生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 卢旺达

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生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
提交新应用
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一个免费使用的人工智能系统。使用它进行对话、获得见解、自动化任务并见证 AI 的未来，所有这一切都可以在一处完成。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一个人工智能驱动的写作平台，为 150 个国家/地区超过 3500 万月活跃用户提供帮助。 QuillBot 凭借其创新的人机交互产品，旨在让写作变得轻松，同时保留用户独特的视角和声音。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智能聊天机器人驱动的研究和会话搜索引擎，可使用自然语言预测文本回答查询。 Perplexity 于 2022 年推出，使用网络来源生成答案，并引用文本响应中的链接。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球领先的人工智能写作辅助公司，每天受到超过 3000 万人和 70,000 个专业团队的信赖。从立即创建初稿到完善每条消息，Grammarly 帮助财富 500 强企业中 96% 的人在不损害安全或隐私的情况下表达自己的观点并获得结果。我们相信优秀的写作可以完成工作。 Grammarly 的产品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）可随时随地为您服务，为超过 500,000 个应用程序和网站提供与上下文相关的写作支持。 Grammarly 成立于 2009 年，在福布斯云 100 强中排名第七，是《时代》杂志 100 家最具影响力的公司之一，是《Fast Company》人工智能领域最具创新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作场所之一。我们采用远程优先的混合工作模式，这意味着我们主要在家工作，并在北美和欧洲的中心进行面对面的协作。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 让您可以直接访问 Google 最好的 AI 模型系列，这样您就可以： - 获得写作、头脑风暴、学习等方面的帮助 - 从 Gmail 或 Google 云端硬盘总结并快速查找信息 - 即时生成图像 - 使用文本、语音、照片和相机以新方式获得帮助 以前称为巴德。
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic 是 Anthropic 打造的下一代人工智能助手，经过培训，安全、准确、可靠，可帮助您完成最佳工作。
Leonardo.AI
leonardo.ai
通过人工智能驱动的速度和风格一致性，为您的创意项目生成生产质量的资产。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一个提高工作效率的生成式人工智能平台。通过使用可靠的 GenAI，各个领域的专业人士都可以发展自己的职业生涯并在工作中脱颖而出。无论您是在撰写电子邮件、创建文档还是向同事或客户发送即时消息，Wordtune 都能完善您的写作，同时使用 AI 简化您的工作。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智能音频研究和部署公司。 我们的研究团队开发了 AI 音频模型，可以生成逼真、多功能和上下文感知的语音和声音效果。我们的产品团队使日常用户、产消者和企业可以使用这些模型来创建和本地化内容。 我们的技术用于为有声读物和新闻文章配音、为视频游戏角色制作动画、帮助电影预制作、自动化娱乐本地化流程、为社交媒体和广告创建动态音频内容以及培训医疗专业人员。它还为那些失去声音的人回馈了声音，并为日常生活中有无障碍需求的人们提供了帮助。
