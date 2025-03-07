活动管理软件 - 最热门应用 - 美国

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活动管理软件用于管理专业组织的活动、会议、贸易展览和会议。这些软件产品可帮助活动策划者和组织者通过管理场地选择、营销、付款处理、与会者注册等工具简化举办活动的流程。
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ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个多合一的生产力平台。这是团队聚集在一起计划，组织和合作使用任务，文档，聊天，目标，白板等工作的枢纽。只需单击几下即可轻松自定义，ClickUp可以让各种类型和尺寸的团队更有效地提供工作，从而提高生产力到新的高度。
monday.com
monday.com
Sotone.com是一种项目管理工具，使组织能够管理任务，项目和团队工作。截至2020年，该公司为包括许多非技术组织在内的100,000个组织提供服务。 2019年7月，该公司以19亿美元的估值筹集了1.5亿美元。 Soning.com在类别应用程序，Mobile＆Voice中获得了2020年韦伯生产力奖。
Whova
whova.com
Whova 是一款一体化活动管理解决方案，可让活动变得现代时尚、有效吸引参与者并帮助活动组织者节省管理活动后勤的时间。 Whova 的平台由屡获殊荣的活动应用程序、高效的在线注册、强大的活动营销和省时的活动管理工具组成。 Whova 连续 5 年荣获赛事技术奖。 Whova 的客户包括美国运通、美国银行、普华永道、微软、希尔顿、乐高、宜家、欧莱雅、美国营销协会、哈佛大学、美国宇航局以及来自 100 多个国家的无数其他组织。 Whova 已为超过 50,000 场现场会议和虚拟/混合会议提供支持，包括协会活动、教育活动、政府活动、企业活动、贸易展览、博览会和社区聚会。
Eventbrite
eventbrite.com
EventBrite是一个总部位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览，创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用以换取在线票务服务，除非该活动免费。纳什维尔，伦敦，科克，阿姆斯特丹，都柏林，柏林，墨尔本，门多萨，马德里和圣保罗。约克证券交易所于2018年9月20日在股票符号EB下。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一种具有语音和30多个数字频道的全渠道客户参与解决方案，用于自机器人的自助服务的高级AI选项，例如机器人，主动的外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供了300多个预建立（包括领先的CRM）以及完全集成的，AI驱动的劳动力参与管理和分析解决方案。 RingCentral接触中心与RingCentral MVP解决方案紧密集成，为客户提供了企业级语音基础架构的好处，并综合的统一通信能够实现无缝的跨职能协作。
JotForm
jotform.com
在全球超过2500万用户的信任下，Jotform的强大形式和无代码工具的套件足以适合小型企业，并且足以适应企业。 Jotform帮助组织从忙碌到使用条件逻辑，接受付款，生成报告，自动化工作流程等表格的工作更少。 Jotform的产品使任何团队都可以简化其流程。这些选项是无限的，因为Jotform的10,000个模板，数百个集成和近400个小部件。 Jotform为您的组织提供了解决方案；我们强大的表格完成了！
