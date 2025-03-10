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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
员工通信软件可定制并提供内部通信，例如整个企业的时事通讯、博客、新闻源和更新。通常，员工通讯中的信息并不与每个人相关，从而导致领导层不参与更新。该软件使公司领导者能够根据部门、位置和职位对通信进行细分，确保消息与收件人相关。此外，它支持各种设备，允许领导层定制交付方法，从而增加员工参与内容的可能性。 这些沟通功能通常集成到更广泛的员工支持平台中，并与员工敬业度和员工倡导软件等工具配合使用。虽然员工内联网软件可能包括一些通信功能，但它通常缺乏专用员工通信软件的深度个性化和参与跟踪功能。
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Socxly
socxly.com
Socxly是一款社交媒体营销工具，帮助用户创建自定义链接，分享文件，并管理社交互动，提升内容可见性。
Poppulo
poppulo.com
Poppulo是一款移动应用，简化办公管理，支持桌面预订，提高员工参与度和工作场所效率。
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe是一款互动式微学习平台，支持团队培训、认证和学习经验的创建与管理，提供多语言及离线访问功能。
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast是最重要的，具有前瞻性的员工通信套件。 与现有的仅通过电子邮件或以平台为中心的移动解决方案不同，广播您现有的员工通讯频道将现代员工体验统一。 员工可以收到其电子邮件，SharePoint，Teams，Broadcast Mobile App等的目标通讯。 广播的跨渠道经验鼓励员工在其首选平台上消费内容。 与您的团队和领导者分享实时的跨渠道分析，以跟踪您的组织通讯目标。 广播功能将使您的员工更快乐，简化流程并帮助您达到Rockstar身份。
DSMN8
dsmn8.com
品牌批准的，即将分享的内容在您的员工的指尖上。 通过您行业中最受信任的影响者 - 您的员工的内容分发： ✓可以提高内容范围，而无需提高您的广告预算 ✓驱动管道和缩短销售周期 ✓达到最佳人才并降低成本 DSMN8是排名的员工倡导平台。 DSMN8通过为员工提供简化的方式来在其专业和个人网络中共享品牌批准的内容，帮助品牌利用其第一资产的力量 - 员工。 实现更多内容参与度，更多的入站销售，并使用DSMN8找到您的下一个超级巨星员工。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble提供了内部交流，员工倡导和员工敬业度的顶级，移动优先解决方案。作为服务（SaaS）的软件，该平台汇总了来自官方公司渠道（社交网络，公司网站等）和策展平台的内容，以及平台用户（UGC）和管理员建议的内容。 内容是个性化的，并将其组织到主题渠道中，可以在移动设备，台式机，Intranet，企业社交网络和显示屏上查看。授权内容可以单击与用户的社交媒体配置文件共享。除了内容消耗之外，员工还可以参与内置的测验和调查。 功能包括： *新内容和内部公司新闻的通知 *一单击与您所有喜欢的社交媒体平台共享 *内部内容“喜欢”和“评论”功能 *创建自己的消息和内容 *参与并查看最新挑战和奖品 *排行榜的可访问性，以查看您和您的同事的排名 *创建并回应测验和民意调查 Sociabble在各个级别的用户体验中采用用户激活，奖励和认可，以最大程度地提高参与度。它独特的员工沟通和倡导平台使沟通变得容易，快速和引人入胜。员工可以更好地了解公司新闻，更新及其工作场所，从而导致更具参与和有影响力的员工队伍。 公司可以将Sociabble的用途扩展到其合作伙伴，外部影响者或品牌迷。 Sociabble于2014年由一支经验丰富的数字资产管理技术，社交媒体和内容营销的经验丰富的企业家团队启动，目前在80多个国家 /地区使用，并收购了一些世界上最负盛名的客户，包括Microsoft，BNP Paribas，L'Oréal和PWC。 Sociabble的总部位于法国巴黎，还在纽约市，伦敦和孟买开展业务。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial 是一个员工倡导平台，使员工能够轻松创建和分享真实的内容，从而将他们转变为有影响力的人。