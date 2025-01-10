电子邮件跟踪软件 - 最热门应用 - 菲律宾

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电子邮件跟踪软件使用户能够监控电子邮件并收集分析数据，包括电子邮件打开率、链接点击和电子邮件附件的下载计数。利用网络信标或已读回执等功能，电子邮件跟踪解决方案使用户能够跟踪电子邮件发送给预期收件人的情况。组织使用电子邮件跟踪软件在销售和营销部门广泛采用，以查明最佳参与点并加强与潜在客户的沟通。这些工具及其分析在评估和完善销售和营销信息以优化潜在客户参与的可能性方面发挥着至关重要的作用。电子邮件跟踪软件与电子邮件平台无缝集成，通常作为扩展来补充其他销售和营销工具，例如 CRM 和电子邮件营销软件，形成全面的销售人员自动化系统。
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Zoho CRM
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Apollo.io
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Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以销售为中心的 CRM（客户关系管理）工具，各种规模的团队都喜欢使用。我们的 CRM 简单而强大，优先考虑可用性，在 179 个国家/地区拥有超过 100,000 名付费客户，销售团队被其简单而强大的设计所吸引。使用 Pipedrive 时，不会有任何遗漏，借助灵活且功能强大的 CRM 软件，您的团队可以花更少的时间归档，花更多的时间进行销售。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Uptics
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认识Uptics。您的新秘密武器可主导对外销售、预订 3 倍以上的会议并轻松达成更多交易。 Uptics 是一款易于使用的销售软件，可帮助您自动化所有手动、无聊的销售工作，以便您可以专注于重要的事情 - 照顾客户和完成销售。该软件是一款一体化销售自动化平台，可供远程和内部销售团队轻松启动外向营销活动、培育内向销售线索、打包交易渠道并提高营收。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick 是免费且无限制的 Gmail 和 Google Workspace (G Suite) 电子邮件跟踪服务，可在发件箱中提供实时桌面通知和 WhatsApp，例如双勾标记 (✓✓)。单个蓝色勾号 ✓ 表示电子邮件已发送，但收件人尚未打开。双蓝色勾号 ✓✓ 表示您的电子邮件已被收件人打开，灰色勾号表示电子邮件未被跟踪。
PhoneBurner
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每月为 3000 多个客户提供数百万次对话。通过唯一与 1 级运营商合作的拨号器提高呼叫应答率 + 提高实时连接质量。凭借 15 年为销售团队服务的经验，我们深知通话不会增加收入。对话确实如此。 PhoneBurner 的强力拨号器平衡了速度和质量，提供无延迟的连接，引导销售代表进行更有意义的对话并取得更积极的成果。降低垃圾邮件标记的风险。将实时参与度提高高达 4 倍，不会出现尴尬的蜂鸣声或暂停。通过行业领先的工作流程自动化节省时间。作为您的合作伙伴，PhoneBurner 可帮助您接触更多联系人、最大化潜在客户价值并扩展可增加收入的最佳实践。打电话。发电子邮件。短信。 CRM 和 150 多个集成。节奏。铅分布。本地身份证。品牌来电显示。号码监控。报告和分析。打电话辅导。一切都在这里。认识最高效的一对一拨号平台，更快地将潜在客户转化为收入。免费试用，无需信用卡： - 每小时最多可拨打 80 个联系人 - 降低垃圾邮件标记的风险 - 提高呼叫应答率 - 获得即时无延迟连接 - 混合呼叫、电子邮件和短信 - 一键点击语音邮件 - 自动记录通话记录 + 通话后流程 - 实时辅导或记录通话 - 获取号码监控和标记修复 - 创建多点触控销售节奏 - 智能分配潜在客户 - 访问自定义报告和分析 - 与 1 领域的领导者合作-to-1 Responsible Communications (TM) 使用我们附带的 CRM 或与 Salesforce、Zoho、Hubspot、SugarCRM、monday.com、Zapier 等集成，或通过我们的 API 创建自定义集成。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等。
