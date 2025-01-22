生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 俄罗斯

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生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
提交新应用
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一个免费使用的人工智能系统。使用它进行对话、获得见解、自动化任务并见证 AI 的未来，所有这一切都可以在一处完成。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智能聊天机器人驱动的研究和会话搜索引擎，可使用自然语言预测文本回答查询。 Perplexity 于 2022 年推出，使用网络来源生成答案，并引用文本响应中的链接。
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED 是一款为想要扩大视频制作规模的企业提供的一体化平台。 200 多个国家/地区的营销、销售、学习与发展和社交媒体客户制作视频的速度比以往快了 30 倍。 VEED 将权力交给您的团队： * 记录优质内容 * 轻松编辑视频 * 自动转录 忘记学习笨重且昂贵的编辑软件或依赖代理机构。 VEED 是您直观的视频工具套件。从首席执行官到实习生，每个人都可以使用它来制作专业视频，无需专业技能。 VEED Enterprise 让您： * 与其他团队成员实时协作 * 访问包含 30,000 多个媒体资源的库 * 使用自定义模板来节省时间 哦，VEED 拥有一套人工智能工具，可以使生产效率提高 10 倍。 VEED AI 让您： * 使用人工智能头像将文本转换为视频 * 自动生成准确的字幕 * 立即删除视频和图像背景 * 还有更多 VEED 是一款为超过 300 万创作者提供世界级视频策略的软件。 * VEED 是一个视频编辑平台，提供自动字幕、内容检测和各种设计选项等功能。 * 用户经常提到易用性、字幕功能的准确性以及允许创意编辑和专业品质视频的各种设计选项。 * 审阅者遇到了一些问题，例如基于会员级别的功能限制、偶尔缓慢的处理时间以及希望在基本计划中提供更高级的功能。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 让您可以直接访问 Google 最好的 AI 模型系列，这样您就可以： - 获得写作、头脑风暴、学习等方面的帮助 - 从 Gmail 或 Google 云端硬盘总结并快速查找信息 - 即时生成图像 - 使用文本、语音、照片和相机以新方式获得帮助 以前称为巴德。
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic 是 Anthropic 打造的下一代人工智能助手，经过培训，安全、准确、可靠，可帮助您完成最佳工作。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位于旧金山的独立研究实验室 Midjourney, Inc. 创建和托管的生成人工智能程序和服务。Midjourney 根据自然语言描述（称为提示）生成图像，类似于 OpenAI 的 DALL-E 和 Stability AI 的 Stable Diffusion。
Runway
runwayml.com
Runway 是一家人工智能应用研究公司，致力于塑造艺术、娱乐和人类创造力的下一个时代。 快速编辑视频所需的一切。神奇的人工智能工具、实时协作、精确编辑等等。您的下一代视频创作套件。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量来提高工作效率、释放创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地理解信息。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智能提供支持的免费在线图像创建工具。它旨在满足各种创意需求，包括创作艺术、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、徽标等。 