生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 巴拉圭

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生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一个免费使用的人工智能系统。使用它进行对话、获得见解、自动化任务并见证 AI 的未来，所有这一切都可以在一处完成。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 让您可以直接访问 Google 最好的 AI 模型系列，这样您就可以： - 获得写作、头脑风暴、学习等方面的帮助 - 从 Gmail 或 Google 云端硬盘总结并快速查找信息 - 即时生成图像 - 使用文本、语音、照片和相机以新方式获得帮助 以前称为巴德。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智能聊天机器人驱动的研究和会话搜索引擎，可使用自然语言预测文本回答查询。 Perplexity 于 2022 年推出，使用网络来源生成答案，并引用文本响应中的链接。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企业营销团队寻求改进其进入市场策略并简化其内容创建流程的完美解决方案。 借助 Copy.ai，团队可以快速生成有针对性的销售文案，直接针对特定客户群的痛点和需求，帮助他们更有效地与潜在客户互动并达成更多交易。 此外，我们的平台可用于生成有助于建立思想领导力并与潜在客户建立信任的内容，这也有助于提高团队 GTM 方法的有效性。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 将先进的 NLG 算法与经过验证的营销实践相结合，创建最佳的文案人工智能软件。 我们的人工智能算法经过数十亿行文本的训练，可以帮助营销人员、电子商务企业家和撰稿人每天更好地利用他们的内容。 根据 DT2 Invest 和欧盟委员会的数据，TextCortex 是欧洲 200 家最热门的早期人工智能初创公司之一。通过我们的应用程序和目的驱动的方法，我们不仅减少了计算时间，还减少了对环境的影响。
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker 是一款生产力工具，可根据文本或内容（例如有关某个主题的事实、统计数据、测验、见解和教育）生成卷轴。所有卷轴都包含使用先进人工智能或克隆版本语音的语音旁白。凭借其自动驾驶模式，它有助于在 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels 等平台上自动创建和发布 Reels。或者，每个卷轴都可以在发布前进行人工审核。所有卷轴都包含您的公司名称和徽标。 * AI 脚本生成：它根据各种文本提示或类别（如事实、统计数据、琐事、见解、促销等）创建卷轴脚本。 * 人工智能和克隆语音旁白：选择人工智能生成的语音库或克隆您的声音以获得独特的触感。 * 卷轴创建的自动驾驶模式：自动执行卷轴的创建和发布过程。 * 在社交媒体平台上自动发布：直接发布到 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels。 * 品牌能力：将您的品牌名称或徽标纳入卷轴中。 * 多样化的模板选项：从一系列模板中进行选择以适合您的内容风格。 * 简单的用户界面：易于使用的设计适合各个级别的用户。 * 性能分析：访问内置工具来跟踪和分析卷轴的性能。
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic 是 Anthropic 打造的下一代人工智能助手，经过培训，安全、准确、可靠，可帮助您完成最佳工作。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智能音频研究和部署公司。 我们的研究团队开发了 AI 音频模型，可以生成逼真、多功能和上下文感知的语音和声音效果。我们的产品团队使日常用户、产消者和企业可以使用这些模型来创建和本地化内容。 我们的技术用于为有声读物和新闻文章配音、为视频游戏角色制作动画、帮助电影预制作、自动化娱乐本地化流程、为社交媒体和广告创建动态音频内容以及培训医疗专业人员。它还为那些失去声音的人回馈了声音，并为日常生活中有无障碍需求的人们提供了帮助。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 拥有强大的 AI 驱动设计助手和丰富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型样式库，使您能够轻松创建令人惊叹的图形、视频和动画。 PromeAI 是建筑师、室内设计师、产品设计师和游戏/动画设计师的必备工具。