Klenty
klenty.com
获得更多回复和预订会议的销售参与平台。 使用 Klenty 执行多渠道销售推广。发送个性化电子邮件并通过电话和 LinkedIn 任务大规模自动化跟进。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Zendesk Sell
zendesk.com
在提供出色的客户体验的同时实现收入目标非常困难。 Zendesk Sell 让一切变得简单。 Zendesk Sell 是一款现代销售 CRM，可帮助您增加收入，设置快速、直观且易于喜爱。 Sell 具有生产力工具、高级分析以及从销售到服务的完整客户视图，通过一个集中的工具提供您的销售团队所需的一切。 Zendesk Sell 是 Zendesk 产品组合的一部分，旨在创造更好的客户体验。 Zendesk 以 30 多种语言为多个行业的超过 160,000 名客户提供服务。 Zendesk 总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
Allegrow
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Allegrow 优化您的发件人声誉和收件箱放置。让 Allegrow 与您的营销自动化/销售参与系统配合使用，您可以增加您发送的电子邮件到达优先收件箱的百分比，而不是垃圾邮件文件夹或非重点文件夹。
Outplay
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Outplay 是每个成长型销售团队所需的唯一销售参与平台。它可以帮助销售代表从一个地方寻找、参与、跟踪和销售，而无需使用多种工具并支付多种账单。Outplay 提供强大且个性化的多渠道外展、外向销售自动化，可提高效率，提供数据驱动见解的高级报告和更多。 Outplay 与各种 CRM、收件箱等进行双向集成，以帮助销售团队通过单个仪表板预订会议并跟踪绩效。 Outplay 直观的用户界面和行业领先的客户支持使团队能够快速组建和运行，立即开始预订会议。不是下个季度。凭借强大的拨号功能、人工智能驱动的对话智能和数以百万计的领先采购数据库等改变游戏规则的功能，Outplay 无需高昂的价格标签即可改变销售参与度。通过 Outplay（一体化销售）取代多点解决方案和发票新时代团队的堆栈。获取内置的销售勘探工具、多渠道销售参与平台、入站转化和计划工具以及对话智能平台，以超越您的目标，而不是预算。
Skylead
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使用多渠道外展、if/else 操作并连接无限的电子邮件帐户，以最大限度地增加与潜在客户的接触点。 Skylead 是您的智能 LinkedIn 自动化工具和冷电子邮件软件。
LeadLoft
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LeadLoft 为您的团队提供您所需的一切。无论是首席执行官、董事还是投资者，LeadLoft 都会找到联系信息并为您提供联系方式，以便您完成交易。需要某人的联系信息吗？我们找到你了。需要吸引他们吗？没问题。需要跟踪和转换它们吗？完成&完成。
Amplemarket
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Amplemarket 是现代销售团队的人工智能平台。借助 Amplemarket，您将神奇地简化发现、吸引和转化下一位客户的方式。 我们的客户评价： * Deel：12个月内从A轮到独角兽。 Amplemarket 如何推动 Deel 实现 20 倍的收入增长。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 购买意向数据更多更快地达成目标（9 倍投资回报率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等数百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升销售水平。 这是你得到的： * 数据原生：轻松找到可帮助您完成交易的数据。 * 内置个性化：通过超个性化消息将您的回复率提高 3 倍。 * 多渠道外展：电子邮件、电话、LinkedIn 等。 * 人工智能驱动：让销售代表专注于销售，而人工智能则负责其余工作。 * 送达率优化：将您的电子邮件放入潜在客户的主收件箱中。 * 购买意向信号：针对正在积极寻找像您这样的解决方案的买家。