它提供了一种新手友好的方式，通过其人工智能支持的功能，像专业人士一样编辑图像。用户可以制作独特的艺术作品、逼真的图像，并尝试融合真实图像和合成图像以生成令人惊叹的视觉效果。 该平台还提供“混合图像编辑”，这是一种将不同图像混合成引人注目的作品的动态方式，从而提供巨大的创意灵活性。 Playground AI 的产品超越了标准图像编辑，允许用户将图像扩展到原始边界之外，无缝集成不同场景中的对象，并将其富有想象力的概念具体化为视觉现实。 它通过提供将想法与他人结合的功能进一步增强了协作潜力，从而扩大了创造力的范围。尽管功能强大，Playground AI 仍然致力于用户友好性、可访问性和包容性，使其成为经验丰富的设计师和图像创作新手的理想选择。
HeyGen
heygen.com
专业的AI视频只需打字、点击、拖动即可完成，就是这样！ 凭借无与伦比的定制和个性化体验，HeyGen 的 100 多个逼真的 AI 化身可以成为您的代言人，以 40 多种语言和不同的口音针对各种用例进行交谈，包括营销推广、个性化销售宣传、电子学习、培训和开发、解释器和操作方法视频。 不再需要昂贵且耗时的摄制组、视频机构或演员。您现在拥有了一个个人视频工作室！ * 该产品是一款视频创建工具，允许用户生成具有 AI 头像和文本转语音功能的视频。 * 用户喜欢易用性、头像和口型同步的质量以及创建视频的速度。 * 审阅者指出了客户服务问题、预览的隐藏限制、昂贵的信用系统以及视频翻译功能的问题。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智能音频研究和部署公司。 我们的研究团队开发了 AI 音频模型，可以生成逼真、多功能和上下文感知的语音和声音效果。我们的产品团队使日常用户、产消者和企业可以使用这些模型来创建和本地化内容。 我们的技术用于为有声读物和新闻文章配音、为视频游戏角色制作动画、帮助电影预制作、自动化娱乐本地化流程、为社交媒体和广告创建动态音频内容以及培训医疗专业人员。它还为那些失去声音的人回馈了声音，并为日常生活中有无障碍需求的人们提供了帮助。
Leonardo.AI
leonardo.ai
通过人工智能驱动的速度和风格一致性，为您的创意项目生成生产质量的资产。
Verbatik
verbatik.com
Verbatik 是一项创新的文本转语音 (TTS) 服务，可使用先进的人工智能语音将文本转换为自然的语音。只需点击 5 次，用户就可以将任何文本转换为高质量的音频 mp3 或 wav 文件。 Verbatik 使用最先进的机器学习算法来生成逼真的声音。用户只需： * 从 142 种语言和口音的 600 多种人工智能语音中进行选择 * 在编辑器中输入文本 * 自定义语气、情绪、发音 * 点击合成并下载音频 Verbatik 可以处理任何长度或复杂程度的文本，以产生听起来自然的结果。
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo 是最值得信赖和领先的基于人工智能的 100% 真人配音文本到语音转换工具之一，专门考虑当前的市场挑战而设计和开发，以克服现有解决方案的成本。无论您是培训师、Youtuber、自由职业者还是为 IVR 和电话服务录制专业视频、录音的公司，Speakatoo 都已被证明是其中最好的。 由于其简单性和强大的管理面板，您可以快速轻松地将任何文本转换为配音。
Coqui
coqui.ai
Coqui 致力于开放语音技术，并致力于成为语音研究人员、开发人员和从业者聚集的中心。 我们的项目包括基于深度学习的 STT 和 TTS 引擎、作业调度程序以及更多即将推出的项目。
Opus Clip
opus.pro
OpusClip 是一个生成式 AI 视频编辑平台，只需单击一下即可轻松将您的长镜头变成病毒式短片。 Opus Clip 的使命是使视频内容创作民主化，让任何有故事可讲或热衷分享的人都可以使用它，而不仅仅是那些拥有内容创作或视频编辑专业知识的人。
Odio.ai
odio.ai