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED 是一款为想要扩大视频制作规模的企业提供的一体化平台。 200 多个国家/地区的营销、销售、学习与发展和社交媒体客户制作视频的速度比以往快了 30 倍。 VEED 将权力交给您的团队： * 记录优质内容 * 轻松编辑视频 * 自动转录 忘记学习笨重且昂贵的编辑软件或依赖代理机构。 VEED 是您直观的视频工具套件。从首席执行官到实习生，每个人都可以使用它来制作专业视频，无需专业技能。 VEED Enterprise 让您： * 与其他团队成员实时协作 * 访问包含 30,000 多个媒体资源的库 * 使用自定义模板来节省时间 哦，VEED 拥有一套人工智能工具，可以使生产效率提高 10 倍。 VEED AI 让您： * 使用人工智能头像将文本转换为视频 * 自动生成准确的字幕 * 立即删除视频和图像背景 * 还有更多 VEED 是一款为超过 300 万创作者提供世界级视频策略的软件。 * VEED 是一个视频编辑平台，提供自动字幕、内容检测和各种设计选项等功能。 * 用户经常提到易用性、字幕功能的准确性以及允许创意编辑和专业品质视频的各种设计选项。 * 审阅者遇到了一些问题，例如基于会员级别的功能限制、偶尔缓慢的处理时间以及希望在基本计划中提供更高级的功能。
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow 使雄心勃勃的团队能够构建有影响力的 AI 代理。 Voiceflow 深受设计师和开发人员的喜爱，可帮助团队共同构建、测试、交付、衡量和改进语音和聊天体验。中端市场和财富 500 强企业的对话式 AI 产品团队（从 ClickUp 和 Instacart 到摩根大通和家得宝）信赖 Voiceflow 作为他们的协作式 AI 代理构建平台。直观的代理构建器画布、知识库和内容管理系统与可扩展的开发人员工具包相结合，用于交付可在整个客户体验中扩展的高级人工智能代理。如今，全球有超过 250,000 个雄心勃勃的团队正在 Voiceflow 上构建代理。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量来提高工作效率、释放创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地理解信息。
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI 是一个综合平台，旨在帮助企业建立和管理人工智能劳动力。它提供了招募人工智能代理的工具和解决方案，这些人工智能代理可以自动执行从销售和营销到客户支持和运营的各种任务。该平台提供无代码构建器，使任何人都可以轻松创建和部署强大的人工智能代理，而无需高级技术技能。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智能提供支持的免费在线图像创建工具。它旨在满足各种创意需求，包括创作艺术、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、徽标等。 它提供了一种新手友好的方式，通过其人工智能支持的功能，像专业人士一样编辑图像。用户可以制作独特的艺术作品、逼真的图像，并尝试融合真实图像和合成图像以生成令人惊叹的视觉效果。 该平台还提供“混合图像编辑”，这是一种将不同图像混合成引人注目的作品的动态方式，从而提供巨大的创意灵活性。 Playground AI 的产品超越了标准图像编辑，允许用户将图像扩展到原始边界之外，无缝集成不同场景中的对象，并将其富有想象力的概念具体化为视觉现实。 它通过提供将想法与他人结合的功能进一步增强了协作潜力，从而扩大了创造力的范围。尽管功能强大，Playground AI 仍然致力于用户友好性、可访问性和包容性，使其成为经验丰富的设计师和图像创作新手的理想选择。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一款图形设计应用程序，可帮助您创建专业品质的社交媒体帖子、邀请函、数字明信片、图形等。从您的想法开始，为您创造一些独特的东西。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位于旧金山的初创公司，也是一个在线 IDE（集成开发环境）。它的名字来自缩写 REPL，代表“读取-评估-打印循环”。该服务由约旦程序员 Amjad Masad 和约旦设计师 Haya Odeh 于 2016 年创建。Repl.it 允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，Repl.it 允许用户通过各种方式共享项目。他们还举办“jams”，即基于特定主题的编码比赛。竞赛奖品通常包括临时帐户升级、金钱、加密货币或礼品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一个交互式编程环境。