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是网络上最大的活动门票搜索引擎。发现您喜爱的活动、搜索所有票务网站、查看座位位置并获取最优惠的门票。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是观众参与平台。易于使用、互动、创新；演讲从未如此轻松、轻松！创建独特且充满活力的演示文稿，给观众留下深刻印象并吸引观众。 借助 Mentimeter，您可以更好地与学生、同事和客户建立联系。无论是讲座、研讨会还是会议，Mentimeter 的设计都适合各种类型的演示。 Zoom 和 Teams 集成让您能够更轻松地在远程和混合世界中脱颖而出。 1.构建演示文稿：易于使用的在线编辑器使演示文稿构建过程变得快速而简单。创建一个完整的幻灯片，其中包含问题、民意调查、测验、内容幻灯片、文字云等。 2. 与观众联系：观众使用智能手机连接到演示文稿，他们可以在其中提交回复。无论会议是在线还是面对面进行，实时视觉效果都将有助于激发聊天、讨论和辩论。 3. 从经验中学习：演示结束后，下载结果并使用您所学到的知识来改进未来的会议、课程或会议。
Wrike
wrike.com
Wrike是最强大的工作管理平台。 Wrike专为希望协作，创建和超越的团队和组织建立，将所有人和所有工作都带入一个单一的工作，以消除复杂性，提高生产力，并自由地专注于他们最有目的的工作。凭借无与伦比的力量，多功能性和直觉，Wrike是组织在竞争激烈的世界中唯一需要扩展，优化和快速移动的工作管理解决方案。超过20,000个快乐的客户为未来提供动力，并在Wrike中融合在一起，包括EstéeLauder，Hootsuite，Nielsen，Ogilvy，Ogilvy，Siemens和Tiffany＆Co。有关更多信息，请访问www.wrike.com。
Tripleseat
tripleseat.com
在单一销售和活动平台中，您可以在餐厅、酒店或独特场所举办私人活动所需的一切。由于没有两个事件是相同的，因此您需要一个能够以您的快节奏工作的事件管理平台。 Tripleseat 让预订和规划任何规模的活动变得轻松： - 通过自定义报告全面了解您的业务 - 与您的客人更好地沟通 - 比以往更快地接受存款和付款 - 让您的整个团队保持一致
Quizizz
quizizz.com
使用quizizz应用在任何地方学习任何东西。您可以亲自和远程研究自己的学习或进行小组测验，作业和演讲。 Quizizz每月在全球的学校，房屋和办公室中使用超过2000万人使用。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage 是一款一体化活动管理软件，可从始至终规划和运行现场、虚拟和混合活动体验，从而提高效率和影响力。从设计活动网站、销售门票和营销活动，到与与会者沟通、演示会议和分析活动表现，Zoho Backstage 拥有您发展活动并加速其成功所需的一切。从活动网站、销售门票和营销活动，到与与会者沟通、演示会议和分析活动表现，Zoho Backstage 拥有您发展活动并加速其成功所需的一切。
Paperless Post
paperlesspost.com
定制反映您个人风格的在线卡片邀请函、传单和问候语 - 适用于婚礼、节日、生日和所有重要时刻。
EventLive
eventlive.pro
EventLive是一个多合一的实时流媒体应用程序和活动平台。它允许用户使用智能手机或专业设备上线，并邀请客人从任何设备加入。它在任何国家工作。观众的数量没有限制，并且该视频可以按需提供长达一年的需求。该应用具有许多功能，包括能够暂停和恢复流，下载和备份视频的能力，并使用徽标自定义事件页面，欢迎消息以及封面图像或视频。 EventLive的定价有效，可用于购买多个活动的折扣。没有订阅。它提供了退款保证和真正的人为支持。
Slido
sli.do
Slido 是适用于现场和虚拟会议和活动的终极问答和投票平台。它提供互动问答、实时民意调查和有关受众的见解。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 提供身临其境的面对面、虚拟和混合体验。 Bizzabo 活动体验操作系统是一个数据丰富的开放平台，让活动体验领导者能够管理活动、吸引受众、激活社区并交付强大的业务成果，同时保持与会者数据的私密性和安全性。作为《Forrester Wave™：B2B 营销活动管理解决方案，2023 年第一季度报告》的领导者，我们受到财富 100 强企业等世界领先品牌的信赖，为他们的活动提供支持。 Bizzabo 由 Boaz Katz、Alon Alroy 和 Eran Ben-Shushan 于 2011 年创立，总部位于纽约和特拉维夫。