Odio.ai 是一款创新工具，利用人工智能轻松将任何文本转换为具有超真实声音的音频。只需单击几下即可将文本转录成音频文件，还可以为您的观众创建迷人的播客和有声读物！您有多种真实的声音可供选择，包括男性和女性，以完美体现文本的声音。它包含 120 多种语言的 900 多种语音！声音是通过人工智能的最新进展生成的，从而产生高品质的声音。 特征： * 将文本转换为音频 * 从文本创建播客 * 从文本创建有声读物 * 900多种人工智能生成的声音 * 提供120多种语言 * 添加多个对话者 * 导出为 .mp3 文件并共享链接 * 发音的自定义选项，如速度、音高、音量、发音方式…… 借助 Odio.ai，您将能够在眨眼间将所有文本转换为音频文件。您所要做的就是复制/粘贴文本，选择您想要的声音，该工具会自动导出您的声音文件。您将能够调整发音的最小细节，例如停顿时间、速度、音调、发音方式……这使您能够获得逼真的渲染效果，以传达文本中所需的所有情感。您还可以在同一项目中添加多个对话者，以在阅读过程中创建动态对话。 * 使用人工智能将文本转换为音频 * 选择你想要的声音 * 语音定制 * 在一个项目中包含多个声音 * 轻松导出生成的音频文件 Odio.ai 的功能使您可以创建和托管您自己的播客。您可以根据文本音频编写不同的剧集，并轻松共享托管页面。如果您想在另一个平台上分享您的播客，Odio 还可以让您访问 rss feed。 * 制作播客 * 将文本转换成音频来创作剧集 * 访问公共托管页面 * 分享RSS提要 Odio 还允许您创建音频版本的书籍。此功能还使用人工智能音频转录来使您的文本栩栩如生。您可以逐章编写书籍的音频版本，并以专业的音质进行分享。 Odio 还使您可以在图书的公共页面上添加带有付款链接的按钮，例如，如果您只想分享摘录或提供购买印刷版本的可能性，... * 创建有声读物 * 根据转换后的文本撰写音频章节 * 使用真实的声音来阅读章节 * 访问有声读物的公共托管页面 * 添加一个按钮以包含付款链接
D-ID
d-id.com
D-ID 是生成式 AI 领域的创新纽带，它将静态照片转变为动态 AI 视频叙事和以数字人物为特色的互动体验。其强大的 API 的独特之处在于能够实现实时视频生成，这对于客户体验 (CX)、营销以及学习和开发等领域的直播和互动活动至关重要。自助服务 Creative Reality™ Studio 和移动应用程序扩展了 D-ID 的创新范围，简化了 AI 生成视频的创建和定制，并体现了 D-ID 对丰富数字通信的承诺。
getimg.ai
getimg.ai
使用 AI 创建图像所需的一切。 神奇的人工智能艺术工具。生成原始图像、修改现有图像、将图片扩展到原始边界之外等等。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位于旧金山的初创公司，也是一个在线 IDE（集成开发环境）。它的名字来自缩写 REPL，代表“读取-评估-打印循环”。该服务由约旦程序员 Amjad Masad 和约旦设计师 Haya Odeh 于 2016 年创建。Repl.it 允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，Repl.it 允许用户通过各种方式共享项目。他们还举办“jams”，即基于特定主题的编码比赛。竞赛奖品通常包括临时帐户升级、金钱、加密货币或礼品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一个交互式编程环境。您可以使用最流行的编程语言创建工作区，在虚拟机上为您提供一个可以运行代码的容器。在任何给定的 repl 中，都有两个主要部分 - 编辑器和控制台。 该编辑器使用 Monaco，这是为 Visual Studio Code 提供支持的相同技术。在移动设备上，编辑器是 Ace。 Repl.it 有一个名为“黑客计划”的高级套餐。它允许在项目中提供更多的存储空间、私有代码和无限的协作者，并且 Github Education 计划包括 3 个月免费的 Hacker 计划。 repl.it 上有 60 多种不同的编程语言，包括 Python、Ruby、HTML 和 Java。 该公司已获得 Y Combinator、Andreessen Horowitz、Bloomberg Beta 等公司的资助。 “该公司每周拥有超过 500,000 名活跃开发者和超过 300 万用户。 Repl.it 网站还有一个 Talk 论坛。世界各地的许多开发人员都使用该论坛来分享他们的创作。 Repl Talk 版主保持论坛的清洁。
Free text to speech
text-to-speech.online
免费文本转语音是一款功能强大且免费的在线文本转语音合成工具，可将文本转换为自然流畅的人声，并具有多种自定义功能。 它提供了100+个扬声器供用户选择，支持多语言和方言，甚至可以中英文混合。它在音频参数配置方面也很灵活，允许用户调整语速、音高、发音、停顿等。 该工具广泛应用于新闻阅读、旅游导航、智能硬件和通知广播等领域，甚至可以将文本内容转换成MP3文件下载保存。 此外，它还提供涵盖 129 种语言和变体的各种神经网络语音，使其能够轻松覆盖全球受众。 Chrome、Firefox、Edge 等所有主流浏览器以及微信均支持。 移动用户可以尝试使用Chrome、Firefox以及新版Edge。