Leonardo.AI
leonardo.ai
通过人工智能驱动的速度和风格一致性，为您的创意项目生成生产质量的资产。
D-ID
d-id.com
D-ID 是生成式 AI 领域的创新纽带，它将静态照片转变为动态 AI 视频叙事和以数字人物为特色的互动体验。其强大的 API 的独特之处在于能够实现实时视频生成，这对于客户体验 (CX)、营销以及学习和开发等领域的直播和互动活动至关重要。自助服务 Creative Reality™ Studio 和移动应用程序扩展了 D-ID 的创新范围，简化了 AI 生成视频的创建和定制，并体现了 D-ID 对丰富数字通信的承诺。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)。 AWS 技术在世界各地的服务器场实施，并由亚马逊子公司维护。费用基于用户选择的使用量（称为“即用即付”模式）、硬件、操作系统、软件或网络功能的组合，以及所需的可用性、冗余性、安全性和服务选项。订阅者可以付费购买一台虚拟 AWS 计算机、一台专用物理计算机或两者的集群。作为订阅协议的一部分，亚马逊为订阅者的系统提供安全保障。 AWS 在全球许多地理区域开展业务，其中有 6 个位于北美。亚马逊向订阅者推销 AWS，将其视为比构建实际的物理服务器场更快、更便宜地获得大规模计算能力的一种方式。所有服务均根据使用情况计费，但每种服务以不同的方式衡量使用情况。根据 Synergy Group 的数据，截至 2017 年，AWS 占据了所有云（IaaS、PaaS）的 34% 的主导地位，而紧随其后的三个竞争对手微软、谷歌和 IBM 分别拥有 11%、8% 和 6% 的份额。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服务。该服务于 2011 年 11 月全面推出。自 App Engine 发布以来，Google 向该平台添加了多种云服务。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公共云基础设施，以及 G Suite、企业版 Android 和 Chrome OS，以及用于机器学习和企业地图服务的应用程序编程接口 (API)。
WriterZen
writerzen.net
WriterZen 是一款 SEO 内容工作流程软件，可以简化从关键词研究到内容写作的整个过程。它是为所有 SEO 级别的用户设计的。 该工具包括多种功能，例如用于查找引人入胜的内容创意和新主题的主题发现工具、用于为内容策略查找正确关键字的关键字浏览器、用于研究、构建和构建文章的内容创建者、用于搜索、构建和构造文章的内容创建器、用于查找内容策略的关键字浏览器。 由 OpenAI 的 GPT3 技术提供支持的助手，以及抄袭检查器，以确保内容的原创性和独特性。此外，WriterZen 还提供资源，例如向行业专家学习 SEO 最佳实践的学院、包含有关如何使用该工具的新闻、采访和技巧的博客、案例研究、知识库以及有关如何最好地利用该工具的网络研讨会。 借助这些功能和资源，WriterZen 使用户能够简化从创建到转换的内容生命周期，并建立领域专业知识，从而推动其网站的自然流量。 它还出现在各种网站上，例如 Mashable、Entrepreneur、VentureBeat、PC、PCWorld、Flipboard 和 Engadget。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位于旧金山的初创公司，也是一个在线 IDE（集成开发环境）。它的名字来自缩写 REPL，代表“读取-评估-打印循环”。该服务由约旦程序员 Amjad Masad 和约旦设计师 Haya Odeh 于 2016 年创建。Repl.it 允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，Repl.it 允许用户通过各种方式共享项目。他们还举办“jams”，即基于特定主题的编码比赛。竞赛奖品通常包括临时帐户升级、金钱、加密货币或礼品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一个交互式编程环境。您可以使用最流行的编程语言创建工作区，在虚拟机上为您提供一个可以运行代码的容器。在任何给定的 repl 中，都有两个主要部分 - 编辑器和控制台。 该编辑器使用 Monaco，这是为 Visual Studio Code 提供支持的相同技术。在移动设备上，编辑器是 Ace。 Repl.it 有一个名为“黑客计划”的高级套餐。它允许在项目中提供更多的存储空间、私有代码和无限的协作者，并且 Github Education 计划包括 3 个月免费的 Hacker 计划。 repl.it 上有 60 多种不同的编程语言，包括 Python、Ruby、HTML 和 Java。 该公司已获得 Y Combinator、Andreessen Horowitz、Bloomberg Beta 等公司的资助。 “该公司每周拥有超过 500,000 名活跃开发者和超过 300 万用户。 Repl.it 网站还有一个 Talk 论坛。世界各地的许多开发人员都使用该论坛来分享他们的创作。 Repl Talk 版主保持论坛的清洁。