Goosechase
goosechase.com
有了Goosechase，经验就是一切！ Goosechase最初受到寻宝游戏的启发，是一个互动体验平台（IXP），使领导者，组织和学校能够参与，激活和教育其社区。 Goosechase在网上创建，但在现实世界中发挥作用，使社区带着旨在支持组织的引人入胜的互动挑战。直观的平台使得对任何社区产生可重复，有趣和积极的影响变得容易。自2011年在加拿大孵化以来，Goosechase为数十万全球团队建设，培训，筹款，教育，旅游和娱乐体验提供了动力。
Prosple
prosple.com
Prosple’s 为亚太地区超过 400 万学生和应届毕业生提供帮助。我们与亚太地区 180 多个职业服务团队合作，为学生提供数千个本地和国际机会，并帮助提供高质量的职业准备内容，帮助学生找到第一份工作。
BlipCut
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在 Discord 上完全免费创建生成式 AI 视频！使用 Sora OpenAI 等最先进的 AI 视频生成器，将您的文本无缝转换为引人入胜的视频，重新定义您的叙述并增强视觉体验。
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk 是一个针对在线企业的创新群聊平台。它使在线出版商能够建立一个社区，并通过在他们的网站、Facebook 页面和移动网站上进行相同的对话，在他们的场地上进行流畅的互动。
Airmeet
airmeet.com
AirMeet是世界上第一个构建的世界活动体验云（EXC），旨在帮助人们从任何地方融合在一起。超过6,500多家企业使用AirMeet通过身临其境的体验和有意义的联系来增加其品牌和收入。 AirMeet支持所有活动格式，包括会议，网络研讨会，聚会，研讨会，市政厅，职业博览会，展览等。康卡斯特（Comcast），福布斯（Forbes），沃尔沃（Volvo），SAP，Hackerrank，多伦多大学（University of Toronto）等品牌每月在全球的Airmeet举办数千个活动。这就是我们的一些客户对我们说的话：“借助AirMeet，我们能够创建和主持客户喜欢的吸引人而令人惊叹的活动体验。结果，与行业平均水平相比，我们的活动的出勤率将近2倍，这有助于增加600％的销售转化率。” Agorapulse CMO Darryl Praill说。
Remo
remo.co
Remo 是一个数字体验平台，可实现堪比现场活动的交互式会议和活动。在不同桌子、地板和建筑物的帮助下，雷莫提供了一个虚拟空间，使人们能够自由走动并激发自发的“走廊对话”，建立真实、有意义的关系，这种关系在活动之外持续存在。 Remo 支持多种用例，每次都会发现更多用例！如果您从事连接和网络业务，Remo 可用于举办网络活动、实时虚拟会议、招聘会、博览会等！ Remo 是完全安全的平台，支持 GDPR，现在还通过了 SOC2 类型 1 认证。借助 Remo，您可以： 1. 轻松创建令人惊叹的虚拟活动 在 15 分钟内设置宾客好评如潮的活动。 2. 打破演讲者和嘉宾的技术障碍 以令人满意的方式连接演讲者和嘉宾，让每个人都感到被倾听、充满活力和受到启发。 3. 定制您的活动空间并为其打造品牌 您可以为您的客人创造您想要的环境和体验 4. 展示赞助商以放大您的活动 当您为赞助商创造与您的客人建立联系的互动机会时，您将获得信誉和收入。体验雷莫的魔力！请在此处试用 Remo，享受无风险的 14 天免费试用：https://remo.co/start-free-Trial/。
Brella
brella.io