您可以使用最流行的编程语言创建工作区，在虚拟机上为您提供一个可以运行代码的容器。在任何给定的 repl 中，都有两个主要部分 - 编辑器和控制台。 该编辑器使用 Monaco，这是为 Visual Studio Code 提供支持的相同技术。在移动设备上，编辑器是 Ace。 Repl.it 有一个名为“黑客计划”的高级套餐。它允许在项目中提供更多的存储空间、私有代码和无限的协作者，并且 Github Education 计划包括 3 个月免费的 Hacker 计划。 repl.it 上有 60 多种不同的编程语言，包括 Python、Ruby、HTML 和 Java。 该公司已获得 Y Combinator、Andreessen Horowitz、Bloomberg Beta 等公司的资助。 “该公司每周拥有超过 500,000 名活跃开发者和超过 300 万用户。 Repl.it 网站还有一个 Talk 论坛。世界各地的许多开发人员都使用该论坛来分享他们的创作。 Repl Talk 版主保持论坛的清洁。
Runway
runwayml.com
Runway 是一家人工智能应用研究公司，致力于塑造艺术、娱乐和人类创造力的下一个时代。 快速编辑视频所需的一切。神奇的人工智能工具、实时协作、精确编辑等等。您的下一代视频创作套件。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)。 AWS 技术在世界各地的服务器场实施，并由亚马逊子公司维护。费用基于用户选择的使用量（称为“即用即付”模式）、硬件、操作系统、软件或网络功能的组合，以及所需的可用性、冗余性、安全性和服务选项。订阅者可以付费购买一台虚拟 AWS 计算机、一台专用物理计算机或两者的集群。作为订阅协议的一部分，亚马逊为订阅者的系统提供安全保障。 AWS 在全球许多地理区域开展业务，其中有 6 个位于北美。亚马逊向订阅者推销 AWS，将其视为比构建实际的物理服务器场更快、更便宜地获得大规模计算能力的一种方式。所有服务均根据使用情况计费，但每种服务以不同的方式衡量使用情况。根据 Synergy Group 的数据，截至 2017 年，AWS 占据了所有云（IaaS、PaaS）的 34% 的主导地位，而紧随其后的三个竞争对手微软、谷歌和 IBM 分别拥有 11%、8% 和 6% 的份额。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 拥有强大的 AI 驱动设计助手和丰富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型样式库，使您能够轻松创建令人惊叹的图形、视频和动画。 PromeAI 是建筑师、室内设计师、产品设计师和游戏/动画设计师的必备工具。
Monica
monica.im
Monica 是一款由 ChatGPT APl 提供支持的 Chrome 扩展，旨在成为您轻松聊天和文案写作的个人人工智能助手。只需按 Cmd+M 或 Ctrl+M 即可开始与她聊天。或者让 Monica 帮助您撰写文本并将其插入任何网页。从 80 多个模板中进行选择，快速生成营销文案。在网页中选择一段文字，让 Monica 为您解释、翻译、改写。
Hour One
hourone.ai
一小时通过将所有工作流程集中在一个人工智能驱动的平台上，彻底改变了企业的内容创建。我们拥有市场上最逼真的头像，具有自然的动作，生动地动画您的商业信息。我们的模板可针对任何品牌进行定制，使团队能够大规模制作个性化内容 - 无需设计或编辑技能。此外，凭借快速渲染和顶级安全性，Hour One 成为专为企业需求而设计的首要内容操作系统。过去需要几个月的时间，现在只需几分钟，并产生更高的参与度……通过“一小时”更聪明地工作，而不是更努力，并制作可产生影响力的个性化商业视频。 * HourOne 是一款视频创建工具，允许用户使用各种模板、声音和角色创建营销视频和演示文稿。 * 用户喜欢易用性、可供选择的声音和角色范围、快速的处理和下载时间以及客户成功团队的支持。 * 审阅者遇到了诸如机器人文本对话功能、有限的头像选项、临时用户的学习曲线、有限的品牌功能、加载时间缓慢以及某些功能缺乏明确说明等问题。
HeyGen
heygen.com
专业的AI视频只需打字、点击、拖动即可完成，就是这样！ 凭借无与伦比的定制和个性化体验，HeyGen 的 100 多个逼真的 AI 化身可以成为您的代言人，以 40 多种语言和不同的口音针对各种用例进行交谈，包括营销推广、个性化销售宣传、电子学习、培训和开发、解释器和操作方法视频。 不再需要昂贵且耗时的摄制组、视频机构或演员。您现在拥有了一个个人视频工作室！ * 该产品是一款视频创建工具，允许用户生成具有 AI 头像和文本转语音功能的视频。 * 用户喜欢易用性、头像和口型同步的质量以及创建视频的速度。 * 审阅者指出了客户服务问题、预览的隐藏限制、昂贵的信用系统以及视频翻译功能的问题。
