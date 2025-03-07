找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子签名软件使用户能够收集文档上的电子签名，从而消除了物理文书工作的需要。该软件简化了分发需要电子签名的法律敏感文档的过程。组织利用电子签名软件对需要客户、员工或合作伙伴签名的文档（例如销售合同或雇佣文书）进行安全加密。 电子签名软件通常与各种第三方应用程序集成，包括 CRM 软件、ERP 系统、HR 管理套件和会计工具。这种集成有利于报价、合同和供应商交互的无缝管理。此外，电子签名软件遵守满足当地和联邦法律要求的内置安全标准。这样保证了法律文件的顺利交换，保证了通过软件获得的签名的合法性和法律效力。
提交新应用
DocuSign
docusign.com
DocuSign Esignature是企业和个人几乎任何时候几乎任何时候都可以从任何设备中的任何地方安全地发送和签署协议的世界方式。 DocuSign应用程序易于使用，包括各方无限的免费签名，并且在全球数百万人信任。 尽管Esignature改变了许多组织执行合同的方式，但经常通过手动流程，电子表格和电子邮件管理签名之前和之后的生命周期，从而促进了开展业务的步伐，增加风险，使客户和员工沮丧。 DocuSign CLM（合同生命周期管理）允许组织通过将模拟手动流程转换为数字自动化工作流来简化协议生命周期。最终结果是，开展业务的加速，提高合规性和更有效的员工。 关键功能：中央存储库，高级搜索和查找，版本控制，子句库，与内部和外部方的协作，红线，简单和高级工作流，标记，移动访问，多平台集成（包括与Salesforce的紧密集成）。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
获取签名的文件和表格。容易地。安全。任何地方。 所有PDF和电子签名工作的位置之一。 Acrobat明白了。 使用Acrobat符号（Microsoft的首选电子签名解决方案）和唯一的电子签名工具来转换和加快工作流程，该工具也包括Adobe Acrobat在一个软件包中的功能。
DocHub
dochub.com
Dochub授权任何人简化文档编辑，签名，分发以及表格完成。 Dochub还提供了与Google Workspace非常流行的集成，该集成使用户可以直接从Google Apps进口，导出，修改和签名文档。 Dochub于2014年推出，受到超过8330万用户的信任。实时节省云和安全工作流程，可在单个易于使用的解决方案中保持超过5亿个文档的最新状态。 Dochub-世界管理文件的方式。 编辑工具： *插入文字 *绘制（无损，基于向量） * 强调 * 评论 *擦除 * 符号 *插入图像 * 邮票 *撤消/重做 页面管理： *合并文件 *重新排序页面 *附加页面 *旋转页面 *删除页面 PDF功能： *优化视网膜显示 *无损编辑（签名或编辑后保留原始文档质量） *填充表格 文档模板： *上传一次模板然后... ...很容易根据需要填写它的独特副本。 ...将其副本发送给多个人进行签名或填充。 文件共享： *电子邮件文档 *与个人或组织合作 *选择使您的文档“公开”或“私人” *在Facebook，Twitter或其他任何地方分享“公共”文档 签名： *轻松签名并保存任何文档 *从电话创建和导入签名 *将文件发送给要签署的其他人 安全： * OAuth 2.0身份验证可确保您只能访问您的帐户 *数据是使用ART 128至256位EV SSL加密传输的数据 *使用高级加密标准（AES）256位对称键存储并备份保存的文档 兼容性： *与所有PDF，Open Office和Microsoft Office文档一起工作：（PDF，Doc，PPT，XLS，TXT，DOCX，PPTX等等...） *将文件导出为PDF或DOC 直接打开/导入文档： *您的计算机 * Gmail™ * Google Drive™ * Dropbox *任何网页URL
Encyro
encyro.com
Encyro 允许您将安全文件发送到任何电子邮件地址。不再浪费时间邀请客户、设置共享文件夹或配置权限。接收来自客户的安全消息和文件，无需要求他们登录。 Encyro 是唯一一家电子签名提供商，可让您在手机上绘制签名，同时查看文档以在计算机上签名（通过扫描二维码）。请求具有增强保护的电子签名，包括基于短信的访问代码和登录选项。在自定义上传页面上展示您的品牌。让客户使用免费的 Encyro 帐户与其他人安全地通信，从而提高您在客户中的知名度。确保客户数据安全并遵守 HIPAA、GLBA、FINRA、IRS、GDPR 和其他客户数据隐私监管要求。从浏览器或 Microsoft Outlook（使用免费的 Encyro Outlook 插件）使用 Encyro。
Zoho Sign
zoho.com
