动。操作可以是您想要的任何内容：电子邮件订阅者、Facebook 点赞者、Twitter 关注者或通过 #hashtag 提及您公司的人。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
Typeform
typeform.com
Typeform 是无代码、精心设计、人性化表单、测验、调查和异步视频解决方案的黄金标准。为您的客户创造个人体验，建立品牌形象和忠诚度，并加速您的成长。凭借 120 多个现有集成，Typeform 可确保您所需的数据无缝插入您的工作流程，并允许您进行大规模通信。具有企业级安全性和BU
UpViral
upviral.com
UpViral 是终极病毒式推荐营销平台。它允许您开展抽奖、奖励和等候名单等活动，人们希望与同行分享这些活动。一旦您设置了第一个营销活动，您就会体验到口碑的真正力量。产生流量、收集潜在客户并将订阅者转化为客户。 UpViral 是在线发展业务最快且最具成本效益的方式。立即开始 14 天试用！
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 是一款销售自动化工具，实际上存在于您的 Gmail 和其他 Google Workspace 应用中。它帮助销售团队管理潜在客户、培养客户关系、监控销售进度并达成更多交易。借助 NetHunt CRM，业务增长 5 倍，查看客户案例 - https://nethunt.com/case-studies
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 平台旨在帮助您更智能地进行勘探并更快地构建管道。查找潜在客户数据、跟踪销售触发点以及个性化冷外展，全部集中在一处。 寻找销售机会从未如此困难。每天，您的潜在客户都会受到卖家使用非具体、未经定制、通用信息的轰炸。这并不是说销售团队忘记了如何销售……但这是公司扩大规模和发展的唯一途径。 在 LeadIQ，我们相信您可以通过大规模地向合适的人提供量身定制的个人信息，从而更明智地开拓客户并更快地建立渠道。 我们的潜在客户平台可让您在一处查找潜在客户数据、跟踪销售触发点以及个性化冷外展。利用我们的人工智能专利技术，我们消除了勘探过程中令人沮丧的、手动的和彻底困难的部分，这样您就可以专注于再次个性化勘探。通过大规模个性化获得更多回复、预订更多会议并生成更多渠道。 想象一下前景。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是现代销售团队的人工智能平台。借助 Amplemarket，您将神奇地简化发现、吸引和转化下一位客户的方式。 我们的客户评价： * Deel：12个月内从A轮到独角兽。 Amplemarket 如何推动 Deel 实现 20 倍的收入增长。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 购买意向数据更多更快地达成目标（9 倍投资回报率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等数百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升销售水平。 这是你得到的： * 数据原生：轻松找到可帮助您完成交易的数据。 * 内置个性化：通过超个性化消息将您的回复率提高 3 倍。 * 多渠道外展：电子邮件、电话、LinkedIn 等。 * 人工智能驱动：让销售代表专注于销售，而人工智能则负责其余工作。 * 送达率优化：将您的电子邮件放入潜在客户的主收件箱中。 * 购买意向信号：针对正在积极寻找像您这样的解决方案的买家。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行动为中心的销售 CRM，可帮助中小型企业控制其销售。专注于下一步需要做什么，跟进每一个线索，让团队保持一致，并完成更多交易，一次一项销售行动。节省时间并自动化您的管理和数据输入。从网络上的任何地方单击即可生成潜在客户。通过 iOS 和 Android 移动应用程序随时随地获得 CRM 的优势。在 37 秒内创建交易并发送销售报价。有什么问题吗？我们通过电子邮件、电话和聊天提供支持。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel 是一个进入市场的情报平台，可帮助营销、销售和收入运营团队通过以下方式将管道效率提高 5 倍： - 从 3 亿个独特技术分析的 2200 万个帐户中识别您的理想客户 (ICP)安装数据点。 - 通过使用最佳意图、公司新闻和网络访问者数据，显示对您的产品或服务有积极市场需求的帐户。 - 从我们包含 1 亿多联系人的数据库（包括电子邮件和手机号码）中为决策者提供经过验证的联系信息 - 充当您团队的延伸，利用我们 2,000 多人的研究团队来填补任何联系人或帐户数据空白 - 同时提供无限信用世界级客户服务支持的定价 我们的客户是来自 ServiceTitan、ProGlove、Openprise 和 Veranex 等行业领先公司的精明收入团队，他们明白在当今充满挑战的经济环境中提高管道效率是收入增长的关键。 15 年来，我们一直为行业提供高质量数据，直到最近才将其直接提供给我们的 800 多家客户。
Sender
sender.net
Sender 的主要优势是电子邮件的高送达率、屡获殊荣的用户友好性和无与伦比的经济性。 Sender 专为电子商务和博客作者量身定制，具有许多附加功能，但完美适合各种企业 - 从个人公司到大中型企业。通过电子商务平台的定制集成，您只需复制并粘贴产品的 URL，即可将产品添加到新闻通讯中，Sender 将自动提取产品图像、描述、价格等。博主和信息营销人员可以使用 Sender 广泛的自动化功能，与他们的社交媒体关注者分享时事通讯并跟踪结果。此外，Sender 还提供许多附加功能，通过 destop 推送通知、事务性和自动化电子邮件序列、API 集成以及易于使用的拖放订阅表单生成器来帮助实现最佳营销效果。所有 Sender 计划均提供所有这些功能，其中包括慷慨的永久免费计划，该计划允许每月向 2,500 名订阅者发送最多 15,000 封电子邮件。
AroundDeal
arounddeal.com
全球 B2B 数据智能平台 aroundDeal 成立于 2020 年，是全球公认的亚太地区 (APAC) 领先的 B2B 数据智能平台，受到全球超过 100,000 名客户和用户的信赖。我们的数据库包含超过 1.2 亿联系人和 3000 万家公司，提供电子邮件和电话号码等全面准确的数据，以及有价值的公司洞察数据。 aroundDeal不仅提供数据，还提供智能平台。我们的目标是帮助营销人员、销售代表和招聘人员快速寻找和连接目标联系人、评估竞争环境、获得高价值的商业情报和增长机会。 1. Prospector - 通过更好的数据找到您的下一个客户使用 1 亿多个联系人数据快速构建目标潜在客户列表，并在联系人更换工作时收到警报。 2. 参与 - 自动化您的销售参与 构建自动化销售序列并将您的销售机会提升到一个新的水平。 3. Chrome 扩展程序 - 随处查找潜在客户 直接在 LinkedIn、公司网站和 CRM（Salesforce 或 HubSpot）上获取目标联系人和公司信息。 4. 丰富 - 丰富您的数据 自动利用 aroundDeal 数据库中 50 多个公司统计字段丰富您的记录，包括企业电子邮件、电话、职位、公司名称等。 5. 访问者 - 将网站访问者转化为合格的潜在客户 了解哪些公司正在访问您的网站，并在正确的时间以正确的方式与他们互动。
RocketReach
rocketreach.co
全球超过 1800 万家企业信任 RocketReach，其中包括苹果、迪士尼、谷歌、亚马逊、Facebook 以及标准普尔 500 强企业中 95% 的企业。借助 RocketReach，您可以利用全球最大、最准确的数据库构建联系人和公司名单。电子邮件和直拨电话。解决从广告定位、联系信息、数据库细分和招聘等广泛的业务需求。今天免费试用。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。