包括 Qualtrics、Meta 和 Highspot 在内的一些全球绩效最高的组织都是EveryoneSocial 的客户，他们信任我们能够帮助大规模分发内容、扩大其品牌知名度，并通过员工网络的力量推动业务增长。无论您是一家小型初创企业，还是拥有数千名员工的全球工作场所，您的需求都是一样的。你需要成长，而为了成长：你需要雇用。你需要营销。你需要销售。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP 是一个员工倡导平台，旨在通过简化社交媒体上的内容共享来帮助您实现业务成果。我们的平台使我们的 Gaggle 经理能够策划员工提倡分享的内容。我们还利用最新的人工智能驱动技术，帮助 Gaggle 经理一次性创建并永久分发独特的内容给每位员工倡导者。随着社交媒体活跃度的增加，您的员工可以打造个人品牌，同时扩大公司的品牌知名度、媒体机会、潜在客户开发和营销活动绩效。 GaggleAMP 会员受益于游戏化、排行榜和参与公司员工倡导工作的奖励，使会员能够快速、轻松地看到参与的好处。要了解员工倡导计划对您的公司有多大影响，请访问我们的投资回报率计算器（无需电子邮件地址）：https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
在一个基于口口相传的产品，服务和工作的世界中，组织需要为求职者，员工，客户，合作伙伴和校友提供非凡的经验。通过一个统一的平台，可以明显地连接敬业和知情员工，快乐和福音派客户之间的点。明显地帮助组织管理所有员工和客户群体的参与，沟通，经验和倡导。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是一个内部通讯平台，利用智能简洁公式帮助组织优化沟通，提升员工参与度和生产力。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一种云平台，利用 Cisco 设备和传感器，将建筑转变为智能空间，实现安全、智能和可持续的体验。
Appspace
appspace.com
使用团队需要保持联系的简单沟通和空间管理工具，无论他们在工作，在家还是在旅途中，创建了一个卓越的协作工作场所经验。 Appspace为成千上万的客户提供全球解决方案和支持，这些客户信任我们，以帮助他们与团队进行交流并现代化混合工作场所的体验。我们很自豪地帮助客户提供现代的工作场所体验，统一品牌文化并增强沟通。
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories 是创建员工视频的最简单方法。只需几分钟，您就可以创建视频来提升您的人员和通讯计划，通过挖掘您自己的内心声音来节省资金，并建立更多的人际关系。无论是内部沟通、DEI、入职、人才品牌、招聘还是 L&D，Spokn 都简化了创建真实的品牌视频的过程。 Udemy、Snyk 和 LifeLabs 等公司依靠 Spokn 来捕捉真实的员工故事。
Oneteam
oneteam.io
与您的无桌员工建立联系是一个重大挑战，可能并不感到惊讶。它们分布在多个位置，不要坐在计算机后面，没有商务电子邮件地址，而且通常只有兼职工作，仅此而已。 老式的方法，例如Intranet，电子邮件爆炸，纸质指南和公告板，只是不再削减它了。他们创建了我们配音“无桌子差距”。猜猜是什么？这一差距可以消除团队的参与，忠诚度和成功，从而将您的最佳才能推开，并对您的业务增长产生负面影响。 在Oneteam，我们制作了最终的应用程序来弥合这一差距。将其视为您的多合一工具包：无缝的沟通，平稳的入职，交互式电子学习，有见地的调查和方便的清单：您需要的一切，都在Oneteam中。 如今，Oneteam试图释放全球无家可归的工人的全部潜力，并且已经取得了成功，在为H＆M，Toolstation，IBIS，IBIS，Westcord Hotels和DPD等组织弥合无桌子差距方面取得了成功。 Oneteam的用户友好型员工中心使每个人都可以轻松地访问旅途中的基本更新和信息。 Oneteam的好处： •用于沟通，培训和参与的内置应用程序功能 •完全自定义您的组织需求 •易于实施和管理
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 将您的 iOS、Android 或 Windows 设备转变为强大的销售、演示和培训工具包。创建令人惊叹的交互式演示文稿，您的同事可以直接从他们的设备下载、演示和共享。让您的内容保持最新、品牌化，并为您遇到的任何远程销售演示或屏幕到屏幕共享做好准备。 - 导入您现有的销售和营销资产并在几分钟内开始创建。使用照片、PDF 文档、链接、视频、动画和交互式表格或计算器创建引人入胜的演示文稿。 - 下载演示文稿以离线查看和演示 — 再也不用担心 WiFi 不可靠了！ - 直接从您的设备发送潜在客户内容 - 然后跟踪他们何时打开设备、查看内容以及查看时长。通过针对客户真正感兴趣的内容量身定制的见解，让您的后续通话顺利进行！ - 每当您更新演示文稿时，通过推送通知让您的销售团队随时了解最新情况。不再需要寻找最新版本或让过时的材料让客户感到困惑。 - 通过切换到数字演示，节省打印成本，减少碳足迹，并种植新西兰本土树木。请访问showcaseworkshop.com 了解更多信息，或访问bit.ly/my-showcase-demo 索取免费视频演示。
