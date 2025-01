生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 俄罗斯

D-ID

d-id.com

D-ID 是生成式 AI 领域的创新纽带,它将静态照片转变为动态 AI 视频叙事和以数字人物为特色的互动体验。其强大的 API 的独特之处在于能够实现实时视频生成,这对于客户体验 (CX)、营销以及学习和开发等领域的直播和互动活动至关重要。自助服务 Creative Reality™ Studio 和移动应用程序扩展了 D-ID 的创新范围,简化了 AI 生成视频的创建和定制,并体现了 D-ID 对丰富数字通信的承诺。