D-ID
d-id.com
D-ID 是生成式 AI 领域的创新纽带，它将静态照片转变为动态 AI 视频叙事和以数字人物为特色的互动体验。其强大的 API 的独特之处在于能够实现实时视频生成，这对于客户体验 (CX)、营销以及学习和开发等领域的直播和互动活动至关重要。自助服务 Creative Reality™ Studio 和移动应用程序扩展了 D-ID 的创新范围，简化了 AI 生成视频的创建和定制，并体现了 D-ID 对丰富数字通信的承诺。
Rask.ai
rask.ai
Rask AI 是一款一站式本地化工具，内容创作者和公司可以将其视频快速高效地翻译成 130 多种语言。借助“文本转语音”和“语音克隆”技术，他们可以为视频添加专业品质的配音，而无需录制或聘请配音演员。现在，您可以在配音时保留自己的声音或画外音。 2023 年 4 月上旬，Rask AI 荣获 Product Hunt 的每日产品奖，在最初的几周内，该项目就达到了 10,000 注册的第一个里程碑！ 该团队取消了订阅用户的 20 分钟和 100 MB 限制。现在，创作者可以不受任何限制地为 YouTube 或课程配音长视频。还有一件很棒的事情 - 配音过程速度提高了三倍，效率提高了三倍！ 多说话者检测和翻译是一项独特的功能，我们相信它使我们有别于其他服务。 Rask 的人工智能团队很自豪能够成为最早提供这种体验的团队之一。 工具与 YouTube、Vimeo、Instagram、Twitter 和 TikTok 等流行视频平台和社交媒体网站完全集成。 五月初，团队将添加两个很棒的功能。您可以将嘴唇动作同步到任何音频。第二个特点是总结。或者简单地说，它是 Shorts。人工智能将从视频中选择最有冲击力的时刻，并将它们变成最精彩的片段。 Rask AI 团队打破语言障碍，帮助内容创作者和公司与全球不同受众分享他们的内容，增加其内容的潜在覆盖面和影响力。
Opus Clip
opus.pro
OpusClip 是一个生成式 AI 视频编辑平台，只需单击一下即可轻松将您的长镜头变成病毒式短片。 Opus Clip 的使命是使视频内容创作民主化，让任何有故事可讲或热衷分享的人都可以使用它，而不仅仅是那些拥有内容创作或视频编辑专业知识的人。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
Fliki
fliki.ai
Fliki 借助生成式 AI 的力量，帮助您大规模创建音频和视频内容。 * Fliki 是一款视频创作工具，利用 AI 技术根据用户提供的想法或亚马逊产品链接生成视频。 * 评论者赞赏 Fliki 的用户友好界面、节省视频创建时间的能力以及所生成视频的高视觉质量。 * 用户提到了诸如画外音故障、“分钟”用法不明确、免费版本中偶尔出现的错误以及自定义和视频编辑方面的限制等问题。
Narakeet
narakeet.com
使用逼真的文本转语音轻松创建画外音。 不再浪费时间录制声音、编辑错误以及同步图像与声音。 只需输入或上传您的脚本，从我们的 500 多种声音中选择一种，即可在几分钟内获得听起来专业的音频或视频。 免费试用 Narakeet 逼真的文本转语音，无需注册。
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智能和您提供支持的文本到视频。 Rephrase Studio 是一个文本到视频生成平台，可消除视频制作的复杂性，使您能够在几分钟内使用数字化身创建具有专业外观的视频。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位于旧金山的独立研究实验室 Midjourney, Inc. 创建和托管的生成人工智能程序和服务。Midjourney 根据自然语言描述（称为提示）生成图像，类似于 OpenAI 的 DALL-E 和 Stability AI 的 Stable Diffusion。
Spike
spikenow.com
