药物测试软件 - 最热门应用 - 纳米比亚

Checkr

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Checkr 是一个基于人工智能的背景筛选平台，旨在帮助各种规模的企业提高招聘流程的效率和效果。该平台提供一系列解决方案，包括犯罪背景调查、就业验证、驾驶记录检查、药物测试和教育验证等。 Checkr 的人工智能驱动平台减少了与传统人工审核相关的时间、人为错误和偏见，使企业能够快速扩大招聘流程。 凭借其评审工具，该平台使招聘流程更加高效且耗时更少。此外，Checkr 的分析工具可帮助企业扩大人才库并发现新的招聘机会。 Checkr 的平台使潜在候选人的招聘流程变得更加容易，让他们的记录更加透明。因此，企业可以减少填补空缺职位所需的时间，并为潜在员工提供积极的体验。 该平台还提供符合《公...