Salesloft
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SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
NetHunt
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NetHunt 是一款销售自动化工具，实际上存在于您的 Gmail 和其他 Google Workspace 应用中。它帮助销售团队管理潜在客户、培养客户关系、监控销售进度并达成更多交易。借助 NetHunt CRM，业务增长 5 倍，查看客户案例 - https://nethunt.com/case-studies
FreeAgent CRM
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FreeAgent CRM 是一款功能齐全的 CRM，可帮助您的团队组织起来，了解日常工作，并通过您的销售团队真正喜欢的强大、易于使用的销售平台完成更多工作。通过即时可见性更智能、更快速地工作，使销售团队能够事半功倍。通过将所有工具集中在一处，加快周期时间、达成更多交易、节省时间、改进业务流程并确保不会出现任何遗漏。借助 FreeAgent CRM，让您的业务摆脱电子表格和电子邮件的束缚，赢得您的工作日。
Outreach
outreach.io
Outreach 是领先的销售执行平台，可帮助面向市场的团队高效地创建并可预测地关闭更多渠道。从勘探到交易管理再到预测，我们的平台利用自动化和人工智能来帮助收入领导者提高整个收入周期中所有上市活动和人员的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在统一平台上提供销售参与、收入情报和收入运营功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超过 5,500 家公司依靠 Outreach 为其营收组织提供支持。 Outreach 是一家私人控股公司，总部位于华盛顿州西雅图，在全球设有办事处。要了解更多信息，请访问 www.outreach.io。
Reply.io
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Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道推广，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Salesflare
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尝试 Salesflare，这是一款适用于销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款电子邮件管理工具，可帮助普通员工每周节省至少 2.5 小时，以便他们可以将更多时间花在收件箱之外。 SaneBox 成立于 2011 年，为个人和企业客户提供全套电子邮件组织工具，以收回对收件箱的控制。
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io：为增长驱动的团队转变 B2B 潜在客户生成 了解 Leadgenerator.io，这是一个创新的 B2B 潜在客户生成平台，它为销售、营销和运营专业人员重新构想并自动化了潜在客户生成流程。我们最先进的平台提供了在当今竞争格局中蓬勃发展的基本工具。基本功能： 精确列表创建：轻松构建有针对性的潜在客户列表。定制电子邮件：利用人工智能驱动的个性化实现卓越的参与率。自动外展和跟进：优化您的外展策略以利用每一个机会。销售指导和培训：增强团队能力并获得更多交易。战术推广工具：调整您的销售方法以有效实现目标。 Leadgenerator.io 专为销售开发代表 (SDR)、客户经理 (AE) 和营销人员而设计，对于寻求彻底改变潜在客户开发工作的增长驱动型团队而言，它是完美的解决方案。
Salesforge
salesforge.ai
告别冷电子邮件模板，向程序化冷电子邮件外展问好！ Salesforge 是一款一体化销售执行超级应用程序，通过解决大规模个性化冷电子邮件外展的需求，同时保障您的电子邮件送达率，为每个销售团队提供实现目标的最高可能性。我们通过启用实时 AI 和通过机器学习来决策关键的销售活动，增强每种语言的消息传递，并消除对各种销售点解决方案的需求，从而提高转化率。