使用 Zoho 的电子签名软件以完全安全性和可靠性在线对业务文档进行数字签名。通过简单的电子签名文档工作流程实现交易自动化。 Zoho Sign 可轻松与 Zoho 应用程序集成，包括 Zoho CRM、Zoho People、Zoho Recruit、Zoho Forms 以及其他第三方应用程序（例如 Office 365、G Suite 和 Microsoft Teams）。
Mail Butler
mailbutler.io
这是 Mailbutler，一款让您的收件箱变得更加智能的电子邮件插件。 Mailbutler 为您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件箱中访问这些功能。它通过提供智能功能改进了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 电子邮件客户端的本机功能。它提供了人工智能驱动的电子邮件助手，可以为您编写消息，云交付，即使您的计算机处于离线状态，也可以发送您预定的电子邮件，高级电子邮件跟踪，不需要收件人的批准，以及强大的联系人功能它可以帮助您改善客户关系，以及许多其他智能的、增强收件箱的功能。其中包括： • 智能助手：人工智能驱动的电子邮件助手，可以编写、总结和改进消息，查找任务和联系人，并为您回复。 • 智能稍后发送：智能调度功能可帮助您优化电子邮件发送时间。 • 收件人优化安排：建议您发送电子邮件的最佳时间，以最大限度地提高电子邮件被打开的机会。 • 电子邮件跟踪：了解您的电子邮件或链接被打开的时间、地点和频率。对于使用 iCloud 或 IMAP 电子邮件地址的用户，当您向多个收件人发送消息时，可以准确查看谁打开了您的电子邮件。还可以从您的手机发送跟踪的电子邮件。 • 暂停：暂时暂停不太重要的电子邮件，它们将在您选择的时间重新出现。 • 联系人：深入了解您的联系人，以保持最佳的客户沟通。 • 签名：美观且专业的电子邮件签名，具有广泛的创意控制。 • 模板：制作消息模板以提高生产力和效率。 •
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign（以前称为 HelloSign）是安全在线签名和请求签名的直观方式。在任何协议中添加合法有效的签名——从新员工聘用信到贷款，再到销售合同和保密协议。屡获殊荣的用户界面、强大的管理控制、文档跟踪和比笔和纸方法更安全的企业级安全性都是默认开箱即用的。签名更快。与平均需要 15 天才能签署和返回的传统纸质合同相比，Dropbox Sign 帮助企业签署合同的速度平均要快 80%。提高文档完成度。凭借跟踪、自动提醒和移动签名等功能，Dropbox Sign 将文档完成率提高了高达 96%。快速发送协议。屡获殊荣的直观界面与模板和数据验证等功能相结合，意味着任何人都可以快速轻松地发送协议以供签名。使用您喜欢的工具进行工作。 Dropbox Sign 与 Salesforce、Slack、Oracle、HubSpot CRM、Microsoft Word 等应用程序无缝集成，因此您可以直接从您喜欢的工具发送文档以供签名。自动归档和存储协议。自动保存签名文档并随时在您首选的云存储中查找它们，无论是 Google Drive、Dropbox、Evernote、Box、OneDrive 还是 SharePoint。让每一份协议都得到法院的认可。每份 Dropbox Sign 协议都附有法院认可的审计跟踪，这可以保护所有各方并减少补救成本和法律挑战。确保一切安全。您的所有文档在传输和静态时都使用加密技术来保密。添加更深层次的功能。 Dropbox Sign API 将强大的电子签名功能直接嵌入到您的应用程序、工作流程或网站中。嵌入式签名、自定义品牌和嵌入式模板等功能可创建真正无缝的产品内签名体验。卓越的开发人员体验和专门的 API 支持团队意味着您可以获得安全、可靠且功能丰富的签名体验，平均实施时间比行业平均水平快 2 倍以上。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是创意和数字机构、咨询公司和专业服务提供商的一站式平台。它旨在为企业提供完整、实时的业务概览。简化您的业务运营，并将您的项目、客户和团队整合到一个易于使用的集成平台中。从合同、提案和项目管理到客户计费、收入跟踪和资源管理。项目管理 将项目和任务分配给您的团队，确定一周的优先顺序，并准确了解项目的进展情况。设定项目预算并避免意外成本。看板视图、易于计费的集成计时器以及与外部合作伙伴的协作以实现高效工作。团队时间跟踪 通过准确的时间表获取团队跟踪时间的即时报告，并一目了然地了解谁超出了工作能力。监控您的业务利用率并清楚地了解您团队的效率和盈利能力。提前规划您的资源，使您的项目按计划进行并符合预算。 CRM 在一处管理您的客户及其项目。使用您的所有注释、联系人、费率和标签创建独特的客户档案。邀请您的客户访问您的品牌客户门户，他们可以访问您与他们共享的项目、文档和链接。
Formstack
formstack.com