Runway
runwayml.com
Runway 是一家人工智能应用研究公司，致力于塑造艺术、娱乐和人类创造力的下一个时代。 快速编辑视频所需的一切。神奇的人工智能工具、实时协作、精确编辑等等。您的下一代视频创作套件。
Rask.ai
rask.ai
Rask AI 是一款一站式本地化工具，内容创作者和公司可以将其视频快速高效地翻译成 130 多种语言。借助“文本转语音”和“语音克隆”技术，他们可以为视频添加专业品质的配音，而无需录制或聘请配音演员。现在，您可以在配音时保留自己的声音或画外音。 2023 年 4 月上旬，Rask AI 荣获 Product Hunt 的每日产品奖，在最初的几周内，该项目就达到了 10,000 注册的第一个里程碑！ 该团队取消了订阅用户的 20 分钟和 100 MB 限制。现在，创作者可以不受任何限制地为 YouTube 或课程配音长视频。还有一件很棒的事情 - 配音过程速度提高了三倍，效率提高了三倍！ 多说话者检测和翻译是一项独特的功能，我们相信它使我们有别于其他服务。 Rask 的人工智能团队很自豪能够成为最早提供这种体验的团队之一。 工具与 YouTube、Vimeo、Instagram、Twitter 和 TikTok 等流行视频平台和社交媒体网站完全集成。 五月初，团队将添加两个很棒的功能。您可以将嘴唇动作同步到任何音频。第二个特点是总结。或者简单地说，它是 Shorts。人工智能将从视频中选择最有冲击力的时刻，并将它们变成最精彩的片段。 Rask AI 团队打破语言障碍，帮助内容创作者和公司与全球不同受众分享他们的内容，增加其内容的潜在覆盖面和影响力。
Opus Clip
opus.pro
OpusClip 是一个生成式 AI 视频编辑平台，只需单击一下即可轻松将您的长镜头变成病毒式短片。 Opus Clip 的使命是使视频内容创作民主化，让任何有故事可讲或热衷分享的人都可以使用它，而不仅仅是那些拥有内容创作或视频编辑专业知识的人。
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI 使用专有的深度学习模型创建自定义 AI 语音，该模型使用文本转语音和语音转语音合成来生成高质量的 AI 生成的音频内容。 Resemble Localize 是我们的多语言本地化工具，可以翻译文本并将您的 AI 语音转换为多达 100 种语言。 Resemble Fill 是我们的生成填充（音频修复）功能，使您能够使用克隆的 AI 语音修改现有语音。 Fill 可用于修改程序化音频广告、动态流媒体广告插入 (SAI)、语音助手等。 最近，我们凭借语音 AI 对 Netflix 获得艾美奖提名的《安迪·沃霍尔日记》的贡献，荣获 2023 年威比奖“最佳语音技术应用奖”。 除了 Netflix 之外，我们还与 Byju's、世界银行集团、Boingo、环球影业、派拉蒙影业等合作。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位于旧金山的独立研究实验室 Midjourney, Inc. 创建和托管的生成人工智能程序和服务。Midjourney 根据自然语言描述（称为提示）生成图像，类似于 OpenAI 的 DALL-E 和 Stability AI 的 Stable Diffusion。
Smodin
smodin.io
Smodin 是一款人工智能驱动的写作助手，提供各种工具来帮助写作和研究的各个方面。它提供抄袭检查、引用、语法更正、翻译、文本生成等功能。 Smodin 利用先进的人工智能模型和算法来增强其写作功能。以下概述了一些主要功能的工作原理： * 文本重写器 - 此功能使用人工智能来分析文本并重写它，同时保持原始含义。它重新措辞并更改措辞以创建新版本的文本。 * 抄袭检查器 - 抄袭检查器扫描文本并使用人工智能将其与数十亿在线资源进行比较。它突出显示任何重复或非原创内容。 * AI Writer - AI Writer 工具利用大型语言模型生成任何主题的新文本。它可以撰写完整的文章、论文、研究论文等。 * AI Grader - 该工具分析论文和书面文本，以提供反馈和改进建议。它着眼于语法、结构、可读性等元素。 * AI 聊天 - 聊天机器人使用对话式 AI 进行自然对话。它可以通过直观的聊天界面回答问题、总结文本、生成新内容等。