LOVO
lovo.ai
LOVO 是一个专业级内容创建平台，由生成式人工智能和先进的文本转语音技术提供支持，可为营销、广告、电子学习、入门和本地化目的创建高质量的音频和视频内容。 LOVO 拥有一个不断增长的库，包含 100 多种语言的 500 多种类人情感声音、精细的音频控制和易于使用的界面。这就是为什么超过 1,000,000 名专业人士信任 LOVO 来满足他们的音频和视频内容需求。 * LOVO 是一款文本转人工智能语音工具，允许用户从文本生成音频，提供多种语音和语言，并能够微调性能。 * 评论家经常提到 LOVO 语音的自然声音、其易用性以及通过为小段落或整个脚本生成音频来节省时间和金钱的能力。 *用户报告了语音选择的局限性、某些语音的清晰度问题以及工具中缺乏“感觉”或“情感”选项。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一款图形设计应用程序，可帮助您创建专业品质的社交媒体帖子、邀请函、数字明信片、图形等。从您的想法开始，为您创造一些独特的东西。
Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文本转语音应用程序，可让全世界轻松访问信息。超过 20 万人使用我们的 Google Chrome 扩展程序、网络应用程序、iOS 应用程序和 Android 应用程序。我们的使命是确保阅读永远不会成为学习的障碍。 我们出色的用户是学生、专业人士和生产力爱好者。他们中的许多人有阅读障碍和注意力缺陷多动症等学习差异，而许多人只是想更快地阅读和随时随地聆听。借助 Speechify，您可以将任何书籍、文档或网站转换为音频，并在车内、洗衣服、遛狗、做晚饭、锻炼、跳伞时聆听 - 无论您的日常生活是什么！ Speechify 还为 Medium、Star Tribune、The Direct 等提供支持。轻松将文本转语音添加到您的网站。 我们无所畏惧的首席执行官 Cliff Weitzman 于 2017 年在布朗大学的一间宿舍里创立了 Speechify，这样他就可以与其他人分享他一直在开发的令人难以置信的文本转语音软件。克里夫患有阅读障碍，他对自己花费了多少时间和精力来阅读感到沮丧。先进的 TTS 技术彻底改变了游戏规则，它使他能够比普通读者快 3 倍地完成阅读，并更好地理解和保留信息。 在 Speechify，我们的目标是让阅读永远不会成为任何人学习的障碍。没有什么可以阻止您快速有效地学习信息。 在短短几年内，Speechify 已发展到在全球拥有 100 多名团队成员。我们为这支令人难以置信的团队感到自豪，该团队的成员曾担任 Snapchat、Apple、Spotify、Amazon 和 Uber 等公司的领导者和高级工程师。我们都热爱并优先考虑所有权，快速交付价值，尽可能多地学习并让我们的用户感到被赋予权力。
Fotor
fotor.com
Fotor 的 AI 图像生成器是一款在线工具，旨在根据文本提示生成图像。它允许用户根据输入创建人工智能生成的艺术和图像，几乎立即可视化想法。 除了人工智能图像生成功能外，Fotor 还提供一整套图像编辑工具。其中包括调整大小、裁剪、模糊、锐化以及向图像添加文本或边框。 除了传统的编辑之外，用户还可以将照片转换为草图或卡通、创建拼贴画、合并图像以及更改照片背景。该平台还提供了操作面部特征、高档图像，甚至生成 PNG 文件的工具。 Fotor 的功能扩展到创建用于营销的徽标、传单和海报，以及 YouTube 缩略图或 Instagram 帖子设计等社交媒体资产。 该平台涵盖了广泛的应用，例如编辑图像中的文本、为照片着色以及从图像中删除对象或背景。除了照片编辑之外，Fotor 还提供类似的 AI 工具来生成和增强视频和 GIF，还允许用户删除水印或对象。
Respeecher
respeecher.com
Respeecher 是一款语音克隆软件，可以创建与原始说话者无法区分的语音。 我们使用先进的人工智能和机器学习来掌握您目标声音的各个方面。我们将经典的数字信号处理算法与专有的深度生成建模技术相结合。结果呢？计算机生成的声音完全匹配。 Respeecher 适合任何能从语音复制技术中受益的人——从好莱坞电影工作室到游戏开发商。如果您想要对您的项目进行完全的创意控制并获得无可挑剔的质量 - Respeecher 适合您。