Spike 通过将电子邮件、团队聊天、协作文档和会议整合到一个源中，解决了团队和个人的沟通混乱。 Spike 供个人使用：使用 Spike 的对话式电子邮件应用程序将您的电子邮件转变为聊天，获得更好的电子邮件体验。这就像拥有一个强大的消息传递平台，可以优先处理最重要的消息，这样您就可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受整洁的电子邮件体验。 Spike for Team：团队沟通清晰！ Spike 为团队提供全面的生产力套件。它将团队聊天、电子邮件、视频会议、人工智能工具和协作文档整合到一个统一的源中。与内部团队和外部利益相关者（包括同事、合作伙伴、客户和供应商）轻松沟通和协作，无论他们是否使用 Spike。 Spike 是第一个专为有意义的团队互动而设计的商业电子邮件服务。通过使用您自己的电子邮件域或从 Spike 购买自定义域来保持品牌一致性。享受安全、可靠且可存档的电子邮件和消息传递，确保沟通顺畅。
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser 是句子改写和论文重写的最佳释义工具。我们的换词器可以改变句子的结构并替换同义词
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可以帮助您绕过 AI 检测。使用 Humbot 使 AI 文本人性化并充满信心地书写。 Humbot 提供尖端技术，使 AI 文本人性化，并通过绕过 AI 检测实现 100% 的人类评分。它确保人工智能生成的内容是真实的、原创的，并且大多数检测器无法检测到。该过程快速、简单，并且生成高质量、可读且无语法错误的文本。凭借行业领先的技术，保证重写文本的原创性并提供其有效性的真实示例。用户称赞它在逃避检测方面的有效性，并发现它对于各种内容类型都很有用。 Humbot还确保用户数据的安全和保障。凭借其创新方法，它得到了内容创作者、研究人员和企业的积极反馈。 AI 人性化工具可以使那些试图绕过 AI 检测的人受益，同时又不影响诚实或正直。总体而言，Humbot 提供了可靠的解决方案，可以在内容创建方面保持领先地位，同时轻松绕过人工智能检测
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 学术写作助手，提供生成式 AI 支持、实时语言建议和抄袭检查，帮助您写得更好、更快，并获得更高的成功机会。 Paperpal 专为学术写作量身定制，并由 1,300 多个学科领域的专业学术编辑进行了数百万次语言更正培训，以机器速度提供人类精确度。 借助 Paperpal，您可以通过集思广益来克服写作障碍，通过清晰的大纲加快写作速度，并获得超过 25 种语言的学术翻译。您还可以获得深入的语言和语法检查，并获得根据学术写作惯例和语气量身定制的释义、单词缩减和正确单词选择方面的帮助。 从撰写初稿到确保稿件提交准备就绪，Paperpal 都能满足您的需求。免费探索或订阅 Paperpal Prime（19 美元/月），无限制地使用高级功能，包括我们值得信赖的在线抄袭检查器和 30 多项稿件提交检查。就像编写、检查、纠正、成功一样简单 - 现在就开始！
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款人工智能驱动的写作助手，可以帮助作家掌握讲故事的艺术并加快他们的创意写作过程。作为最好的人工智能故事生成器之一，该工具的作用不仅仅是修复语法和拼写错误。除此之外，它还为您提供改进写作风格的建议，让新角色栩栩如生，并帮助您使故事更具吸引力。这就像有一位专业的文字大师随时准备帮助您找到正确的单词，改写句子，甚至想出您可能没有想到的情节曲折。 Sudowrite 使用最先进的深度学习技术来生成真实且适合上下文的文本。 Sudowrite 基于 GPT-3 和 GPT-4，即超过 175 亿个参数的 Transformer 模型，可从训练数据中学习一般概念。该模型通过猜测接下来最有可能出现的内容来生成文本，一次一个单词。 Sudowrite 并非旨在为您写作，但可以帮助您极大地提高和加快写作速度。对于作家、创意人员和小说作家来说，它是一个极好的工具。
Type
type.ai
Type 是人工智能优先的文档编辑器，可以帮助任何人编写高影响力的内容。 个人和团队可以使用 Type 以他们的声音和风格生成、编辑和润色写作，而不是从头开始编写重要内容。
Autocode
autocode.com
新用户通知。购买提醒。预定的工作。社区机器人。 SQL 查询。内部工装。使用 JavaScript 和 API 创建您想要的任何内容。
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一门编码法学硕士，旨在改变我们构建软件的方式。 通过构建 BLACKBOX.AI，我们的目标是： 让工程师构建和发布产品的速度提高 10 倍，从而加快公司内部的创新步伐 加速全球软件工程师的增长，工程师数量从约 1 亿增加到 1B 十倍