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷电子邮件自动化工具，可帮助企业改善对外沟通。它提供了一套功能，使该过程更容易、更快、更有效。 连接无限的收件箱，享受所有帐户的免费预热、内置电子邮件验证和数据清理、人工智能驱动的序列和模板编写器等等。 该工具还包括电子邮件验证和列表清理、自定义个性化字段、自动化 GIF、IMG 和视频个性化、AI 文案助手等功能。 它帮助企业吸引新客户、提高利润、扩大对外营销活动、确保行业合作伙伴关系，并为下一轮融资寻找投资者。 所有这些功能旨在帮助企业节省时间、提高效率并提高投资回报率。
Opensense
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集中管理所有设备上的电子邮件签名。与 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美配合！
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight 是一款面向销售人员的 Gmail 和 Outlook 插件。适用于 Gmail 和 Outlook 的 Cirrus Insight 销售支持平台成立于 2011 年，提供具有世界一流 Salesforce 集成的一体化销售生产力平台。我们明白了。您在收件箱中工作以与客户联系。您需要所有工具才能在一个地方完成交易。与潜在客户联系、设置温暖活动、安排会议并跟踪附件，所有这些都可以从您的收件箱中完成。通过我们的 Salesforce 集成，您无需离开收件箱即可将信息记录到 Salesforce。没有人喜欢忙碌的工作。现在，您可以在工作时查看和更新 Salesforce。无论您使用哪种电子邮件客户端，您都可以自动将电子邮件和约会同步到 Salesforce、跟踪电子邮件打开情况、设置后续提醒、创建和更新 Salesforce 记录（例如潜在客户、联系人和机会）、安排销售电话等。
Overloop
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Overloop 是一个多渠道销售参与平台。通过超个性化的营销活动、混合冷电子邮件、LinkedIn 自动化和电话来打破您的销售配额。处理您的整个销售渠道，跟踪您的绩效，并最终达成更多交易！列表构建和联系人管理： - 电子邮件查找器 - Chrome 扩展 - 从 LinkedIn 导入 - CSV 导入 - 自定义字段 - 联系人管理 出站： - 多渠道营销活动 - 冷邮件 - LinkedIn 自动化 - 电话 - 模板和变量 - 电子邮件线程 - 电子邮件跟踪销售效率： - 交易和管道 - 工作流程 - 任务管理 - 对话收件箱 - 协作 - 集成和同步
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io 是一款电子邮件外展软件，旨在让用户自动从邮箱安排和发送个性化电子邮件和后续活动，并提高回复率。 SmartReach.io 通过工作流程自动化将您的潜在客户数据从 CRM 同步到您的营销活动，并且还使您能够通过 ProspectDaddy 扩展从 Linkedin 搜索添加潜在客户。除此之外，它还可以通过工作流程自动化将所有潜在客户电子邮件活动自动同步回您的 CRM。因此，它减少了销售团队投入的手动工作，并增加了他们完成更多交易的带宽。 SmartReach.io 的独特功能 - 共享团队收件箱，用于增强团队协作、潜在客户和非潜在客户分类以及回复情绪报告 - 通过 Linkedin、电子邮件、WhatsApp、短信和电话等渠道进行多渠道外展 - 直接与 ProspectDaddy chrome 扩展集成以获取潜在客户来自 Linkedin 的电子邮件信息 - 与 Hubspot、Pipedrive、Zoho 和 Salesforce 等 CRM 的本机集成以及工作流程自动化，可将潜在客户直接添加到 smartreach.io 营销活动中。 - 通过 Zapier 与其他 CRM 集成。 - 自动跟进直至回复和先进的类人发送算法 - 通过内置的免费电子邮件验证、电子邮件软启动、电子邮件送达率设置报告，优化电子邮件到收件箱的送达率。 - 通过电子邮件上的可编程条件对您的电子邮件进行高度个性化 - 高级团队功能可帮助您与团队协作。 - 代理功能有助于不同客户之间的无缝切换。 - 跟踪所有电子邮件活动，获取详细分析和可下载报告。 - 通过工作流程自动化将电子邮件活动同步回您的 CRM。