Formstack Forms 是一种基于云的解决方案，可帮助企业自动化创建数字表单和收集调查、潜在客户、注册等数据的流程。主要功能包括数据路由、文件上传、数据加密、付款收集和表单分析。 Formstack Forms 专为各种规模的企业而设计，允许用户与团队协作，以批准、拒绝和评论通过表单提交的数据。通过拖放表单生成器，Formstack Forms 使跨组织的用户能够构建品牌表单、调查和工作流程，而无需了解代码。对于更多技术用户，Formstack Forms 提供开放 API，允许用户和第 3 方应用程序以编程方式访问 Formstack 资源。 Formstack 允许与各种第三方应用程序集成，例如 Mailchimp、Salesforce、PayPal、Amazon S3、PowerAutomate 等。 Formstack 按月订阅，并通过文档和其他在线措施扩展支持。
Scrive
scrive.com
Scrive 通过电子签名和身份验证解决方案自动化基于协议的业务流程。 Scrive 于 2010 年在斯德哥尔摩成立，迅速成为北欧电子签名市场的领导者，并继续扩展到欧洲。易于使用和强大的安全措施是各种规模的组织（包括高度监管行业的企业）依赖 Scrive 解决方案来提高内部效率、合规性和客户满意度的关键原因。 eSign 是 Scrive 的协议签署平台，开箱即用，提供适合任何业务的定价计划和功能包，或作为 API 集成。主要优势包括： - 在任何设备上签名 - 消除成本高昂的手动任务 - 缩短交付时间 - 使用 eID 对签名者进行身份验证 - 专为安全性和合规性而构建 - 跟踪和监控协议的状态 - 详细的审核日志/法律证据 - 通过以下方式确保文档完整性区块链
WiseStamp
wisestamp.com
使用我们屡获殊荣的签名生成器制作精美的定制电子邮件签名。轻松创建和编辑您的电子邮件签名 - 免费
Signaturely
signaturely.com
Signaturely 是一款免费的电子签名软件，用于在线签署文档。通过签名进入数字时代，更智能、更快速地工作。手动签署文件、扫描文件并通过电子邮件发送是一件令人头疼的事情，您同意吗？标志性地消除头痛，让您进入数字时代。
MySignature
mysignature.io
MySignature 是一款在线电子邮件签名生成器，可帮助为 Gmail、Outlook、Apple Mail、Thunderbird、Office 365 以及 Google Workspace 的电子邮件签名管理创建专业且具有视觉吸引力的电子邮件签名。无需技术背景。另外，使用 Gmail 的 MySignature 扩展程序可以无限制地跟踪电子邮件的打开和点击情况。
SignEasy
signeasy.com
SignEasy 是一种基于云的解决方案，用于电子签名和填写文档或从手机、平板电脑或计算机获取文档签名。使用 SignEasy 完成的签名符合 ESIGN 法案以及 eIDAS 和欧洲指令 (EC/1999/93)。
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse 是一个免费、现代且简单的电子签名解决方案。除了免费计划外，我们还提供终身优惠，这使我们有别于 90% 以上的其他电子签名应用程序。您无需为 DocuSign 等过时的应用程序支付月费，只需永远为 SignHouse 支付一次费用，并加入由像您这样的人组成的社区。
BoldSign
boldsign.com
BoldSign 是一款现代电子签名应用程序，可以快速、简单、安全且经济高效地发送文档以进行具有法律约束力的签名。对于那些希望将数字签名集成到自己的应用程序中的人来说，其易于使用的 API 是量身定制的。凭借 Syncfusion 20 年为开发人员提供强大 API 的经验，BoldSign 充分利用该公司在该领域的深厚专业知识，提供直观的用户界面、广泛的定制可能性以及对技术支持和持续产品改进的承诺。没有任何。企业选择 BoldSign 的 5 个理由： * 透明、可扩展的定价以及慷慨的计划限制。完整详情请参见 https://www.boldsign.com/pricing/。 * 注重 UI 设计，创造无缝的用户体验。 * 对大型文档的快速响应。 * 与该领域的其他解决方案不同，从头开始设计，真正嵌入到应用程序中。 * 它由 Syncfusion 构建，利用了我们数十年提供企业级 API 的经验，帮助开发人员创建优雅、强大的应用程序。 BoldSign 帮助组织： * 在几分钟内获取文件以进行具有法律约束力的签名，从而快速、顺利地完成交易。 * 将更多时间花在重要的事情上，因为用户花在追踪和签入上的时间更少。 * 由于有效的跟踪和后续工作变得轻松，因此可以按时签署文档。 * 通过让经理了解流程状态，使团队能够发挥最佳水平。 * 维护现有的工作流程。 * 无需在应用程序之间切换，从而最大限度地提高工作效率。 * 使用自定义模板提高一致性和准确性。 * 通过定制品牌和个人信息增强签名者的信心和舒适度。 * 确保遵守法律法规。 * 借助 BoldSign 的可扩展定价模型，为接下来的发展做好准备。主要特性和功能 * 专为复杂的工作流程而设计。 * 每一步都有有用的指导，创造无缝的签名体验。 * 自动提醒，实现高效、无忧的跟进。 * 符合美国 (ESIGN) 和国际 (eIDAS) 电子签名法。 * 企业级安全性 - 256 位 AES 加密标准。 * 预配置模板。 * 自定义模板功能。 * 配置自定义权限以设置谁可以查看给定文档/文档类。 * 有机会展示自定义权限。 * 专用视图使团队管理员能够监督团队的文档。 * 批量链接允许多人在一段时间内分别签署相同的文档。 * 从一个帐户管理多个品牌，并在文档级别选择品牌。 * 部分用户可以根据需要选择打印并签名。 * 使用仪表板跟踪文档状态。
Nitro
gonitro.com
Nitro 是 PDF 软件、文档管理和电子签名领域的全球 SaaS 领导者。 Nitro 的生产力平台包括强大的 PDF 工具、数字工作流程、高度安全的电子签名和身份验证功能。其行业领先的商业智能和分析产品可衡量投资回报率并量化可持续发展工作，所有这些都得到一流的客户成功和变革管理支持团队的支持。 Nitro 在 157 个国家/地区拥有超过 300 万授权用户和 13,000 多家企业客户，为财富 500 强企业中 68% 的客户提供服务，对此深感自豪。
Signority
signority.com
Signority 是一种电子签名和文档工作流程自动化管理工具，可取代打印-签名-扫描流程。 Signority 成立于 2010 年，符合 HIPAA 标准，是北美医疗保健、人力资源、非营利组织和教育领域领先的电子签名提供商。借助模板、批量签名和批量签名等节省时间的功能，您可以将一天的时间集中在您必须做的事情上。我们行业领先的支持以人为中心，而不是以机器人为中心。因此，当您急需帮助时，您可以与现场人员交谈。而且，由于 Signority 非常易于使用，因此入职培训非常简单，并且可以在一天内完成。另外，如果您的团队需要培训，通常可以在 10 个工作日内安排。
Opensense
opensense.com
集中管理所有设备上的电子邮件签名。与 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美配合！
Foxit eSign
foxit.com
福昕拥有超过 6.5 亿用户，已向超过 425,000 家客户销售产品，其中包括中小型企业到跨国企业，遍布全球 200 多个国家。 Foxit eSign 是一项具有法律约束力的电子签名服务，用于准备和收集重要的签名文档。它提供了完整的电子签名解决方案 - 上传文档、创建模板、添加收件人并发送。 Foxit eSign 自动化工作流程，提供无缝流程，允许用户使用浏览器发送、签名、跟踪和管理签名流程。完成后，您将获得一份经过合法签署的文件的防篡改存档。无论是通过网络还是移动设备，生成协议并将其发送出去进行电子签名都是快速、轻松的。 Foxit eSign 软件提供的一些有用功能包括： • 可重复使用的模板，以节省时间 • 批量签名和发送 • 审核跟踪和完成证书 • 将照片、驾驶执照等直接附加到文档 • 亲自签名 •生成电子邮件内文档链接，以便于访问和签名 • 在线表单/嵌入代码可将电子签名直接集成到网站中 • 使用 eSign Genie REST API 与您的网站或应用程序集成 • 轻松与 Google Drive、Dropbox 等集成 • Excel报告 • 电子邮件退回通知 • 以 11 种不同语言签名
signNow
signnow.com
可随您的工作流程扩展的电子签名。 使用 signNow（airSlate Business Cloud 的一部分）创建和扩展电子签名工作流程。签署和发送用于签署的文档、生成协议、谈判合同、接受付款以及自动化业务流程。
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS 是一种电子签名解决方案，旨在加快工作流程。 它在各种平台上都易于使用、安全且可靠。
Signer HQ
signerhq.com
简化您与 Signer HQ 的合同签署流程，减少追逐签名的时间。
Sigsync
sigsync.com
Sigsync 电子邮件签名服务最好用三个词来描述。它是 Office 365 的集中式、全公司范围内、基于 Web 的签名服务。集中式意味着您可以在一个地方创建和管理公司的所有电子邮件签名。公司范围的签名使您可以在几分钟内推出对签名的更改或更新。由于它是基于网络的服务，因此它是独立于平台的，并且可以在所有设备上运行，无需任何复杂的安装。
GLOSIGN
glosign.co.kr