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智能提供支持的免费在线图像创建工具。它旨在满足各种创意需求，包括创作艺术、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、徽标等。 它提供了一种新手友好的方式，通过其人工智能支持的功能，像专业人士一样编辑图像。用户可以制作独特的艺术作品、逼真的图像，并尝试融合真实图像和合成图像以生成令人惊叹的视觉效果。 该平台还提供“混合图像编辑”，这是一种将不同图像混合成引人注目的作品的动态方式，从而提供巨大的创意灵活性。 Playground AI 的产品超越了标准图像编辑，允许用户将图像扩展到原始边界之外，无缝集成不同场景中的对象，并将其富有想象力的概念具体化为视觉现实。 它通过提供将想法与他人结合的功能进一步增强了协作潜力，从而扩大了创造力的范围。尽管功能强大，Playground AI 仍然致力于用户友好性、可访问性和包容性，使其成为经验丰富的设计师和图像创作新手的理想选择。
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer 是一款先进的 AI 检测去除器，可以将 AI 文本转换为人类内容。它可以使用自然的人类书写风格使人工智能文本人性化，使其听起来足够真实以绕过人工智能检测。
Undetectable AI
undetectable.ai
UnDetectable.ai – 对于任何想要使用 AI 生成文本而又不想被 GPTzero 等 AI 检测器标记为人工文本的人来说，这是终极解决方案。借助 UnDetectable.ai，您可以放心，市场上的每个 AI 检测器都会将您的书写视为人类。 UnDetectable.ai 使用先进的人工智能技术，获取人工智能生成的内容，并通过模仿人类书写模式的细微变化、细微差别和不一致来增强它。结果是最终输出与人类编写的文本无法区分。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量来提高工作效率、释放创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地理解信息。
Hugging Face
huggingface.co
人工智能社区建设未来。构建、训练和部署由机器学习领域的参考开源提供支持的最先进模型。
Narrato
narrato.io
Narrato 是一个人工智能内容平台，供营销人员和创作者更快更好地协作创建获胜内容。 Narrato 加速了整个内容创作之旅 - 从构思、规划、创作、优化、协作到发布。 选择平台的功能： * AI内容创作、构思和优化助手 * 内容项目管理，包括任务分配、跟踪和管理 * 内容工作流程自动化 * 带有人工智能写作助手的高级内容编辑器，有助于内容创建、可读性、语法和结构改进以及抄袭检查 * 获取自动 SEO 内容简介，以扩大 SERP 排名 * 内容日历、AI内容创意生成器等规划功能 * 从文本生成令人惊叹的人工智能图像 * 创建和使用自定义内容模板 * 在文件夹中组织内容和项目并维护内容存储库 * 内容发布自动化 * 自由职业者付款管理 * 营销机构的客户内容交付、反馈和协作 * 雇佣作家的内容市场 其他功能：指南和品牌资产存储库、多语言支持、免费图像搜索、与 ChatGPT 和 Canva 的集成、与 Zapier 和 API 的自定义集成、自定义报告等。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一个用于构建 ChatGPT 聊天机器人的生成式 AI 平台，使用户能够创建具有直观构建体验的聊天机器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支持。 该平台提供广泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，后者提供了下一代聊天机器人编辑器。 此外，该平台还包括 Hub，这是用户可以用来将聊天机器人与其他工具和服务集成的最大集成集合。 它还提供各种资源，包括文档、视频教程、SDK 和 Discord 社区论坛。 Botpress Cloud 是该平台的新功能，用户可以尝试更快地构建和部署聊天机器人，而其可视化流程编辑器提供了直观的可视化流程编辑器，允许用户将用户的对话变为现实。 该平台还提供由最大的聊天机器人开源社区提供支持的各种预构建集成和技能，使用户能够加快构建过程。用户可以利用该平台从分析、误解和情绪分析中获得的见解来不断改进他们的聊天机器人。 此外，Botpress 还提供跨所有渠道的一键部署，以满足用户所在的位置。 Botpress 受到数千家组织的信赖，并构建了各种模板，包括购物伴侣、健康机器人模板、银行支持、IT 助理、电信计费顾问、健身朋友、人力资源助手和语言导师聊天机器人。 总体而言，Botpress 提供了各种工具和功能，使构建和部署聊天机器人变得更快、更轻松。