Brella 是领先的现场活动、混合活动和虚拟活动平台。世界领先的会议和展览信赖 Brella 为其活动提供相关内容、优质网络和创新创收机会。 Brella 细致的分析报告涵盖热门话题、买家意向、内容消费、网络和参与度，使活动组织者能够持续、轻松地向参展商、赞助商和合作伙伴提供可衡量的曝光度和透明的投资回报 (ROI)。我们的使命是让与会者齐聚一堂，参加难忘、相关且引人入胜的会议，作为这一使命的一部分，Brella 促进了数百万现场、虚拟和混合活动参与者之间的联系。
Joi
joi.events
在规划活动时，您是否会花费数小时手动更新电子表格和文档？如果答案是肯定的，那么你需要 Joi。 Joi 是唯一一款可以消除电子表格难题的活动策划软件。 Joi 独特的架构意味着您可以在几分钟内完成通常需要数小时才能完成的任务。构建和共享您的计划或议程、创建精美的网站和活动应用程序、管理任务、安排所有现场活动并轻松协作。所有这些的价格意味着您可以通过使用 Joi 来赚钱。
ON24
on24.com
ON24 的使命是帮助企业将其上市策略带入人工智能时代，并推动具有成本效益的收入增长。通过其领先的智能参与平台，ON24 使客户能够将一流的体验与个性化和内容相结合，大规模捕捉互联洞察并采取行动。
Tessitura
tessitura.com
Tessitura是一家非营利技术公司，致力于帮助艺术和文化组织蓬勃发展。 CRM是我们任务和技术平台的核心。票务与筹款，会员，营销，教育和众议院齐头并进。直观的工具有助于发现业务洞察力，并将数据转化为行动。诸如定时入学，集成流和非接触式扫描之类的功能有助于建立可持续的未来。 Tessitura社区包括10个国家 /地区的750多个艺术组织和文化景点。我们的员工提供24/7的支持，并提供指导以增加收入并建立终身参与。有关更多信息，请访问www.tessituranetwork.com或联系[email protected]。
Virbela
virbela.com
Virbela 为远程工作、学习和活动构建引人入胜的虚拟世界。 Virbela 由行为心理学家团队于 2012 年创立，其使命是帮助组织和人们在远程优先的未来中蓬勃发展。凭借具有深度社交和协作功能的沉浸式 3D 空间，Virbela 将在线业务和面对面体验带入生活，同时使远程团队能够更加紧密地联系和提高工作效率。 Virbela 归 eXp World Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：EXPI）所有。要参观我们的虚拟办公室、教室、活动空间等，请访问 Virbela.com 并在 Twitter 和 LinkedIn 上关注我们。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 提供免费、易于使用、可靠的在线活动票务平台和一流的客户服务，使您能够放心地在线销售门票。与其他报价提供商不同，我们没有合同、隐藏费用或复杂的访问级别。通过单一、易于理解、诚实的预订费用结构，全面访问我们的完整系统。 TicketSource 与其他公司的区别在于我们致力于提供一流的客户支持。我们很友好并且乐于助人，当您与我们交谈时，您不会发现我们在照本宣科。无论您是精通技术还是技术恐惧者，我们都会以个人身份与您交谈，因为我们也是个人。
Greenvelope
greenvelope.com
轻松创建并通过电子邮件发送精美的商务邀请和公告，以及高级宾客名单管理、RSVP 跟踪、票务、捐款收集等。通过将时尚、优雅的设计与现代的数字交付和完整的活动管理工具相结合，规划活动并连接您的网络从未如此简单。从我们的独家模板中进行选择，根据您的公司品牌进行定制，或上传您自己的设计，并从我们完全集成的活动管理、跟踪和票务功能中受益：选择权在您手中，我们的团队将帮助您轻松实现这一目标。