Glosign 是一种基于云的电子签名解决方案，可简化和数字化您的签名工作流程。借助 Glosign 的多种功能 - 从批量发送和链接发送到内部批准和自定义品牌。借助 Glosign，全球超过 200,000 名个人和 10,000 个组织可以更轻松地达成一致，并节省时间和金钱。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件 有网站访问者但未将其转化为客户？让我们改变这一点！ Serviceform 帮助世界各地的企业将网站访问者转化为收入。这是通过结合潜在客户生成工具、识别网站访问者行为的分析和 CRM 来实现的，为网站转换和客户管理提供单一解决方案。我们的愿景是成为一家全球领先的公司，致力于突破在线潜在客户开发和沟通的界限。我们希望成为您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件。 Serviceform 是一家总部位于芬兰的 SaaS 公司。我们致力于开发最好的潜在客户生成工具和分析工具。我们希望让企业主做出明智的决策并可预测地发展他们的业务。关于我们的技术，我们提供一个一体化的软件平台，帮助公司简化其销售、营销和客户支持流程。 • 您只需要 6 种网站转换工具：聊天机器人、实时聊天、动态表单、会话登录页面、参与聊天机器人、弹出窗口和浮动栏。 • 管理工具：Flex xRM、Ourly 会议安排程序、网站分析和 Cookie 横幅。 • 通讯工具：社交收件箱、电子邮件和短信活动生成器。
Terminus
terminusplatform.com
旧的做事方式不再有效。而且，你不能落后。 B2B 策略已经发展，游戏规则也发生了变化。您需要平台、专家和战术手册来帮助您实现业务所需的目标，尤其是在提高每一分钱效率的压力越来越大的情况下。特斯联是一个为您的成功而打造的平台。它可以帮助您的团队在客户的整个生命周期中满足客户需求，您需要一个植根于第一方数据的平台，为买家提供从客户获取到扩展和更新的引人入胜的数字体验。我们的引擎旨在提高投资回报率、最大限度地减少欺诈、优先考虑品牌安全，并将意图转化为 GTM 团队相关的、可操作的见解。
Concord
concordnow.com
Concord 是您所有合同所需的唯一工具。减少在应用程序、编辑器和电子签名工具之间切换的时间，并节省资金。超过 500,000 家公司信任 Concord 履行其合同。 通过康科德，您可以： * 起草、谈判、签署和管理整个组织的每份合同 - 全部在一个地方完成 * 按照您想要的方式工作 - 在 Concord、Word 或 Google Docs 上 - 与每个人合作 - 您的团队、客户和供应商 * 只需几分钟即可开始，而不是几个月 Concord 提供的主要功能： * 有条件批准工作流程，以便每份合同都由合适的人（并且只有该人）审核 * 私人评论和版本控制，以实现更有效的合同谈判 * 所有预先批准的条款的条款库，可根据需要添加到合同中 * 简化合同起草流程的模板 * 无限制、免费的电子签名 * 无限合同
Workiro
workiro.com
一个下一代应用程序，将任务，沟通和文档管理功能（包括电子签名）结合起来 - 帮助您以更好的方式与任何人一起完成任何工作。 通过提供直观，安全，多合一的平台来解锁无缝生产力，使您的团队能够在不妥协的情况下进行协作，交流和工作。 永远不会失去轨道。 Workiro与NetSuite集成，因此团队可以比以往任何时候都更快地合作，批准和记录工作。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe有助于确保和自动化客户端通信，文档签名和交换并提高合规性。 我们保护文档并自动化文档流。从强大的电子签名到灵活的电子形式引擎到可配置的客户门户，我们可以帮助组织简化涉及个人数据，合同，金钱和身份的业务流程，从而节省了多达90％的时间。 人力资源部门使用我们在船上员工并分发payslips。销售部门利用我们来上船上的客户。专业服务公司使用我们与客户签署合同，捕获数据并交换文件。学校利用我们自动化录取过程。
Advocat
advocat.ai
Advocat AI 是合同生成、谈判、电子签名和合同存储库。使用 Advocat AI 更快地转移合同，同时降低风险。
GoodSign
goodsign.io
即用即付电子签名。无需订阅。第一个数字签名解决方案，您只需按使用量付费。对文档、功能或用户没有限制。我们的使命还包括在全球种植 100 万棵树，以帮助遏制全球变暖。这是由 GoodSign 销售资助的。每笔销售额的 20% 用于植树！
SignFree
signfree.io
SignFree 是您首选的电子签名解决方案，专为快速、安全的文档签名而设计。使用 SignFree，您可以在 30 秒内签署无限量的文档，而且全部免费。告别纸张浪费，采用更快、更环保的方式来管理协议。与我们一起简化签名并为更加可持续的未来做出贡献。立即注册并体验 SignFree 的轻松电子签名。
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst 是在一个简单的安全在线平台中管理您的业务表格和文档的简单方法。 DocuFirst 不仅仅是一个电子签名解决方案！我们允许企业收集和存储填写表格所需的数据，并提供强大的文档管理功能。