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow 使雄心勃勃的团队能够构建有影响力的 AI 代理。 Voiceflow 深受设计师和开发人员的喜爱，可帮助团队共同构建、测试、交付、衡量和改进语音和聊天体验。中端市场和财富 500 强企业的对话式 AI 产品团队（从 ClickUp 和 Instacart 到摩根大通和家得宝）信赖 Voiceflow 作为他们的协作式 AI 代理构建平台。直观的代理构建器画布、知识库和内容管理系统与可扩展的开发人员工具包相结合，用于交付可在整个客户体验中扩展的高级人工智能代理。如今，全球有超过 250,000 个雄心勃勃的团队正在 Voiceflow 上构建代理。
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai 是一个无代码人工智能应用程序构建器，允许用户创建定制的人工智能应用程序来自动执行任务、生成内容、回答问题等。它包括数千个预构建的人工智能应用程序，适用于文本生成、聊天机器人、图像生成、工作流程管理和批处理等各种用例。该平台还包括训练 ChatGPT 功能，允许用户根据自己的数据训练聊天机器人，以及自动代理构建器，以创建自动解决复杂挑战的人工智能助手。此外，用户可以将他们的人工智能应用程序连接到任何外部服务，并将智能技术嵌入到现有软件中。
Twain
twain.ai
Twain 是一款人工智能通信辅助工具，旨在帮助制作和改进对外销售信息。它能够以用户独特的语气、多种形式生成定制消息，从直接、大胆到创意、随意。 该工具满足多种出站渠道和场景，方便跨电子邮件或LinkedIn等平台轻松操作。它提供从介绍到后续求婚和分手情况的帮助。 为了推动参与，吐温确保基于语气、目标、背景和历史来传达背景驱动、目标导向的信息。该工具还提供消息改进的实时建议，提供精细的替代方案和改进。 从精心制作可靠的介绍到创建后续消息和处理反馈，吐温有效地简化了销售沟通流程。 Twain 因其在产生清晰且引起共鸣的信息方面的表现而受到认可，提供不同的定价计划，包括免费、专业和定制团队计划。 它因其增强消息的语气、结构和长度、节省时间的特性以及以可扩展方式运行的能力而受到用户的称赞。
Simplymarketing.ai
simplymarketing.ai
SimpleMarketing.AI 是一个基于人工智能的内容营销平台，用户可以通过提交关键字和短语来生成内容。 SimpleMarketing.AI 使用世界上最先进的自然语言人工智能 (AI) 为营销和技术技能有限的企业生成原创的优质营销内容。 SimpleMarketing.AI 能够生成社交媒体和博客文章、电子邮件和其他专业营销内容，可以在几秒钟内生成需要几个小时或几天才能生成的内容。
Rephrasely
rephrasely.com
Rephrasely 是一款基于 AI 的工具，提供 100 多种语言的全套释义、语法检查和抄袭检查服务。其工具使用一流的人工智能来生成高质量的输出，使用户能够有效地提高他们的写作技能。 无论用户是希望构建和简化他们的工作、产生独特的想法，还是确保他们的文本独特且没有抄袭，Rephrasely 提供的一系列服务使其成为最佳选择。该公司提供 20 种不同的模式，包括摘要工具、免费语法检查器、简化文本的模式和句子缩短器，确保用户可以创建符合其特定性和上下文水平的输出。 Rephrasely 易于使用，提供用户友好的界面，使用户能够有效地导航其功能。其自定义选项（例如同义词滑块和个性化设置）使其成为一个高度个性化的工具，可以满足用户的需求和偏好。 除了其基于人工智能的卓越工具外，Rephrasely 还具有成本效益，每年或每月的成本较低，适合所有级别的用户使用。该公司在做出最终决定之前提供为期三天的试用来测试其产品，以确保对服务功能的信心。
RareGenie
raregenie.com
RareGenie 是一个强大的人工智能驱动的内容写作平台，可以无缝地生成独特的高质量内容。凭借其先进的技术，它可以高效、有效地生成内容，帮助用户节省时间并吸引受众。 RareGenie 是快速发展的人工智能内容创作世界中不可或缺的工具。该平台的使命是“为创意内容生成赋能人工智能文案”，旨在满足广泛的内容需求。无论是博客文章、社交媒体广告还是产品描述，RareGenie 都承诺大幅减少传统上完成这些任务所需的时间和精力。 * 快速内容生成：RareGenie 的 AI 只需少量描述即可在几秒钟内自动生成各种内容类型，例如博客文章和产品描述。 * 优化的博客文章：该平台专注于生成 SEO 友好的博客文章，以推动自然流量，使您的内容对在线受众更容易看到。 * 增强的产品描述：借助 RareGenie，您可以创建引人注目的产品描述，旨在吸引客户并鼓励点击和购买。 * 社交媒体广告：RareGenie 允许用户快速起草有效的社交媒体广告文案，从而有可能扩大在线营销活动的影响。 * 登陆页面优化：该平台能够专门为网站的登陆页面制作引人注目的标题、口号或段落。 * 内容改进：对于那些希望完善现有内容的人来说，人工智能可以重写和改进文本，使该平台对于创建和优化任务都很有用。