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI工具提供了多种有吸引力的AI头像供企业选择。该工具配备了各种种族、年龄和风格，以确保完美适合任何业务需求。 AI Studios 还提供 80 多种语言的化身，使其成为全球企业的全球解决方案。人工智能头像不仅适用于多个种族和职业，而且该工具还允许自定义头像以满足特定的业务需求。 AI Avatar 工具还包括 Rememory、文本转视频、PowerPoint 转视频、ChatGPT、换脸和文本转语音等功能。这些功能为企业提供了更大的灵活性，使他们能够轻松高效地创建视频。 DeepBrain 人工智能工具可以为各个行业带来益处，包括金融服务、零售、教育和媒体。 此外，头像还可用于多种用途，包括培训视频、操作视频和在线视频制作。总体而言，DeepBrain AI 工具为企业提供了满足其视频制作需求的动态解决方案。 它具有多功能性和可定制性，非常适合寻求创造性方法来增强营销策略的企业。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio 是一款人工智能视频创作工具，使用户能够在几分钟内创建和翻译头像式视频，而无需昂贵的相机、演员或工作室。 VidVoice 功能提供 8 种语言的完美口型同步翻译，以及 5 种语言的实时现场配音。 Yepic API 允许进行可扩展的实时视频创建，使视频工作流程自动化更加高效。 Yepic Studio 可以使用其选择的头像来个性化包含 68 种语言的动态内容的视频，并具有将图像变成头像的会说话的照片功能。 VidVoice 允许对视频内容进行实时动态配音，让用户轻松跨越语言障碍。 Yepic 和 VidVoice 的用例包括电子商务、教育和房地产。 该视频制作工具在G2、Trustpilot等评测平台上获得了客户的高度评价，用户对它的易用性、丰富的功能以及生成优质视频的功效表示赞赏。 Yepic 研究团队与萨里大学 CVSSP 合作，这是一家在视听机器感知研究方面享有盛誉的机构。 Yepic 正在积极招聘有意愿、有同理心和好奇心的人才，希望加入他们的团队并改变沟通的面貌。
Dubverse
dubverse.ai
在快节奏的数字内容创作世界中，Dubverse.ai 成为视频制作人、教育工作者和企业的游戏规则改变者。这个创新平台利用人工智能的功能来简化和增强视频制作流程，特别注重克服语言障碍并使内容普遍可用。 Dubverse.ai 产品的核心是强大的合成媒体引擎，它通过尖端的人工智能技术增强人类的创造力。该过程简单但功能强大： * AI字幕：自动生成多种语言的准确字幕，增强观众的参与度和理解力。 * 文本转语音：将文本转换为听起来自然的画外音，使您的视频更加动态且适合更广泛的受众。 Dubverse.ai 包含一套旨在满足各种内容创建需求的功能： * 多语言支持：通过支持 60 多种语言，内容创作者可以不受语言限制地接触全球受众。 * 选择扬声器：从多种人工智能声音中进行选择，找到最适合您视频语气和风格的声音。 * 脚本编辑器：直观的脚本编辑器具有实时翻译功能，可简化编辑过程。 * 类人声音：Dubverse.ai 的文本转语音引擎提供听起来自然且引人入胜的声音。 * 内置共享：轻松与他人协作并在一处收集反馈。 * 可下载字幕：通过多语言字幕增强视频的搜索引擎优化和可访问性。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)。 AWS 技术在世界各地的服务器场实施，并由亚马逊子公司维护。费用基于用户选择的使用量（称为“即用即付”模式）、硬件、操作系统、软件或网络功能的组合，以及所需的可用性、冗余性、安全性和服务选项。订阅者可以付费购买一台虚拟 AWS 计算机、一台专用物理计算机或两者的集群。作为订阅协议的一部分，亚马逊为订阅者的系统提供安全保障。 AWS 在全球许多地理区域开展业务，其中有 6 个位于北美。亚马逊向订阅者推销 AWS，将其视为比构建实际的物理服务器场更快、更便宜地获得大规模计算能力的一种方式。所有服务均根据使用情况计费，但每种服务以不同的方式衡量使用情况。根据 Synergy Group 的数据，截至 2017 年，AWS 占据了所有云（IaaS、PaaS）的 34% 的主导地位，而紧随其后的三个竞争对手微软、谷歌和 IBM 分别拥有 11%、8% 和 6% 的份额。
Elai.io
elai.io