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是数字协作和参与的下一代发展——一个完全可定制的 3D 环境，专为您的所有虚拟需求而构建。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 视频会议地狱。它是一种身临其境的数字体验，可增强联系、协作和沟通能力。远程并不一定意味着远离——创造一个人们愿意参与的世界。 Breakroom 领先的 Metaverse 平台充满了强大的特性和功能，使不可能成为可能。它使您可以轻松地立即创建和定制您自己的品牌虚拟世界，适合所有类型的受众参与。从数字工作空间、会议和虚拟教室到电影节、新书发布会和社交活动，Breakroom 可以让您灵活地完成这一切。您甚至可以在几分钟内建立一个链接到内置市场的电子商务商店，您可以在其中访问数千种 3D 资产，或者您也可以将自己的资产货币化。 Breakroom 完全可定制的 3D 环境提供了无限的创造潜力，可以按照您所看到的方式创建您的世界。而且，我们的 Unity SDK 为您提供了无限的自定义机会，让您可以轻松上传自定义区域、内容、游戏或您的团队设计的任何其他 3D 资产。解决方案 身临其境的体验 从电影节和时装秀，到新书发布会和社交活动，Breakroom 一切皆有可能。通过沉浸式品牌体验吸引数字领域的人们，激发观众互动。你有一块空白画布来创造任何你想要的东西——虚拟世界是你的牡蛎。数字总部通过完全可定制的虚拟工作场所重新构想远程工作。其特色包括会议室、办公室、礼堂和员工可以相互联系和社交的社交空间。借助屏幕和网络摄像头共享、白板和消息传递工具，您的数字总部将成为协作活动的中心。虚拟活动 虚拟活动平台可让您以全新的方式与观众联系。通过适用于会议、社交活动、展览等的 3D 虚拟活动解决方案，弥合实体活动和在线活动之间的差距，创造独特的沉浸式数字体验来吸引观众。虚拟教室利用 Breakroom 的沉浸式、可定制的虚拟教室将远程学习带入生活。学习者可以在 3D 教室中实时协作和参与，无论身在何处。通过内置的协作和评估工具创建真正的交互式学习体验，以保持学习者的积极性和参与度。
Brandlive
brandlive.com
将电视的魔力带入您的网络研讨会，活动和与BrandLive的会议，这是您创建高架视频体验的平台。 无论是每月的网络研讨会，产品启动，投资者会议还是一年中最大的活动，我们都可以帮助公司从无聊到宾格沃特的任何规模和复杂性的项目。 BrandLive提供了独特的软件和服务组合，使我们的客户能够创建令人难以置信的内容，体贴的供应商并减少支出 - 同时吸引最重要的受众采取行动。
Eventify
eventify.io
Eventify 是一款基于云的活动管理工具，可帮助企业管理虚拟会议，并为其与会者创建自定义体验。无论您要举办什么类型的会议或活动（无论大小），我们都有工具帮助您实现这一目标。我们提供了广泛的功能列表，只需几分钟即可轻松设置！在一个地方构建您的活动并管理所有活动。无需担心从头到尾规划、推广或管理您的活动。我们有一个解决方案，可以让您有更多时间专注于活动中最重要的部分 - 例如为您的与会者创造良好的体验。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop 是一个真正的端到端现场、虚拟和混合活动管理和参与平台。 PheedLoop 支持一切，从本地流媒体、虚拟展厅、徽章打印、注册、同步演讲者/参展商门户和即时移动应用程序，到现场签到、平面图、自动调查、本地视频网络和参展商/赞助商货币化系统。 PheedLoop 是终极简化的活动管理系统，可供各种类型和规模的活动使用，最多可容纳数万名参与者。 PheedLoop 主要为企业、协会、学术和政府客户提供服务，包括 Shopify、IBM 和加拿大政府。
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一家私营公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。 该公司成立于 2007 年 4 月，是一家提供课堂响应和观众响应系统在线服务的公司。 Poll Everywhere 的产品允许 100 多个国家的观众和教室使用移动电话，从而“策划淘汰”专有硬件响应设备（也称为答题器）。 2008 年，该公司从 Y Combinator 筹集了 20,000 美元的风险投资。
BigMarker
bigmarker.com
Bigmarker是世界上最可定制的网络研讨会，虚拟和混合活动的平台。它将强大的视频技术与强大的营销和互动体验功能相结合，以创建一种独特的品牌活动。 世界各地的公司都使用Bigmarker的多合一平台来创建沉浸式和互动的虚拟，混合和网络研讨会活动。 BigMarker还提供集成，API和白色标签服务，使公司能够将强大的交互式视频体验集成到其营销，销售和学习堆栈中。 让我们一起建立您梦想中的在线活动。 Bigmarker成立于2010年，总部位于芝加哥，并为全球成千上万的公司和组织提供虚拟活动。