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox 是一款电子邮件预热工具，可帮助企业提高发件人的声誉并增加电子邮件进入收件箱的机会。它的工作原理是以人性化的方式与您的收件箱进行交互，例如以不同的时间间隔发送和接收电子邮件、打开和回复电子邮件以及将电子邮件标记为重要和加星标。这有助于与电子邮件服务提供商 (ESP) 建立信任，并向他们表明您的帐户是活跃且活跃的。因此，ESP 更有可能将您的电子邮件发送到收件箱，从而提高电子邮件的送达率、提高参与度并减少垃圾邮件投诉。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一个销售参与平台，可自动执行勘探、电子邮件推广、电话、任务和社交销售。数千个销售团队使用 PersistIQ 查找潜在客户的电子邮件、发送个性化的外展电子邮件、自动跟进以及预订更多会议。 PersistIQ 的销售外展平台包括： * 多渠道外展序列：电子邮件、电话、Linkedin 外展和任务 * 潜在客户挖掘：查找经过验证的电子邮件以构建潜在客户列表 * 呼叫拨号器：在 PersistIQ 内呼叫潜在客户，使用本地电话号码并保存通话* 自动化触发器：根据电子邮件打开、回复和 CRM 数据触发外展活动 * Gmail 扩展：Gmail 内的电子邮件模板、通知、活动和潜在客户资料 * 分析：A/B 测试、回复情绪分析和报告 * 团队协作：共享模板、团队报告和用户管理 * 集成：Copper、Hubspot、Pipedrive、Salesforce 和 Zapier 使用案例： * 外向销售：查找潜在客户的电子邮件并大规模自动化个性化外向营销活动 * 内向销售：通过以下方式自动跟进入境导致完成更多交易 * 招聘：接触潜在的求职者
SocketLabs
socketlabs.com
电子邮件是我们所做的。确保您的消息送达是我们的首要任务。卓越的服务是我们的承诺。我们花了超过 15 年的时间来完善轻松、可靠地发送电子邮件的艺术和科学。无论您的业务规模或复杂程度如何，我们都拥有可用的技术、报告和支持资源，以最大限度地提高您的电子邮件的成功率。正在寻找简单、轻松的体验？我们在功能丰富的外发邮件传送解决方案、易于使用的仪表板界面和更简单的设置之间取得了适当的平衡。您可以在几分钟内完成设置并运行。我们专有的电子邮件服务器技术、高级分析和个性化客户支持有助于 SocketLabs 提供终极客户体验。我们的产品和服务确保您能够： - 将重要的营销和交易电子邮件发送到收件箱 - 获得有关电子邮件在所有 KPI 中的表现的高度详细的可视化见解 - 如果确实出现问题，请联系我们的电子邮件传送专家 - 节省时间和精力利用高效可靠的 SocketLabs 电子邮件基础设施赚钱 - 在我们高度安全且合规的电子邮件系统中舒适地捕获和存储电子邮件 在 SocketLabs，我们知道电子邮件对您的业务有多么重要，这就是为什么要完善“击中收件箱的科学”是我们的热情。
Mixmax
mixmax.com
Mixmax 是一个销售参与平台，可帮助团队在整个客户旅程中提高收入。通过自动化重复任务和简化工作流程，我们让与客户互动的每个人（而不仅仅是 SDR）的生活变得更加轻松。这提高了生产力并使销售代表能够专注于销售。 Mixmax 客户在 6 个月内即可看到积极的投资回报率，并且可以在不到一天的时间内开始使用该平台。
Automailer
automailer.io
Automailer 是一种冷电子邮件自动化工具，专为潜在客户开发而设计。通过定制的点滴电子邮件序列与冷淡联系人互动，跟踪回复、打开、点击等，所有这些都在一个仪表板中进行。自动邮件程序会与您的实际电子邮件地址集成并发送，以确保高送达率和收件箱放置。
Adentro
adentro.com
Adentro 是唯一基于访问的营销平台，可与店内 WiFi 配对，以推动真实的客人访问并证明这一点。我们的技术可帮助您识别未知客户、吸引新客户并衡量他们的访问行为。我们专有的 Walk-Through Rate™ 与丰富的客户档案相结合，简化了您推动和衡量您所在地点收入影响的方式。您正在投资数字广告吗？利用我们超过 5300 万消费者的数据库，将您的营销活动定位到访问像您这样的企业的当地人。 Adentro 可以帮助您更好地了解您的客人，从而实现更有效的营销并提高投资回报率。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集成在一个页面上查看来自各种其他业务应用程序的客户数据
GlassHive
glasshive.com
让销售和营销变得简单而有趣。 GlassHive 是在团队的精心开发下开发的，该团队曾与各种规模的 MSP 合作，帮助他们实现销售和营销梦想。 一路走来，我们不断看到同样的挣扎。可见性、问责制、手动数据管理——无论是哪家公司，他们都必须付出努力来消除相同的瓶颈。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一个面向小型到大型 B2B 销售团队的潜在客户生成和潜在客户评分平台。 LeadBoxer 为任何规模的销售团队提供了宝贵的见解，让他们在潜在客户接触之前就感兴趣什么。该软件自动为网站访问者创建访问者档案，捕获他们的在线行为和互动数据，然后根据指定的客户经理设置的参数为他们分配领先分数。借助 LeadBoxer，销售团队能够跟踪网站访问者、页面和视频视图、文档下载以及衡量流量来源。指定销售人员可以设置各种潜在客户属性（行业、页面浏览量等）的重要性，以影响 LeadBoxer 分配的潜在客户分数。当潜在客户准备好获得资格时，LeadBoxer 会报告并通知负责的销售人员。相关销售人员可以通过 LeadBoxer 应用程序直接与潜在客户互动，可以随时查看、分配或删除潜在客户。 LeadBoxer 通过高级 API 与 CRM 和其他销售工具集成。
