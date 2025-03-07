面试安排软件 - 最热门应用 - 美国

Cronofy

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公司依靠 Cronofy 使用面试安排工具、嵌入式组件和 API 来支持他们的安排。对于招聘人员来说，招聘就是关系。这不是管理行政部门来支持你的关系。这也不是与日历和无休止的日记管理搏斗。借助 Cronofy 强大的日程安排软件，告别重复预订和日程安排冲突。迎接面试官和候选人喜爱的更顺畅的日程安排。更快地安排面试 – 快 12 倍。直接从 ATS 中利用这些节省时间的功能。我们与 80 多个 ATS 集成。 - 我们的面试安排程序可以让您告别来回的电子邮件。生成一次性会议请求链接，其中可以包含多人的可用性和自定义设置。您的团队在为候选人和招聘经理提供预约、会议或面试时间时，可以与他们共享实时空闲情况。您还可以使用我们的扩展程序在网络上的任何位置、在您最喜欢的浏览器、应用程序和电子邮件中进行安排。 - 我们的 API 为软件提供商提供了集成复杂的日程安排功能的机会，与所有主要日历连接并基于实时可用性。在 Cronofy，我们非常重视安全、隐私和数据合规性。您所在的多个数据中心，以便您的数据可以安全地托管在您选择的区域。我们不断努力满足行业和地理标准 - 确保我们的运营超越最低限度的合规性。我们不断改进我们的运营和实践，并自豪地遵守 GDPR、SOC2、ISO27001、ISO2701、HIPAA 和 CCPA。在此处了解有关我们政策的更多信息：https://www.cronofy.com/privacy