Tikkl
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享受来自世界各地的身临其境的活动体验，无论是现场还是虚拟。或者使用我们强大的 DIY 解决方案举办您自己的难以抗拒的活动，从而提高出席率和收入。现在有了人工智能。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 强调简单性、功能性和真正的 DIY 精神，是一个用户友好的活动管理平台，可帮助将来自任何地方的人们聚集在一起。 Swoogo 的超级功能是简化各类活动的组织方面，从注册和会议安排到活动后数据报告。 Swoogo 帮助活动营销人员直观地构建一个具有嵌入式注册、电子邮件自动化、赞助商门户和演讲者资源的网站。 Swoogo 是市场中不断增长的力量，是活动中的下一个大事件。
Glue Up
glueup.com
Glue Up 是一款一体化 CRM 平台，可帮助您通过活动、会员资格和其他数字工具从一个地方建立和发展您的社区。 Glue Up 的一体化平台集成了最好的 CRM、活动管理、会员管理、电子邮件营销、项目管理、培训管理、调查、财务和其他生产力工具。 Glue Up 的云解决方案附带两款移动应用程序 - 一款适用于组织，一款适用于其社区。这些解决方案非常适合协会、商会、活动组织者和所有希望更好地为社区服务的会员组织——即使面对面会议并不总是可行。自 2020 年大流行以来，Glue Up 还配备了高级参与功能，如快速网络、社区参与解决方案或网络研讨会参与解决方案。
Watchity
watchity.com
观看性是最完整的企业视频平台，可通过出色的视觉和互动体验来创建具有专业的视听内容和在线活动，可帮助您脱颖而出，最大程度地提高观众参与度并改善内容策略的结果。 Watchity的竞争优势是其数据驱动的事件和内容管理功能，专业现场和按需视频制作，多渠道网络，Intranet和社交媒体分发以及受众参与和互动性的独特而全面的组合。 Watchity为网络研讨会和互动活动提供了特定的解决方案，在社交网络上流式传输以及视频录制和编辑，以提高内容水平，并将其转变为令人难忘的体验，以唤醒观众的更多情感并增强品牌定位。 **社交视频 - 为社交媒体制作内容和事件： - 实时事件和视听内容的生产和分布的简单性和速度。 - 类似电视的视频，适用于每个社交网络，并带有图形，场景，过渡等等。 - 在所有社交媒体帐户中的多式媒体帐户，具有适应性的格式和无限能力。 - 从实时广播中生成剪辑，并轻松地共享它们，而无需等待广播完成。 **网络研讨会和事件 - 创建交互式和专业的网络研讨会和事件： - 通过着陆页，注册，电子邮件自动化，互动和报告的事件的端到端管理。 - 动态的，类似电视的视频，带有图形，场景，过渡等等。 - 安全，用户友好且交互式事件室，具有全能流和ViewNG控件。 - 嵌入代码以将事件室集成到您自己的网站或门户网站中，并将其与您的品牌完全自定义。 **内容中心 - 为您的公司门户记录，编辑和共享视频： - 上传您的视频，添加标签，将其分类为集合，保护它们并为您的受众发布。 - 使用您的网络摄像头录制视频，并编辑它们以添加介绍，标题，背景音乐等。 - 基于嵌入式视频播放器浏览器，具有自适应多目标流和高级查看控件。 - 视频分析以发现和分析有关受众内容消费的所有信息。
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet是一个创新的SaaS活动平台，用于面对面，虚拟和混合活动。该平台允许组织者通过使观众参与易于使用的事件管理以及通信网络和应用程序工具来运行ROI效率的贸易展览和会议。创建无限的直播，会议，博览会大厅，参展商的虚拟摊位和赞助商的个人资料。通过网络和应用程序推送通知，视频和文本讨论，聊天，在线和现场会议来捕获与会者。为赞助商和参展商提供强大的促销和沟通工具，以帮助他们吸引更多的客户。在活动中跟踪用户的活动，并实时获取详细的报告。