SuiteFiles
suitefiles.com
文档创建、协作和签名全部集中在一处。 SuiteFiles 是一款功能强大且简单的文档管理软件，适用于会计和专业服务公司。我们的工作流程正是中小型公司与客户共同成长所需的。我们支持您的日常活动，与 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等集成。我们的使命是为各种规模的公司提供企业级解决方案和服务，以满足他们的发展轨迹。结果呢？一个用户友好、可扩展、强大的平台，您的团队和客户将真正喜欢使用。我们的产品开发和客户支持团队反应迅速 — 这意味着您有人投资，让您能够充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文档管理需求得到满足，IT 负担减轻，使您能够增加计费时间并加强与客户的关系。 1000 多家以效率为导向的专业服务公司通过 SuiteFiles 改善其业务（续订率为 99.6%），我们是您的不二之选。通过完整的工作流程解决方案和广泛的集成，将您与行业领先的应用程序连接起来，打破您的运营孤岛。 SuiteFiles 的全面特性和功能专为 10 至 500 人的团队而设计，并考虑到员工的满意度。多年来，我们通过集成、自动化、签名和电子邮件管理完善了适合您的端到端流程的软件，消除了您原本需要的应用程序跳转和多项订阅费用。我们将轻松的第三方共享与尖端的安全性相结合，而不会剥夺您的数据所有权。我们简化了组织、集中和利用您公司日常执行所需信息的复杂性。您应该将工作时间花在服务客户和发展业务上，而不是与文件打交道。因此，我们设计的 SuiteFiles 具有快速、完整的数据迁移和入门功能，让您的团队在短短两天内即可投入运行。此外，我们的智能界面易于使用且始终如一地完善。通过消除不必要的来回、流程延迟、协作开销以及在多个工具之间切换，我们节省的时间会增加。我们的客户报告称，每位员工每周可节省 5 个小时。也就是说，每位员工每年的全职工作时间为 6.5 周！
eSignly
esignly.com
Esignly 是市场上领先的电子签名解决方案，可轻松、高效、安全地签署电子文档。各种规模和行业的企业都可以随时随地在任何设备上进行访问，正在用 Esignly 的电子签名取代手动的纸质签名方法。
Legalesign
legalesign.com
Legalesign 是一款总部位于英国的电子签名软件，用于在线发送、签署和管理合同。公司使用 Legalesign 来获得显着的生产力和财务收益，通过消除对打印机的需求并使客户能够从任何地方进行签名来提高客户的满意度，最后但并非最不重要的一点是，减轻各地长期受苦的员工的繁琐文书工作的负担。 Legalesign 的客户包括律师事务所、保险公司、房地产公司、招聘人员、会计师等。 Legalesign 是从头开始构建的，旨在为我们的客户提供最大价值。商业软件的关税价格往往远远超过其使用成本——采用成本、培训成本、日常使用时间和变更成本。 Legalesign 的设计始终致力于最大限度地降低这些成本，以便我们的客户能够从根本上看到最大的价值：从消除日常操作中不必要的点击（这样您就不会浪费时间发送合同），到整个流程系统架构允许您无缝、轻松地水平和垂直扩展。我们大力投资幕后系统，以确保正常运行时间和可靠性，并在重要的地方提供服务。
DottedSign
dottedsign.com
在网络、iOS 和 Android 设备上使用 DottedSign 以合法可执行的方式在线签署文档。今天就捕获您的第一个电子签名！
GoFormz
goformz.com
GoFormz 是一个用于创建数字表单和收集数据的平台，可供各个行业和规模的团队使用。使用 GoFormz 的在线表单生成器，团队可以数字化现有表单或从头开始制作新表单 - 无需任何代码。 GoFormz 是唯一的数字表单解决方案，使用户能够创建现有表单的数字版本，使任何用户（无论其技术熟练程度如何）都能轻松生成满足其独特业务需求的数字和在线表单。 表单可以轻松配备各种强大的字段和功能，包括电子签名、文件附件、表格、清单、即时计算、必填字段等等。您可以在手机和平板电脑等移动设备上填写数字表格，也可以通过计算机在线填写。 GoFormz 移动应用程序具有完整的离线功能，允许用户不间断地继续工作，无论其位置多么遥远。 您可以与组织外部的个人共享表单，允许他们填写并完成表单，即使没有 GoFormz 登录。 GoFormz 还可以自动化日常任务和工作流程，例如将完成的表单发送给指定联系人、更新连接的数据库和仪表板以及将表单上传到集成系统。通过自动化这些任务，企业可以快速高效地实施简化的文档审批、授权、工资活动、质量保证和许多其他活动的流程。 您的数字表单还可以直接与其他业务应用程序集成，例如 Salesforce、Google Suite、Microsoft 365、Procore、Box 等。完成的数字表格和收集的数据可以立即上传到连接系统内的相应工具和记录，数据甚至可以推送回您的数字表格，从而增强沟通、提高运营效率并提高可见性。 GoFormz 屡获殊荣的客户支持团队随时可以在您需要时为您提供帮助。 GoFormz 还提供免费认证课程，使用户能够快速掌握平台要点并获得 GoFormz 认证。