Elai.io是一款用于企业学习的一体化人工智能视频生成平台。 Elai 受到 2000 多家客户（包括富士通、拜尔斯道夫、忠意等顶级公司）的信赖，让您可以在几分钟内生成由数字真人演示者讲述的交互式视频内容，而无需摄像机、演播室或绿屏。 通过以来，您可以： * 从文本或 URL 输入生成训练视频。 * 在几秒钟内将您的视频翻译成 75 多种语言。 * 使用 AI Storyboard 从头开始制作培训脚本。 * 向您的视频添加交互式测验和工作流程。 * 访问包含 80 多个高质量头像的库。 * 从视频或照片创建自定义数字化身。 * 用 28 多种语言克隆您的声音。 * 添加多个头像以进行动态对话和基于场景的学习。 * 使用API创建个性化视频内容 还有更多！
Build AI
buildai.space
构建适合您业务的、由人工智能驱动的网络应用程序。无需任何技术技能。 在几分钟内构建人工智能界面。只需描述您的应用程序，让我们的平台完成剩下的工作。无需编码！
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智能和您提供支持的文本到视频。 Rephrase Studio 是一个文本到视频生成平台，可消除视频制作的复杂性，使您能够在几分钟内使用数字化身创建具有专业外观的视频。
Reface
reface.ai
Reface – 在这里，您只需一张自拍照即可交换视频和 GIF 中的面孔、为照片制作动画并将照片变成卡通。
Gerwin
gerwin.io
Gerwin 是一个人工智能平台，可生成文本、副本和图像等独特且高质量的内容。它利用 GPT-3 等先进的人工智能模型来创建适合用户需求的原创内容。 Gerwin 旨在帮助企业、营销人员、撰稿人和创作者实现内容创建自动化并扩大其在线影响力。 Gerwin 使用最先进的自然语言处理和生成人工智能来生成类似人类的内容。用户提供带有关键字、语气说明和内容指南的提示。然后 Gerwin 的 AI 根据提示生成原始文本或图像。该平台不断从用户反馈中学习，以提高输出质量。 * 文本生成：在几秒钟内创建营销文案、博客文章、社交媒体标题、产品描述等。人工智能会根据您的需求生成完全独特的内容。 * 图像生成：根据文本提示生成高质量图像。对于社交媒体帖子、广告、演示文稿和其他视觉内容需求很有用。 * 语气控制：指定所需的语气（专业、友好、有说服力等），Gerwin 将进行匹配。这确保了生成内容的品牌一致性。 * 反馈系统：Gerwin 从用户评分中学习，不断提高内容质量。用户还可以直接编辑AI的输出。 * 内容创意：Gerwin 可以建议标题、主题和想法，以激发您的创造力和灵感。 * SEO 优化：生成的内容可读、有吸引力且针对搜索引擎进行了优化。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia 是公认的人工智能视频创作平台。数千家公司使用它创建 120 种语言的视频，节省高达 80% 的时间和预算。受到埃森哲、BBC、谷歌、亚马逊等机构的信赖。 只需输入文本即可创建 AI 视频。易于使用、便宜且可扩展。直接通过浏览器与真人演示者制作引人入胜的视频
PromeAI
promeai.com
PromeAI 拥有强大的 AI 驱动设计助手和丰富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型样式库，使您能够轻松创建令人惊叹的图形、视频和动画。 PromeAI 是建筑师、室内设计师、产品设计师和游戏/动画设计师的必备工具。
ClipDrop
clipdrop.co
无需照相馆即可创建专业的视觉效果。 ClipDrop 是一套由 AI 驱动的可视化编辑和创建工具，由 Stability AI 提供支持。该平台具有大量功能，包括背景去除、对象清理、图像放大、重新照明等工具。 ClipDrop 还提供 API，使开发人员能够将 AI 功能无缝集成到自己的应用程序中。 Reimagine XL 是 ClipDrop 的最新功能之一，可让您创建图像的无限变化，非常适合设计工作和概念艺术。
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse 的实时 AI 变声器。自信地说话并通过独特、超逼真的类人语音修改器让您的情感闪耀。
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics 是一家媒体科技初创公司，正在开发一种人工智能制作工具，使独立电影制作人能够以极少的预算提供大片级的视觉特效。
Mistral AI