R2 Copilot
r2copilot.ai
R2 Copilot 是一款以隐私为中心、由 GPT 驱动的 AI 助手，适用于您的日常业务通信。 R2 Copilot 可作为 Microsoft Office 365 产品、社交媒体平台的插件以及各种在线服务和应用程序的扩展。 R2 旨在改变您与 AI 助手交互的方式，使用尖端的 AI 语言学习模型和创新的数据交换协议，使您的交互安全、快速且严格保密 R2 的使用基于用户和 AI 助手之间的通用交互模型 - 通过用户输入的提示和从助手收到的答案。由于它是一种通用模型，因此不需要用户进行陡峭的学习曲线。 R2 Copilot 与其他助手的真正区别在于它注重通信保密 您在使用 R2 Copilot 时撰写和提示输入的任何内容都会在您的设备上加密，并在您关闭插件时立即删除。这样，您与 R2 的通信始终保持私密。
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI 是一款自动化在线写作助手，提供全套写作和修订工具，包括 AI 校对器、AI 释义器、AI 摘要器、语言翻译器和抄袭检查器。 Wordvice AI 旨在成为满足您所有写作和修改需求的一站式资源。 Wordvice AI 使用最新的人工智能技术来创建有用且直观的工具，非常适合研究人员、学生和商业专业人士。新的人工智能写作生成器和扩展目前正在开发中......
Professionalize It To Me
professionalizeitto.me
Professionalize It To Me 是一款网络应用程序，可帮助用户轻松提升沟通技能。它允许用户只需点击几下即可生成专业的消息、求职信和复杂的 Excel 公式。该服务旨在简化沟通并节省用户时间。 该服务的工作原理是让用户输入一些有关他们需要生成的消息、信件或公式的基本信息。用户可以选择消息的语气、语言和长度。对于求职信，用户提供有关职位和公司的信息。对于 Excel 公式，用户描述他们需要公式计算什么。 然后，Professionalize It To Me 使用先进的人工智能根据用户的输入生成专业的沟通。人工智能旨在生成类似人类的自然语言内容。
PodScribe
podscribe.com
Podscribe 是播客广告的独立自动验证和归因平台。 通过人工智能+人工审核的结合，我们验证了十多个元素，以确保您的播客广告完美运行。 这些因素包括： - 正确的促销/URL - 竞争性分离 - 正确的长度 - 正确的位置（例如中段与前段） - 未堆叠在其他 4 个广告后面 - 品牌安全 我们还利用人工智能+人工审核的结合，提供业界第一个也是唯一的大规模人工品牌安全评分（基于 IAB/GARM 标准）。这些值得信赖的分数让广告商对购买充满信心，尤其是在规模较小、鲜为人知的播客上。 了解我们今天如何提高您的播客/YouTube 投资回报率，将您的内部团队的效率提高 5 倍，并减轻您的品牌安全担忧！
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse 是一个使用人工智能编写内容的平台，包括产品描述、博客文章和广告标题。我们正在把需要几周才能完成的事情，变成几天。
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pennore.com
Pennore 是获取优质网络内容的简单快捷的方法。通过我们，您可以立即为您的网站订购内容。订购非常容易和简单，并且您的内容是由忠诚且有能力的作家撰写的。
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getgenie.ai
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younet.ai
Younet 是一个由人工智能 (AI) 提供支持的创新平台，使用户能够根据其数据知识创建个性化的 AI 模型。我们的平台利用自然语言处理 (NLP) 的力量来理解用户查询并提供准确的响应。 Younet 的应用程序涵盖客户服务、营销、科学、销售、分析和客户参与等领域，对于寻求深入了解客户行为并提供个性化体验的企业而言，Younet 是一款多功能工具。它也可以用于个人用途来解决智力任务。通过 Younet 体验人工智能的未来。
Xzero
xzeroai.com