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter是一个SaaS（软件即服务）平台，使用先进的OpenAI人工智能技术GPT4生成各种文本内容，例如33种语言的文章、博客、广告、媒体等。用户还可以通过 OpenAI DALL-E AI 解决方案描述图像来生成 AI 图像。 用户可以在AIWriter中输入提示或主题，平台将使用GPT4技术根据该输入生成完整的文本。
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani 是一款功能强大的人工智能文案和图像生成 SaaS（软件即服务）工具，旨在提高专业人士的生产力并简化内容编写流程。 Zomani. 提供智能写作帮助、语法和拼写检查、抄袭检测、内容优化和无缝协作功能，帮助内容作者高效地生成高质量、无错误的内容。 Zomani 将您的内容与现有内容的广泛数据库进行比较，以识别任何无意的相似之处或抄袭情况。 还有更多。
Rephrasely
rephrasely.com
Rephrasely 是一款基于 AI 的工具，提供 100 多种语言的全套释义、语法检查和抄袭检查服务。其工具使用一流的人工智能来生成高质量的输出，使用户能够有效地提高他们的写作技能。 无论用户是希望构建和简化他们的工作、产生独特的想法，还是确保他们的文本独特且没有抄袭，Rephrasely 提供的一系列服务使其成为最佳选择。该公司提供 20 种不同的模式，包括摘要工具、免费语法检查器、简化文本的模式和句子缩短器，确保用户可以创建符合其特定性和上下文水平的输出。 Rephrasely 易于使用，提供用户友好的界面，使用户能够有效地导航其功能。其自定义选项（例如同义词滑块和个性化设置）使其成为一个高度个性化的工具，可以满足用户的需求和偏好。 除了其基于人工智能的卓越工具外，Rephrasely 还具有成本效益，每年或每月的成本较低，适合所有级别的用户使用。该公司在做出最终决定之前提供为期三天的试用来测试其产品，以确保对服务功能的信心。
RareGenie
raregenie.com
RareGenie 是一个强大的人工智能驱动的内容写作平台，可以无缝地生成独特的高质量内容。凭借其先进的技术，它可以高效、有效地生成内容，帮助用户节省时间并吸引受众。 RareGenie 是快速发展的人工智能内容创作世界中不可或缺的工具。该平台的使命是“为创意内容生成赋能人工智能文案”，旨在满足广泛的内容需求。无论是博客文章、社交媒体广告还是产品描述，RareGenie 都承诺大幅减少传统上完成这些任务所需的时间和精力。 * 快速内容生成：RareGenie 的 AI 只需少量描述即可在几秒钟内自动生成各种内容类型，例如博客文章和产品描述。 * 优化的博客文章：该平台专注于生成 SEO 友好的博客文章，以推动自然流量，使您的内容对在线受众更容易看到。 * 增强的产品描述：借助 RareGenie，您可以创建引人注目的产品描述，旨在吸引客户并鼓励点击和购买。 * 社交媒体广告：RareGenie 允许用户快速起草有效的社交媒体广告文案，从而有可能扩大在线营销活动的影响。 * 登陆页面优化：该平台能够专门为网站的登陆页面制作引人注目的标题、口号或段落。 * 内容改进：对于那些希望完善现有内容的人来说，人工智能可以重写和改进文本，使该平台对于创建和优化任务都很有用。
R2 Copilot
r2copilot.ai
R2 Copilot 是一款以隐私为中心、由 GPT 驱动的 AI 助手，适用于您的日常业务通信。 R2 Copilot 可作为 Microsoft Office 365 产品、社交媒体平台的插件以及各种在线服务和应用程序的扩展。 R2 旨在改变您与 AI 助手交互的方式，使用尖端的 AI 语言学习模型和创新的数据交换协议，使您的交互安全、快速且严格保密 R2 的使用基于用户和 AI 助手之间的通用交互模型 - 通过用户输入的提示和从助手收到的答案。由于它是一种通用模型，因此不需要用户进行陡峭的学习曲线。 R2 Copilot 与其他助手的真正区别在于它注重通信保密 您在使用 R2 Copilot 时撰写和提示输入的任何内容都会在您的设备上加密，并在您关闭插件时立即删除。这样，您与 R2 的通信始终保持私密。
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI 是一款自动化在线写作助手，提供全套写作和修订工具，包括 AI 校对器、AI 释义器、AI 摘要器、语言翻译器和抄袭检查器。 Wordvice AI 旨在成为满足您所有写作和修改需求的一站式资源。 Wordvice AI 使用最新的人工智能技术来创建有用且直观的工具，非常适合研究人员、学生和商业专业人士。新的人工智能写作生成器和扩展目前正在开发中......