CINCEL
cincel.digital
CINCEL 是一款一体化信任平台，已帮助超过 300,000 人通过数字签名（亲笔签名 + 高级签名）、认证（NOM-151 时间戳 + 区块链公证 + 审计足迹）等服务加快协议和流程，身份（生物识别验证+背景调查）和文档管理（CLM）。 CINCEL 简化了以客户为导向的工作流程和入职流程，并具有法律合规性和法律确定性。它可以减少欺诈和官僚作风，取代不符合墨西哥和拉丁美洲法律 (ISO/IEC + NOM151 + NIST + AICPA) 的昂贵、复杂且有风险的工具。
DocuX
docux.ai
让您的文件和合同处于自动驾驶状态。 DocuX 是唯一一个人工智能驱动的平台，使您能够管理文档和合同的整个生命周期——从创建和协作到电子签名和长期存档。使用我们的智能工作区，在几分钟而不是几小时内完成工作，该工作区会自动确定您的文档优先级并为您收集所需的批准和电子签名。从 500 多个内置的、经过法律审查的协议、表格、合同、政策等模板中进行选择。 （价值超过 5 万美元，适用于所有付费计划，无需额外费用。）DocuX 默认为所有用户提供银行级安全性。只需点击几下，您就可以将当前的工具和平台与 DocuX 集成。使用 DocuX 的团队报告说，生产力提高了 80%，成本降低了 70%，交易完成速度提高了 10 倍。 预订演示，了解如何重新控制文档和合同、最大限度地提高效率并最大限度地降低订阅成本。
StampyMail
stampymail.com
StampyMail 是一个网络平台，可通过任何 PC 或移动设备以集中、快速且直观的方式为任何组织创建、管理和显示电子邮件签名。与任何电子邮件解决方案集成（Microsoft 365、Google Workspace、G Mail、Outlook、Thunderbird、Exchange）。此外，它还是一种销售、沟通和营销工具。它允许您向签名添加动态内容，自动部署不同的横幅以将流量重定向到登陆、市场或电子商务。此外，它还实时衡量活动的影响。
Xodo Sign
eversign.com
在工作、在家或外出时具有法律约束力的电子签名。 在线安全批准、交付和签署文件。 以前是eversign。
RSign
rsign.com
RSign® 是十多年来全球领先者 RPost® 的电子签名平台。 RSign® 将丰富的功能与优雅的易用性和大规模的经济性相结合。 RSign 的独特之处在于它能够使常见的电子签名变得简单和自动化，同时满足您的所有文档、表单或工作流程场景。 RSign 专注于：电子签名变得简单。为发送者和签名者提供更轻松的电子签名体验。 • RSign 使签名过程变得简单、轻松，签名者可以使用任何桌面或移动网络浏览器在指导签名过程中完成和签署文档。 RSign 具有更简单的用户设计、可定制的用户界面、可共享模板、实时报告等。带有法医审计追踪的签名证书。具有可验证审计跟踪的记录。 • RSign® 专利提供嵌入电子签名记录中的最可靠的可验证审计跟踪。 RSign 提供签名证书，该证书可用作取证记录并可进行自我身份验证，提供所有传输跟踪、内容和时间戳，无论收件人系统如何。签名证书是一种全球认可的证据格式，可以附加到签署的协议或单独的协议中，并且可以使用 RSign API 将其导入到系统中。通过加密和 RSign 收件箱保护隐私。
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign 可以解决您在文档和电子签名验证方面的所有问题。 VeriDoc Sign 使用 VeriDoc Global 多年来开发的专利验证技术。它为全球组织提供区块链安全的电子签名解决方案。 VeriDoc Sign 为公共和私营部门的一些领先公司提供电子签名和文档解决方案。我们的区块链验证技术在全球 90 多个国家/地区获得专利，以合理的价格协助组织提供最佳的电子签名解决方案。我们致力于为客户提供最好的服务，其中包括： 组织可以通过消除不必要的等待时间来节省宝贵的时间。借助 VeriDoc Sign，您的组织将提高效率和生产力。 VeriDoc 电子签名解决方案的优点是让无数用户能够验证重要文档并将其发送给所需人员。使用 VeriDoc Sign 的工具不会出错，它为您提供了验证区块链上电子签名文档的时间戳和哈希值的优势。只需用手机扫描二维码，您就可以在验证页面上看到原始文件。 VeriDoc Sign 的其他功能不容错过： 访问控制 法律认可 防篡改区块链安全 经济实惠
FuseSign
fusesign.com
经济实惠、安全且易于使用的数字签名工具。 FuseSign 专为专业服务行业量身定制。发送需要签名的文件并在几分钟（而不是几天）内将其返回。它具有法律约束力，可用于多种文件。免费试用 FuseSign 14 天，了解为什么 FuseSign 是您唯一需要的数字签名工具。