使用 Xzero AI 促进您的内容创作，Xzero AI 是人工智能驱动的写作、图像生成和编码的领先平台。轻松为网站、博客、社交媒体等创建高质量内容。释放最佳人工智能作家的力量，取得令人惊叹的结果
Xerolag
xerolag.com
Xerolag 是一款人工智能内容生成应用程序，由最新的高级深度学习语言模型 GPT-3 提供支持。借助 Xerolag，您可以快速轻松地创建高质量、独特的内容。我们先进的人工智能技术可以生成任何语言的内容，涵盖任何主题 - 从博客文章和文章，到产品描述和网页内容。使用 Xerolag 快速获取您需要的内容！
SurgeGraph
surgegraph.io
SurgeGraph 是一款上下文 SEO 和 AI 写作工具，专注于 SEO 的三个基石：定位正确的关键字、加快内容速度以及创建有效的内容孤岛。 SurgeGraph 的品牌承诺很简单，帮助您快速增长自然流量并实现激增效应。 * SurgeGraph 是一款软件工具，旨在协助内容创建、关键词研究和 SEO 优化。 * 评论者喜欢内容生成的速度和质量、直观的界面、频繁的更新以及关键词研究和 SEO 工具的无缝集成。 * 审阅者遇到了图像生成功能的问题、偶尔的软件错误，有些人发现关键字研究功能不如内容编写部分有用。
Write On AI
writeonai.com
Write On AI 是首屈一指的人工智能驱动的内容创建平台，彻底改变了个人和企业制作书面内容的方式。凭借最先进的人工智能技术，我们的平台提供了一套旨在提高写作效率和质量的创新工具。从生成高质量的文章到通过智能建议完善写作，Write On AI 使用户能够轻松创建引人注目的内容。我们的用户友好界面和可定制功能使其成为学生、专业人士和企业的首选工具。
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai 是终极人工智能助手 使用人工智能来帮助提高您的流程并节省工作时间。使用我们的人工智能生成高质量的内容。
TypeEngine
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TypeEngine 是一款基于 GPT-3 人工智能的文案写作工具，使用户能够快速轻松地创建高质量、有效的文案。它使用自然语言处理 (NLP) 来分析文本并生成引人入胜、令人信服且针对用户目标受众量身定制的内容。 TypeEngine 还为用户提供了模板库，使您可以快速为项目生成副本。借助 TypeEngine，您可以创建有说服力的文案，以自然有效的方式向受众传达信息。
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - 人工智能工具改变全世界作家和读者的生活。以极快的速度创建令人惊叹的内容。 Jaq N Jil 是一款功能强大的 AI 写作工具，可让您的内容编写过程更快更好，具有 AI 辅助内容规划、AI 文本扩展和重写、海量库存图片库、文本和语音激活的 AI 聊天机器人等功能更多内容在他们的专业+版本中。它还通过 Zapier 与 5,000 多个工具集成。使用该工具来撰写 SEO 博客文章、社交帖子标题、散文和论文、营销材料等等。 Jaq n Jil 的创建充分考虑了内容营销人员的需求。得益于 Jaq n Jil，作家和代理商都在体验高效的工作流程和内容制作的增加。
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr 是由巴基斯坦公司 SnapRytr 开发的人工智能写作助手和文章撰写器。它旨在帮助小型企业和自由内容作家大规模创作精心撰写和研究的文章。借助 SnapRytr，用户的写入速度可以提高 10 倍，每月节省 100 多个小时。 AI 写作助手附带 80 多个 AI 工具，可生成社交媒体、营销、登陆页面和专业沟通的内容。它还通过智能人工智能文章编写器帮助推平作家的障碍，只需要最少量的输入即可生成高质量的内容。用户可以轻松地与同事共享生成的内容并获得反馈，并且他们可以使用 SnapRytr 的 API 来构建自己的工具或自动化 Google Sheets。 SnapRytr 提供了包含数十个免费小部件的一站式套件，包括 AI 内容写作工具、AI 商业写作工具等。用户可以选择小部件的相关类别，无论他们需要营销还是业务内容，并在一个地方方便地分类所有类型的小部件。 人工智能文章编写器使用起来毫不费力，用户可以根据主题、目录、大纲或关键词生成文章。目标是帮助用户节省写作时间，并在几分钟内写出更出色的文章。 总体而言，SnapRytr 是一款有用的人工智能写作助手，可以为用户节省无数的写作时间，让他们有时间专注于工作中更重要的方面。
Conteudize
conteudize.ai
onteudize 是一个创新的数字平台，利用人工智能来优化和自动化营销内容创建。拥有 50 多个模板，用户可以快速生成高质量的文本、创意图像和音频转录。它专为个人企业家和小型企业打造，即使仅使用移动设备和 4G 连接，也能实现高效、简单和快速的内容制作。