Professionalize It To Me
professionalizeitto.me
Professionalize It To Me 是一款网络应用程序，可帮助用户轻松提升沟通技能。它允许用户只需点击几下即可生成专业的消息、求职信和复杂的 Excel 公式。该服务旨在简化沟通并节省用户时间。 该服务的工作原理是让用户输入一些有关他们需要生成的消息、信件或公式的基本信息。用户可以选择消息的语气、语言和长度。对于求职信，用户提供有关职位和公司的信息。对于 Excel 公式，用户描述他们需要公式计算什么。 然后，Professionalize It To Me 使用先进的人工智能根据用户的输入生成专业的沟通。人工智能旨在生成类似人类的自然语言内容。
PodScribe
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Podscribe 是播客广告的独立自动验证和归因平台。 通过人工智能+人工审核的结合，我们验证了十多个元素，以确保您的播客广告完美运行。 这些因素包括： - 正确的促销/URL - 竞争性分离 - 正确的长度 - 正确的位置（例如中段与前段） - 未堆叠在其他 4 个广告后面 - 品牌安全 我们还利用人工智能+人工审核的结合，提供业界第一个也是唯一的大规模人工品牌安全评分（基于 IAB/GARM 标准）。这些值得信赖的分数让广告商对购买充满信心，尤其是在规模较小、鲜为人知的播客上。 了解我们今天如何提高您的播客/YouTube 投资回报率，将您的内部团队的效率提高 5 倍，并减轻您的品牌安全担忧！
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Younet 是一个由人工智能 (AI) 提供支持的创新平台，使用户能够根据其数据知识创建个性化的 AI 模型。我们的平台利用自然语言处理 (NLP) 的力量来理解用户查询并提供准确的响应。 Younet 的应用程序涵盖客户服务、营销、科学、销售、分析和客户参与等领域，对于寻求深入了解客户行为并提供个性化体验的企业而言，Younet 是一款多功能工具。它也可以用于个人用途来解决智力任务。通过 Younet 体验人工智能的未来。
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xzeroai.com
使用 Xzero AI 促进您的内容创作，Xzero AI 是人工智能驱动的写作、图像生成和编码的领先平台。轻松为网站、博客、社交媒体等创建高质量内容。释放最佳人工智能作家的力量，取得令人惊叹的结果
Writerly
writerly.ai
Writerly 是一款强大但又不过分的人工智能生产力软件。我们受到全球超过 500,000 家最具创新力的组织和创作者的信任，利用生成式 AI 来提高业务成果。 更快更好地写作：使用最好的人工智能写作助手 Writerly 提高转化率并自动化您的内容营销。 Writerly 是一款由人工智能驱动的一体化写作解决方案，旨在帮助个人和机构等生成适合所有工作途径的优质、引人入胜且无抄袭的书面内容。 创建内容速度提高 4 倍。 自动将您的商业想法转化为高转化率的文章，从而提高流量、转化率和 SEO 排名。 节省时间和金钱，同时使用人工智能助手完全控制您的文案写作。
Xerolag
xerolag.com
Xerolag 是一款人工智能内容生成应用程序，由最新的高级深度学习语言模型 GPT-3 提供支持。借助 Xerolag，您可以快速轻松地创建高质量、独特的内容。我们先进的人工智能技术可以生成任何语言的内容，涵盖任何主题 - 从博客文章和文章，到产品描述和网页内容。使用 Xerolag 快速获取您需要的内容！
Write On AI
writeonai.com