ChangeEngine
changeengine.com
创建内部通信和人力资源内容并不容易。人力资源和营销团队经常面临挑战多种工具或依靠无法捕捉其组织声音的基本模板的挑战。这导致品牌不一致，耗时的手动流程以及无法与员工建立联系的消息。但这不一定是这样。 ChangeEngine结合了AI驱动的内部通信软件和创意设计服务，以解决这些挑战。它将自动化和个性化工具带入一个平台，使团队在跟踪与实时分析的互动时，可以在Slack，Teams，Email和SMS之间无缝传递消息。同时，ChangeEngine专门的创意团队与您合作设计了精美的品牌材料（例如新闻通讯，手册和里程碑广告系列），远远超出了模板所能提供的。 无论您是小型人力资源团队还是管理全球沟通，Changeengine都会简化您的工作流程并节省宝贵的时间。通过正确的智能技术和人类创造力的融合，ChangeGine可以帮助您建立一致，有意义的沟通，从而加强员工的联系并保持每个人的参与。 这不仅与工具有关；这是关于改变团队的交流方式。 ChangeEngine为您提供了创建周到，有影响力的消息所需的一切。
Zelos Team Management
getzelos.com
最容易使用的团队管理应用程序，具有简单的调度，任务和聊天。非常适合自我安排的无桌面员工，志愿者或自由职业者 - 在桌面和手机上！ - 简单的时间表 - 任务调度和跟踪 - 实时聊天 - 内部Wiki -Gamificity Zelos非常简单地使用会员，对于管理员来说仍然很强大。
Cleary
gocleary.com
欢迎您的员工来到分布式团队的数字大厅。 Cleary 承担着帮助世界上最好的公司提供数字化员工体验最重要组成部分的重任。 - 策划通讯。管理变革、领导敬业度、减少员工超负荷并通过量身定制的沟通建立信任。 - 互联文化。通过在数字环境中加强联系、减少孤立，建立一种让每个人都感觉自己是公司一部分的文化。 - 跨团队效率。提供中央虚拟中心来快速查找和共享最重要的信息，以便团队可以快速协作。 - 整体而言。在对分布式团队重要的每一个时刻（从远程入职等）提供世界一流的数字化员工体验。 Cleary 成立于 2017 年，总部位于旧金山，正在为硅谷一些知名人士创造工作的未来。我们得到了 Quiet、Crosslink Capital 和其他强大投资者的支持，例如 Twitter 前首席执行官 Dick Costolo 和 Twilio 首席运营官 George Hu。欲了解更多信息，请访问 www.gocleary.com。
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder 是 SaaS 解决方案，可帮助人力资源经理、传播经理和首席幸福官： - 通过员工宣传提高员工敬业度， - 通过数字口碑创造真实影响力， - 吸引新人才并扩大他们的社交销售力度。我们的高客户满意度是通过易于使用的平台和避免廉价的游戏化策略和短期结果的基础方法来实现的。
goHappy
gohappyhub.com
GoHappy正在彻底改变雇主如何通过为他们提供最包容性和最易于使用的无应用技术来与他们的一线工人进行交流和互动。在一个与一线工人进行持续的沟通至关重要的世界中，很高兴地意识到，基于应用程序的解决方案，日常杂乱无章和PIN板上的消息只是行不通的。 GoHappy成功的关键是使雇主能够在他们的短信中到达他们已经存在的一线员工的100％。来自雇主的记录系统的自动提要意味着他们的活跃雇员总是距离即时通讯几秒钟。他们能够通过标准文本与所有员工或特定的群体联系，或包括视频，图像，链接，调查等等 - 全部可以转换为他们选择的语言。由肖恩·博耶（Shawn Boyer）创立，他还创立了Snagajob（美国最大的小时工作市场），以及一支带来了超过100年的前线员工互动经验的团队，Gohappy的使命是帮助所有前线工人感到更加珍贵和相互联系，以便他们能够充分发挥潜能。凭借强大的消息传递和反馈收集能力，Gohappy领导着一线工人参与的进步，并努力成为世界上最好的公司，以帮助雇主最大程度地提高这种参与。