RegFox
regfox.com
会议、训练营、课程等的简单在线注册表格！ RegFox 易于使用、高度可定制，并且价格令人难以置信，每位注册者仅需 0.99 美元 + 1%（每位注册者上限为 4.99 美元）。使用 RegFox 注册软件，您可以节省数千美元，同时为您的客户提供无缝且简单的注册体验。 RegFox 灵活且功能丰富，提供全面的品牌控制、活动页面构建器、与会者签到应用程序、注册人 CRM、即时资金等等。请访问我们的网站 RegFox.com/features 查看所有功能。如果您对昂贵且笨重的注册系统感到沮丧，您一定会喜欢 RegFox 如何帮助您控制整个注册体验。 RegFox 提供了一个平台，其中包含推动注册、管理注册者和捕获数据所需的一切。受到超过 60,000 名活动专业人士的喜爱，凭借十五年的经验，我们将引导您举办您举办过的最成功、最赚钱的活动。
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evite.com
Evite 让人们轻松聚集在一起！通过电子邮件或短信发送带有免费 RSVP 跟踪和卡片的在线邀请。还可获得精美的礼物和派对创意！
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学习，启发。通过最全面的视频录制和流媒体、视频内容管理、观众参与、内容创建和评估解决方案，吸引任何地方的每个学习者。 立即获取灵感 不同的挑战，相同的目标。无论您从事教育、商业还是政府工作，不断变化的学习环境使您的学习者比以往任何时候都更具挑战性 - 并且...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 是一款一体化活动营销和注册平台，可帮助活动组织者在一个地方创建品牌活动网站、销售门票、处理付款、管理与会者、在线推广活动等等。无论是现场活动、混合活动还是虚拟活动，该平台都提供了一整套解决方案来简化活动规划流程。 Eventzilla 最适合： - 会议 - 会员活动 - 培训活动 - 筹款活动 - 贸易展览 - 用户或合作伙伴活动 - 路演 - 体育赛事 - 校友活动等 显着特点： - 定制品牌活动网站 - 多种注册类型 - 活动议程具有多个轨道的构建器 - 具有条件逻辑的自定义注册表单 - 名牌设计 - 主持和管理网络研讨会、直播或任何虚拟活动 - 与外部平台轻松集成 - 自动候补名单和批准 - 设置折扣代码和团体折扣 - 摘要管理（提交、审核和批准） - 名牌打印（可定制） - 酒店住宿 - 与会者网络应用程序 - 自助服务终端办理签到（适用于 iOS 和 Android 设备）
Regpack
regpack.com
Regpack 是领先的客户加入和支付平台，受到全球 7,000 多个组织的信赖。 Regpack 允许您控制业务的整个生命周期，从注册到出勤、集成在线支付以及整个团队的报告工具。我们提供低至 2.1% 的付款处理、简单的界面、强大的业务工具，并且每月费用实惠。从今天开始，看看我们领先的一体化客户管理解决方案的成果。
StreamAlive
streamalive.com
通过交互式工具和实时指标提高现场观众的参与度。适用于面对面会议、混合会议、Zoom、MS Teams、YouTube Live 等。 StreamAlive 帮助演示者在各种形式的现场会议中吸引观众。 StreamAlive SaaS 产品是一个基于人工智能的对话演示平台。它有助于显着提高演示和其他现场会议（无论是在线还是面对面）中的观众参与度和成果。使用 StreamAlive 让您的直播、团队会议和网络研讨会栩栩如生。您的观众参与聊天！ StreamAlive 将聊天转化为实时可视化——文字云、民意调查、世界地图、想法、链接、问答等。我们将帮助您跟踪、增加和转化参与度，让您的受众从无聊变为惊喜。
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay 是一款面向贸易展览管理者、参展商和活动团队的贸易展览规划、项目管理和协作工具。
POSH
posh.vip
活动营销变得简单。POSH 为活动组织者提供了一套工具来管理任何现场体验。
Meetaway