Write On AI 是首屈一指的人工智能驱动的内容创建平台，彻底改变了个人和企业制作书面内容的方式。凭借最先进的人工智能技术，我们的平台提供了一套旨在提高写作效率和质量的创新工具。从生成高质量的文章到通过智能建议完善写作，Write On AI 使用户能够轻松创建引人注目的内容。我们的用户友好界面和可定制功能使其成为学生、专业人士和企业的首选工具。
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai 是终极人工智能助手 使用人工智能来帮助提高您的流程并节省工作时间。使用我们的人工智能生成高质量的内容。
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine 是一款基于 GPT-3 人工智能的文案写作工具，使用户能够快速轻松地创建高质量、有效的文案。它使用自然语言处理 (NLP) 来分析文本并生成引人入胜、令人信服且针对用户目标受众量身定制的内容。 TypeEngine 还为用户提供了模板库，使您可以快速为项目生成副本。借助 TypeEngine，您可以创建有说服力的文案，以自然有效的方式向受众传达信息。
Twain
twain.ai
Twain 是一款人工智能通信辅助工具，旨在帮助制作和改进对外销售信息。它能够以用户独特的语气、多种形式生成定制消息，从直接、大胆到创意、随意。 该工具满足多种出站渠道和场景，方便跨电子邮件或LinkedIn等平台轻松操作。它提供从介绍到后续求婚和分手情况的帮助。 为了推动参与，吐温确保基于语气、目标、背景和历史来传达背景驱动、目标导向的信息。该工具还提供消息改进的实时建议，提供精细的替代方案和改进。 从精心制作可靠的介绍到创建后续消息和处理反馈，吐温有效地简化了销售沟通流程。 Twain 因其在产生清晰且引起共鸣的信息方面的表现而受到认可，提供不同的定价计划，包括免费、专业和定制团队计划。 它因其增强消息的语气、结构和长度、节省时间的特性以及以可扩展方式运行的能力而受到用户的称赞。
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - 人工智能工具改变全世界作家和读者的生活。以极快的速度创建令人惊叹的内容。 Jaq N Jil 是一款功能强大的 AI 写作工具，可让您的内容编写过程更快更好，具有 AI 辅助内容规划、AI 文本扩展和重写、海量库存图片库、文本和语音激活的 AI 聊天机器人等功能更多内容在他们的专业+版本中。它还通过 Zapier 与 5,000 多个工具集成。使用该工具来撰写 SEO 博客文章、社交帖子标题、散文和论文、营销材料等等。 Jaq n Jil 的创建充分考虑了内容营销人员的需求。得益于 Jaq n Jil，作家和代理商都在体验高效的工作流程和内容制作的增加。
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai，人工智能满足人类潜力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地释放您的生产力和创造力。想象一下，节省数千个小时搜索信息、编写文本、发现想法和采购图像。是时候增强你的大脑了，给自己更多的时间，把你的写作速度提高 20 倍。 Eleo 不仅仅是另一种人工智能服务。与其他平台不同，Eleo 允许您以适当的风格聊天和写作、提出好问题、使用文案功能进行翻译，甚至生成图像。它是一款综合工具，让人工智能的使用变得有趣、快速且实用。最好的部分是什么？它价格实惠，并提供适合您需求的定价计划。 但为什么Eleo超级呢？嗯，领先的公司已经为员工配备了人工智能，以获得竞争优势。 Eleo 为您提供在快速发展的就业市场中保持领先所需的技能。它提高效率、速度和创造力，使您成为所在领域的大师。 使用 Eleo 很简单。只需注册，选择一个计划，让自己沉浸在平台中，然后毫不费力地开始执行您的任务。 Eleo 可在任何设备上使用，因此您可以随时随地访问您的信息、文档和图像。 不要落后。立即拥抱 Eleo.ai 的力量并释放您的全部潜力。与我们一起踏上人工智能世界的非凡之旅，体验生产力和创造力的未来。