mistral.ai
快速、开源且安全的语言模型。利用私有数据和使用反馈，促进业务用例模型的专业化。由欧洲世界级团队打造，面向全球市场。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Colossyan
colossyan.com
在 Colossyan，学习的未来是由人工智能视频构建的。 Colossyan 易于使用的 AI 视频平台正在重塑 L&D 内容创作的格局。加入诺华、大陆集团、WSP 和派拉蒙等顶级公司，告别昂贵的拍摄、日程安排延误和低参与度。 Colossyan 使您能够使用 AI 创建培训视频，其成本仅为传统制作的一小部分，并且比纯文本材料的效率更高。 * 从文本创建视频 从文本、PDF、专业设计的模板或使用人工智能驱动的视频提示工具创建有效的视频。利用 Colossyan 先进的文本转语音技术的强大功能，辅之以即用型模板、本地化工具和简单直观的视频编辑器。 * 选择最适合你的人工智能主播 Colossyan 提供了一个包含 100 多个最佳质量 AI 头像的广泛且多样化的库，使您可以比以往更轻松地通过超现实的演示者来个性化您的视频。利用 Colossyan 独特的对话功能，在一个场景中使用多个化身练习基于场景的学习，或者使用 Colossyan 的自定义 AI Avatar 附加组件创建您自己的 AI 演示者。 * 单击四次即可本地化 使用我们的自动翻译功能制作 70 多种语言和口音的视频，只需点击四次即可轻松翻译您的 Colossyan 视频。 * 免费试用 Colossyan 通过我们的 14 天无风险试用体验 Colossyan 的差异。通过人工智能驱动的视频学习释放团队的潜力。
Craft
craft.do
Craft 是一个协作工作空间，您的整个团队可以聚在一起记笔记、创建文档、管理工作并一起构思。 Craft 的每日笔记提供了团队协作的范式转变。通过结构化的每日更新、调整优先级并消除障碍，推动团队的进步——所有这些都在一处完成。 借助内置的人工智能助手，您可以快速产生想法、总结较长的内容或获得编辑文档的帮助。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球领先的人工智能写作辅助公司，每天受到超过 3000 万人和 70,000 个专业团队的信赖。从立即创建初稿到完善每条消息，Grammarly 帮助财富 500 强企业中 96% 的人在不损害安全或隐私的情况下表达自己的观点并获得结果。我们相信优秀的写作可以完成工作。 Grammarly 的产品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）可随时随地为您服务，为超过 500,000 个应用程序和网站提供与上下文相关的写作支持。 Grammarly 成立于 2009 年，在福布斯云 100 强中排名第七，是《时代》杂志 100 家最具影响力的公司之一，是《Fast Company》人工智能领域最具创新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作场所之一。我们采用远程优先的混合工作模式，这意味着我们主要在家工作，并在北美和欧洲的中心进行面对面的协作。
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen 是一款人工智能驱动的图像生成工具，允许用户根据文本提示创建独特的图像。 ImgGen 的使命是让每个人都能轻松、快速、轻松地创建图像。 ImgGen 旨在为人们提供一个用户友好的网络界面，将他们的视觉创意变为现实。 ImgGen 使用 AI 技术生成看起来真实的图像。我们的模型经过数百万张图像的训练，以捕捉模式和视觉概念。 ImgGen 由印度经验丰富的软件工程师 Ramandeep Singh 于 2023 年创立。我一直热衷于使图像生成可用于日常创意应用。在看到 AI 图像模型的快速发展后，我决定围绕这些模型创建一个易于使用的 Web 界面。
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI 图像生成器是 Black Forest Labs 开发的最先进的文本到图像生成模型。它根据文本提示创建高质量的图像，利用先进的人工智能技术来产生逼真和艺术的视觉效果。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们的首选营销工具
Paperpal