Sellular
sellular.com
Sellular 是一个专为快速增长的中型企业设计的销售参与平台。借助 Sellular，SDR 和 AE 可以更快地赢得更多交易。领导者可以高枕无忧，因为他们知道他们正在将业务所需的所有数据捕获到 Salesforce CRM 中，并全面了解所有交易。体验一个易于实施、具有灵活的合同条款、优惠的价格和卓越的客户服务的平台。
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Fastreach 毫不费力地将您变成冷酷的电子邮件专家。 潜入并观察您的客户群的增长！无需经验！
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Outboundly.ai 可以为您的冷电子邮件营销活动注入热度，帮助您大规模发送消息，同时又不失个人风格。想象一下，能够接触到大量受众，确保您的电子邮件不仅能送达，还能建立联系，这一切都不费吹灰之力。 Outboundly.ai 确保您的电子邮件友好、引人注目，并且在规模上非常有效。借助人工智能魔法，我们正在提升您的覆盖范围，提供无限的电子邮件功能，并通过单击生成电子邮件序列，确保您的消息不仅被发送，而且真正落地并引起共鸣。
ReachInbox
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ReachInbox 是一款先进的冷电子邮件外展工具，旨在帮助企业通过人工智能驱动的个性化和智能自动化功能扩大电子邮件活动规模、提高送达率并提高转化率。
Sellizer
sellizer.io
Sellizer 是一款全面的销售支持工具，当客户打开您的提案时，它会通知您，并提供您从未访问过的关键统计数据。
Nimble
nimble.com
Nimble 是一款面向整个团队的以关系为中心的 CRM。借助可定制的联系人记录和易于使用的看板式工作流程，管理客户信息从未如此简单。 Nimble 可以轻松地与 Microsoft 365 和 Google Workspace 集成，从您的所有平台收集联系人和潜在客户，而我们的自动化工具则可以处理繁忙的工作。专注于最重要的事情 - 发展您的业务和培养关系，因为 Nimble 可以简化您的工作流程以实现最大生产力。
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost 是世界排名第一的电子邮件基础设施提供商和现有的性能最高的电子邮件传送服务。我们的客户每年发送超过 5 万亿条消息，占全球商业电子邮件的 37% 以上。 SparkPost 的多个客户（包括最大的社交网络）每天发送超过 10 亿封电子邮件，使我们成为市场上增长最快的电子邮件传送服务提供商。十多年来，我们开发了电子邮件行业的领先技术和第一个真正为云构建的电子邮件传送服务。从经过微调的 Momentum MTA 到当今完全弹性的云电子邮件传送服务，我们为客户提供经过验证的最高收件箱传送率、轻松的设置和启动以及最全面的分析和洞察。我们基于 AWS 平台构建，为客户提供他们所需的可靠性和可扩展性等。从来没有比这更好的发送电子邮件的方式了。我们的技术很强大，但 SparkPost 最宝贵的资产是我们的员工——业内最有才华和经验丰富的电子邮件专家。从交付专家到开发人员社区，再到企业客户的专门技术客户经理，我们的团队将全程陪伴您。无论您是刚刚开始构建应用程序；大型、复杂的企业；或者介于两者之间，SparkPost 服务可以满足您的电子邮件传送需求。
Visual Visitor
visualvisitor.com
功能强大、价格实惠且易于使用的销售智能平台。我们让 B2B 销售变得更轻松。帮助销售和营销团队在更短的时间内销售更多产品。我们的平台包括 - 买家意向数据 - 拥有超过 6.06 亿联系人的 B2B 联系人数据库 - 匿名网站访客识别 - 电子邮件/提案跟踪 我们平台的优势包括： - 帮助您的销售和营销团队进行首次联系。 36% 的销售额流向最先做出回应的供应商。 - 将勘探时间减少多达 80% 我们提供您找到困难的潜在客户所需的数据。 - 发现你隐藏的线索。我们帮助您从现有流量中获得更多潜在客户。 - 潜在客户没有回应？我们将让您深入了解前景方面正在发生的事情。我们成立于 2009 年，在佛罗里达州杰克逊维尔和佐治亚州亚特兰大设有办事处。 Visual Visitor 拥有超过 2,220 个客户和白标经销商，正迅速成为成长型公司的首选平台。