Copyter
copyter.com
Copyter 是一款人工智能文案，为品牌、代理商和营销人员生成内容。该软件是一个网络应用程序，包含用于简化文案写作的模板或人工智能工具。 用户可以首先输入一些有关品牌、服务或产品的单词。 Copyter 可以生成超过 37 种语言的副本，包括英语、西班牙语、法语等。所有内容均属于用户，允许内容用于私人和商业目的。 该人工智能写作平台提供按月订阅和按次付费订阅。 Copyter 主要用于创建网站登陆页面和 SEO 元描述的文本。它还适用于电子商务平台（例如亚马逊）的标题和产品描述。其他常见用例包括 PPC（按点击付费）广告、社交媒体帖子和博客。该系统包括一个集成的可读性和语法检查器，用于编辑文本并确保内容质量。
crear.ai
crear.ai
Crear.ai 是一款人工智能内容助手，可帮助用户更快地编写更好的内容。它为用户提供了 20 多个模板、个性化选项以及改写、扩展、压缩和翻译内容的能力。它还提供多种定价计划，从免费版本到年度或月度计划。
Cohesive AI
cohesive.so
告别苦苦挣扎的 ChatGPT 提示！ Cohesive 将 AI 才华与您的创造力相结合，使您能够轻松创建世界一流的内容。使用功能强大的编辑器无缝地优化、编辑和发布。向神奇的内容创作问好！
Docsie
docsie.io
Docsie 是一个基于网络的文档平台，使企业能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。 该平台可帮助您分析客户如何与您的文档交互，并为您提供有关如何改进文档的见解。如果您只能随着产品的发展而想象，那么您的产品文档也应该如此。使用 Docsie 制作的文档将使您的客户更容易在文档中找到有关您产品的相关知识，从长远来看，让他们更满意并帮助您成功留住他们。 Docsie 还将您连接到最先进的翻译市场，该市场还可以在经过认证的翻译人员、机器学习以及先进的翻译速度和准确性改进算法的帮助下帮助您翻译产品文档。 Docsie 是一个基于 Web 的一体化文档平台，使公司能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。我们的平台还帮助分析客户如何与其文档交互，并为他们提供有关如何改进文档的见解。
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai，人工智能满足人类潜力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地释放您的生产力和创造力。想象一下，节省数千个小时搜索信息、编写文本、发现想法和采购图像。是时候增强你的大脑了，给自己更多的时间，把你的写作速度提高 20 倍。 Eleo 不仅仅是另一种人工智能服务。与其他平台不同，Eleo 允许您以适当的风格聊天和写作、提出好问题、使用文案功能进行翻译，甚至生成图像。它是一款综合工具，让人工智能的使用变得有趣、快速且实用。最好的部分是什么？它价格实惠，并提供适合您需求的定价计划。 但为什么Eleo超级呢？嗯，领先的公司已经为员工配备了人工智能，以获得竞争优势。 Eleo 为您提供在快速发展的就业市场中保持领先所需的技能。它提高效率、速度和创造力，使您成为所在领域的大师。 使用 Eleo 很简单。只需注册，选择一个计划，让自己沉浸在平台中，然后毫不费力地开始执行您的任务。 Eleo 可在任何设备上使用，因此您可以随时随地访问您的信息、文档和图像。 不要落后。立即拥抱 Eleo.ai 的力量并释放您的全部潜力。与我们一起踏上人工智能世界的非凡之旅，体验生产力和创造力的未来。
Haller AI
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Haller AI：通过我们的一体化 AI 仪表板增强您的业务 我们专门为小型企业和个体企业家提供强大的、数据驱动的人工智能解决方案，我们用户友好的仪表板使内容创建和项目管理变得轻而易举。 Haller AI 可定制、可扩展且经济高效，是您优化工作流程并实现无与伦比的业务效率的一体化解决方案。加入我们的网络，了解最新的人工智能驱动的业务解决方案。
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani 是一款功能强大的人工智能文案和图像生成 SaaS（软件即服务）工具，旨在提高专业人士的生产力并简化内容编写流程。 Zomani. 提供智能写作帮助、语法和拼写检查、抄袭检测、内容优化和无缝协作功能，帮助内容作者高效地生成高质量、无错误的内容。 Zomani 将您的内容与现有内容的广泛数据库进行比较，以识别任何无意的相似之处或抄袭情况。 还有更多。