meetaway.com
Meetaway 是一个虚拟活动平台，让活动组织者可以轻松简单地将观众聚集在一起、建立人际网络并建立有意义的关系。 Meetaway 帮助您的与会者结识他们想结识的人。在设置活动时，组织者可以设置反映活动和观众目标的匹配标准，与会者还可以告诉 Meetaway 他们具体想见谁（或想避开谁）。 Meetaway 会获取这些信息，进行最佳匹配，并自动轮换与会者进行一系列 1:1 对话。用户体验是线性且无缝的，设置过程直观且简单。通过 Meetaway，您可以举办独立的社交活动或将其合并为大型虚拟活动或会议的一部分。与面对面交流相比，与会者更喜欢通过 Meetaway 进行交流 - 快来了解原因吧！
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Streamgo是在线活动的领先提供商，专门研究英国，欧洲和全球的网络研讨会，虚拟活动，混合活动以及播客。 它与一系列客户合作，从领先的金融机构到国际出版商，可以通过其功能丰富且安全的平台帮助各种规模的企业提高活动的参与度和投资回报率。
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grupio.com
Grupio 使活动专业人士能够动员他们的活动和会议，改善与会者的体验并提高社交媒体意识。
Vevox
vevox.com
Vevox 是一个针对员工参与度的实时投票和匿名问答平台。 Vevox 在 Trustpilot、G2 和 Capterra 中被我们的用户评为第一名，它为参与者（无论身在何处）提供平等发言权的机会，使虚拟会议和混合会议不容错过。参与者可以使用 Vevox 应用程序自由互动，通过智能手机或笔记本电脑回答民意调查或参与问答。为您的员工提供发言权并听取他们的反馈从未如此简单。 是什么让它这么好？ Vevox 是目前最直观的员工敬业度技术，具有用户友好的功能，这些功能已与像您这样的客户合作进行了微调。 Vevox 用户表示，他们的混合通讯会议已经发生了转变。入门快速简单，该平台可以作为独立工具独立运行，也可以与您现有的会议技术（包括 Microsoft Teams、Zoom、PowerPoint 和其他技术）无缝集成，为成功举办和参与混合会议提供一站式解决方案。让您的会议更具互动性、民主性，而且更有趣！
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是B2B活动营销人员和会议组织者进行面对面，虚拟和混合活动的首选活动管理平台。 Zuddl是从地面建造的，可以完美地迎合每个用例。与其使用8-10个不同的工具和平台来运行一个事件端到头，不如使用ZUDDL来管理一个平台的面对面，虚拟和混合事件程序以及网络研讨会。 为什么Zuddl： *专注于灵活性 通过对品牌，自定义性和工作流程的无限控制，将您的活动栩栩如生 - 从注册和票务到与会者移动应用程序。您无法满足您的需求。 *更多的合作伙伴，较少的供应商 正确完成活动不仅需要订阅活动平台。我们明白了。它反映了我们的定价，支持和产品路线图。 *面向结果 现成的收入仪表板，可配置的警报以及与Marketo，Hubspot，SFDC等集成，使报告超级简单。 Zuddl is trusted by companies like Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Cloudsmith, Expensify, Partnership Leaders, United Nations, NAMIC, HBA, NASSCOM, Google, Microsoft, Kellogg’s amongst others to help them unify their event stack
Eventene
eventene.com
EventEne是一个多合一的事件管理系统，用于在一个平台上创建，组织和运行所有活动。无论您的活动是面对面的，虚拟的还是混合的，EventEne都会提供...显示更多他最现代，灵活和可扩展的解决方案。
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