Crossware
crossware365.com
正在寻找一款功能强大的工具，让您能够为离开公司的每封电子邮件添加一致且合规的签名、免责声明和品牌？我们屡获殊荣的工具 Crossware Mail Signature（适用于 Microsoft 365、Microsoft Exchange 和 HCL Domino）是适合您的解决方案。无论您使用什么设备发送，时尚、合规且个性化的签名都会自动添加到每封电子邮件中。使用简单的拖放可视化编辑器即可轻松创建完美的签名，或者获取更多技术知识并使用我们的源代码编辑器切换到以 HTML 格式创建签名。我们的签名工具不断开发，目标是确保签名是动态和智能的。这意味着上下文敏感并根据您公司的独特需求进行定制。您可以使用我们简单的规则生成器创建和应用规则来控制应用签名的时间、地点和方式。根据 Active Directory 字段、收件人地址、日期等快速创建应用签名或签名块（签名的较小部分）的规则。如果您需要高度自定义或复杂的规则，您也可以使用 C# 编写规则。 Crossware Mail Signature 可让您控制谁可以编辑每个签名或签名块，例如您可以选择只允许营销团队编辑广告横幅部分，并允许法律团队编辑法律免责声明，以确保您的签名免受未经请求的更改。 Crossware Mail Signature 是从头开始构建的，具有高度安全性。我们不会存储或复制您的电子邮件，也不会在 Microsoft Azure 数据中心内安全地处理它们。为了提高安全性，您还可以在设置 Crossware Mail Signature 时指定您选择的 Microsoft 数据中心。功能： - 将徽标、图形、广告横幅、社交媒体图标、Active Directory 字段、免责声明和文本添加到电子邮件页眉和页脚。 - 通过强大的规则，随时随地以您想要的方式应用您的签名。 - 每个设备和电子邮件客户端上的签名。 - 使用单独控制的块来控制签名的每个部分。 - 可视化/HTML 代码编辑器 - 根据收件人和发件人实时预览签名。 - 在 Outlook 中查看签名并在“已发送邮件”中查看您的签名。 - 智能和动态签名应用程序 - 选择要部署到的 Microsoft 数据中心 - 使用我们基于浏览器的编辑器随时随地进行编辑 了解是什么让我们成为世界领先的签名解决方案 - 立即开始免费试用！
Mekorma
mekorma.com
您是否厌倦了每周等待您审核和签署的一大堆支票？使用 Mekorma 电子签名节省您的时间和精力。在 Acumatica Cloud ERP 系统中查看付款和数字化发票图像。只需单击一个按钮，您就可以批准准备发出的内容 - 支票将打印带有适当的签名，无需笔。
OKdokument
okdokument.com
适合企业和自由职业者的最快电子签名 在线签署文档、集成电子签名、数字化您的纸质议程并远程请求客户和合作伙伴签名。
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
虚拟机柜是一个完全集成的文档管理系统，具有完整的版本控制和审计跟踪，为那些希望销毁其文书工作并创建无纸化办公室的人提供了安心，同时遵守标准以寻求法律可接受性。 虚拟机柜提供了一个安全的文档商店，并提供许多其他搜索设施，使您的文档更容易找到。它与后台系统完全集成在一起，并有能力将所有形式的电子文件链接回客户记录。 它通过托盘中的用户为扫描文档提供路由设施，从而使组织周围的扫描数据分布，并为希望在使用托管或薄的客户端解决方案时希望扫描的人提供独家的远程扫描设施。 虚拟机柜使您的公司能够控制所有文档，共享信息，提高生产率和安全档案，并立即投资回报率
GreenSign
greensign.io
电子签名使您可以随时随地安全地签署和发送文档。这消除了打印、扫描和邮寄纸质文件的需要，从而节省了您的时间和麻烦。 GreenSign 提供多种集成方式，帮助各部门更快地开展业务，降低风险、降低成本，并为客户和员工提供更好的体验。 GreenSign 解决方案包括动态无代码、功能强大的 Web 表单、API 集成以及与应用程序和 CRM 的集成。
inSign
getinsign.com
电子签名软件使签署文档变得快速、轻松。 inSign 支持根据 eIDAS 和 ZertES 的高级 (AES) 和合格电子签名 (QES)。签名在法律上是安全且可证明的。可以在浏览器或应用程序中进行签名 - 无需安装。 inSign 中的其他流行功能： - 表单编辑器 - Word 插件 - 单独配置 - 文档模板 - 审核报告 - REST-API - 以及更多...
KONSIGN
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SignWell（以前称为 Docsketch）。 让您轻松签署文档，从而将周转时间缩短一半。 SignWell 是一种电子签名工具，可用于具有法律约束力的签名和更快的文档签名。