Yesware
yesware.com
Yesware 帮助高绩效销售团队大规模开展有意义的电子邮件推广。如果您需要通过电子邮件外展来增加收入，但复杂的企业销售软件太过分了，请尝试 Yesware。 Yesware 的 Outlook 和 Gmail 插件就位于您的收件箱内，跟踪您的活动，并轻松与您已使用的工具集成。 Yelp、Experian 和 Teach for America 等公司使用 Yesware 来建立更好的渠道并增加对已完成机会的转化。 Yesware 是一家总部位于马萨诸塞州波士顿的私营公司。要了解更多信息，请访问 www.yesware.com。
QuickMail
quickmail.io
QuickMail 是一种自动化个人电子邮件推广以进行销售和营销的工具。如果您或您的团队希望建立可预测的销售渠道，通过电子邮件联系冷淡的潜在客户以产生新的潜在客户，那么您一定会喜欢 QuickMail。无论您是在开会、打电话，甚至是在睡觉，QuickMail 都会随时掌握您的联系情况，每天联系适当数量的潜在客户，并跟进那些尚未回复的潜在客户。这样，您和您的团队就可以专注于更重要的事情，例如在客户旅程中进一步推动参与的潜在客户。借助 QuickMail，您可以直接从收件箱发送高度个性化的电子邮件，同时享受最新技术以最大限度地提高电子邮件的送达率。
Polymail
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Polymail 是一个用于销售沟通的电子邮件平台。我们的平台包括电子邮件跟踪、Salesforce 同步和日历安排，使销售团队能够提高转化率并缩短销售周期，同时为高管提供销售活动的透明度。 在 Y Combinator 的支持下，总部位于洛杉矶的 Polymail 已帮助数千名客户转变其销售沟通流程。欲了解更多信息，请访问 http://polymail.io
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都与销售有关！销售支持工具，一个简单、成功的公式。专注于渠道管理、销售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Hexospark
hexospark.com
通过在一个集中平台中培养关系，个性化电子邮件、自动进行入站跟进并增加销售额。
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker 是一款直观的冷电子邮件工具，可帮助 B2B 公司与潜在客户和业务合作伙伴建立联系，并保持对话持续进行。 Woodpecker 允许您制作个性化、相关的电子邮件序列，并确保它们被发送到收件人的主收件箱。您的后续邮件将在与开头电子邮件相同的线程中发送。当有人通过 Calendly 回复或安排呼叫时，序列会自动停止。 Woodpecker 可帮助您轻松试验您的消息，找到效果最好的版本，并在潜在客户回复时自动标记他们的兴趣程度。该工具通过 LinkedIn 手动任务和 Woodpecker Calls（一款适用于 Android 的呼叫安排和跟踪移动应用程序，可让您直接通过手机联系潜在客户），使跨渠道的联系变得更加容易。啄木鸟就像一个助手，接管了开始对话和建立 B2B 关系的艰巨且重复的部分。它使销售、潜在客户开发和招聘专业人员能够节省时间并专注于流程中的人与人之间的部分。
Firstsales.io
firstsales.io
尝试 Firstsales.io，这样您就可以产生更多潜在客户、获得新客户并更快地增加收入。 Firstsales.io 是一款现代电子邮件外展工具，主要专注于粒度级 A/B/C 对比测试，这是目前其他工具无法提供的。除了其独特性之外，它还拥有非常强大的基础设施和独特的解决方案，其中包括自动轮换电子邮件和自定义域，以避免留下足迹，帮助您更好地获得收件箱机会。
Groove
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Groove 是 Clari 旗下公司，是市场领先的销售参与平台，使销售领导者能够以智能、自适应的方式执行他们的策略。借助 Groove，收入领先者可以利用自动化以更少的资源完成更多的工作，从而在整个客户生命周期中提高效率和效益。 Groove 使 ADP、Google、Uber、iHeartMedia、第一资本和其他大型企业的 75,000 多名用户变得更加高效和有效。要了解更多信息，请访问 https://groove.co。