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App Ltd成立于2011年，提供技术和支持，以帮助组织“为”内部沟通和员工参与度“供电”。 其直观的内容管理系统使组织中的任何人都可以负责公司通信，将内容创建和添加到单个员工通信平台并将其分发给团队的移动设备。 客户范围从中小型企业到最大的跨国组织，都使用Thrive的平台来创建和量身定制自己的员工通信应用程序，以增强内部通信并进一步参与分布式团队。 该软件作为服务解决方案可以使人力资源，市场营销，内部通讯，公司通讯，IT和其他专业人员能够创建和推广重要，相关，及时和自定义的信息，以向其“难以触及”的团队（无访问或有限的电子邮件访问权限的团队）。 与其他人不同，Thrive专门研究通过SaaS平台的数字化转型旅程，客户成功的登机和持续支持来启发和教育客户。 Thrive的员工通信平台在许多行业的客户全球使用。客户包括Deloitte，SSE，Biffa，Fairchild医疗中心，France KLM，Santos Brasil，An Post，SGN等。通过具有成本效益且易于使用的沟通和参与平台的启发，告知和吸引员工。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是一个综合员工体验平台，集成了内部网、培训、团队合作和内容管理，促进高效的沟通与协作。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款移动优先的应用，旨在连接无桌员工，提供实时沟通、文件共享和员工参与工具，促进工作流程自动化。
Blink
joinblink.com
Blink是一个移动优先的员工体验平台，连接员工、系统和文化，提供沟通、资源管理和参与工具。
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch是一个云电话平台，提供高级呼叫功能，帮助企业有效管理与客户和同事的互动。支持高清VoIP和自定义设置。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一个移动优先的员工管理应用，支持沟通、排班、时间跟踪和任务管理，专为无桌团队设计，提升运营效率。
Dex
getdex.com
Dex是一款个人客户关系管理应用，帮助你保持联系，记住所处的交谈进度，并设置提醒，以增强人际关系。
Happeo
happeo.com
Happeo是一个综合的企业内部网平台，帮助团队管理知识和内部沟通，支持页面构建和工具整合，易于使用，适合各种规模的公司。
Jostle
jostle.us
Jostle是一款员工成功平台，通过简化内部沟通和提升员工参与度，帮助组织有效连接和交流。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是一个员工通信平台，帮助企业改善员工参与度、提高沟通效率和职场生产力。
LumApps
lumapps.com
LumApps是一个员工体验平台，提供统一的数字工作环境，整合内部沟通和HR资源，增强员工参与度和协作。
Assembly
joinassembly.com
Assembly是一个现代化的AI驱动平台，简化了员工认可、奖励、内部沟通和协作，提供多种参与解决方案和奖励选项。
Otter
otter.ai
Otter是一款智能笔记应用，可以录制、转录和分享语音对话，适用于会议、访谈和讲座等场合，支持协作和信息共享。
Podbean
podbean.com
Podbean是一个播客托管和管理平台，用户可以创建、发布、推广播客，提供分析工具和货币化选项的移动应用。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr是一个现代内部通信平台，提升员工参与度，支持视频会议和内容个性化推荐，简化组织沟通。
Speakap
speakap.com
Speakap是一个沟通平台，帮助公司与前线员工进行交流，支持无桌面员工随时随地获取信息，提升客户体验。
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit是一个团队协作平台，提供即时沟通、项目管理和信息共享，支持多种语言和移动设备访问。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一个统一的数字工作平台，旨在为一线员工提供任务管理、沟通和学习等工具，提升工作效率和员工参与度。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一个员工体验平台，简化了内部沟通，提升参与感，支持员工之间的信息共享和互动，适合各类组织使用。
Konverse
konverse.com
Konverse 是一个强大的通信平台和应用程序，旨在团结无办公桌团队。凭借从任务管理和培训到直接聊天和企业沟通等功能，Hyatt、Realogy 和 Follett 等组织相信 Konverse 能够团结员工并赋予员工权力。
Rewatch
rewatch.com
Rewatch 是一款结合 AI 笔记、屏幕录制和视频合作的平台，旨在减少会议，提高工作效率和团队协作。