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Paperpal 是一款全面的 AI 学术写作助手，提供生成式 AI 支持、实时语言建议和抄袭检查，帮助您写得更好、更快，并获得更高的成功机会。 Paperpal 专为学术写作量身定制，并由 1,300 多个学科领域的专业学术编辑进行了数百万次语言更正培训，以机器速度提供人类精确度。 借助 Paperpal，您可以通过集思广益来克服写作障碍，通过清晰的大纲加快写作速度，并获得超过 25 种语言的学术翻译。您还可以获得深入的语言和语法检查，并获得根据学术写作惯例和语气量身定制的释义、单词缩减和正确单词选择方面的帮助。 从撰写初稿到确保稿件提交准备就绪，Paperpal 都能满足您的需求。免费探索或订阅 Paperpal Prime（19 美元/月），无限制地使用高级功能，包括我们值得信赖的在线抄袭检查器和 30 多项稿件提交检查。就像编写、检查、纠正、成功一样简单 - 现在就开始！
SteosVoice
cybervoice.io
每个人的人工智能声带。 1、创造独特的内容； 2. 配音视频、捐款、独立游戏、模组； 3. 创建播客； 4. 祝贺您的顾客； 5.靠你的声音赚钱。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服务。该服务于 2011 年 11 月全面推出。自 App Engine 发布以来，Google 向该平台添加了多种云服务。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公共云基础设施，以及 G Suite、企业版 Android 和 Chrome OS，以及用于机器学习和企业地图服务的应用程序编程接口 (API)。
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker是一款免费的文本转语音工具，提供语音合成服务，支持多种语言，包括英语、法语、德语、西班牙语、阿拉伯语、中文、日语、韩语、越南语等，以及各种语音风格。您可以用它来朗读文本和电子书，或下载音频文件用于商业用途（完全免费）。作为一款优秀的免费TTS工具，TTSMaker可以轻松在线将文本转换为语音。
Hugging Face
huggingface.co
人工智能社区建设未来。构建、训练和部署由机器学习领域的参考开源提供支持的最先进模型。
Blogcast
blogcast.host
创建无需录制的播客。使用文本转语音技术，从博客文章和播客、视频等内容中生成清晰、自然的语音。无需麦克风！
Typecast
typecast.ai
Typecast 的带有情感文本到语音的人工智能语音生成器是一款在线工具，允许用户将文本转换为逼真的语音。该工具拥有超过 400 多个超现实声音的库，使用户能够按照自己想要的方式创建内容。 它为不同目的提供各种特性和功能，包括讲故事、演示、产品营销、培训视频、YouTube 视频和教育。Typecast 的 AI 语音生成器旨在提供逼真的 AI 语音和头像，让用户能够以迷人的方式为其视频内容提供动力。和引人入胜的音频。 用户可以轻松地扮演角色，输入所需的文本，选择语音风格，然后下载生成的音频。该工具还为有声读物、教育、销售、纪录片、培训和游戏等不同类别提供文本转语音模板，使用户更容易上手。使用 Typecast 的 AI 语音生成器的主要优势之一是它的能力节省时间，消除生产成本的烦恼。 用户不需要雇用演员、管理摄制组或租用工作室，因为该工具消除了屏幕录制和后期制作编辑的需要。 它提供了一个简单且用户友好的界面，允许用户直接输入、粘贴或导入他们的书面内容到平台中。总体而言，Typecast 的 AI 语音生成器是一个基于 Web 的平台，为用户提供了广泛的创建选项具有类人虚拟头像的高质量视频内容。 它提供情感化的文本到语音设置、庞大的配音演员库以及无缝的编辑体验。凭借其用户友好的界面和强大的功能，Typecast 的 AI 语音生成器对于希望通过逼真且引人入胜的音频增强视频的内容创作者来说是一个宝贵的工具。
Ai Sofiya
aisofiya.com
Sofiya 是一款多功能人工智能工具，不仅提供 TTS 转换，还具有文本生成和聊天机器人功能。这使其成为一种多功能工具，可用于广泛的应用程序和设置，例如客户服务聊天机器人、语音助手、教育聊天机器人、自然语言处理任务的文本生成等等。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等领先风险投资家的支持，其使命是让互联网业务个性化。