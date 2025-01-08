潜在客户捕获软件 - 最热门应用 - 法属波利尼西亚

Interact

tryinteract.com

Interact AI 是一种自动测验创建工具，可简化生成引人入胜的测验的过程。它为希望创建测验的企业提供了一个用户友好的解决方案，而无需广泛的人工智能知识或书写提示。 Interact 平台提供了一套全面的功能，可以为各种商业促销活动构建定制测验。只需输入其网站 URL，用户就可以使用测验生成器，该生成器会分析网站以生成相关测验。 然后，在启动之前，可以使用易于使用的构建器进一步自定义生成的测验。除了测验创建之外，Interact 还提供分析和软件集成，以帮助企业收集潜在客户并深入了解客户。 利用提供的测验分析，企业可以获得有关其受众的有价值的信息。 Interact AI 由最初专注于潜在客户生成测验的团队开发，在创建高参与度、高转化率测验方面拥有多年的专业知识。 通过对测试版客户进行广泛的测试，他们对 ChatGPT 提示进行了微调，有效地将客户反馈转化为问卷，在用户和人工智能测验制作者之间进行调解。借助 Interact AI，企业可以快速构建独特且高质量的测验，推广其产品或服务，同时产生合格的销售线索。 其直观的界面和强大的功能使其成为寻求通过测验吸引客户的企业的宝贵工具。