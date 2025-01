生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 卢旺达

Professionalize It To Me

Professionalize It To Me 是一款网络应用程序,可帮助用户轻松提升沟通技能。它允许用户只需点击几下即可生成专业的消息、求职信和复杂的 Excel 公式。该服务旨在简化沟通并节省用户时间。 该服务的工作原理是让用户输入一些有关他们需要生成的消息、信件或公式的基本信息。用户可以选择消息的语气、语言和长度。对于求职信,用户提供有关职位和公司的信息。对于 Excel 公式,用户描述他们需要公式计算什么。 然后,Professionalize It To Me 使用先进的人工智能根据用户的输入生成专业的沟通。人工智能旨在生成类似人类的自然语言内容。